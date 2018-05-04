В Татарстане 4% участников написали «Тотальный диктант» на «отлично»

В Татарстане 153 человека написали «Тотальный диктант» на «отлично». Половина из них приходится на жителей Казани, рассказала заместитель председателя Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

С ее слов, количество отличников в Татарстане составляет 4% от общего числа участников. В прошлом году этот показатель был 2,5%. Всего в 2018 году в Татарстане писали «Диктант» 4053 человека на 58 площадках.

Напомним, что в 2018 году автором текста «Тотального диктанта» стала писатель Гузель Яхина.