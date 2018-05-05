Опрос предпринимателей: могут ли надомники навредить легальному бизнесу

Проблемы здесь я не вижу — нормальная живая конкуренция. При всем уважении, Муслима Хабриевна в этой ситуации не совсем права. Продукт, который делает «Бахетле», не требует невероятного уровня квалификации. В нашей стране кулинарные навыки передаются женщинам от поколения к поколению. И если есть желание, почему бы не заработать на этом. Вместо того, чтобы критиковать декретниц, сети «Бахетле» лучше обратить внимание на те инструменты, которые эти женщины используют для продвижения своего товара, потому что, в отличие от них, «Бахетле» неохотно прибегает к новым технологиям. Другой вопрос, что в идеале надомная деятельность должна быть оформлена и сертифицирована. Но у мам в декрете индивидуальный товар, который в «Бахетле» не купишь.

В нашей сфере все гораздо тяжелее. Есть профессиональные компании, которые занимаются производством программного обеспечения, а есть студенты, которые, едва научившись что-то делать, открывают ИП и предлагают услуги за очень невысокую стоимость. Как следствие, качество при такой цене соответствующее. Информационные технологии — наукоемкая сфера, поэтому качественный продукт в одиночку сделать сложно. Нужна высокая квалификация, должен быть серьезный опыт. Поэтому сегодня доля фрилансеров в IT-отрасли сильно сократилась. Потребители стали более грамотными.