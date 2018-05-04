«Садись, два!» На тотальном диктанте татарстанцы споткнулись на словах «чересчур» и «времени в обрез»

Впрочем, число отличников возросло до 4%, а больше всего грамотных оказалось… в «Татмедиа»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане растет число участников и площадок международной акции «Тотальный диктант». Одновременно с этим все больше отличников — 153 человека. В то же время написание некоторых слов и большинство правил пунктуации по-прежнему вызывают затруднения у жителей республики. «Реальное время» выяснило, где они чаще всего ошибались и кто будет поздравлять самых грамотных.

Татарстан среди активных участников

Стран, где хотят проверить знания русского языка, стало еще больше: количество выросло с 70 в прошлом году до 76 в этом, количество участников — с 200 тысяч до 230 тысяч. За пределами России больше всего площадок было в США, Германии, Китае и Казахстане. Тройка городов-лидеров в нашей стране остается традиционной: Москва — 20 тысяч, Санкт-Петербург — 10 тысяч и Новосибирск — 7 тысяч человек.

— Татарстан по-прежнему остается среди активных членов акции с положительной динамикой. В этом году в республике «Тотальный диктант» писали 4053 человека на 58 площадках. В прошлом году их было 3,5 тысячи в 48 местах, а в 2015 году «Тотальный диктант» писали всего 800 человек. Разница налицо, — уверена руководитель Экспертного совета филологов и учителей русского языка акции «Тотальный диктант» в Татарстане Ирина Александровская.

Традиционно наибольший интерес в республике к собственной грамотности проявляют жители Казани — почти половина от общего числа участников в Татарстане, а именно 1910 человек, приходятся на столицу республики.





Приходят заинтересованные, целеустремленные люди. Многие не пропустили ни одного диктанта за все время проведения акции, отметила Александровская. Фото tatar-inform.ru

— Результаты радуют. В этом году 4% отличников, их число растет. Приходят заинтересованные, целеустремленные люди. Многие не пропустили ни одного диктанта за все время проведения акции, — отметила Александровская.

Всего в этом году в Татарстане 153 отличника, из них половина приходится на Казань. В прошлом году абсолютно грамотных людей оказалось 2,5%. От российских показателей наши почти не отличаются — в прошлом году отличников по стране было около 3%, в 2018 году — 3,4%.

А для иностранцев, обучающихся в Татарстане, организовали специальный адаптированный диктант, как и по всей России.

Районы вовлекаются все больше

На следующий год организаторы планируют привлечь не меньше пяти тысяч человек и рассчитывают на 30—35 районов, которые организуют у себя площадки для проведения акции.

— Районы вовлекаются все больше, потому что многие увидели у своих соседей и захотели присоединиться, срабатывает эффект сарафанного радио, — говорит общественный координатор акции в РТ Нияз Шарафиев.

Составить общий портрет участника тотального диктанта сложно: «участвуют все, любого возраста, любой профессии. Но думаю, больше все-таки приходят девушки, студенты». Одна из самых «грамотных площадок» оказалась в здании «Татмедиа», где из 75 работ четыре были без ошибок. Самой массовой — КФУ, где «Тотальный диктант» писали 300 человек.

— В районах бывает трудно найти площадку, где нет проблем с размещением большого числа людей. Была идея проводить акцию в местных клубах, но все-таки школы, ссузы — более узнаваемые места. В этом году 26 районов поддержали акцию. Мы хотим, чтобы весь Татарстан писал, это проект добровольный, общественный, — делает прогнозы на следующий год Нияз Шарафиев.

Каждый год меняются не только авторы, но и сами диктанты становятся все ближе к классическому варианту. Фото Максима Платонова

В этом году грамотность россиян проверяли по текстам из произведения писательницы из Татарстана Гузели Яхиной. Три отрывка, которые надиктовали участникам акции, войдут в ее новую книгу «Дети мои». Не исключено, что автор текста для «Тотального диктанта» посетит церемонию вручения наград татарстанским отличникам — пока все на стадии согласования. Общественный координатор акции в РТ рассчитывает, что церемония пройдет примерно 26 мая.

Диктант становится все более классическим

Каждый год меняются не только авторы, но и сами диктанты становятся все ближе к классическому варианту.

— Раньше в текстах было обилие авторских знаков, сейчас они используются минимально, все в рамках классической грамматики. В этом году только одно предложение с прямой речью вызвало затруднения даже у знатоков языка, все остальное — в классических рамках. Те, кто постоянно ходит на «Тотальный диктант», могут заметить разницу в текстах, — рассуждает Ирина Александровская.

Самые распространенные ошибки не меняются: больше всего проблем с пунктуацией, особенно с постановкой тире и двоеточия. «Было несколько слов, которые вызвали затруднения. Например, «палисадник». Видимо, у людей разные варианты, откуда произошло слово, у кого-то это «поле», у других — «полей», «поля». Некоторые ошибались при написании выражения «времени было в обрез» или слова «чересчур» — кто-то умудрился написать его раздельно и со звонким согласным. «Прилагательные с одной и двумя «н» традиционно вызывают большие затруднения», — добавила Александровская.

Организаторы акции имеют право называть только количество отличников, не вгоняя в краску двоечников или троечников. Но Ирина Александровская похвалилась, что в Татарстане есть положительная динамика по работам, написанным на четверки и тройки, а значит, неудовлетворительных оценок стало меньше.