Опрос предпринимателей: как правильно снижать зарплаты
Бизнесмены о том, почему снижение окладов не спасет предприятие от начавшегося падения доходов
Компания столкнулась с ситуацией, требующей пересмотра и снижения расходов. Сокращение коснулось и зарплаты сотрудников. Предприниматели рассказали «Реальному времени», как следует снижать оклады и почему это не спасет начавшееся падение доходов предприятия.
Если доход или финансирование в компании падает, руководитель видит один выход — сократить заработную плату. Правильно ли когда зарплату всем сотрудникам, урезают на одинаковый процент или должна быть какая-то градация?
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Сергей Крюков исполнительный директор «Планета Фитнес»
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Я считаю, что зарплату надо урезать разными частями. В компании всегда есть сотрудники, чей размер оплаты труда близок к прожиточному минимуму. По этой малозащищенной группе лиц снижение зарплаты даже на минимальный процент бьет сильнее, чем на сотрудников с высоким уровнем дохода. Если вопрос с сокращением зарплаты уже решен и нет других путей выхода, то надо понять насколько надо резать зарплату. Я против того, чтобы всем сокращали оплату труда на одинаковый процент. В итоге суммы у всех получатся разные. В этом случае нужен более индивидуальный подход. На решение руководителя может повлиять ценность сотрудников для организации, уровень их дохода.
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Делюс Сиразетдинов генеральный директор «Камастройинвест»
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Плохой финансовый директор значит у компании. За исключением некоторых моментов сокращение зарплаты еще не повышало ликвидность компании. Если организация состоит из 20 человек, то сокращение оплаты труда на 1 тысячу рублей ситуацию не спасет. Я не думаю, что в наших реалиях это возможно. Моментальную ликвидность на один месяц можно поднять, но не больше. Конечно, есть зарубежные примеры, когда по договоренности с сотрудниками на 3—4 месяца сокращают зарплату. В любом случае такие ситуации возникают из-за ошибки финансового директора.
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Равиль Гибадуллин генеральный директор VIPelectronics
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Сложный вопрос. Сокращать зарплату нельзя тем, кто приносит деньги. Отдел продаж, маркетинга не должен терять мотивационный настрой, поэтому им не сокращать оплату, а переложить ее в счет будущих платежей. Сокращение зарплаты — не лучший вариант. Нельзя сокращать мотивацию у отдела продаж, а остальному персоналу можно обещать выплатить деньги по истечении какого-то времени, компенсировав их потерю премиями.
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Фарид Хамадеев руководитель филиала компании ERGO в Казани
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Все зависит от количества сотрудников. Если штат состоит из 10 человек, то всем сокращать зарплату надо на одинаковый процент. В такой компании все друг друга знают, работают с одинаковой напряженностью. Если предприятие большое, то всем резать одинаково оклады неправильно.
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Антон Рахматуллин директор ООО «ПСФ Древ Интерьер»
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Если всем сократить зарплату, то люди автоматически начнут искать другую работу. И тогда может уйти ценный специалист. В этом случае лучше перераспределить полномочия. Допустим: два человека получают по 30 тысяч рублей, денег не хватает, чтобы обоим платить. В таком случае можно оставить одного и платить ему 40 тысяч рублей. И отдать ему полномочия уволенного сотрудника. Таким образом, остаются наиболее ценные сотрудники.
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Ильназ Набиуллин владелец сети магазинов мужских украшений «Gentlz»
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Руководитель должен понизить себе зарплату, раз довел компанию до такой ситуации. Зарплату точно не стоит сокращать всем на одинаковый процент, потому что есть люди, которые влияют на результат, и есть те, кто на него не влияют. «Топам» надо существенно сократить заработок, поскольку они привели компанию к такому результату. Они должны были обеспечить простых сотрудников необходимым объемом работы. Станочник приходит на предприятие и если у него нет заказов, то он не должен страдать. Заказ-то обеспечивает отдел продаж.
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Сергей Шубин генеральный директор компании «Автолига»
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Если стоит вопрос о сокращении зарплаты, то надо урезать не в рублях, а в процентном соотношении, например, всем сотрудникам на 5 процентов. В такой ситуации это будет справедливое решение. Сокращение зарплаты я бы начал с людей, которые не приносят деньги в компанию, например, с бухгалтерии, руководителей.
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Илья Антонов директор компании «МЦДО-линк»
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В первую очередь надо понимать зарплаты каких сотрудников влияют на доходы компании. Если сумму оплаты труда будем резать всем одинаково, то есть риск срезать ее тем людям, которые влияют на доход, и тогда он станет еще меньше. Надо понимать, какие сотрудники за какие процессы отвечают. Если снизить зарплату сотрудникам, которые приносят деньги, то это снизит их мотивацию. Они могут уйти.
Решение не в том, чтобы всем порезать зарплату на какой-то процесс, а надо понять, как перестроить бизнес, чтобы компания продолжала работать, но возможно при меньшем количестве сотрудников. Возможно, проще кого-то уволить или отдать эту функцию на аутсорсинг, чем сокращать всем зарплату. Падение зарплаты похоже на растущее цунами, оно не исправит ситуацию. Руководителю важно думать не об урезании оплаты труда, а о понимании причин падения дохода и как они в перспективе могут повлиять на бизнес.
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Азамат Сабиров генеральный директор AVT
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Когда в компании падают доходы, то первым делом вопрос встает не о зарплате, а о количестве штата. Сначала проверяется эффективность каждого сотрудника и начинаются увольнения. Снижения окладов происходят в крайнем случае. Я считаю, что если у тебя падают доходы и ты снижаешь мотивацию для сотрудников, то вариантов выйти из кризиса будет еще меньше.
Вопрос размытый, потому что непонятна рыночная ситуация, в которой оказалась компания. Если организация работала на рынке продуктов и пострадала из-за санкций, то понятно, что она будет сокращать сотрудников и зарплату. Все зависит от ситуации, нет универсального решения. Я считаю, что урезание зарплаты можно сравнить с молочной фермой, на которой начинают резать коров. При этом пытаясь увеличить поставку молока. Я считаю, что лучше сократить персонал, чем зарплату.
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