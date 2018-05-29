Все в ипотеку: за год количество кредитов на покупку квартиры выросло на две трети

Обзор рынка жилищного кредитования в России за I квартал 2018 года

Фото: Роман Хасаев

«Реальное время» продолжает следить за динамикой ипотечного кредитования в России. Тенденция, наметившаяся в 2017 году, продолжается и в 2018-м: кредитов берут больше и на большие суммы. При этом почти две трети всех ипотечных договоров по-прежнему приходится лишь на один банк.

Ипотека за год выросла на две трети

Рынок ипотечного кредитования в России продолжает расти. Как следует из данных аналитической службы «Реального времени», всего в I квартале 2018 года российские банки выдали 295,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов. Годом ранее эта цифра составляла всего 175,3 тысячи — таким образом, этот рынок вырос более чем на две трети. Общая сумма ипотечных кредитов составила 573,1 млрд рублей — годовой рост по этому параметру составил 80%. Соответственно, выросла и средняя сумма ипотечного жилищного кредита — с 1,8 млн до 1,94 млн рублей.

Почти все эксперты отмечают, что рост популярности ипотеки связан со снижением ключевой ставки ЦБ — и, как следствие, снижением процентов по ипотеке. В частности, Андрей Сухов, руководитель банка «ДельтаКредит» в РТ, отмечает, что прошлый год стал рекордным в области ипотечного кредитования: «Суммарная выдача ипотечных займов за весь 2017 год составила 2,3 трлн рублей. Этому способствовало несколько факторов, в том числе активное снижение ставок, рефинансирование действующих ипотечных кредитов с целью снижения ставки и получения более выгодных условий кредитования и внедрение процесса электронной регистрации ипотечных сделок и, как следствие, экономия клиента на расходах по заключению сделки и ускорение процесса регистрации права».

Согласна с ним и руководитель Татарской территориальной дирекции ПАО «Банк Уралсиб» Регина Гайнуллина. По ее словам, в прошлом году снижение ставок подстегнуло спрос на ипотечные программы. «Мы отметили прирост количества заявок и объемов выдачи. Самый заметный всплеск пришелся на вторую половину года. Если говорить о начале 2018 года, то за январь объем выданных кредитов по всей федеральной сети банка вырос в 4 раза по сравнению с январем 2017 года. А в Татарстане начало года отмечено трехкратным увеличением объемов ипотеки. Стоит также учитывать всплеск заявок на рефинансирование ранее взятых кредитов. Если учитывать все факторы рынка, то мы ожидаем прироста портфеля ипотеки на уровне 10—15% за год», — отмечает она.

Прогнозируют сохранение тренда роста ипотечного кредитования и в ВТБ: «Уменьшение уровня инфляции и снижение ключевой ставки будут способствовать снижению ипотечной ставки, что, в свою очередь, будет благоприятно влиять на доступность ипотеки. 2018 год может стать рекордным по объему продаж ипотеки в России. По нашим оценкам, в этом году объемы выдачи ипотеки в стране могут достичь 2,4—2,5 трлн рублей», — сообщили нам в пресс-службе банка.

Жилищные кредиты за I квартал 2018 года

Справочно- средний чек, тыс. руб. БАНК Количество выданных рублевых жилищных кредитов за I квартал 2018 года Объем выданных рублевых жилищных кредитов за I квартал 2018 года Общая задолженность рублевых жилищных кредитов Просроченная задолженность по рублевым жилищным кредитам Жилищные кредиты, всего, из них: ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве Жилищные кредиты, всего, из них: ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве 1.848 ПАО Сбербанк (рег.№ 1481) 180.487 180.473 42.935 333.573.805 2.251 Банк ВТБ (ПАО) (рег.№ 1000) 38.037 38.037 14.793 85.618.155 1.702 АО «Россельхозбанк» (рег.№ 3349) 20.722 20.560 3.319 35.274.272 2.334 Банк ГПБ (АО) (рег.№ 354) 13.201 13.201 4.556 30.814.751 797 ПАО «Совкомбанк» (рег.№ 963) 6.824 6.824 369 5.440.338 2.572 АО «КБ ДельтаКредит» (рег.№ 3338) 5.465 5.465 1.045 14.054.564 2.245 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (рег.№ 2275) 3.552 3.546 1.607 7.974.962 3.084 АО «Райффайзенбанк» (рег.№ 3292) 2.902 2.902 1.064 8.949.174

Доля выданных ипотечных жилищных кредитов под залог прав требования по договорам долевого участия составила около 26%, по сумме — около 30%. Годом ранее, напомним, ипотечных кредитов под долевое участие было 31% — доля их, как видим, снизилась. Впрочем, популярность первичного жилья, по всей видимости, сильно зависит от конкретного банка, поэтому мнения экспертов тут расходятся. Андрей Сухов из «ДельтаКредит» говорит, что за первые четыре месяца этого года 54% сделок банка относится к вторичному жилью, а 16% — к первичному. В пресс-службе банка ВТБ утверждают, что спрос на строящееся и готовое жилье примерно равный, а Регина Гайнуллина из «Уралсиба» отмечает, что «первичка» даже популярнее: «Жилье на первичном рынке более доступно, поэтому перевес по количеству заявок именно за новостройками. Но и готовые квартиры не сдают позиций, до 50% от клиентов в прошлом году были связаны с приобретением недвижимости на вторичном рынке».

А вот общая задолженность по ипотечным жилищным кредитам составила 5,4 трлн рублей — на 18% больше, чем год назад. Просроченная задолженность при этом оказалась равна 55,3 млрд рублей, а ее доля за год снизилась с 1,17% до 1%.

Сбербанк вне конкуренции, ВТБ уходит в отрыв после объединения

Банки из топ-10 по ипотечным жилищным кредитам выдали за период с января по март 2018 года от 2,6 тысячи до 180,5 тысячи кредитов. На эти банки приходится 94% всех выданных ипотечных жилищных кредитов по количеству и 93% — по сумме. Впрочем, и топ-10 выделять здесь не совсем уместно: основную массу ипотечных кредитов выдают лишь четыре банка — на них приходится 85% кредитов как по количеству, так и по сумме.

Если же быть совсем правдивыми, то придется признать, что ипотека в России — сфера фактически одного крупнейшего банка — Сбербанка. Именно на него приходится 61% всех выданных ипотечных кредитов (58% по сумме). В этом банке в I квартале было выдано около 180 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 333,6 млрд рублей. Доля просроченной задолженности тут оказалась равна 1%, а средняя величина кредита — 1,85 млн рублей.

Ипотека в России — сфера фактически одного крупнейшего банка — Сбербанка. Фото kreditipo.ru



Второе место по количеству ипотечных кредитов оказалось у банка ВТБ. В первые три месяца 2018 года он выдал их в количестве 38 тысяч на общую сумму в 85,6 млрд рублей. Как видно, результат очень далек от цифр Сбербанка, а формальный рост оказался чуть ли не 30-кратным. Однако цифры эти обманчивы: дело в том, что до 2018 года основную массу операций с физическими лицами проводила «дочка» ВТБ — ВТБ24. С 1 января 2018 года банки объединились, в результате нынешний ВТБ, можно сказать, включил в себя и показатели ВТБ24. В I квартале прошлого года банки суммарно выдали 36 тысяч ипотечных кредитов на 74,2 млрд рублей. За год показатель вырос, соответственно, на 5% по количеству ипотечных кредитов и на 15% — по сумме. Другие показатели у ВТБ более солидные, чем у лидера: доля просроченной задолженности всего 0,6%, а средняя стоимость кредита — 2,25 млн рублей. Кроме того, в отличие от Сбербанка, у ВТБ значительно выше показатель доли кредитов под долевое участие в строительстве — 39% против 24%.

Третье место занял банк с одним из самых низких показателей средней величины кредита среди банков из топ-10. Это «Россельхозбанк», где один кредит в I квартале 2018 года равнялся в среднем 1,7 млн рублей. Всего же банком было выдано 20,6 тысячи кредитов на общую сумму 35,2 млрд рублей. Показатель роста — самый значительный среди банков топ-10: число ипотечных кредитов по сравнению с I кварталом прошлого года выросло в 4,5 раза (с 4,5 тысячи), а общая их сумма — почти в 5 раз, с 7,1 млрд рублей. Несмотря на это, у банка довольно большой показатель просроченной задолженности — 1,2%. Доля кредитов под долевое строительство здесь одна из самых низких ставок для банков из топ-10, всего 16%. Ниже показатель только у «Совкомбанка» — 5%.

На четвертом месте расположился банк «ГПБ» («Газпромбанк»), выдавший в I квартале года 13,2 тысячи кредитов на общую сумму 30,8 млрд рублей. Показатели банка достаточно стабильные и впечатляющие: средний размер ипотечного кредита равен 2,33 млн рублей, «просрочка» невелика — всего 0,7%, а за год ключевые показатели — по количеству и сумме выданных ипотечных кредитов — выросли в три раза. Довольно хороший тут и процент кредитов под долевое строительство — 35%.

«Совкомбанк» — в лидерах по маленьким кредитам, а «АК БАРС» вошел в десятку

А вот у расположившегося на пятом месте «Совкомбанка» показатели, мягко говоря, странные. При общем количестве выданных ипотечных кредитов в 6,8 тысячи общая их сумма составила всего 5,44 млрд рублей. Таким образом, средний «чек» оказался равен всего 797 тыс. рублей. Показатель этот очень низкий, ближайший банк с меньшей суммой среднего кредита оказался лишь на 20-м месте — это татарстанский «Автоградбанк» (471 тыс. рублей, о нем мы расскажем ниже). «Совкомбанк» увеличил число кредитов в 2,7 раза, а сумма их выросла всего в 2,4 раза, то есть средний чек за год опустился — с 884 тысяч рублей. Вдобавок у «Совкомбанка» довольно большой процент «просрочки» — 2,7%, а также, напомним, очень низкий процент кредитов под долевое строительство — лишь 5%.

У расположившегося на пятом месте «Совкомбанка» показатели, мягко говоря, странные. Фото sovkominfo.ru

Шестое место заняло АО «КБ ДельтаКредит». В I квартале 2018 года банк выдал почти 5,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 14,05 млрд рублей. Показатели банка выросли на 92% и 83% соответственно. Средняя сумма одного кредита довольно высока — 2,57 млн рублей. Выше этого результат только у одного банка из топ-10 — «Райффайзенбанка» с его 3,08 млн рублей. Что касается «ДельтаКредита», то тут довольно низкий процент «просрочки» — всего 0,5% (те же цифры, опять же, у «Райффайзена»). А вот доля ипотечных кредитов под долевое строительство невысока — всего 19%.

Седьмое место оказалось у банка «Уралсиб». Банк выдал в 2,2 раза больше ипотечных кредитов, чем в I квартале 2017 года — 3,5 тысячи. Общая сумма их составила 7,9 млрд рублей — в 2,6 рааз больше, чем годом ранее. Средняя сумма кредита составила 2,23 млн рублей. При этом процент кредитов под долевое строительство здесь один из самых высоких — 45%. Один из наиболее высоких и процент просроченной задолженности — 4,1%.

Восьмое место — у уже не раз упоминавшегося «Райффайзенбанка». У банка лучший среди представителей топ-10 средний чек — почти 3,1 млн рублей, а также низкий уровень «просрочки» — всего 0,5%. Вероятно, банк ведет довольно осторожную политику в отношении ипотечных кредитов. Как следствие, основные показатели продемонстрировали не лучшую динамику. Всего банк выдал 2,9 тысячи ипотечных кредитов — на 7% меньше, чем годом ранее. Объем выданных кредитов тем не менее вырос, но всего на 1%. В результате за год «Райффайзенбанк» опустился с пятого на восьмое место по числу выданных кредитов. При этом доля кредитов под долевое строительство у него по-прежнему велика — 37%.

На девятом месте по числу выданных ипотечных кредитов расположился первый и единственный представитель Татарстана в топ-10 — «АК БАРС» Банк (год назад занимал лишь 11-е место). Он же является крупнейшим региональным банком по этому параметру. За год он выдал 2,7 тысячи ипотечных жилищных кредитов на общую сумму в 4,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число кредитов выросло в 2,4 раза, а их сумма — в 2,5 раза. При этом у «АК БАРСа» довольно большой процент «просрочки» — 2,4%, а вот средний размер ипотечного кредита, напротив, довольно мал — 1,7 млн рублей. Под участие в долевом строительстве здесь выдано всего 28% кредитов.

Банк «Санкт-Петербург» выдал 2,6 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 5,7 млрд рублей. Фото newkaliningrad.ru



Наконец, замыкает десятку банк «Санкт-Петербург». Он выдал 2,6 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 5,7 млрд рублей, здесь отличия от показателей «АК БАРСа» видны, что называется, невооруженным глазом: число кредитов немного меньше, а их сумма — значительно больше. Средняя сумма кредита составила тут 2,17 млн рублей. При этом у банка очень низкий процент «просрочки» — всего 0,1%. Рост числа кредитов за год в банке невелик — всего 36%, сумма выросла на 40%. Отметим, что «Санкт-Петербург» — лидер среди банков в топ-10 по доле кредитов под долевое строительство, здесь таковых целых 64%.

Татарстанские банки не любят давать кредиты под долевое строительство

Что касается банков Татарстана, то помимо «АК БАРС» Банка в топ-30 по числу выданных жилищных кредитов входят еще два. Это челнинский «Автоградбанк», а также банк «Аверс». Неподалеку расположились «АКИБАНК» и «Зенит». У трех из четырех перечисленных банков — очень низкая доля кредитов под участие в долевом строительстве: в «Автоградбанке» таких кредитов нет вообще, в «АКИБАНКе» — 2%, в «Аверсе» — 1%.

«Автоградбанк» расположился на 20-м месте в рейтинге крупнейших банков по ипотечному кредитованию. За I квартал он выдал 670 кредитов на общую сумму 315 млн рублей. За год показатели выросли на 12 и 15% соответственно. При этом доля «просрочки» у банка небольшая — 2,1%, а вот средняя сумма кредита, напомним, наименьшая из всех банков топ-20 — всего 471 тыс. рублей.

25-е место оказалось у «Аверса». За I квартал 2018 года он выдал 341 ипотечный кредит на общую сумму 463 млн рублей. Число кредитов по сравнению с первым кварталом прошлого года выросло в 2,2 раза, а сумма — на 90%. Средний размер кредита составляет 1,36 млн рублей, доля просроченной задолженности — всего 0,3%.

Средняя сумма кредита у «Автоградбанка» наименьшая из всех банков топ-20 — всего 471 тыс. рублей. Фото avtogradbank.ru

Еще один банк, связанный с Татарстаном, — это банк «Зенит», имеющий отношение к «Татнефти». Он, правда, не вошел даже в тридцатку (у банка 31-е место по числу выданных жилищных кредитов). Всего в I квартале «Зенит» выдал 232 ипотечных кредита на общую сумму 605,6 млн рублей. У банка, таким образом, довольно большой средний кредит — на 2,61 млн рублей. При этом относительно небольшая «просрочка» — 1,4%, а за год показатели по числу и сумме кредитов выросли на 63% и 76% соответственно. Отметим также, что 56% выданных «Зенитом» кредитов — под участие в долевом строительстве, это довольно высокий показатель.

На 37-м месте расположился «АКИБАНК», который выдал 128 ипотечных кредитов на общую сумму 171,4 млн рублей. Средняя величина кредита — 1,34 млн рублей. Количество кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 3,4 раза, сумма — в 3,3 раза. При этом у «АКИБАНКа» довольна велика доля просрочки — 3,2%. В топ-50 входит также «Энергобанк» (42-е место) — он выдал 73 кредита на 124 млн рублей, каждый в среднем на 1,7 млн рублей. Свои показатели за год банк увеличил примерно в два раза, а доля просроченной задолженности составляет 1,8%. Как и многие татарстанские банки, «Энергобанк» старается минимально взаимодействовать с кредитами на долевое строительство: таковой за I квартал был всего один.



ОПРОС

Антон Павлов управляющий директор по розничным продуктам «Абсолют Банка» 2017 год оказался очень успешным для ипотечного рынка. Можно отметить несколько основных достижений. Во-первых, ставка опустилась до исторически низкого уровня. По выданным ипотечным кредитам в 2017 году средневзвешенная ставка составила 9,8%. Во-вторых, был выдан рекордный объем кредитов. В-третьих, увеличилось количество сделок, совершаемых с использованием кредитных средств, практически до 50%, то есть ипотека становится важным инструментом для улучшения жилищных условий. В 2018 году рынок продолжил активный рост. Объем выдачи в I квартале по сравнению аналогичным периодом прошлого года увеличился на 81%. Это свидетельствует о том, что ипотека стала доступным инструментом для решения жилищных вопросов. Основным драйвером роста по-прежнему является рекордно низкая процентная ставка. Мы ожидаем, что ее снижение продолжится в текущем году, но темпы, правда, замедлятся. Сейчас очень благоприятная ситуация на рынке, так как ставка находится на рекордно низком уровне, а цены на недвижимость также за последние несколько лет существенно сократились, особенно в сегменте вторичной недвижимости. По данным исследований, около 50% российских семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Обеспеченность граждан жильем (количество квадратных метров на человека) также пока сильно отстает от уровня развитых европейских стран. Поэтому рынок далек от насыщения и объем потенциального спроса очень высокий. При сохранении благоприятных экономических условий мы ожидаем, что рост ипотечного рынка в 2018 году составит не менее 20% (по итогам 2017 года рост составил 37%).

Конкуренция в сегменте ипотечного кредитования очень высокая. Приходят новые игроки, так как активный рост при сохранении высокого качества портфелей выгодно выделяет этот продукт. Но в то же время, несмотря на большое количество банков-кредиторов, в ипотеке очень высока концентрация. На 15 крупнейших игроков рынка ипотечного кредитования пришлось почти 95%. При этом за прошедший год доля лидеров выросла. Это связано с тем, что требования к участникам рынка постоянно растут. Банки конкурируют не только по уровню процентной ставки, по доступности и гибкости подхода, но и по уровню сервиса. Сейчас разброс ставок по рынку минимальный, и конкурировать по ценовым параметрам практически невозможно. Поэтому клиенты имеют возможность выбирать те банки, где выше скорость рассмотрения и выхода на сделку, более гибкие условия и подход к рассмотрению заявок. Для того чтобы конкурировать уже на этом уровне, важно иметь технологическую базу. Поэтому те игроки, которые имеют современные решения, сейчас укрепляют свои позиции, а остальным становится все сложнее удержаться на рынке.



Тимур Губайдулин директор дирекции по развитию розничных продуктов «АК БАРС» Банка Мы отмечаем общий рост рынка кредитования как в Республике Татарстан, так и в России. За 2017 год Центральный банк России шесть раз снижал ключевую ставку; в начале 2017 года она составляла 10%, в конце года — 7,75% годовых. Снижение ключевой ставки позволило уменьшить проценты по ипотечным программам, сделать их дешевле. Безусловно, чем дешевле ипотека, тем больше на нее спрос. Поэтому ипотечное кредитование можно назвать двигателем роста всего розничного кредитования за прошлый год. Рост ипотечного кредитования в нашем банке составил 15%. Все розничное кредитование выросло на 13,2%. Также за прошедший год застройщики не увеличивали стоимость квартир, что благоприятно сказалось на доступности жилья для населения. Если регулятор продолжит смягчение кредитно-денежной политики и в 2018 году, это приведет к новым историческим минимумам по ставкам и, соответственно, к росту объемов кредитования.

Андрей Сухов руководитель банка «ДельтаКредит» в Республике Татарстан Прошедший 2017 год стал рекордным в области ипотечного кредитования — суммарная выдача ипотечных займов за весь 2017 год составила 2,3 трлн рублей. Для банка самыми успешными регионами по объему выдачи (за исключением Москвы) стали Санкт-Петербург (7 594,6 млн рублей), Нижний Новгород (1 216,8 млн рублей), Екатеринбург (1 080,0 млн рублей). Основными драйверами в продажах стало развитие партнерских и дистанционных каналов продаж, а также активная синергия с «Росбанком». Первый квартал 2018 года отличает высокая активность потребителей, которая связана прежде всего с понижением ставок. Банк «ДельтаКредит» за этот период выдал более 5500 кредитов на сумму более 14 млрд рублей. Ставки сейчас находятся на минимальном за всю историю уровне. В связи с этим важным трендом этого года станет рефинансирование. Уже в I квартале 2018 года доля рефинансирования составляет 13%. Клиентов привлекает снижение ставок, и их желание перекредитоваться растет. Средний размер кредита по вторичному жилью — 2,6 млн. рублей, а по первичному — 2,7 млн. рублей. Мы ожидаем в 2018 году рост выдачи на уровне 30—35% по сравнению с 2017 годом. Такой прогноз основывается в том числе и на увеличении спроса на покупку жилья в связи с информацией о возможной отмене ДДУ. Семейная ипотека позволит большему количеству людей приобрести свое собственное жилье, как минимум той группе семей, которые «проходили по доходу», но не успели накопить на первый взнос.

Регина Гайнуллина руководитель Татарской территориальной дирекции ПАО «Банк Уралсиб» Рынок ипотечного кредитования, безусловно, остается в зоне пристального внимания всех крупных банков. Ипотека в принципе наименее рисковый продукт в сегменте физлиц, к тому же клиенты, у которых ипотека, считаются наиболее дисциплинированными заемщиками, заинтересованными в дополнительных продуктах банка (рефинансирование, кредитные карты и другие). Ипотека помогает формировать долгосрочную историю общения банка и клиента, формирует доверительные и открытые отношения между сторонами.

пресс-служба банка ВТБ (ПАО) Ипотечный рынок продолжает динамично расти. Основным фактором является снижение ставок. С высокой вероятностью этот тренд сохранится и в дальнейшем. Если говорить о структуре спроса, то в 2018 г. на фоне рекордно низких ставок сохранится интерес населения к программам рефинансирования. Доля выдачи таких кредитов по рынку может составить 15%. В начале 2018 года доли ипотечных сделок на строящееся и готовое жилье сравнялись. Растет средняя сумма кредита. Ипотека становится доступнее: в условиях стабильных цен, первоначальных взносов, снижения ипотечных ставок у населения появляется возможность приобрести с помощью ипотечного кредита большую по площади недвижимость. По сравнению с 2017 г. средняя сумма кредита составила для Москвы и области 3,7 млн рублей, для регионов — 1,8 млн рублей. Ипотека сейчас — самый динамично развивающийся сегмент в кредитовании физлиц. На российском ипотечном рынке сохраняется огромный потенциал, и мы не ожидаем его перенасыщения.