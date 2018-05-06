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Легендарная техника и юные суворовцы: репетиция парада Победы – 2018 в Казани

08:40, 06.05.2018
Легендарная техника и юные суворовцы: репетиция парада Победы – 2018 в Казани Фото: Роман Хасаев

Накануне вечером на площади Тысячелетия в Казани прошла очередная репетиция парада Победы. Подробности – в видеорепортаже «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
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