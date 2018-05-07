Барабановым по Макдэвиду: вернут ли олимпионики звание чемпионов мира России?

Чего ждать от нашей сборной на ЧМ

Обещанного, как известно, три года ждут. Не помню, чтобы весной 2015-го, когда сборная России в Праге сложила с себя полномочия сильнейшей сборной планеты, президент ФХР Третьяк или главный тренер команды Знарок обещали отечественным болельщикам, что в ближайшее время вернут титул. С тех пор состоялось еще два чемпионата мира, подаривших нам две бронзы, и одна Олимпиада, впервые вознесшая Россию на вершину. Но пословицу-то никто не отменял. Когда как не сейчас олимпийским чемпионам подтверждать, что они сильнейшие в мире? О стартовавшем в Дании первенстве планеты и всех раскладах борьбы России за золото — в материале известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

Сборная России: чемпионы и мира, и Олимпийских игр и тренер-дебютант

Состав и руководство сборной России стали самыми обсуждаемыми темами, когда завершился юбилейный розыгрыш Кубка Гагарина, и все болельщики как выигравшего клуба, так и проигравших, сплотились вокруг дел национальной команды.

Честно говоря, назначение главным тренером сборной Ильи Воробьева вызвало некоторое недоумение. Слов нет, Илья Петрович (это чтобы не забыть про гены) — специалист не только перспективный, но уже много чего добившийся. Один Кубок Гагарина он взял с «Магниткой» в штабе легендарного Майка Кинэна, второй — уже сам, когда маэстро перешел на административную должность, да еще в прошлом сезоне вывел клуб в финал. И в том, что в середине нынешнего сезона руководство уральцев отправило Воробьева в отставку, отдав предпочтение другому молодому и перспективному (Виктору Козлову), особой вины Ильи Петровича нет. Без Зарипова, Ли и других столпов любой команде было бы трудно вернуть себе лидерские позиции.

Но то, что человек, никогда ни в одной сборной не работавший и пропустивший полсезона, получил (пусть и с приставкой «и.о.») в распоряжение сборную олимпийских чемпионов, вызывает вопросы. Ладно, оставим за скобками ситуацию с Олегом Знарком, все-таки человек свое дело сделал — и последнее «золото» сборной на ЧМ взял, и Олимпиаду выиграл. Но есть же у нас, если говорить о тренерах «новой волны», Дмитрий Квартальнов, Игорь Никитин, Петерис Скудра (он, кстати, не менее российский специалист, чем гражданин Германии Воробьев). Впрочем, развивать эту тему не будем — пока президентом ФХР остается выдающийся хоккеист, но, увы, слабый управленец Владислав Третьяк, логику в назначениях наставников национальных сборных и подборе для них игроков мы, боюсь, никогда не поймем.

Воробьев же уже вошел, а вернее, вляпался в историю. Пока вся хоккейная страна следила за захватывающими баталиями в КХЛ, возглавляемая им сборная проиграла пять матчей подряд(!), чего ранее в российской хоккейной истории, даже в куда менее благополучные времена, даже в «безмедальные» 90-е, не случалось. Но и об этом мы говорить не будем, в конце концов значение Евротура, в рамках которого россияне терпели эти поражения, давно уже упало «ниже плинтуса», и в случае победы в Дании об этой печальной серии никто и не вспомнит.

В принципе, сборная нормальная, в ней неплохой сплав олимпийских чемпионов, «звезд» КХЛ и «рабочих лошадок» из НХЛ, причем «лошадок» весьма способных. Фото fhr.ru



В принципе, сборная нормальная, в ней неплохой сплав олимпийских чемпионов, «звезд» КХЛ и «рабочих лошадок» из НХЛ, причем «лошадок» весьма способных. В ней половина состава — недавние олимпионики: вся вратарская бригада, защитники Гавриков, Киселевич, Нестеров, форварды Дацюк (капитан команды), Капризов, Григоренко, Андронов, Каблуков, Барабанов, подъехал Никита Гусев. Вратарь Сорокин, Киселевич, Андронов, Гусев, Дадонов и Барабанов год назад стояли на третьей ступени пьедестала ЧМ-2017.

Характеризовать большинство наших игроков нет смысла — хоккеистов СКА и ЦСКА, голкипера Кошечкина, защитника «Автомобилиста» Трямкина вы недавно видели в плей-офф Кубка Гагарина. Что до приехавших из-за океана, то в отсутствие Малкина, Овечкина, Кучерова и Василевского самыми примечательными являются защитник Никита Зайцев и форварды Павел Бучневич и Евгений Дадонов.

Наиболее удачно этот сезон из наших «энхаэловцев» сложился у Зайцева. Несмотря на полученную в декабре травму, он стал одним из соавторов первого за многие годы выхода «Торонто Мейпл Лифз» в плей-офф и, даже не выходя в большинстве, получал наибольшее игровое время в команде. Чемпион мира 2016-го и двукратный обладатель Кубка Гагарина Евгений Дадонов с «Флоридой Пантерз» в кубковый раунд не пробился, но с 65 (28+37) баллами стал вторым бомбардиром команды. «Рейнджер» Бучневич тоже остался без плей-офф, набрав 43 (14+29 )очков в 74 матчах.

Космонавты устали?

Конечно же, не обойтись без разговора на тему, почему в составе сборной впервые за долгие годы не оказалось ни одного хоккеиста «Ак Барса» — обладателя Кубка Гагарина. Напомним, что в кандидатах на поездку в Данию ходили четверо — защитники Токранов и Яруллин и нападающие Галиев с Ткачевым. Первые выбыли из «списка Воробьева», потому что «получили травмы» — такова оглашенная версия. Трудно это комментировать. В ходе плей-офф оба действительно получили повреждения, но еще задолго до финала от них оправились, а на чемпионском льду (сам свидетель) здоровей людей я не видел.

Самый невезучий — Ткачев. Его по ходу сезона отцепляют уже не в первый раз — сначала Знарок перед Пхенчханом, теперь Воробьев перед Копенгагеном. Конечно, у тренеров свои аргументы, на них лежит ответственность за «подбор персонала». Но если перед Олимпийскими играми форвард «Ак Барса» был почти единственным не из «армии», то теперь-то он ходил в кандидатах вместе со своим партнером по звену Галиевым, с которым (вместе с Зариповым) они составили второе ударное и результативное звено чемпиона КХЛ. То есть тренеры сборной отцепили связку, в которую входит лучший снайпер Кубка Гагарина Галиев. Совершенно непонятно. Прозвучал аргумент «чемпионы устали после трудного сезона». Мне интересно, те, кто эту «мульку» выдумал, вообще видели, в каком стиле подопечные Билялетдинова выиграли свой третий Кубок? От серии к серии казанцы только прибавляли, в их игре не было простоев, они почти не терпели поражений, они, на мой взгляд, могли еще играть и играть. Это же не финал-2009, когда «Ак Барс» и «Локо» в семиматчевой дуэли отдали себя без остатка. Вот хоккеисты ЦСКА реально устали — после двух изнурительных серий с «Йокеритом» и СКА — это было видно хотя бы на примере «мертвого» в финале героя Пхенчхана Капризова.

Почему не наградить поездкой на чемпионат мира человека, который в честной открытой борьбе переиграл эту «бригаду» — и Кошечкина, и Сорокина, совершенно не понятно. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)



Обидно и за Эмиля Гарипова. Тренер вратарей российской сборной Рашит Давыдов, кстати, экс-голкипер СК им. Урицкого, аргументировал отказ от приглашения в сборную лучшего кипера Кубка Гагарина «нежеланием вносить изменения в сыгранную бригаду» и «отсутствием у Гарипова международного опыта». Ну, если человека не приглашать на международные соревнования, этого опыта у него не будет, здесь не поспоришь — клубных-то турниров в Европе сейчас для «Ак Барса» нет. А вот почему не наградить поездкой на чемпионат мира человека, который в честной открытой борьбе переиграл эту «бригаду» — и Кошечкина, и Сорокина, совершенно не понятно. Тем более что ни на Олимпиаде, ни в сериях против «Ак Барса» оба олимпионика образцом надежности не являлись и уступали свое место сменщикам. Спасибо хоть за то, что не взяли Эмиля на роль Шестеркина.

И последнее. В ответ на то, почему никто из «Ак Бврса» не попал в сборную, Воробьев в эфире «Матч ТВ» отвечает: «Никакого клубного принципа. Просто у нас времени было в обрез, опасно было вводить новых людей». Илья Петрович, а вы не знали, когда состоится чемпионат мира, когда проводятся подготовительные матчи Евротура? Видимо, этот ЧМ свалился на голову бедного и.о., как снег сваливается каждой зимой на российские города — когда его никто не ждет.

У букмекеров Россия вторая

Сборная России, шансы которой на золото чемпионата оцениваются букмекерами вторыми из всех участников, имеет в группе А в соперниках действующих чемпионов мира шведов, чехов, словаков, швейцарцев, белорусов, австрийцев и французов. Без сомнения, главный оппонент здесь — команда Рикарда Гранборга, в финале прошлого первенства переигравшая канадцев (ее букмекеры ставят на третье место) и завоевавшая свой 10-й титул.

Лидером же котировок у букмекеров является сборная Канады. В последнее время родоначальники хоккея стали серьезнее относиться к мировым первенствам. Они присылают на них настоящих «звезд», начиная с Сидни Кросби, а в 2015 и 2016 годах поднялись на высшую ступень пьедестала. В этом году, после того как НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду, интерес к чемпионату мира в Стране Кленового листа вообще особенный. Вернуть утраченное звание наставник команды Билл Питерс, бравший «золото» ЧМ в 2016-м и состоявший в штабе команды, завоевавшей в том же году Кубок Мира, собирается, объединив силы вокруг хедлайнера нынешнего первенства Коннора Макдэвида.

Канадцы и американцы, кстати, порадовали болельщиков остросюжетным хоккеем в матче открытия — первые вели 2:0, но уступили по буллитам 4:5. Героем встречи стал завсегдатай мировых первенств Дилан Ларкин, сделавший дубль, победный буллит реализовал Аткинсон, а у проигравших первыми набранными очками отметились Барзал и Макдэвид. Из матчей первых двух дней следует выделить еще один хит — Чехия против Словакии, в котором чехи ушли от поражения за 8 секунд до сирены и победили в овертайме благодаря голу форварда «Сент-Луиса» и сына защитника воскресенского «Химика» Дмитрия Яшкина.

Канадцы и американцы порадовали болельщиков остросюжетным хоккеем в матче открытия. Фото iihf.com

Пока разминаемся на андердогах

Два первых матча сборной России проблем ожидаемо не выявили. Французы держались только до середины первого периода, а потом развалились — 7:0. Тон в атаке задавало ведущее звено Капризов — Дацюк — Дадонов. На счету Капризова два гола и передача, Дадонов (1+1) и Дацюк (0+2) набрали по 2 очка. Трижды подопечные Воробьева реализовали большинство (Бучневич, Шалунов и Анисимов), еще один гол на счету Барабанова. По два балла за результативность, помимо нападающих первой тройки, набрали финалист Кубка Гагарина Михаил Григоренко и три защитника — Нестеров, Зайцев и воспитанник «Ак Барса» Динар Хафизуллин.

Против Австрии, в очередной раз вернувшейся в элиту, штаб сборной выставил тот же состав, что и в стартовом поединке. Прилетевший накануне в Копенгаген Гусев в расположении сборной побывал, но пока остался вне заявки. Австрия была разгромлена будто под копирку — те же 7:0.

В понедельник сборная России проведет еще один проходной поединок — с белорусами. А время серьезных сшибок начнется уже после Дня Победы — 10 мая встречаемся с чехами. Там и узнаем, на что способна сборная России без триумфаторов Кубка Гагарина — «барсов».