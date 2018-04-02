Волгоград: «город Сталина», «Родина-мать зовет» и блюда советской кухни в ресторанах

Матчи

С 18 по 28 июня Волгоград примет четыре групповых матча ЧМ-2018 по футболу. 18-го числа Англия сыграет здесь с Тунисом, 22 июня на поле выйдут сборные Нигерии и Исландии, 25 июня сразятся Саудовская Аравия и Египет (команды «российской» группы А), а 28-го сборная Польши сыграет против сборной Японии.

Матчей плей-офф в Волгограде не будет.

Стадион

Мундиаль в Волгограде примет «Волгоград Арена», возведенная на месте бывшего Центрального стадиона, который был разрушен как несоответствующий международным стандартам. Строительство нового стадиона началось в 2014 году, его площадь составляет 122 тыс. кв. м, а вместительность достигает 45 тыс зрителей.

Арена располагается в историческом центре города, на берегу Волги. Рядом с ней находится исторический ансамбль, посвященный Великой Отечественной войне, – памятник «Героям Сталинградской битвы». Центральный элемент этого ансамбля – монумент «Родина-мать зовет» — можно увидеть, находясь рядом со стадионом.

Отметим, что буквально за месяц до ЧМ, 9 мая, стадион «прошел испытание» финалом Кубка России: на арене команда «Тосно» из Ленинградской области победила курский «Авангард» со счетом 2:1. Этот матч, несмотря на то, что сыграли его 15-я команда РФПЛ и 11-я — ФНЛ, посетило внушительное количество болельщиков — 40 тыс. человек.

Остановка «Стадион»

В Волгограде есть две главные продольные улицы, проходящие через весь город. По ним с легкостью можно добраться до стадиона.

Чтобы добраться до «Волгоград Арены» от железнодорожного вокзала, вы можете воспользоваться маршрутным такси №123 или троллейбусом №8: как сообщает портал «God2018», при отсутствии пробок время в пути составит всего 15 минут. С главной улицы города – проспекта Ленина — до остановки «Центральный стадион» идут маршрутные такси 1с, 2с, 3с, 15с, 10а, 15а, 100, 123, 160, 260, 36, 53, 57, 77 и 84, а также автобус №37 и троллейбусы №1, 12, 8 и 8а.

Помимо этого, можно добраться до стадиона на трамвае или такси (в городе не работает Uber, но есть такие местные службы, как «Везет», «Навигатор» или «Городское такси»).

Где поселиться

Волгоград — один из лидеров среди российских городов по количеству квалифицированных гостиниц, готовых принять гостей ЧМ-2018. Как сообщала «Комсомольская правда», весной текущего года в Волгограде было зарегистрировано 311 коллективных средств размещения — гостиницы, отели, санатории, базы отдыха, хостелы, гостевые дома, общежития вузов — 113 из которых расположены в самом городе. Тем не менее, в популярных гостиницах и отелях свободных мест в дни проведения матчей практически не осталось.

Согласно данным, опубликованным на ресурсе Booking.com, в середине мая у гостей города еще есть возможность забронировать «койко-место» в некоторых волгоградских хостелах за вполне приличную цену – примерно 3 тыс рублей за сутки. Также сдаются различные апартаменты: стоимость суточной аренды начинается от 8 тыс рублей, однако «адекватных» вариантов не так уж и много – многие хозяева ставят довольно кусачие цены в 40, 100, а то и 270 тыс. рублей за сутки.

На ресурсе Airbnb можно найти квартиры в черте города, цена аренды при этом колеблется от 3 тыс до 150 тыс рублей за сутки (последний ценник — за пятикомнатную квартиру). Отметим также, что недорогой вариант размещения можно найти в отелях города Волжского, находящегося примерно в 30 км от Волгограда.

Достопримечательности

Сталинградская битва в Волгограде (в 1925-1961 гг. — Сталинград) была поворотным моментом Второй мировой войны. После войны город пришлось возводить практически с нуля. Пожалуй, основной его достопримечательностью является масштабный монумент на Мамаевом кургане. Его стоит посетить, чтобы ознакомиться с памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы», а также его центральным элементом – статуей «Родина-мать зовет», возведенном в 1967 году (на тот момент — самая высокая статуя в мире). На Мамаевом кургане есть несколько братских и индивидуальных могил, в которых покоится прах более 35 тысяч защитников Сталинграда.

Центром притяжения для жителей и гостей Волгограда является городская набережная. Она состоит из двух террас – верхней (к ней примыкают жилые районы, парки и скверы) и нижней (она расположена практически у кромки воды). Еще одно интересное место для прогулок — улица Волгодонская, которую также называют островком старого города. Она появилась еще в конце XVIII века и сегодня весь ее архитектурный ансамбль относится к объектам культурного наследия. Также можно посетить главную площадь города — Павших Борцов, или пройтись по улице Мира, которая заканчивается зданием городского Планетария, похожим внешне на собор.

Еще одним символом города, а также победы в Сталинградской битве является здание волгоградского центрального универмага. Сейчас в подвале универмага работает музей «Память». Другой интересный объект — волгоградский элеватор и памятник его защитникам (памятник североморцам). Также стоит обратить внимание на Кировский район города, в котором сохранилась уникальная застройка 1930-х годов. Если у вас в запасе будет достаточно времени, то можно выбраться на Волго-Ахтубинскую пойму, которая значительно отличается флорой и фауной от окружающей засушливой степной среды.

Где поесть

Для быстрого и недорогого перекуса можно заглянуть в местную сетевую столовую «Конфетки-бараночки» или городской общепит «Счастье есть!». Русскую и советскую кухни вы найдете в ресторанах «Маруся» и «Онегин».

За итальянской кухней можно отправиться в «Базилико» или «Римини». Восточная кухня есть в меню ресторанов «Шафран», «Хинкальная», «Чито Гврито», а немецкая – в заведении «Бамберг».

Поклонники мяса, пива, футбола и живой музыки могут отдохнуть в баре«Понеслось», сетевом ирландском пабе «Хэратс» или традиционном пивном ресторане «Пауланер».