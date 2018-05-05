Узник клетки «Кафесе»: неграмотный безумец или самый богобоязненный из Османов?

«Их нравы»: недолгое и загадочное правление султана Османской империи Мустафы I

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен короткому правлению османского султана Мустафы I (1591—1639).

Человек-загадка или сумасшедший?



После ранней кончины Ахмеда I от брюшного тифа в 1617 году, по новой системе престолонаследия, власть перешла к его младшему брату Мустафе I, который стал пятнадцатым султаном Османской империи. Как и некоторые другие его предки он становился султаном дважды, но с четырехлетним перерывом, когда страной управлял его племянник Осман II, больше известный в литературе как «Генч Осман» (Молодой Осман). В общей сложности его правление продлилось всего год и 3 месяца, первый срок вообще был краткосрочным и закончился через 96 дней. Второй срок продлился около года, затем его место занял другой его племянник Мурад IV.

Мустафа I был сложной и противоречивой фигурой в истории Османской империи. Достоверных сведений о нем не так много. Турецкие и зарубежные историки склонны полагать, что он был сумасшедшим. По их мнению, этому способствовало долгое нахождение в так называемом «Кафесе» (клетке), где он постоянно ощущал угрозу смерти, что отрицательно сказалось на его психике. Кроме того, в качестве доказательства его сумасшествия приводят факты, по которым Мустафа I во время заседания Дивана (государственного совета) мог вскочить со своего места и начать срывать с визирей их головные уборы. Бывало, что он раздавал деньги любому встречному и даже бросал золотые монеты рыбкам, что плавали в бассейне дворца Топкапы.

Тугра Мустафы I. Фото wikipedia.org

Считается, что Мустафа I, в отличие от своих предшественников, не получил вообще никакого образования и был неграмотным. Согласно другим источникам, он получил довольно основательное религиозное образование и духовные практики его интересовали больше, чем дела государственные. Именно по этой причине, не желая заниматься государственными делами, он притворялся сумасшедшим, а подбрасывая золотые монеты рыбкам, он на самом деле одаривал слуг и рабов, которые работали во дворце. Это была своеобразная скрытая милостыня.

Так или иначе, оба раза Мустафа I становился правителем Османской империи не по своему желанию и каждый раз добровольно отказывался от престола в пользу своих племянников.

Охотник до оружия

Пожалуй, единственным архивным источником, который хоть немного рассказывает о личности и деятельности Мустафы I в период его правления, являются записи секретаря артиллерийского полка Османской империи Абдулкадира эфенди. Согласно этим записям, султан очень увлекался охотой, интересовался различными видами оружия и уделял большое внимание строительству и оснащению кораблей. Кроме того, религия занимала внушительное место в его жизни, и по этой причине он щедро одаривал исламских ученых и дервишей.

Ввиду того, что период его правления был краткосрочным, султан Мустафа I не оставил после себя никаких архитектурных сооружений и социально значимых объектов. По крайней мере, исходя из открытых архивных источников, по этому поводу ничего неизвестно.

Бытует мнение, что он умер от эпилепсии, согласно другой версии, его отравил собственный племянник Мурад IV. Фото wikipedia.org



После своего второго низвержения с османского престола, Мустафа I прожил еще 15 лет в отдаленной части дворца. Это время он провел в затворничестве, и нет абсолютно никаких сведений относительно того, чем он занимался все эти 15 лет.

Смерть настигла пятнадцатого султана Османской империи в 1639 году в возрасте 48 лет. Бытует мнение, что он умер от эпилепсии, согласно другой версии, его отравил собственный племянник Мурад IV. Тело Мустафы I было предано земле в одной из комнат мечети Айа-София, которая в доисламский период использовалась для проведения обряда крещения.

Булат Ногманов