Узник клетки «Кафесе»: неграмотный безумец или самый богобоязненный из Османов?
«Их нравы»: недолгое и загадочное правление султана Османской империи Мустафы I
Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен короткому правлению османского султана Мустафы I (1591—1639).
Человек-загадка или сумасшедший?
После ранней кончины Ахмеда I от брюшного тифа в 1617 году, по новой системе престолонаследия, власть перешла к его младшему брату Мустафе I, который стал пятнадцатым султаном Османской империи. Как и некоторые другие его предки он становился султаном дважды, но с четырехлетним перерывом, когда страной управлял его племянник Осман II, больше известный в литературе как «Генч Осман» (Молодой Осман). В общей сложности его правление продлилось всего год и 3 месяца, первый срок вообще был краткосрочным и закончился через 96 дней. Второй срок продлился около года, затем его место занял другой его племянник Мурад IV.
Мустафа I был сложной и противоречивой фигурой в истории Османской империи. Достоверных сведений о нем не так много. Турецкие и зарубежные историки склонны полагать, что он был сумасшедшим. По их мнению, этому способствовало долгое нахождение в так называемом «Кафесе» (клетке), где он постоянно ощущал угрозу смерти, что отрицательно сказалось на его психике. Кроме того, в качестве доказательства его сумасшествия приводят факты, по которым Мустафа I во время заседания Дивана (государственного совета) мог вскочить со своего места и начать срывать с визирей их головные уборы. Бывало, что он раздавал деньги любому встречному и даже бросал золотые монеты рыбкам, что плавали в бассейне дворца Топкапы.
Считается, что Мустафа I, в отличие от своих предшественников, не получил вообще никакого образования и был неграмотным. Согласно другим источникам, он получил довольно основательное религиозное образование и духовные практики его интересовали больше, чем дела государственные. Именно по этой причине, не желая заниматься государственными делами, он притворялся сумасшедшим, а подбрасывая золотые монеты рыбкам, он на самом деле одаривал слуг и рабов, которые работали во дворце. Это была своеобразная скрытая милостыня.
Так или иначе, оба раза Мустафа I становился правителем Османской империи не по своему желанию и каждый раз добровольно отказывался от престола в пользу своих племянников.
Охотник до оружия
Пожалуй, единственным архивным источником, который хоть немного рассказывает о личности и деятельности Мустафы I в период его правления, являются записи секретаря артиллерийского полка Османской империи Абдулкадира эфенди. Согласно этим записям, султан очень увлекался охотой, интересовался различными видами оружия и уделял большое внимание строительству и оснащению кораблей. Кроме того, религия занимала внушительное место в его жизни, и по этой причине он щедро одаривал исламских ученых и дервишей.
Ввиду того, что период его правления был краткосрочным, султан Мустафа I не оставил после себя никаких архитектурных сооружений и социально значимых объектов. По крайней мере, исходя из открытых архивных источников, по этому поводу ничего неизвестно.
После своего второго низвержения с османского престола, Мустафа I прожил еще 15 лет в отдаленной части дворца. Это время он провел в затворничестве, и нет абсолютно никаких сведений относительно того, чем он занимался все эти 15 лет.
Смерть настигла пятнадцатого султана Османской империи в 1639 году в возрасте 48 лет. Бытует мнение, что он умер от эпилепсии, согласно другой версии, его отравил собственный племянник Мурад IV. Тело Мустафы I было предано земле в одной из комнат мечети Айа-София, которая в доисламский период использовалась для проведения обряда крещения.
Справка
Булат Ногманов — исследователь, переводчик.
- Родился в 1985 году в селе Апастово Апастовского района Татарстана.
- В 2008 году окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави по специальности «Международные отношения».
- В 2010 году окончил магистратуру Анкарского университета по той же специальности.
- Участник этнографических экспедиций.
- Член татарстанского отделения Русского географического общества.
- Владеет английским, турецким и казахским языками.
- Публикуется также на портале http://www.islamosfera.ru/
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Б. Н.