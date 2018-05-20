«В классических бизнес-книгах повествование идет по модели «учитель-ученик»

Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

В каких книгах бизнесмены Казани ищут ответ на вопрос о том, как стать лучше, у кого учатся искусству общения и что читают директора школ — предприниматели Казани рассказали о том, из какой литературы состоит их библиотека. Подробности в опросе «Реального времени».

Тагир Ахметзянов, генеральный директор ООО «Риэль Инжиниринг»:

— В свободное время предпочитаю чтение художественной литературы. В бизнесе ключевым считаю постоянное развитие, поэтому в короткие окна перерывов предпочитаю чтение статей на Хабре и Geektimes. За 10—15 минут можно узнать о новых трендах и успешных практиках. В отличии от классических книг по бизнесу, где повествование фактически идет по модели «учитель-ученик», Хабр и Geektimes являются сообществами, где важно содержание, а не форма.

В последнее время наибольший интерес у меня вызвали статьи по гибкой методологии управления проектами Agile (Эджайл) и Scrum (Скрам). Методы, описанные в Agile и Scrum, интуитивно применялись мной и до прочтения статей и подтвердились на практике. Часто необходимость постановки задач только по SMART вызывала у меня внутренние противоречия. Я нашел методологию, которая наиболее соответствует моему мировоззрению, и применяю ее, как в жизни, так и в бизнесе.

Несмотря на то, что Agile и Scrum изначально создавались для сферы программного обеспечения, она очень полезна и в других сферах деятельности. Более 77% их практик применения находится уже за пределами разработки программ. Прочтение статей на Хабр и Geektimes в целом и по Agile и Scrum в частности могу посоветовать любознательным и активным людям, руководителям проектов, исполнительным и генеральным директорам, готовым к работе в команде и стремящимся к расширению своего кругозора.

Вячеслав Миллер, директор «Додо Пицца Казань»:

— Сейчас читаю книгу Игоря Манна «Номер 1: Как стать лучшим в том, что ты делаешь». Игорь Манн неординарный человек, практик. Он один из лучших маркетологов в России и его опыт работы, подход к жизни, личный тайм-менеджмент очень интересны мне как бизнесмену. В книге рекомендации перемежаются красочными историями из жизни. Главный совет один — ставить цель. Она должна быть осязаемой и достижимой. Цель должна сопровождать вас везде. Если хотите попасть в Париж, повесьте на видное место изображение Эйфелевой башни. Чтобы достичь глобальную цель, разбейте ее на более мелкие этапы.

Павел Шмаков, директор школы-интерната для интеллектуально увлеченных детей «СОлНЦе»:

— Недавно читал медицинскую литературу, чтобы отвечать нашим школьникам на вопросы о функционировании организма. Также изучал рассказы Ильдара Абузярова, изданные в этом году. В нашу школу в гости приходил писатель Сергей Шаргунов. Перед встречей с ним прочел его книгу из серии «Жизнь замечательных людей» о Валентине Катаеве. Также из недавнего — книги о космосе Стивена Хокинга и других. У нас школьница хотела сделать работу «Мир в пространстве и времени», чтобы быть в теме тоже изучал информацию о космосе. Мы приглашаем в гости интересных ученых, которые поднимают важные темы, и чтобы быть на одной волне, я заранее готовлюсь к этим разговорам. У нас учатся талантливые дети, на вопросы которых не всегда знаешь, что ответить.

Марина Милюкова, директор ООО «Лаборатория «Реал Тонус Хаер»:

— Одновременно изучаю несколько книг, так как люблю получать информацию «по кусочкам» и не спеша ее «переваривать». На сайтах «Букмейт» и «Литрес» у меня сейчас открыто шесть книг по маркетингу и менеджменту. Вчера, например, читала концептуальную книгу «Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами» Эдварда Деминга. Он один из гуру японского подхода к менеджменту. Мне близка его идея, что для того, чтобы улучшить результат, менеджмент должен воздействовать на систему и улучшить процесс. Это не книга практических советов, а путь к формированию правильного современного мышления менеджера.

Кирилл Миняев, директор ООО «Казанская фабрика хлеба»:

— Второй раз перечитываю книгу Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Первый раз прочел ее три года тому назад, и очередное изучение дает больший результат. Сейчас я могу анализировать приобретенный опыт от прочитанного ранее. Думаю, что Дейл Карнеги — основополагающий автор, и каждый должен прочесть эту книгу. Бытует мнение, что «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» — настольная книга президента Владимира Путина по манере общения, выступлению и разговору с окружением.

Недавно также прочитал книгу Александра Высоцкого «Оргсхема. Как создать структуру предприятия». Она будет полезна тем, кто занимается промышленностью и выстраивает свою структуру управления. Александр Высоцкий владеет разными видами бизнеса. Он один из самых грамотных специалистов в своем деле.

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