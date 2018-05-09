Диана Сафарова: «Главное для нас, чтобы площадка «Угла» самоокупалась»

Фото: Олег Тихонов

На online-конференции в редакции «Реального времени» побывали соучредители фонда «Живой город» Диана Сафарова и Инна Яркова. Речь шла о том, что не надо бояться подавать заявки на гранты, надо смелее приходить со своими творческими заявками на театральную площадку «Угол». Гостьи студии рассказали, что по-настоящему значимые персоны из мира искусства не присылают райдеры, и поделились планами новых проектов на ближайшие полгода.

«Из Татарстана гранты никто не просил»

— Вы создали фонд «Живой город». Фонд предполагает аккумуляцию денежных средств. На что существует «Живой город»? Это помощь спонсоров, гранты, государственное финансирование?

Инна Яркова: Во-первых, у нас в регионе, как мне кажется, уникальная ситуация. Я помню, как я в первый раз пришла в Минкульт…

Диана Сафарова: Подожди, давай начнем сначала, с нашего первого проекта — приезда Александра Сокурова. Получилось так, что мы познакомились с актером, который снимался в фильме Сокурова «Отец и сын», это Алексей Неймышев. И у нас возникло желание привезти в Казань Александра Николаевича. Сокуров с радостью принял предложение. Он не просил гонорара, и все, что мы делали, мы делали своими силами. И потихоньку мы добились доверия Министерства культуры.

— Это был очень громкий проект. И удивительно, Сокуров был доступен для общения с публикой, для интервью.

Инна Яркова: Мы впоследствии с этим неоднократно сталкивались. Йон Стеллинг, например, понимая, что у нас нет денег, согласился прилететь эконом-классом, не было сумасшедших райдеров. Что касается фильмов, то права на прокат принадлежали, естественно, не Сокурову. И мы просто направили письмо и попросили разрешения показать его фильмы, и нам разрешили. Так получилось, что собрались люди, которым было интересно.

Инна Яркова: «Многие проекты так удачно складываются, вокруг собираются люди, которые готовы работать на энтузиазме»



Сокурову было интересно и важно, чтобы его фильмы были показаны в том объеме, в котором мы заявили, потому что на тот момент это была самая большая его ретроспектива в России, фильмы мы показывали и документальные, и художественные, и режиссеру хотелось посмотреть, как это все будет работать в комплексе. Нам это было интересно с точки зрения художественной. Поэтому гонорары, райдеры, это все отпало. Остались расходы на дорогу и проживание. О проживании мы тоже договорились, отель пошел нам навстречу.

Многие проекты так удачно складываются, вокруг собираются люди, которые готовы работать на энтузиазме. И когда у нас уже был ряд проектов, мы обратились в Министерство культуры, и я настаиваю, что у нас уникальная ситуация, потому что только на моих глазах, а мы с ними работаем уже 4 года, фактически каждый, кто приходит, получает ту или иную поддержку. Или организационную, или финансовую.

Дальше. Очень многие не работают с грантами, а это очень перспективная история. Наверное, просто многие об этом не знают. В прошлом году мы, например, написали в СТД РФ и попросили помощь для постановки детского спектакля, и мы получили финансирование. Но я обратила внимание, что из Татарстана помощь не просила ни одна организация. В этом году мы попросили СТД РФ помочь нам с проведением лаборатории, и нас опять поддержали. Печально, что у нас в регионе не принято работать с грантами. Хотя все эти гранты публичные, и там простые механизмы и схемы.

Есть грант Прохорова, есть грант Минкульта РФ, есть гранты коммерческих организаций, гранты СТД РФ. Если у тебя есть цель, и ты можешь четко и ясно ее сформулировать, у любого есть возможность получить поддержку. Кроме этого, есть президентский грант, там речь идет об очень больших суммах. Кроме этого, когда собирается круг заинтересованных лиц, что-то закрывается и своими ресурсами. В гостиницу могут поселить знакомые, покормить в своем ресторане тоже могут знакомые. Как-то так все складывается.

— То есть народ отзывчивый?

Инна Яркова: Отзывчивый. Сейчас мы уже начинаем включаться в работу с крупными организациями, кто-то видел наши спектакли, кто-то о нас читал. Процесс идет.

«Угол» самоокупаем

— Вопрос читателей, который можно запараллелить с предыдущим: «Собираетесь ли вы проводить проекты, наподобие тех, что были с Сокуровым, со Стеллингом?».

Инна Яркова: Собираемся. Но у нас как-то так получилось, что мы с Дианой Сафаровой отвечаем за театральный блок, а кино больше занимается еще один соучредитель «Живого города» — Артем Силкин. К концу года обещаем интересный проект, связанный с кино.

Диана Сафарова: «Угол» — успешен и процветает, и мы этого добились сами. И это для нас критерий успеха»



— Читатель спрашивает: «Насколько успешен ваш проект? Или это просто хобби?».

Инна Яркова: А каков критерий успешности? Он у нас не финансовый, абсолютно. И хобби — это не назвать, это просто наш способ жить.

Диана Сафарова: Мне кажется, наша успешность в том, что 3 года назад мы заслужили наш «Уголок», нашу театральную площадку, которая сейчас стала неким культурным центром, она собирает много заинтересованных в этой сфере людей. Каждый раз приходит все больше и больше народа.

— «Угол» — это аренда или собственность?

Диана Сафарова: Это аренда. Для нас главное, чтобы эта площадка самоокупалась. Она у нас успешна и процветает, и мы этого добились сами. И это для нас критерий успеха.

Инна Яркова: Если говорить с точки зрения самоокупаемости, то это так. Но для нас важно, что зритель приходит, мы вступаем в коммуникацию с ним.

— Персональный вопрос Диане: «Вы были сопродюсером фильма Кирилла Серебреникова «Ученик», есть ли желание продюсировать фильмы и дальше?».

Диана Сафарова: Желание есть, но пока я эту деятельность приостановила, потому что мне интереснее развивать в нашем регионе разные направления. У нас есть куда развиваться. В этом году я не планировала ничего продюсировать, мне бы хотелось в большей мере заняться своим творчеством. Продюсировать саму себя я бы не хотела. Поработать в качестве актрисы мне бы хотелось.

— Хотелось бы или есть конкретные предложения?

Диана Сафарова: Предложения есть, и проект вроде бы состоится. Я прошла кастинг на главную роль, сейчас проект временно заморожен, потому что продюсеры занимались другой картиной.

— Мой личный вопрос: как вы стали сопродюсером фильма Серебреникова?

Диана Сафарова: Случайно, через моих старых московских друзей.

Диана Сафарова: «В этом году я не планировала ничего продюсировать, мне бы хотелось в большей мере заняться своим творчеством. Продюсировать саму себя я бы не хотела. Поработать в качестве актрисы мне бы хотелось»



— У нас сейчас бурными темпами развивается татарстанское кино. «Живой город» собирается продюсировать ленты наших кинематографистов?

Диана Сафарова: Если честно, мы пока об этом не думали. Но хотелось бы попробовать. В последнее время появляются интересные фильмы, в прошлом сентябре я была в жюри Казанского международного фестиваля мусульманского кино, видела много работ наших кинематографистов, действительно, есть очень сильные работы. И мне это очень понравилось и вдохновило. Наверное, поработать с нашими режиссерами будет интересно, если появятся интересные проекты.

«Угол» открыт для проектов»

— Очень часто спрашивают о том, насколько реально попасть в «Угол», придя со своим проектом? Какие шаги надо предпринять?

Инна Яркова: Когда мы открывали «Угол», была эйфория: «Сейчас мы откроемся, и все придут!». Оказалось, что все наоборот. Меня ситуация удивляет, потому что мало кто приходит и хочет что-то сделать.

— Я была уверена, что у вас там очередь стоит.

Инна Яркова: Мы тоже поначалу так думали. У нас есть определенная простая схема, которой мы следуем. У нас в «Углу» нет единоначалия, мы все решаем коллегиально. Человек должен оформить свою идею, сделать экспликацию на 10—15 фраз, эту заявку мы читаем все вместе, если мы понимаем, что с концептуальной точки зрения, по материалу, по идее это нам подходит, мы любому человеку, вне зависимости от его специального образования, даем 10 репетиций. Мы стараемся организовать для него процесс, освобождаем время, приглашаем для него команду помощников.

Дальше, после 10 репетиций, мы просим показать закрытый эскиз спектакля. Мы смотрим эскиз и если понимаем, что потенциально эта работа может войти к нам в репертуар, мы стараемся помочь организационно, либо стараемся найти деньги на постановку, помочь с актерами, то есть сделать все, чтобы этот проект состоялся. Если же этот проект прекрасен, но не подходит «Углу», мы честно говорим об этом человеку.

Сейчас, и это радует, все больше приходит местных ребят, которые появляются со своими идеями. Но прошло уже 3 года, как мы существуем, я думала, что этот процесс пойдет быстрее.

— Может быть, у людей просто комплексы? Они думают: «Угол», это так круто! Нас туда не возьмут!». И боятся к вам идти.

Инна Яркова: Сейчас у нас в репертуаре появилось много местных авторов, мы как правило, после спектаклей устраиваем обсуждения, и я говорю: «Есть у вас опыт или нет, присылайте заявки, давайте встречаться, давайте разговаривать».

Что самое удивительное, режиссеры из других городов предлагают свои проекты. Я, например, отвечаю, что у нас нет финансовой возможности воплотить этот проект. Пишут, что им ничего не надо, просто интересно поработать. От таких режиссеров инициатива идет.

Инна Яркова: «Сейчас, и это радует, все больше приходит местных ребят, которые появляются со своими идеями. Но прошло уже 3 года, как мы существуем, я думала, что этот процесс пойдет быстрее»



Конечно, хотелось, чтобы наши ребята были смелее. Даже если у тебя только 10 репетиций, есть возможность получить практику. Мы позиционируем «Угол» как место, где человек может реализовать себя в любом качестве, и у каждого есть право на ошибку. В репертуарных театрах, к сожалению, они себе такого позволить не могут.

— Не совсем поняла: прийти могут только профессионалы?

Инна Яркова: Нет. У нас, например, есть такой дизайнер — Ксюша Шачнева, у нее нет профессионального театрального образования, но она как-то влилась. Сделала у нас несколько спектаклей, один уже ездил на «Золотую маску+», сейчас еще один спектакль побывал на «Арлекино» …

— О Шачневой мне с восторгом рассказывал Александр Маноцков, она вместе с ним на Свияжске делала «Сны Иакова, или Страшно место».

Инна Яркова: Я об этом и говорю, Ксюша просто очень одаренный человек. И у нас сейчас такая позиция, мы хотим вовлекать в театральный процесс людей других профессий. Это работает на развитие театра во всяком случае в нашем контексте.

«Мы не антагонисты репертуарного театра»

— Вопрос, который я ждала. «Вы создавали «Угол» в качестве антагониста репертуарным театрам?».

Инна Яркова: Здесь могут ответить не слова, а наши дела. Во многих наших проектах участвуют актеры репертуарных театров, наши площадки идут на сцене ТЮЗа, а тюзовские — на нашей сцене.

Диана Сафарова: Мы открыты к работе со всеми театрами. Дверь ни для кого не закрыта.

Инна Яркова: Если бывает нужна помощь, мы часто бежим в Камаловский — к главному режиссеру Фариду Бикчантаеву или директору Ильфиру Якупову. Изначально даже у нас не было такой задачи — противопоставлять себя кому-то, в том числе репертуарному театру. Мы все существуем в одном театральном поле. Просто угол зрения на предмет может быть разным.

Диана Сафарова: «Есть фонд «Живой город», у которого есть площадка «Угол». Это проект нашего фонда. Такой же, как «Город— Арт-подготовка», как проекты на Свияжске. В «Углу» уже есть свои полноценные спектакли. Это уже постоянный проект»



— «Угол» самоокупаем или приходится искать деньги на постановки?

Диана Сафарова: На постановки мы стараемся получать гранты.

Инна Яркова: «Угол» покрывает свои расходы, это и есть самоокупаемость. На минимальные расходы мы зарабатываем.

— Сколько сейчас в вашей афише спектаклей?

Инна Яркова: У нас сейчас двенадцать спектаклей. 60—70 процентов спектаклей, которые зарождались в лаборатории, потом играются на постоянной основе.

Диана Сафарова: Иногда люди путают. Есть фонд «Живой город», у которого есть площадка «Угол». Это проект нашего фонда. Такой же, как «Город Арт-подготовка», как проекты на Свияжске. В «Углу» уже есть свои полноценные спектакли. Это уже постоянный проект.

«Хотим поставить спектакль со взрослыми актерами»

— «В Казани много актеров государственных театров, которые мало заняты в репертуаре, у вас в планах нет пригласить их к сотрудничеству»? Вот такой вопрос.

Инна Яркова: Для меня это больная тема, потому что я сама выпускница курса Юноны Каревой и Вадима Кешнера, взрослых артистов, и, конечно, о таких возрастных актерах мы не можем не думать. С точки зрения молодых, начинающих профессионалов, нам очень интересно вступить со взрослыми артистами в коммуникацию, поработать с ними. У нас с режиссером Региной Саттаровой есть идея сделать такой спектакль, очевидно, к концу этого года, мы хотели бы занять в нем артистов из разных театров. Это очень тонкий момент, мы только недавно определились с концепцией. И мы это сделаем!

— Дай бог! Потому что это будет благое дело. Ведь неиграющий актер это трагедия.

Инна Яркова: Нам интересно сделать спектакль не просто с их участием, но и про них. Потому что если актер прожил длинную жизнь, интересно рассказать о ней.

Диана Сафарова: Мы открыты для актеров других театров, когда возникает тот или иной проект, они всегда могут прийти к нам на кастинги. Информацию мы всегда публикуем и на сайте, и в соцсетях. У нас уже сейчас есть в репертуаре спектакли, где заняты взрослые артисты.

Инна Яркова: «Сны Иакова, или Страшно место» мы будем играть все лето, это полноценный спектакль. Запускаем мы его в мае»



«Александр Маноцков покажет новую оперу»

— Очевидно, поклонники Свияжска спрашивают, что интересного ждет театралов на острове этим летом?

Инна Яркова: Это будет большая история. Например, «Свияжск- Артель». Подробнее расскажем ближе к событиям, но сейчас назову тему: «Общее житие». Свияжская история все больше становится фестивальной. Дальше совместно со «Сменой» мы будем проводить фестиваль документального кино «Рудник», это в августе. Александр Маноцков представит в этом году вторую часть своей оперной трилогии о Свияжске. Премьера тоже будет в августе. А первую часть «Сны Иакова, или Страшно место» мы будем играть все лето, это полноценный спектакль. Запускаем мы его в мае.

«Планы на ближайшие полгода большие»

— Один из читателей интересуется: «Почему перестали проводить Дни городской культуры?».

Инна Яркова: У каждого проекта есть свое высказывание, то есть для чего ты это делаешь. Дни городской культуры, которые мы проводили, по бюджету получился очень дорогим фестивалем. Мы привозили артистов, задействовали наших, работали с открытыми пространствами – все это очень затратно. Была ли это образовательная акция? Сомневаюсь. Если есть спонсоры, да, можно проводить, это важно для города. Когда на такое мероприятие уходит большая часть бюджета, поневоле начинаешь расставлять приоритеты и думать, что сейчас важнее.

Диана Сафарова: Мы думаем, что если проводить Дни культуры, надо делать фестиваль по-новому, повторяться не хочется. И сделать его еще лучше. Но все это дорого.

Инна Яркова: Хочется привезти большой спектакль, а бюджет большого спектакля начинается от миллиона. Это немыслимый бюджет. Был бы у нас спонсор, который бы сказал: «А давайте сделаем!».

Диана Сафарова: Ищем спонсора!

Диана Сафарова: «Мы думаем, что если проводить Дни культуры, надо делать фестиваль по-новому, повторяться не хочется. И сделать его еще лучше. Но все это дорого»



— И опять персональный вопрос Диане, читатели интересуются, почему в «Углу» нет ваших постановок?

Диана Сафарова: Пока не получалось. Давно хочу поставить спектакль, но так выходит, что в предыдущие годы я то в Москве работала, то здесь, то площадка занята, потому что кто-то другой ставит. Поэтому у нас не получается показать тот эскиз спектакля, который делала Юлия Ауг, «История медведя панды». Но все будет. Я сейчас планирую очень большой проект, но об этом мы расскажем чуть-чуть попозже. Это будет полностью моя режиссура.

— И традиционный вопрос о том, что увидят театралы в будущем сезоне?

Инна Яркова: Планы есть. Летом, когда «Угол» формально не работает, на площадке идут репетиции. В июне состоится премьера спектакля, который ставит режиссер Всеволод Лисовский, это постановка о татарском языке. Дальше в планах поработать с московским режиссером Иваном Комаровым, есть проект со взрослыми актерами, о котором мы говорили, есть инклюзивные проекты с Региной Саттаровой.

Проекты будут добавляться, сейчас параллельно ведем несколько переговоров. Вопрос в том, как все это успеть, потому что хочется все. И хочется, чтобы наши местные ребята проявляли больше инициативы и приходили к нам со своими проектами. Особое внимание хотелось бы уделить татарским проектам, потому что это важно. Баланс между проектами на русском и татарском языках должен быть. Постараемся все успеть за ближайшие полгода.

Татьяна Мамаева, фото Олега Тихонова, видео Камиля Исмаилова