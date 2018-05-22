Дело «неустановленных экологов»: как строитель крымских дорог боролся с нефтешламом в Буинске

Подписанный замглавы ведомства госконтракт на 70 млн по уборке нефтяных отходов с подачи прокуратуры стал предметом расследования

Еще одно министерство Татарстана попало под следствие. После проверки Казанской природоохранной прокуратуры следователи усмотрели в действиях пока неустановленных должностных лиц Минприроды РТ признаки превышения полномочий. Поводом стал оплаченный, но так и не исполненный контракт по экологической реабилитации в Буинске на 70 млн рублей, который был заключен в мае 2017-го с нелицензированной организацией, которая сейчас мостит дороги в Крыму. Подробнее в материале «Реального времени».

«Не понятно, почему контракт вообще был заключен»

Спорный контракт на 70,9 млн рублей был подписан 17 мая прошлого года замглавы минэкологии и природных ресурсов РТ Инсафом Галиуллиным. С октября 2016 года он отвечает в министерстве за инвестиционно-инновационную деятельность, ранее несколько месяцев занимал должность начальника управления экономики. В экологию пришел с поста руководителя финдепартамента Исполнительной дирекции спортпроектов (2014—2016 гг.), до этого работал начальником отделов в Минмолодежи РТ (2010—2014 гг.) и Комитете экономического развития исполкома Казани (2006—2010 гг.). За плечами у Галиуллина — диплом КФУ по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике» и краткий курс MBA-Intensive.

Впрочем, фигурантом уголовного дела заместитель министра на сегодняшний день не является. В нем вообще пока нет подозреваемых, утверждают в Следкоме по РТ, потому что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц — министерских чиновников по ч. 1 ст. 286 (превышение полномочий) и предпринимателей по п. «б» ч. 2 ст. 171 (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как выяснило «Реальное время», старт уголовному расследованию был дан 8 мая. В основу дела легли материалы Казанской природоохранной прокуратуры и УЭБиПК МВД Татарстана.

— Госконтракт считается исполненным, деньги оплачены, работы в полном объеме не выполнены. Кроме того, не понятно, почему контракт вообще был заключен с организацией, у которой нет лицензии на обращение опасных отходов, — кратко пояснил итоги ведомственной проверки Казанский природоохранный прокурор Альберт Хабиров.

Спорный контракт на 70,9 млн рублей был подписан 17 мая прошлого года замглавы минэкологии и природных ресурсов РТ Инсафом Галиуллиным. Фото tatarstan.ru



От Апастово до Крыма… через Самосыровскую свалку и буинские грязи

По данным с сайта госзакупок, привлекший внимание силовиков госконтракт по объему финансирования — на втором месте закупок-2017 Минэкологии Татарстана. Его начальная цена — 72,6 млн рублей. За эту сумму заказчик предлагал выполнить рекультивацию (экологическую реабилитацию) объектов накопленного экологического ущерба с нефтесодержащими загрязнениями по улицам Гагарина и Советской, а также Казанскому тракту в Буинске. Заявки на участие в конкурсе принимались с 1 апреля по 2 мая 2017 года.

В открытом аукционе 5 мая 2017-го принимали участие две компании — ООО «Русремстрой» из Казани (предложение — 70,9 млн) и ООО «Каргокит» из Екатеринбурга (71,3 млн). Отметим, что 30 ноября 2017 года, в соответствии с дополнительным соглашением, сумма контракта была увеличена до стартовой — 72,6 млн рублей. И эти деньги получил «Русремстрой» (основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована в 2007 году). Директором компании является Руслан Зарипов, учредителем — его отец Рустам Галимзянович Зарипов, он также выступает владельцем пяти организаций — ТЦ «Эталон», СОЦ «Эталон», «Энергоинвест», «Эталон» и «Гео-Инженеринг».

«Русремстрой» регулярно получает госконтракты. Причем, объемы растут в геометрической прогрессии. Так, в 2010-м были три контракта Исполкома Апастовского района на возведение зданий и сооружений за 6,1 млн рублей. В 2011 году — 7 контрактов на 82 млн рублей, причем крупнейшим заказчиком стало ФКУ «Волго-ВятскУпрАвтоДор» с заказами на ремонт трассы М7. Рекордным же для малого предприятия с уставным капиталом в 10 тысяч рублей стал текущий 2018 год — «Русремстрой» вышел за пределы республики, получив госконтракт аж на 764 млн рублей от ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», задача — реконструкция автодорог в селе Оленевка Черноморского района Крыма.

Отметим, что тот же подрядчик в 2012-м по заказу Минэкологии РТ за 30 млн рублей готовил к закрытию Самосыровскую свалку в Казани. Что до контракта на 72,6 млн рублей, то для работы над ним «Русремстрой» заключил договоры с субподрядчиками — тукаевским ООО «Трансстройсервис-НК» (директор Альберт Файзуллин) и казанским ИП Алтынбаев М. Р. (Марат Алтынбаев). При этом, как выяснилось в ходе доследственной проверки, генподрядчик получил от заказчика 72,5 млн рублей, а вот услуги «Трансстройсервиса-НК» по вывозу и утилизации смеси нефтепродуктов в количестве не менее 7,2 тонн оплатил лишь на треть, тогда как за услуги ИП Алтынбаева по вывозу 39 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта рассчитался в полном объеме.

«Русремстрой» в 2012-м по заказу Минэкологии РТ за 30 млн рублей готовил к закрытию Самосыровскую свалку. Фото Максима Платонова

Следком: «Цель не достигнута — отходы не утилизированы»

По данным Росприроднадзора, ни одна из трех компаний-участников буинской рекультивации не обладала обязательными для этих работ документами. У «Русремстроя» не было лицензии на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов 1—4 класса опасности, у «Трансстройсервиса-НК» не было лицензии на работы с отходами 3 класса, у ИП Алтынбаева — на оборот отходов 3—4 класса опасности.

Кроме нарушения ФЗ о лицензировании и признаков такого преступления, как незаконное предпринимательство в действиях сотрудников вышеназванных компаний, силовики обнаружили упущения со стороны чиновников. По версии Следкома, после заключения контракта контроль за его исполнением со стороны должностных лиц министерства-заказчика «в должной мере не производился», а в результате — «основная цель контракта не достигнута, опасные отходы до конца не утилизированы и в настоящее время представляют собой угрозу, связанную с загрязнением окружающей среды». А это в свою очередь влечет нарушение интересов общества и государства.

Контактные телефоны «Русремстроя» не отвечают. В Минэкологии Татарстана от комментариев по этой истории пока воздерживаются. Впрочем, судя по данным с сайта госзакупок, с декабря 2017 года заказчик принимает меры по расторжению контракта и аннулированию части ранее оплаченных работ, с понуждением исполнителя к их реальному выполнению. В марте 2018-го «Русремстрою» выкатили неустойку по госконтракту на сумму 375,8 тысячи рублей.

Отметим, что власть в ведомстве сменилась 8 февраля 2018 года, когда возглавлявшего минэкологии с 2015-го Фарида Абдулганиева назначили министром экономики РТ, а на его место выдвинули главу Дрожжановского района Александра Шадрикова.

По версии Следкома, «основная цель контракта не достигнута, опасные отходы до конца не утилизированы и в настоящее время представляют собой угрозу, связанную с загрязнением окружающей среды». Фото vniiecology.ru

Повторили ошибки экс-министра и экс-главы Буинска?

Фабула нового дела Минэкологии до боли похожа на скандальную историю преследования бывшего министра и бывшего главы Буинского района Агляма Садретдинова. Тогда речь шла об исполнении госконтракта на строительство в Казани комплекса утилизации и уничтожения биологических отходов в рамках программы природоохранных мероприятий на 2007 год. Комплекс должен был за каждый час работы уничтожать 100 биоотходов путем термического разложения в бескислородной атмосфере.

Победителем той закупки стала фирма «Стройкомплект», уронившая цену на торгах с 12 до 7,8 млн рублей, но так и не исполнившая контракт. Соответствующей лицензии у победителя также не было. А в 2013 году Советский райсуд Казани приговорил к условному сроку в 5 лет бывшего директора ГБУ «Управление материального обеспечения» Минэкологии РТ Ирека Садриева, признав его виновным в хищении 2,3 млн рублей — аванса по тому госконтракту.

Сам экс-министр Садретдинов предстал перед судом в апреле 2014 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Обвинение полагало, что он незаконно подписал документ об исполнении невыполненного контракта на комплекс утилизации биоотходов. Сам чиновник в суде заявил, что виновен в другом преступлении — в халатности. Приволжский райсуд Казани с этим согласился и прекратил преследование за сроком давности.

Чем закончится новое дело, расскажет «Реальное время».