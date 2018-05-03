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Финальный марш «Черномора»

19:30, 03.05.2018 1

Онлайн-трансляция специальной пресс-конференции с участием Гекдениза Карадениза

Финальный марш «Черномора» Фото: Роман Хасаев

Сегодня на базе футбольного клуба «Рубин» проходит специальная пресс-конференция с участием полузащитника казанской команды Гекдениза Карадениза. Предполагается, что турецкий футболист заявит о завершении игровой карьеры.

Гекдениз Карадениз перешел в стан «Рубина» в 2008-м году и провел за казанский клуб 299 матчей. Спортивная редакция «Реального времени» ведет прямую трансляцию с места событий.

Интернет-газета «Реальное время»
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 мая
    Гек, до свидания,
    Надеюсь, ты не покинешь клуб и перейдешь на административную должность
    Спасибо тебе за все, Гек
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Новости

02:46 МСК
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