Опрос предпринимателей: как правильно снижать зарплаты

В первую очередь надо понимать зарплаты каких сотрудников влияют на доходы компании. Если сумму оплаты труда будем резать всем одинаково, то есть риск срезать ее тем людям, которые влияют на доход, и тогда он станет еще меньше. Надо понимать, какие сотрудники за какие процессы отвечают. Если снизить зарплату сотрудникам, которые приносят деньги, то это снизит их мотивацию. Они могут уйти.

Решение не в том, чтобы всем порезать зарплату на какой-то процесс, а надо понять, как перестроить бизнес, чтобы компания продолжала работать, но возможно при меньшем количестве сотрудников. Возможно, проще кого-то уволить или отдать эту функцию на аутсорсинг, чем сокращать всем зарплату. Падение зарплаты похоже на растущее цунами, оно не исправит ситуацию. Руководителю важно думать не об урезании оплаты труда, а о понимании причин падения дохода и как они в перспективе могут повлиять на бизнес.