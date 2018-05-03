Финальный марш «Черномора»
Онлайн-трансляция специальной пресс-конференции с участием Гекдениза Карадениза
Сегодня на базе футбольного клуба «Рубин» проходит специальная пресс-конференция с участием полузащитника казанской команды Гекдениза Карадениза. Предполагается, что турецкий футболист заявит о завершении игровой карьеры.
Гекдениз Карадениз перешел в стан «Рубина» в 2008-м году и провел за казанский клуб 299 матчей. Спортивная редакция «Реального времени» ведет прямую трансляцию с места событий.
комментарии
Надеюсь, ты не покинешь клуб и перейдешь на административную должность
Спасибо тебе за все, Гек