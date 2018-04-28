Развод и девичья фамилия: как империя Ивана Егорова в одночасье стала вдвое меньше

В России появилась вторая после ОСК судостроительная корпорация «Ак Барс». Рулевым стал Ренат Мистахов

Фото: Олег Тихонов

«Я не жалею, что отпустил его», — так немного грустно и даже элегично гендиректор «Ак Барс Холдинга» (АБХ) Иван Егоров завершил 10-минутное напутствие своему «воспитаннику», главе Зеленодольского судостроительного завода им. Горького Ренату Мистахову, уходящему в самостоятельное плавание. Вчера совет директоров судостроительной корпорации «Ак Барс» единогласно утвердил последнего на посту генерального директора. Печаль г-на Егорова понятна: Мистахов уходит не «пустым», а забирает с собой половину имущества АБХ. В конце мая его акционерам предстоит одобрить сделки по внесению в СК акций промышленных предприятий, которыми будет оплачен первоначальный «уставник» судостроительной корпорации в размере 1,8 млрд рублей. В свою очередь, АБХ рассчитывает закрыть пробоину за счет докапитализации со стороны правительства РТ. Подробнее в материале «Реального времени».

Кто главный на корабле



Судостроительная корпорация «Ак Барс», задуманная гендиректором Зеленодольского завода им. Горького Ренатом Мистаховым, вырвалась на свободу из недр государственной бизнес-структуры «Ак Барс Холдинг». О ее учреждении вчера официально объявил премьер-министр РТ Алексей Песошин, приехавший на зеленодольские верфи не один, а в сопровождении и.о. министра промышленности и торговли и и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РТ (за отсутствием действующих). Особый статус события смог поддержать своим присутствием разве что управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Рушан Сахбиев. Интересно, что казанские чиновники расселись на левой стороне первых рядов, а правую заняло руководство «Ак Барс Холдинга». Гендиректор АБХ и депутат Госсовета РТ Иван Егоров прибыл вместе с «финансовым мозгом» холдинга Светланой Сотовой, чуть раньше в зал вошел экс-гендиректор завода им. Горького Сергей Ильин.

Команда АБХ приехала не только поздравить свежеиспеченную татарстанскую корпорацию, но и проститься с трудовым коллективом судостроителей: завод им. Горького выходит из подчинения холдинга и переходит под контроль СК, хотя формально АБХ остается акционером СК «Ак Барс». Впрочем, Алексей Песошин не стал посвящать собравшихся в детали рокировки, а по-народному просто рассказал людям, кто теперь «главный на корабле».

— Сегодня знаковый день для республики: начинает работу судостроительная корпорация «Ак Барс», — заявил премьер. — Одним из главных звеньев СК выступит Зеленодольский завод им. Горького. Сегодня совет директоров СК «Ак Барс» утвердил Рената Мистахова в качестве генерального директора СК.

Объясняя это назначение, Песошин рассказал, что за 8 лет директорствования Мистахова завод добился значительных результатов: объемы производства выросли в 5,6 раза, в предприятие инвестировано почти 6 млрд рублей. Добавим, что к моменту прихода Мистахова на стапелях завода им. Горького было заложено строительство трех боевых кораблей, а теперь в разной степени готовности находятся 27 судов разного назначения. Завод имеет контракты с Минобороны РФ до 2023 года. Иначе говоря, завод уверенно держится «на плаву».

К моменту прихода Мистахова на стапелях завода им. Горького было заложено строительство трех боевых кораблей, а теперь в разной степени готовности находятся 27 судов разного назначения



Не жалею, не зову, не плачу

Несмотря на мажорную тональность речи премьер-министра, глава «материнского» холдинга АБХ еле сдерживал расстроенные чувства. И хотя на лице его все время держались улыбка и хитрый прищур, было видно, что Егоров прилагает большие усилия, чтобы продолжать говорить с трибуны. От сильного волнения он не раз повторялся, речь его была рваной, а предложения незаконченными. Он даже перешел чуть ли ни на шепот, отклонившись от микрофона.

— Почти девять лет назад мы назначили Рената Искандеровича… Сколько лет прошло… Он проработал с нами, прослужил на посту генерального директора завода девять лет (на самом деле, все-таки восемь полных лет — Мистахов стал гендиректором 30 ноября 2009 года, — прим. ред.), — словно обдумывая что-то свое, тихо произнес Иван Егоров. — Но что можно сказать? — неожиданно вышел он из задумчивого состояния. — Самое главное — много сделано, много сделано! Модернизация, новые проекты, плюс новые контракты… Сегодня совет директоров СК «Ак Барс» единогласно проголосовал за него, и я хотел бы поздравить с назначением, — тихо сказал он, почти не поворачиваясь к президиуму, хотя оттуда на него «во все глаза» смотрели и Песошин, и Мистахов: — Я не жалею, что отпустил его, — после такого элегичного финала Иван Михайлович вернулся на свое место в президиуме.

Сбербанк поверил в лизинг катеров?

Нервное напряжение сняли бравурные речи конферансье. А до этого новоиспеченный генеральный директор СК «Ак Барс» обрадовал коллектив тем, что к 27 строящимся кораблям завод прибавит два речных прогулочных катера со сроком сдачи в мае 2019 года. Для их продвижения глава СК «Ак Барс» и Рушан Сахбиев подписали кредитное соглашение. Правда, его базовые параметры — объем, сроки, процентную ставку — заемщик раскрывать не захотел.

Отвечая на вопрос, кто финансирует строительство катеров, новый гендиректор ЗСЗ Александр Карпов рассказал, что деньги вкладывает сам завод, так как «ни у кого денег нет». К чему же тогда Сбербанк? Позже Ренат Мистахов разъяснил противоречие. По его словам, вместе со Сбербанком предполагается реализовать передачу судов в лизинг. Поэтому СК не смущает отсутствие на старте реальных покупателей. После подписания соглашения гости отправились на традиционную церемонию закладки судов, а затем уехали обратно в Казань.

Вместе со Сбербанком предполагается реализовать передачу судов в лизинг



«Ак Барс Холдинг» Егорова просит докапитализации

Чем же был расстроен Егоров? СК «Ак Барс» выходит из прямого подчинения одноименной холдинговой компании «Ак Барс» не с пустыми руками, а забирает половину его имущества. Как пояснил Ренат Мистахов, уставный капитал СК составит 1,8 млрд рублей. Предполагается, что он будет оплачен акциями всех промышленных предприятий, входящих в АБХ. Сейчас уставный капитал последнего, по данным «СПАРК-Интерфакс», равен 3,5 млрд рублей. Так что после изъятия у него АО «Зеленодольский завод им. Горького», ОАО «Казанский завод «Электроприбор», ОО «Ак Барс Металл», ООО «Адриа Винч Зеленодольск», «ВолгаТатСудоремонт» капитализация АБХ, можно сказать без преувеличения, упадет — до 1,7 млрд рублей. Крупные сделки по отчуждению имущества вынесены на годовое собрание акционеров АБХ, которое назначено на 28 мая.

Как сообщил нам источник, близкий к компании, руководство АБХ рассчитывает на докапитализацию со стороны правительства РТ как основного акционера. Сейчас в нем остается лишь строительная компания «Камгэсэнергострой», теряющая позиции среди заказчиков ОПК, и предприятия агрокомплекса. «Отчуждение предприятий ОПК вызовет серьезные риски для АБХ, — утверждает наш собеседник. — Активы, которыми могут быть замещены потери, сейчас проходят оценку».

Не исключено, что АБХ могут быть переданы 6% акций КАМАЗа, которые госкорпорация «Ростех» намерена отдать взамен «Казанского электротехнического завода» — они как раз оцениваются в 2,4—2,6 млрд рублей. Да и заниматься ими особо не нужно.

Как СК «Ак Барс» перепрыгнет «Ак Барс Холдинг»

Между тем в паруса СК «Ак Барс» дует попутный ветер. «Интеграция предприятий АБХ будет завершена в мае, — рассказал Мистахов. — Но гендиректором АБХ уже подписан приказ о том, что с 28 апреля они переходят в наше подчинение». Но это только начало пути по сбору судостроительных активов. Уже в ближайшее время СК может объявить допэмиссию для поглощения АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», находящегося в федеральной собственности. По словам Мистахова, указ президента РФ о передаче 75% акций Зеленодольского ПКБ в собственность РТ может выйти в мае-июне. «Думаю, что после 7 мая документ пройдет быстрее», — надеется Мистахов. Насколько может вырасти капитализация его компании, непонятно, но уже сейчас «Ак Барс» — вторая по размеру судостроительная УК в стране после Объединенной судостроительной корпорации.

К 27 строящимся кораблям завод прибавит два речных прогулочных катера со сроком сдачи в мае 2019 года



Вхождение СК «Ак Барс» в капиталы промышленных предприятий АБХ делается для того, чтобы выстроить систему управления ими и «накачать» их новыми заказами. «Мы встречались с ними. Мы не говорим, что мы хотим все изменить. Основная задача — загрузка предприятий, найти что-то новое, интересное, но с привязкой к зеленодольскому заводу. Например, цинкование изделий для судостроения выгоднее проводить на «Ак Барс Металл», — объяснил Мистахов.

Казанский «Электроприбор»: опять угодили не в тот холдинг

Председатель совета директоров ОАО «Казанский завод «Электроприбор» Геннадий Дивавин считает, что после вхождения в СК им «хуже точно не будет». Несколько лет назад, когда «Электроприбор» передали в АБХ, он заявил в интервью «Коммерсанту»: «Попали не в тот холдинг». И, похоже, заводу снова не повезло — оказались в чужой среде:

— Решили, что все военно- промышленные предприятия должны быть в одном холдинге. Какие перспективы? Это надо смотреть. Мы всю жизнь работали в авиации — 100% заказов выполняется для авиастроительных компаний РФ. Объем заказов — 2 млрд рублей. А от судостроения мы далеко, — констатировал Дивавин. — Но с Ренатом Искандеровичем мы на эту тему беседовали. Он будет работать в совете директоров нашего завода. Решили, что будем искать точки соприкосновения. У СК должны быть по судостроению какие-то заказы: либо по механической обработке изделий, либо по сборке приборов — то, что мы можем. Одним словом, чем можем — поможем!

Интересно, что в стартовом проекте прогулочных катеров нет работы ни для одного из предприятий СК. «Проект был разработан без нас», — прокомментировал этот факт гендиректор «Электроприбора» Павел Шацких.

1 / 39 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов