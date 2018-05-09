Шавалеева Альбина Рафаилевна
Общая информация
Родилась 8 августа 1977 года в г. Казани.
Образование:
1999 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «юриспруденция»)
Трудовая деятельность:
В 1999 — 2003 гг. — стажер, адвокат Межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры».
В 2003 — 2006 гг. — адвокат некоммерческой партнерской коллегии адвокатов «Адвокат Б.С.Рыбак и партнеры».
В 2006 — 2007 гг. — главный специалист Управлениями делами исполнительного комитета г. Казани, и.о. начальника Управления ЗАГС.
В 2007 — 2014 гг. — начальник Управления ЗАГС исполнительного комитета г. Казани.
В октябре — ноябре 2014 г. – исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Кабинета министров РТ.
C ноября 2014 г. — начальник управления записи актов гражданского состояния Кабинета министров Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Ахтямова, 14
- Телефон: (843) 293-14-89
- Email: zags@tatar.ru
- Сайт: http://zags.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018