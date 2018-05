«Что еще я могу попросить у Бога?»: «Зенит» вырвал золото ЛЧ в матче-триллере

Этот финал запомнят навсегда

Если бы еще утром в день финального матча Лиги чемпионов кто-то сказал, что «Зенит» будет в пяти минутах от краха в противостоянии с «Чивитанова» (экс-«Мачерата») — ему бы, конечно, никто не поверил. Однако воскресный вечер подарил любителям волейбола такой триллер, какого казанские поклонники волейбола вживую еще не видели. В день рождения клуба, а также в день последней игры Вильфредо Леона в составе «Зенита» казанцы умудрились выдать самый захватывающий финал и самым красивым образом проводить свою легенду в итальянскую «Перуджу». Обо всех страстях финального матча — в репортаже «Реального времени».

Этот день лучше всего подходил на роль исторического

Вообще, эпичность этого момента и его значимость переоценить при всем желании не получилось бы. Мало того, что 13 мая «Зенит-Казань» впервые в своей истории играл в финале Лиги чемпионов в собственном доме, так еще в этот день клуб отмечал свой восемнадцатый день рождения. То ли звезды удачно сошлись, то ли организаторы так подгадали, но победа зенитовцев и поднятие ими кубка над головой в этот день казались единственным логичным исходом на вечернем паркете «Баскет-холла».

За не столь уж и продолжительную свою историю казанский «Зенит» стал главной российской силой на европейской волейбольной арене. Об этом говорит хотя бы тот факт, что он остается самым титулованным клубом и российского первенства, и Лиги чемпионов — всего в общей сложности 29 трофеев за 18 сезонов!

Ну а билеты на финальную встречу были разобраны за десять дней после старта продаж, и «биток» под семь с лишним тысяч зрителей явно собирался в ожидании больших празднований с кубком и традиционной We are the champions от группы Queen. В общем, этот день как никакой другой годился на роль исторического. Когда еще выпадет возможность взять главный европейский трофей в день рождения клуба?

В будущих сезонах итальянцы уже спуску не дадут



Эпоха гегемонии «Зенита» под угрозой заката

О том, что «Зенит-Казань» должен брать кубок в противостоянии с «Лубе-Чивитанова», болельщики даже не говорили — это предполагалось, что называется, по умолчанию. Днем ранее казанцы без вариантов разобрались с чемпионом Италии, а уж с вице-чемпионом должны были расправляться с еще большим изяществом и легкостью.

Это только в будущем году «Чивитанова», как и их земляки из Перуджи, решила крепко усилиться. И если «Перуджа» переманила казанского лидера, гениального кубинца Вильфредо Леона, то «Лубе» нашел аргументы для переезда на Апеннины Йоандри Леала из «Сада Крузейро», который, по мнению многих экспертов, как минимум не уступает Леону. В следующем сезоне в итальянской «Серии А» ожидается серьезная заруба — как и серьезное выступление итальянских клубов в Лиге чемпионов. Так что позиция фаворита приписывалась казанцам, возможно, в последний раз на ближайшие годы. В будущих сезонах итальянцы уже спуску не дадут.

«Чивитанова» оказалась более цепкой, чем ее земляки

На площадках вокруг арены продолжался фестиваль «Вкусная Казань», которая собрала еще больше гостей, чем днем раннее. И внешне большой разницы с днем полуфинальных встреч не чувствовалось. Зато внутри «Баскет Холла» организаторы подготовили небольшое шоу с участием победительницы шоу «Голос» Дины Гариповой. Уже тут трибуны стали разминаться в поддержке своих и давлении на соперника, устроив громогласную перекличку «Вперед, Казань!» с одной стороны и «Вперед, «Зенит!» с другой.

Начало игры сразу же напомнило старт матча, который проходил накануне. Довольно равная игра, когда «Зенит» и свои очки собирал, и сопернику раздавал. В один момент итальянцы захватили инициативу, а когда Вольвич и Бутько ошиблись, счет стал 6:8 в пользу итальянцев. К середине сета процент попаданий казанцев был катастрофически низким — всего 57%.

Однако все казанцы, которые хоть сколько-нибудь интересуются волейболом, знают, что в такие моменты подоспевает кубинская помощь. И на этот раз знакомый сценарий сработал — Леон трижды вбил мяч в пол, и к первому техническому тайм-ауту вели уже казанцы — 16:14.

Под мотив известного «Макс пушка — тра-та-та» Михайлов набрал три очка



После этого на подачу вышел Максим Михайлов, и уже у «Чивитановы» на приеме начались проблемы. Под мотив известного «Макс пушка — тра-та-та» он набрал три очка, и Джампаоло Медеи тут же пришлось брать тайм-аут. Такие «качели» здорово играли на нервах болельщиков, но вместе с тем и распаляли их. Когда итальянцы приблизились к победе в партии 24:23, на подачу снова пошел Максим Михайлов, расчехливший свою пушку. Но цепкие итальянцы так просто не уступали. Лишь когда партия затянулась до 27:27, Леон наконец-то решился на мощные подачи, которые итальянцы принять не смогли — 29:27.

Становилось совсем тревожно

Начало второй партии стало продолжением первой — «Чивитанова» вновь набирала очки за счет ошибок «Зенита» и искала счастья у сетки. Одну из таких ошибок судьи зафиксировали у Леона, когда при розыгрыше итальянцев он воспользовался мячом над сеткой и протолкнул его на чужую половину. Кубинец был категорически не согласен, что нарушил правила, и уже в следующем розыгрыше с яростью вбил мяч в паркет. Однако итальянцы продолжали вести в счете и даже нарастили преимущество к концу партии — 23:18.

В составе «Чивитановы» нашу оборону терроризировали капитан Станкович и Ковар. Их 100% попаданий на фоне ошибок казанцев выглядели просто фантастическими. Итальянцы серьезно усилили свою защиту и любые попытки пробить ее от сетки тут же натыкались на отличную реакцию «принимающей стороны». Преодолеть такой блок было практически нереально. Сильно «проседал» Мэтт Андерсон, процент которого так и оставался самым низким в команде — 17%.

Владимир Алекно забрал тайм-аут, но противопоставить что-то идее Медеи казанцы так и не смогли. А счет, с которым «Зенит» эту партию отдал, и вовсе заставлял задуматься над перспективами матча — 18:25.

— Какие разговоры были между сетами на скамейке? Казалось, даже трибуны уже разуверились в победе, – спросил уже после игры корреспондент «РВ» у либеро «Зенита» Алексея Вербова.

— Да у нас вообще разговоров об этом не было. Мы все делаем, чтобы побеждать. Хорошо, что все завершилось в нашу пользу, — ответствовал игрок.

Тем временем проблемы росли, что называется, и вглубь, и вширь. Как пробить непробиваемый итальянский блок, Алекно объяснял долго, но «Чивитанова» словно заколдовала свою половину паркета, и мяч просто не желал на ней опускаться. 8:12 в пользу «Лубе» распалили трибуны, и фанатский сектор стал скандировать «защита-защита» при подаче гостей. Итальянцы увеличили свое преимущество до четырех очков, и лишь подачи Леона немножко сгладили ситуацию — 20:22. Но итальянцы все же довели дело до победы и в третьем сете. Теперь становилось уже по-настоящему тревожно.

Отступать «Зениту» было некуда



А спасители все те же

Теперь «Зениту» отступать было некуда. Казанцы в четвертой партии прибавили на блоке, но это позволяло лишь удерживать равенство, а итальянцам не оставалось ничего, кроме как гнуть свою линию и сохранять надежную оборону. Однако ко второму техническому тайм-ауту гости вновь вели с комфортными 13:16. Непонятно куда растворился Леон — его мощных ударов казанцам здорово не хватало. Поэтому игру взял в свои руки Михайлов, и в какой-то момент с его помощью паритет был восстановлен — 20:20.

— С какими мыслями готовились к каждому новому сету, когда казалось, что все безнадежно? — спросил корреспондент «Реального времени» после матча у Максима.

— Сегодня была реальная команда. У нас был лозунг — не сдаваться ни при каком счете. Мы играли плохо, это факт. Но то, что победили — это показатель того, что у нас есть команда. Трибуны поддерживали нас, особенно в четвертой партии они нам помогли. Потому что тяжело, когда у тебя что-то не получается и все еще молчат. А вот когда тебя поддерживают, это какой-то кураж тебе дает, — делился ощущениями от фантастической атмосферы в «Баскет-холле» Михайлов.

А дальше уже пошло противостояние блоков. Очень долгие розыгрыши, когда обе команды показывали отличную реакцию в защите. Михайлов продолжал долбить с той силой, которую от него ждали с самого начала матча. Да и с подач он стрелял так, что итальянцы принимали мяч очень неудобно — 24:22, и Алекно выпустил Александра Бутько. Теперь мяч постоянно стали переводить на левую сторону, где дежурил Вильфредо. Тот вбивал мяч точно по линии и под шумовой взрыв трибун довел партию до победы — 25:23.

Самый красивый уход в истории российского волейбола

На левом краю Леон остался и в решающем сете. Но и эта тактика периодически давала сбой, а две ошибки подряд приблизили итальянцев к кубку — 3:6 в пользу «Лубе». А в один момент, когда на эйс подавал Андерсон, судьи поначалу отдали очко гостям и на табло зажглись катастрофические 8:12, но видеочеллендж показал, что мяч в поле все-таки угодил, и на эмоциях Андерсон подал так мощно, что волейболисты «Лубе» приняли едва, и мяч вновь перешел к казанцам — и вот уже обнадеживающие 11:11 на табло.

Последнюю точку в матче поставил тот, кто проводил свою последнюю игру в составе «Зенита» — Вильфредо Леон



Как и положено по всем канонам самого напряженного триллера, каким оказался этот финал, последнюю точку в нем поставил тот, кто проводил свой последний матч в составе «Зенита» — Вильфредо Леон — 17:15. Он сделал именно то, за что в него и влюбилась казанская публика: на матчболе вышел на подачу и точным мощным ударом пробил заколдованную оборону «Чивитановы» подачей навылет.

— Сейчас ощущение полного опустошения и счастья, — говорил после матча Алексей Вербов. — И трогательные моменты имеют место — Леон отдал столько лет этому клубу. И его заслуженно так провожают. У нас чемпионская команда. Думаю, что всем понравилась эта игра.

Леон: «Что я еще могу попросить у Бога?»

Уже после награждения у пьедестала главный герой «Зенита» последних лет Вильфредо Леон не скрывал слез, когда на табло включили прощальное видео о нем. «Я люблю Казань, я был здесь по-настоящему счастлив», — сказал в микрофон Вильфредо, обращаясь к болельщикам, которые даже не думали расходиться после развязки матча.

Когда страсти на паркете немного утихли, корреспондент «Реального времени» подошел к герою матча и теперь уже легенде казанского волейбола, и с толикой надежды спросил, есть ли хоть один шанс, что он вернется в Казань завершать карьеру.

— Не исключаю, что вернусь в «Зенит» в будущем, — сказал Леон. — Этот клуб дал мне шанс, он поверил мне. Это очень многое для меня значит. Посмотрим, что будет через несколько лет.

Вильфредо Леон: «Я самый счастливый человек на свете»



— Вы счастливы в этот момент?

— Я самый счастливый человек на свете. Моя семья рядом, моя команда выиграла пять титулов из пяти возможных. Я счастлив. Что еще я могу попросить у Бога?

Эрик Добролюбов, фото zenit-kazan.com