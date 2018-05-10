Кого будет сложно сохранить в «Рубине» этим летом

Болгарский джокер по креативу, «казанский Пирло» и даже сам Курбан Бердыев

После игры с «Уфой» наставник казанцев Курбан Бердыев обозначил главную задачу на трансферное межсезонье. «Очень важно сохранить этот состав. Не знаю, насколько это будет возможно», — осторожно сказал тренер на послематчевой пресс-конференции. «Реальное время» выделяет главных людей, с которыми казанцам будет непросто продлить сотрудничество — даже при большом обоюдном желании.

Ивелин Попов

Главный актив казанского «Рубина» по этой весне и главный креативщик впереди, Попов идеально влился в состав, будто пришел в команду не два—три месяца назад, а давным—давно. Четыре гола в восьми матчах — статистика, которую болгарин не показывал даже в «Кубани», где он был настоящим лидером (за что его и брали когда-то в «Спартак»). Подтверждает ее и система углубленной аналитики xG. Так, Попов моментально ворвался в тройку лучших по участию в голевых моментах, уступая теперь только Азмуну, который провел на 20 матчей больше. В активе болгарина 3,46 xG в целом и 0,45 в переводе на чистые 90 минут, в то время как у Сердара — 6,28 и 0,42 соответственно.

Сейчас Попов находится в «Рубине» по арендному соглашению со «Спартаком». По словам Бердыева, он следил за болгарским полузащитником уже давно и так же давно хотел с ним поработать. Долгожданное воссоединение действительно получилось шикарным. Тренер в точности знает, как использовать игрока такого формата, а Попов мгновенно ожил после временного затухания в составе «красно-белых». Сохранение Ивелина — одна из главных задач менеджмента казанцев на ближайшее трансферное окно.

Между тем, такая яркая игра хавбека наверняка поднимет его ценник, который все еще принадлежит московскому «Спартаку». Отпускать футболиста за бесценок москвичи не захотят, а вот насколько их цена устроит казанскую сторону, вопрос пока больной. Учитывая сложности с одобрением дорогих покупок и нежелание «Спартака» усиливать своего возможного конкурента на предстоящий сезон, «Рубину» будет не так легко добиться сохранения Попова. Так что будущее последнего в Казани прямо сейчас выглядит довольно туманным.

У Нобоа большой контракт, что не особо вписывается в эконом-режим нынешнего «Рубина». Фото rubin-kazan.ru

Кристиан Нобоа

Первый матч эквадорца после возвращения в Казань против «Анжи» выдался для него откровенно провальным. Но потихоньку Нобоа разбегался и к концу сезона подошел в той форме, по которой так скучали болельщики «Рубина» все эти годы. Кристиан за весну превратился в самого настоящего вожака центра поля казанцев, успевая не только организовывать атаки команды, но и отрабатывать в защите при обороне ворот. Такой Нобоа и нужен был «Зениту», но, кажется, подход к игроку знает исключительно Бердыев.

В «Рубине» эквадорец играет чуть ли не главную роль. Тренерский штаб прекрасно знает, что пробраться через несколько линий соперника можно только забросами. Для этой задачи Нобоа подходит идеально. Кристиан умеет исполнить первый пас, хорошо удерживает мяч под прессингом и раз за разом находит варианты взламывания оборонительных редутов противника. Как потеря Андреа Пирло сильно ударила по сборной Италии, так и отсутствие Нобоа может сказаться на перспективах «Рубина» на следующий сезон.

Увы, но эквадорец со сверхнеобходимыми скиллами стоит дорого, а амбициозное руководство питерского «Зенита» может не захотеть расстаться с вновь раскрывшимся футболистом и поискать специалиста, способного так же, как и Бердыев, раскрутить Кристиана на полную мощность. Кроме того, у Нобоа большой контракт, что не особо вписывается в эконом-режим нынешнего «Рубина». Кто знает, возможно, со следующего сезона казанцы пересмотрят свою трансферную стратегию, но пока полузащитник из Южной Америки находится в подвешенном состоянии.

Удержать Азмуна после чемпионата мира будет архисложно даже его футбольному отцу. Фото Максима Платонов

Сердар Азмун

«Я в семье его отец, а на футбольном поле его отец — Курбан Бердыев, поэтому нужно интересоваться у него, поедет Сердар в зарубежный клуб или останется в России», — как-то обронил отец Сердара Азмуна Халил.

Иранский нападающий — один из тех, кто ходит за Бердыевым по пятам. Азмун приехал в Россию подростком, побеждал «Баварию» в «Ростове», а теперь готовится сделать последний рывок на пути к большому европейскому клубу. Еще перед началом сезона на Сердара обращали внимание клубы из Италии и Англии, говорилось даже о готовом предложении в 18 млн евро, но «Рубин» предпочел расстаться с бразильцем Жонатасом, чем вызвал бурю негодования у обывателей. Те же, кто хоть немного разбирается в футболе, отлично понимали — казанцы могут заработать на иранце следующим летом куда больше, чем сейчас, а Жонатас был слишком подвержен травмам, что сразу же «доказал» в «Ганновере».

Не исключено и то, что Бердыев считает, что Сердар пока не готов уехать из России и сделать следующий шаг в своем развитии ему будет сделать непросто. Но удержать Азмуна после чемпионата мира будет архисложно даже его футбольному отцу. Один из самых ярких игроков Азии и надежда сборной Ирана имеет все шансы проявить себя на предстоящем мундиале. Качественное выступление форварда вкупе с одним-двумя голами заставят включиться в борьбу за него всех, кто так или иначе заинтересован в усилении своей линии нападения, так что от предложений по Азмуну точно не будет отбоя.

Подберезкин выглядит в Казани довольным, однако пока не совсем вписывается в игровую модель Бердыева. Фото rubin-kazan.ru



Вячеслав Подберезкин

Бердыев любит по-футбольному умных игроков, к каковым можно отнести и Подберезкина. Тренер пытался переманить Вячеслава к себе еще во времена работы в «Ростове», но сделать это удалось лишь нынешней весной. Пока из этого союза чего-то явно полезного не получилось, однако свое игровое время Подберезкин получает исправно. И не сказать, что происходит это незаслуженно. Полузащитник отрабатывает выданные ему авансы, как минимум не опускаясь ниже определенного хорошего уровня.

В «Рубине» Подберезкин оказался по арендному соглашению. Причем в его договоре имеется опция выкупа в ближайшее трансферное окно. Безусловно, казанцы попытаются воспользоваться этим пунктом, однако сохранить футболиста будет не так просто, как кажется. Подберезкин выглядит в Казани довольным, однако пока не совсем вписывается в игровую модель Бердыева. Так что, если футболист захочет сменить обстановку в более атакующем клубе, то сохранить его «Рубину» будет сложно.

Если всемогущий админресурс от футбола действительно пожелает перевести Бердыева в сборную или в Питер, придется сильно постараться, чтобы отстоять казанский контракт тренера. Фото Максима Платонова

Курбан Бердыев

Да, такое предположение выглядит довольно дико, и в том числе потому, что вышеперечисленные игроки нужны прежде всего Бердыеву. Но каким бы порядочным человеком ни был наставник «Рубина», в России многое делается через звонки сверху, после которых отказаться от предложений не представляется возможным (вспомним хотя бы Зинэтулу Билялетдинова, практически принудительно призванного в хоккейную сборную в 2011 году). Поэтому исключать некоторые варианты явно не стоит.

А переживать, на самом деле, есть за что. Во-первых, совершенно точно сменится тренерский штаб в самом мощном и политизированном клубе России — «Зените», где Манчини уже с осени начал собирать свои итальянские чемоданы. Во-вторых, неудачное выступление сборной на домашнем чемпионате мира может сподвигнуть руководство Российского футбольного союза на кардинальные перемены. В обоих случаях приглашение Бердыева станет отличной возможностью добиться быстрого успеха. И если всемогущий админресурс от футбола действительно пожелает перевести тренера в сборную или в Питер, придется сильно постараться, чтобы отстоять казанский контракт Бердыева.