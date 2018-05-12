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Опрос предпринимателей: как правильно снижать зарплаты

07:00, 12.05.2018 2 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»

Бизнесмены о том, почему снижение окладов не спасет предприятие от начавшегося падения доходов

Опрос предпринимателей: как правильно снижать зарплаты Фото: ngnovoros.ru

Компания столкнулась с ситуацией, требующей пересмотра и снижения расходов. Сокращение коснулось и зарплаты сотрудников. Предприниматели рассказали «Реальному времени», как следует снижать оклады и почему это не спасет начавшееся падение доходов предприятия.

Если доход или финансирование в компании падает, руководитель видит один выход — сократить заработную плату. Правильно ли когда зарплату всем сотрудникам, урезают на одинаковый процент или должна быть какая-то градация?

  • Сергей Крюков

    Сергей Крюков исполнительный директор «Планета Фитнес»

    Я считаю, что зарплату надо урезать разными частями. В компании всегда есть сотрудники, чей размер оплаты труда близок к прожиточному минимуму. По этой малозащищенной группе лиц снижение зарплаты даже на минимальный процент бьет сильнее, чем на сотрудников с высоким уровнем дохода. Если вопрос с сокращением зарплаты уже решен и нет других путей выхода, то надо понять насколько надо резать зарплату. Я против того, чтобы всем сокращали оплату труда на одинаковый процент. В итоге суммы у всех получатся разные. В этом случае нужен более индивидуальный подход. На решение руководителя может повлиять ценность сотрудников для организации, уровень их дохода.

  • Делюс Сиразетдинов

    Делюс Сиразетдинов генеральный директор «Камастройинвест»

    Плохой финансовый директор значит у компании. За исключением некоторых моментов сокращение зарплаты еще не повышало ликвидность компании. Если организация состоит из 20 человек, то сокращение оплаты труда на 1 тысячу рублей ситуацию не спасет. Я не думаю, что в наших реалиях это возможно. Моментальную ликвидность на один месяц можно поднять, но не больше. Конечно, есть зарубежные примеры, когда по договоренности с сотрудниками на 3—4 месяца сокращают зарплату. В любом случае такие ситуации возникают из-за ошибки финансового директора.

  • Равиль Гибадуллин

    Равиль Гибадуллин генеральный директор VIPelectronics

    Сложный вопрос. Сокращать зарплату нельзя тем, кто приносит деньги. Отдел продаж, маркетинга не должен терять мотивационный настрой, поэтому им не сокращать оплату, а переложить ее в счет будущих платежей. Сокращение зарплаты — не лучший вариант. Нельзя сокращать мотивацию у отдела продаж, а остальному персоналу можно обещать выплатить деньги по истечении какого-то времени, компенсировав их потерю премиями.

  • Фарид Хамадеев

    Фарид Хамадеев руководитель филиала компании ERGO в Казани

    Все зависит от количества сотрудников. Если штат состоит из 10 человек, то всем сокращать зарплату надо на одинаковый процент. В такой компании все друг друга знают, работают с одинаковой напряженностью. Если предприятие большое, то всем резать одинаково оклады неправильно.

  • Антон Рахматуллин

    Антон Рахматуллин директор ООО «ПСФ Древ Интерьер»

    Если всем сократить зарплату, то люди автоматически начнут искать другую работу. И тогда может уйти ценный специалист. В этом случае лучше перераспределить полномочия. Допустим: два человека получают по 30 тысяч рублей, денег не хватает, чтобы обоим платить. В таком случае можно оставить одного и платить ему 40 тысяч рублей. И отдать ему полномочия уволенного сотрудника. Таким образом, остаются наиболее ценные сотрудники.

  • Ильназ Набиуллин

    Ильназ Набиуллин владелец сети магазинов мужских украшений «Gentlz»

    Руководитель должен понизить себе зарплату, раз довел компанию до такой ситуации. Зарплату точно не стоит сокращать всем на одинаковый процент, потому что есть люди, которые влияют на результат, и есть те, кто на него не влияют. «Топам» надо существенно сократить заработок, поскольку они привели компанию к такому результату. Они должны были обеспечить простых сотрудников необходимым объемом работы. Станочник приходит на предприятие и если у него нет заказов, то он не должен страдать. Заказ-то обеспечивает отдел продаж.

  • Сергей Шубин

    Сергей Шубин генеральный директор компании «Автолига»

    Если стоит вопрос о сокращении зарплаты, то надо урезать не в рублях, а в процентном соотношении, например, всем сотрудникам на 5 процентов. В такой ситуации это будет справедливое решение. Сокращение зарплаты я бы начал с людей, которые не приносят деньги в компанию, например, с бухгалтерии, руководителей.

  • Илья Антонов

    Илья Антонов директор компании «МЦДО-линк»

    В первую очередь надо понимать зарплаты каких сотрудников влияют на доходы компании. Если сумму оплаты труда будем резать всем одинаково, то есть риск срезать ее тем людям, которые влияют на доход, и тогда он станет еще меньше. Надо понимать, какие сотрудники за какие процессы отвечают. Если снизить зарплату сотрудникам, которые приносят деньги, то это снизит их мотивацию. Они могут уйти.

    Решение не в том, чтобы всем порезать зарплату на какой-то процесс, а надо понять, как перестроить бизнес, чтобы компания продолжала работать, но возможно при меньшем количестве сотрудников. Возможно, проще кого-то уволить или отдать эту функцию на аутсорсинг, чем сокращать всем зарплату. Падение зарплаты похоже на растущее цунами, оно не исправит ситуацию. Руководителю важно думать не об урезании оплаты труда, а о понимании причин падения дохода и как они в перспективе могут повлиять на бизнес.

  • Азамат Сабиров

    Азамат Сабиров генеральный директор AVT

    Когда в компании падают доходы, то первым делом вопрос встает не о зарплате, а о количестве штата. Сначала проверяется эффективность каждого сотрудника и начинаются увольнения. Снижения окладов происходят в крайнем случае. Я считаю, что если у тебя падают доходы и ты снижаешь мотивацию для сотрудников, то вариантов выйти из кризиса будет еще меньше.

    Вопрос размытый, потому что непонятна рыночная ситуация, в которой оказалась компания. Если организация работала на рынке продуктов и пострадала из-за санкций, то понятно, что она будет сокращать сотрудников и зарплату. Все зависит от ситуации, нет универсального решения. Я считаю, что урезание зарплаты можно сравнить с молочной фермой, на которой начинают резать коров. При этом пытаясь увеличить поставку молока. Я считаю, что лучше сократить персонал, чем зарплату.

Екатерина Гумарова
ОбществоБизнес Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:22
    Из за сокращения заработной платы, ушел мой напарник. Это ужасно прям. Вся работа теперь на мне, и зп меньше
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  • Анонимно 09:45
    Спасибо, РВ, за то, что ответили на мой вопрос! Очень интересно было послушать всех экспертов.
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