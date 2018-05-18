Оборотни из Буинска: гаишник и бизнесмен избили и едва не утопили инвалида

Инспектору и его приятелю не понравилась неровная походка мужчины с особенностями здоровья

ЧП федерального масштаба произошло в Буинске. Благодаря гаишнику и его приятелю, устроившим экзекуцию инвалиду, Татарстан вновь привлек пристальное внимание российских СМИ. Инспектор ДПС ГИБДД МВД по РТ и его знакомый предприниматель теперь проходят по уголовному делу. Кроме того, гаишник Радик Шакиров лишился должности, оба теперь находятся под стражей. «Реальное время» разбиралось в подробностях происшествия.

Пристали к инвалиду из-за походки

28 апреля отдых в ночном клубе Буинска «Pulse» принял для троих гостей неожиданный оборот. Инспектор ДПС ГИБДД МВД по РТ Радик Шакиров и его знакомый, предприниматель Рамиль Хасанзанов, отдыхали в клубе, когда заметили молодого человека, у которого, по их мнению, была вызывающая походка. Как потом оказалось, у парня инвалидность третьей группы. Кстати, Шакиров не называл свою должность, поэтому о его месте работы стало известно позже.

— Все это началось около трех часов утра. Конфликт завязался в помещении клуба. Потом они вышли на улицу, то заходили, то выходили. В состоянии алкогольного опьянения (со слов потерпевшего) стали приставать из-за вызывающей походки, — комментирует старший помощник руководителя управления СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Походка у 29-летнего местного жителя выглядела как «блатная», по словам нападавших. Мужчина сразу ответил, что недавно перенес операцию на позвоночник, из-за чего и ходит именно так. Нападавших это не устроило. Рамиль Хасанзанов ударил инвалида ладонями по ушам с двух сторон. «Потерпевший убегал, они его ловили», — рассказывает Андрей Шептицкий.

Тут жителю Буинска попалась под руку бутылка, которую он бросил и случайно попал в голову Хасанзанову. В ответ на это нападавшие стали избивать его, пинать ногами, а потом посадили в «Ленд Крузер», принадлежащий предпринимателю, и увезли за город. Здесь угрозы в убийстве продолжались, к ним добавились требования выплатить 15 тысяч рублей. Деньги требовали за то, что местный житель попытался сопротивляться, бросив в них бутылку. Диалога не получалось, тогда на мужчину надели наручники и обмотали вокруг тела буксировочный трос, привязали к машине и заставили таким образом пробежать несколько десятков метров за машиной. Потерпевший наконец согласился с требованиями обидчиков, после чего они его сразу увезли обратно в город и отпустили.

Вред здоровью

29-летний мужчина обратился в больницу. По словам Андрея Шептицкого, пострадавший получил легкий вред здоровью — ссадины и кровоподтеки. В полицию он решил обратиться только через несколько дней. Рамиль Хасанзанов и Радик Шакиров отказались от дачи показаний, сейчас они находятся под стражей, уголовное дело возбудили еще 14 мая. Своей должности инспектор ДПС лишился раньше.

— Он уволен 3 мая по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Все его непосредственные руководители наказаны, привлечены к дисциплинарной ответственности, — пояснил «Реальному времени» заместитель начальника отдела пресс-службы МВД по РТ Максим Костромин.

На рабочем месте о причастности Радика Шакирова к событиям 28 апреля стало известно после проведенной служебной проверки, которая проходила под руководством одного из замминистров. Проверка подтвердила произошедшее. А уже после нее все материалы были переданы в СК. Что касается характеристики и данных о службе в органах, Максим Костромин отметил только, что все сведения уже переданы в Следственный комитет.

Радика Шакирова можно найти в соцсетях, куда он заходил в последний раз 14 мая утром, как раз в этот день было возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с похищением человека и вымогательством. В качестве места работы еще указана ДПС ГИБДД, среди фото есть снимки центра профессиональной подготовки МВД еще 2010 года. На тот момент Шакирзянову было всего 19 лет. Очень много фотографий, связанных с работой, есть и такие, на которых видно, что Радику не чужд отдых, где неотъемлемый атрибут — застолье с алкогольными напитками.

Страница 38-летнего Рамиля Хасанзанова изобилует семейными фотографиями преимущественно со спортивными достижениями. На момент публикации оперативного ответа от подозреваемых, а также от представителей ночного клуба дождаться не удалось.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Рамиль Хасанзанов по собственному решению прекратил деятельность как индивидуальный предприниматель еще 4 февраля 2008 года. В качестве основного вида деятельности указана розничная торговля мукой и макаронными изделиями, есть и дополнительные: розничная торговля сахаром, солью, строительными материалами, лесоматериалами, кирпичом и даже сувенирами.