МФЦ спасает от очередей в Кадастре, но порождает новых «ждунов»

Служба расширяет спектр услуг и территорию: новые офисы откроются на Проспекте Победы и в Дербышках

От выдачи биометрического загранпаспорта до распечатки фотографий родственников, воевавших в Отечественную, — такой диапазон услуг пообещала уже в ближайшее время обеспечить посетителям многофункциональных центров директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова сегодня на пресс-конференции. А заодно объяснила журналистам, почему на МФЦ поступает много жалоб, и что из того, чем недовольны посетители, она в силах изменить, а что нет. Подробнее в материале «Реального времени».

Чем больше, тем лучше



Если кто-то три года назад и сомневался в необходимости открытия «одного окна» в виде МФЦ для получения гражданами госуслуг, то практика эти сомнения развеяла. Об этом свидетельствует статистика: 60 офисов, которые сейчас в Татарстане оказывают 120 видов государственных и муниципальных услуг, работая 7 дней в неделю, без выходных, только с начала этого года выдали гражданам и организациям более 1,2 миллиона различных документов. За прошлый год МФЦ предоставили почти 3,5 миллиона услуг — на миллион больше, чем в 2016-м. То есть спрос на эти услуги растет очень быстрыми темпами.

— Одно дело — документы в одно окно и спустя некоторое время забрать нужную бумагу там же, и совсем другое — обойти несколько организаций для ее получения, — объясняет такую популярность учреждения Ленара Музафарова.

Кто ходит в МФЦ по утрам — тот поступает мудро

Но возникла проблема: МФЦ теперь перегружены посетителями. Особенно, по словам Музафаровой, это касается МФЦ в Ново-Савиновском районе Казани (на проспекте Ямашева) и «Зареченского» на улице Гагарина. К тому же из многих отдаленных районов Казани до «одного окна» надо добираться через весь город.

— Поэтому в ближайшее время в Казани откроются еще два МФЦ — на Проспекте Победы, 214 и в Дербышках, на Главной, 60, — сообщила директор ГБУ МФЦ в РТ корреспонденту «Реального времени». – Под офис на Проспекте Победы нам передали здание бывшего автосалона, поэтому мы получили возможность разместить там целых 50 окон приема. Общая площадь этого МФЦ составила более 2,5 тысячи квадратных метров, из них 1,5 тысячи будут отведены непосредственно для приема посетителей. И мы объявили набор новых сотрудников для них, вакантные места есть — ждем желающих у нас работать!

«Одно дело — документы в одно окно и спустя некоторое время забрать нужную бумагу там же, и совсем другое — обойти несколько организаций для ее получения», — объясняет популярность учреждения Ленара Музафарова. Фото Инны Серовой

Ну а пока они не открылись, в существующие переполненные МФЦ лучше всего обращаться с 8.00 до 9.00 и с 12.00 до 13.00 — тогда там посетителей немного. К вечеру же, особенно с 15.00 до 16.00 и с 17.00 до 18.00, если не хотите испортить себе настроение, туда лучше не соваться: очереди в это время длинные, посетители нервные…

Всюду курьеры

Как свидетельствует статистика, чаще всего граждане обращаются в МФЦ за услугами, которые оказывает Росреестр, то есть так или иначе связанными с регистрацией недвижимости. На втором месте — услуги налоговой, по словам Ленары Музафаровой, с каким бы вопросом гражданин ни обратился в МФЦ, сотрудник во время приема обязательно предложит ему заодно узнать и о своей налоговой задолженности, а при необходимости распечатает уведомление. Затем идут услуги МВД (выдача паспортов, водительских удостоверений и прочее), минкомсвязи — по созданию учетных записей ЕСИА, пенсионный фонд, муниципальные услуги, услуги ЗАГС… А завершают длинный перечень услуги Роспотребнадзора — то ли у людей редко возникает в них нужда, то ли они предпочитают обращаться напрямую в ведомство.

Список услуг широк, но одновременно ограничен: МФЦ не оказывают услуг по замене просроченного или утерянного, украденного паспорта — с этим нужно идти в МВД. Не выдает первые водительские права — их можно получить только в ГАИ после сдачи экзамена. Не выдает биометрический загранпаспорт (пока не выдает).

И еще МФЦ — выход для тех, кто хочет избавить себя от долгих хождений по разным организациям, но не выход для тех, кто хочет получить документы максимально быстро. Сроки оказания услуг удлиняются на время, в течение которого документы будут ходить по инстанциям, причем иногда в прямом смысле, ведь во многих случаях сданный клиентом сотруднику МФЦ оригинал курьер относит в нужную организацию, а потом забирает.

Как свидетельствует статистика, чаще всего граждане обращаются в МФЦ за услугами, которые оказывает Росреестр, то есть так или иначе связанными с регистрацией недвижимости. Фото mfc16.tatarstan.ru



Интернет — дело хорошее…

Корреспондент «Реального времени» решила поинтересоваться, почему поменять паспорт с помощью МФЦ можно, а подать в МФЦ документы по интернету и даже в офисе скачать фотографию для паспорта на компьютер МФЦ — нельзя. На дворе — век цифровых технологий, а тут такие ограничения!

— Для получения услуги МФЦ надо предъявить паспорт, а это можно сделать только лично, — пояснила Ленара Музафарова. — Поэтому по интернету можно лишь предварительно записаться на прием.

А невозможность «засунуть» свои данные с флешки или телефона в компьютер МФЦ прямо в офисе объясняется, как оказалось, требованиями тех организаций, с которыми МФЦ работают, посредничая между ними и клиентами. Эти ведомства требуют секретности, защиты от постороннего доступа компьютеров, с которых осуществляется подключение к их базам данных.

Что же касается претензий к работе МФЦ со стороны посетителей, то из 49 жалоб, поступивших в этом году, лишь 19 признаны обоснованными. А в остальных, по словам руководителя организации, просматривается вина «смежников» — разные ведомства то документы теряли, то вовремя их не доставляли в МФЦ.

Бюро находок и гроза фотосалонов в одном лице

— Человек быстро привыкает к хорошему, — посетовала Ленара Музафарова в ответ на критику журналистов на проволочки в МФЦ. – Вы уже забыли, как ради одной справки обходили множество организаций, а теперь идете только к нам! Ведь вот опять мы расширяем спектр услуг, а потом вместо благодарности услышим претензии!

Неделю назад в МФЦ открыли бюро находок. Принимают там любые найденные гражданами документы, а тем, кто потерял, готовы выдать при предъявлении любого удостоверяющего личность документа. Фото Инны Серовой

Уже сейчас в 14 татарстанских офисах МФЦ можно подать налоговую декларацию (доступно только для физлиц) и во всех 60 офисах — заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка. А с конца июня в Казани и чуть позднее — в городах республики, где население превышает 100 тысяч человек, можно будет подать и заявление на выдачу биометрического загранпаспорта.

— В мелких МФЦ это невозможно сделать, требуется слишком дорогое оборудование, — объяснила Музафарова причину «дискриминации по численному признаку».

А неделю назад в МФЦ открыли… бюро находок. Принимают там любые найденные гражданами документы, а тем, кто потерял, готовы выдать при предъявлении любого удостоверяющего личность документа. Услуга бесплатная, подчеркнула Музафарова. А тем, кто потерял какие-нибудь бумаги, достаточно позвонить в кол-центр по телефону 2220620, чтобы узнать, «всплыла» потеря в МФЦ или нет.

Еще одно новое начинание — реестр ветеранов Великой Отечественной. Всех приходящих в МФЦ людей сотрудники просят попутно захватить фото воевавших деда, прадеда, других родственников — любое, хоть маленькое, хоть полустертое. А по приходе заполнить анкету: имя-фамилия, звание, даты жизни.

— Это делается, чтобы помочь людям, желающим пройти с портретом в «Бессмертном полку». Мы фото сканируем и совершенно бесплатно распечатаем на бумаге формата А4. Хоть прямо сразу, хоть ближе к 9 мая — как закажете. У многих пожилых людей денег на это нет, вот и идут они на «Бессмертный полк» с крошечной фотокарточкой, им такая наша услуга, думаю, очень нужна, — пояснила Ленара Музафарова причины, по которым ГБУ МФЦ решило составить конкуренцию фотосалонам, которые традиционно зарабатывают на изготовлении портретов перед 9 мая.

А потом выдала шутку, в которой есть-таки доля правды:

— Только боюсь, вскоре после этого на нас пойдут жалобы, что мы не помещаем фото в рамочку…

Еще одно новое начинание — реестр ветеранов Великой Отечественной. Всех приходящих в МФЦ людей сотрудники просят попутно захватить фото воевавших деда, прадеда, других родственников — любое, хоть маленькое, хоть полустертое. Фото Максима Платонова

Каплет денежка в бюджет

Бесплатные услуги МФЦ — это, конечно, хорошо, но только для людей — не для бюджета. А вот платные, как выяснилось, служат ощутимому пополнению «кармана» республики.

— Пятьдесят процентов собираемой нашим учреждением госпошлины уходит в бюджет РТ, — похвасталась директор ГБУ МФЦ в РТ. — Татарстан по зарабатыванию МФЦ денег занимает сейчас пятое место среди российских регионов!

По словам Ленары Музафаровой, в 2017-м бюджет усилиями МФЦ пополнился на 605 миллионов рублей, а в этом — уже на 216 миллионов.