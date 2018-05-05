Опрос предпринимателей: могут ли надомники навредить легальному бизнесу
Бизнесмены — о том, стоит ли всерьез воспринимать надомную деятельность
Довольно обсуждаемым в СМИ стало высказывание владелицы «Бахетле» Муслимы Латыповой о том, что мамы в декрете, которые пекут на продажу, отбирают у татарстанской сети клиентов. С подобными проблемами сталкиваются не только ретейлеры. «Реальное время» решило выяснить у бизнесменов их отношение к конкурентам в лице самозанятых людей. Подробнее — в «бизнес-задачнике».
На прошедшем недавно совете по предпринимательству при президенте РТ владелица «Бахетле» Муслима Латыпова пожаловалась президенту Татарстана на мам в декрете. По ее словам, женщины, которые пекут в домашних условиях торты и продают их через соцсети, забирают объемы у торговой сети. В каждой отрасли есть свои надомники. Насколько они представляют помеху для вашего бизнеса? Как вы к ним относитесь?
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Артур Баширов генеральный директор компании «Технократия»
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Проблемы здесь я не вижу — нормальная живая конкуренция. При всем уважении, Муслима Хабриевна в этой ситуации не совсем права. Продукт, который делает «Бахетле», не требует невероятного уровня квалификации. В нашей стране кулинарные навыки передаются женщинам от поколения к поколению. И если есть желание, почему бы не заработать на этом. Вместо того, чтобы критиковать декретниц, сети «Бахетле» лучше обратить внимание на те инструменты, которые эти женщины используют для продвижения своего товара, потому что, в отличие от них, «Бахетле» неохотно прибегает к новым технологиям. Другой вопрос, что в идеале надомная деятельность должна быть оформлена и сертифицирована. Но у мам в декрете индивидуальный товар, который в «Бахетле» не купишь.
В нашей сфере все гораздо тяжелее. Есть профессиональные компании, которые занимаются производством программного обеспечения, а есть студенты, которые, едва научившись что-то делать, открывают ИП и предлагают услуги за очень невысокую стоимость. Как следствие, качество при такой цене соответствующее. Информационные технологии — наукоемкая сфера, поэтому качественный продукт в одиночку сделать сложно. Нужна высокая квалификация, должен быть серьезный опыт. Поэтому сегодня доля фрилансеров в IT-отрасли сильно сократилась. Потребители стали более грамотными.
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Роман Гузеев управляющий партнер компании ImagineGroup
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Муслиму Хабриевну я очень уважаю. И абсолютно разделяю ее позицию предпринимателя. Сейчас все на нее накинулись из-за этого комментария. Но цифры — упрямая вещь. Если человек говорит, что у нее выручка упала в три раза, наверное, нужно бить тревогу. Она молодец, что не молчит, изучает рынок, предпринимает какие-то шаги. Конечно, нельзя ровнять всех под одну гребенку. Кто-то на дому делает все хорошо, у кого-то получается хуже. Моя мама, например, тоже печет на продажу. Но она серьезно подошла к этому вопросу, получила официальные документы.
Надомники есть в любой сфере, в нашей они тоже присутствуют. Это те, кто демпингует, обваливает цены. Стандартная агентская комиссия в event-сфере — 10 процентов от общей сметы, надомники готовы работать за меньшие деньги. Они не отвечают за качество, а хотят легко и быстро получить гонорар. Тем самым порочат сферу. Меня волнует моральная сторона. После таких специалистов к нам приходят клиенты и недоумевают, почему мы не можем сделать праздник за 30 тысяч рублей. А мы не организовываем маленькие корпоративы, у нас агентство полного цикла. Как крупный игрок на рынке, беремся только за большие, интересные заказы. В принципе, на каждого организатора найдется свой клиент. У нас своя база, у частных специалистов — своя клиентура. Самое главное — не пересекаться.
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Наталья Реснянская руководитель сети детских садов «Егоза»
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В дошкольном образовании проблем надомники точно не создают. Вопрос больше про качество. В сущности, неважно, будет ли детский сад на дому или в отдельно стоящем здании, просто нужно ответственно подходить к выбору: изучить условия, документацию. Если это няня, то проверить ее послужной список. Здесь вся ответственность полностью лежит на родителях. Так же и с продуктами, каждый сам несет ответственность за то, где их покупает. Но если что-то покупателю не понравится, второй раз он точно уже не придет.
Я тоже заказываю торты на дому. Это точно не дешевле по стоимости, но гораздо натуральнее и качественнее. И могу сказать, что антисанитарии там однозначно нет. Вообще считаю, что это прекрасная возможность для декретниц выжить в современных социально-экономических условиях. Ставится вопрос налогообложения, но у надомников нет штата рабочих. Сравнивать их деятельность с крупной сетью точно не стоит. И потом, люди несут персональную ответственность за то, что делают. Вряд ли они хотят делать это плохо. В больших сетях, напротив, сложно говорить о персональной ответственности, потому что человеческий фактор может сработать на каждом этапе производства.
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Кирилл Миняев директор ООО «Казанская фабрика хлеба»
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Домашнее ремесло в России всегда было хорошо развито, в том числе и кондитерское. На мой взгляд, серьезному предпринимателю бояться нечего. И потом, женщинам в декрете и так тяжело, зачастую это их единственный вариант заработка. Прижимать их было бы кощунством.
В принципе заявление о том, что женщины, делающие торты на дому, стали отбирать долю рынка у крупной сети, звучит настораживающе. Люди, которые покупают через соцсети, хотят получить продукт подешевле. И если человек до этого не ходил в дорогую сеть, то он туда не придет в принципе. Да, дешевый продукт не дает гарантии. Я допускаю возможные нарушения в плане санитарии. Но так или иначе покупатель волен выбирать, где ему заказывать продукт.
В нашей сфере не очень много домашних хлебопеков. Но я считаю, что все имеют право на заработок.
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Марина Милюкова директор ООО «Лаборатория «Реал Тонус Хаер»
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В нашем бизнесе есть надомники. Сейчас многие варят мыло на дому, делают якобы натуральную косметику. До сих пор люди верят в какие-то домашние маски. Но все-таки это настолько маленький процент, что мы не ощущаем влияния этой конкуренции.
Хотя я за то, чтобы был контроль за качеством. Производство косметики — серьезный процесс, который требует проверки на каждом этапе. У нас анализами занимается целая лаборатория, ни один частник себе такого позволить не может. Поэтому у людей после использования такой домашней косметики возникают разные непонятные аллергические реакции. Себе я никогда такую косметику не куплю и знакомым рекомендовать не буду.
В случае с «Бахетле» — сомневаюсь, что надомники могут подорвать бизнес целой сети. Надомная деятельность — все-таки нишевый продукт, которым пользуется определенная категория населения.
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Ринат Гарипов генеральный директор компании «Space for Soul/Architects»
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Если у компании появляются трудности в виде конкурентов, то нужно становиться сильнее, а не жаловаться и пытаться убрать их. Это же отличный толчок к росту. Покупают у мам в декрете? Значит, у них дешевле, а возможно, и вкуснее. Было бы дешевле у «Бахетле», все бы шли туда. Вполне нормальная ситуация.
Надомники есть и в нашей архитектурной сфере. Это, как правило, студенты, которые пытаются зарабатывать. Нормальные компании берут большие проекты с чеком от 100 тысяч рублей и выше. Студенты не могут потянуть такой масштаб, поэтому выполняют работы для частных домов. Так что нам они особо не мешают.
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Альбина Ибрагимова генеральный директор «Аист Тур»
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Если у компании хорошая репутация, наработана клиентская база, есть опыт, то надомники не являются помехой. Туризм в принципе полунадомный бизнес. Многие турагенты сейчас ушли в тень, работают из дома. Я к этому нейтрально отношусь, потому что всем надо зарабатывать. Главное, чтобы это не бросало тень на туристическую отрасль, потому что в последнее время стало много мошенничества. Мы работаем с большими суммами денег. И когда люди могут прийти в офис, поговорить с менеджерами, доверие возрастает. А единичный турагент, работающий на дому, может в любую минуту пропасть.
В принципе, вопрос надомного бизнеса довольно сложный. В ситуации с «Бахетле» у каждого своя правда. Понятно, что у мам в декрете и дети часто болеют, и кошки могут быть, а в «Бахетле» все стерильно. Но при этом торты у надомников вкусные. На фабрике предпринимательства у меня было много подопечных, которые пекли дома. И я была постоянным их клиентом. Думаю, что надомную деятельность просто нужно упорядочить, подвести под патент. А «Бахетле», возможно, стоит подумать о повышении своего качества. В конкурентной среде либо остаешься на плаву, либо тонешь.
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Нурислам Шарифуллин владелец сети «P.Love»
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В нашей сфере надомники обеспечивают питание на предприятиях. Бывает такое, что столовую в организации заменяет женщина пенсионного возраста, которая вкусно готовит, но при этом не соблюдает нормы. Кормить людей — большая ответственность. Малейшее несоблюдение правил может повлечь за собой массовое отравление.
Некоторые насмотрятся в интернете роликов Гордона Рамзи и начинают думать, что они суперповара. Но есть и профессионалы, которые просто не могут работать в компаниях и отлично развиваются дома. Считаю, что у нас должна быть нормативно-правовая база, которая бы регламентировала надомную деятельность. Потому что из небольшой практики могут вырасти серьезные предприятия.
Что касается ситуации с «Бахетле», думаю, Муслима Хабриевна немного преувеличивает влияние декретниц на ее бизнес. Да, у них дешевле и много креативных идей. А «Бахетле» не всегда гибко реагирует на рынок. Но при этом «Бахетле» — огромная компания, миллионы тонн выпускаемой продукции в год. Едва ли надомники могут составить ей серьезную конкуренцию.
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Искандер Сабаев основатель Sabaev Digital
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Сегодня государство пытается ввести законодательное регулирование надомной деятельности, и это хорошо. Понятны правила, понятен результат. В целом считаю, что надомники не представляют никакой конкуренции для крупного бизнеса, потому что это разные ниши, разные форматы, разная аудитория. Большие торговые сети никогда не смогут подстроиться под единичного клиента, но зато они берут массовостью, и в этом их сила. Домашнее производство — это эксклюзив. Единственное, что меня смущает, — соблюдение СанПиНа. Но поскольку торты на дому уже давно практикуются, значит там все нормально.
В нашей отрасли есть фрилансеры, которые решают четкие задачи: пишут конкретные тексты, занимаются настройкой рекламы. Это одни люди. Вторая категория — консультанты по стратегическому развитию, бренду. Также есть PR-агентства, которые работают с экспертами и со СМИ. У них имеются продакшн-студии, они организуют видео- и фотосъемки. Я и сейчас сам нахожусь в процессе перехода от консультанта к PR-агентству. Посмотрим, каков будет результат.
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