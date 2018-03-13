«Цены в казанских гостиницах были завышены в три с половиной раза»

Казань гостеприимная: Роспотребнадзор, Госкомитет по туризму и участники рынка согласуют новые правила цен на хостелы и апарт-отели

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», к началу апреля «индустрия бюджетных отелей» Казани, готовящаяся к приему болельщиков на матчи чемпионата мира по футболу — 2018, существенно изменит стоимость аренды номеров. Толчком к пересмотру цен явились предостережения, выданные татарстанским управлением Роспотребнадзора РФ, уличившим 25 отелей и хостелов в необоснованном завышении цен при онлайн-бронировании мест на этот сезон. Именно тогда обнаружился забавный парадокс: «продавая» койко-место за 800 рублей в стандартном 10-местном номере, хостел неизбежно «вылезает» за установленную для них «красную» цену в 3 400 рублей. Так что им ничего не остается, как провести перепланировку вместительных номеров, чтобы свободно выставлять суточную аренду за 1700 рублей.

Роспотребнадзор просмотрел цены отелей Казани

Вслед за Самарой и Нижним Новгородом татарстанское управление Роспотребнадзора завершило к началу марта первую волну проверок гостиниц и отелей Казани перед началом Мундиаля-2018. К этому моменту индустрия гостеприимства уже открыла систему онлайн-бронирования мест как на собственных сайтах, так и на популярных туристических сервисах Booking.com и Trivago.com. Выставленные на этих ресурсах цены на размещение в гостиницах и отелях Казани как раз и оказались под пристальным контролем татарстанского управления Роспотребнадзора. Мониторинг цен, проводившийся ежедневно, позволил ведомству в онлайн-режиме выявить тех, кто не смог устоять перед соблазном задрать цены сверх установленного правительством РФ уровня.

Напомним, что еще в феврале 2016 года правительство РФ определило максимальную стоимость номера в гостиницах 11 городов, где будут проходить отборочные футбольные матчи и плей-офф Кубка ФИФА 2018 года. Согласно постановлению правительства РФ №89, стоимость одного номера в трехзведочных и двухзвездочных гостиницах (наиболее посещаемых) не должна превышать 9 060 и 6 360 рублей соответственно, а самый дорогой номер в пятизвездочном отеле повышенной комфортности класса «апартамент» и «сюит» не может быть выше 58 тысяч рублей.

Гульнара Сафина заверила, что нарушения выявлены у тех гостиниц, которые не входят в ассоциацию. Фото Максима Платонова

Казань обогнала Нижний по числу ценовых нарушений

При проверке торгующихся на сайтах ценовых предложений татарстанским Роспотребнадзором было обнаружено 25 гостиниц и отелей, которые необоснованно завышали стоимость проживания, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе управления Роспотребнадзора РФ. Кстати, это в несколько раз больше, чем в Нижнем Новгороде, единственном городе ПФО, который оказался в пятерке антилидеров с завышенными тарифами гостиничного бизнеса. Нижнему Новгороду хватило выявления шести недобросовестных отелей, чтобы попасть в черный список Ростуризма. После проверки татарстанского управления обнаружилось, что Казань переплюнула «чемпиона» ПФО. А если смотреть в федеральном масштабе, то больше нарушений выявлено только в Санкт-Петербурге — 27 фактов.

«Цены в казанских гостиницах были завышены до 3,5 раза от установленной цены, — обрисовала размах аппетитов казанских отельеров «Реальному времени» пресс-служба Роспотребнадзора. — Чаще всего превышение цен выявлялось в хостелах», — уточнила она. Так, из 25 нарушителей «ценового режима» 12 приходится на хостелы и апарт-отели без категории (т. е. без звезд). Для них максимальная цена многоместного номера установлена правительством РФ в 3 400 рублей, а по факту она заявлялась на сайтах выше 12 тысяч рублей. Всего в Казани работает 148 хостелов, чей номерной фонд составляет порядка 4 000 койко-мест.

Аппетиты новичков, или терра инкогнита

Несмотря на многочисленность случаев завышения цен, раскрывать названия недобросовестных отелей Казани в татарстанском управлении Роспотребнадзора пока не торопятся. Известно, что среди них нет «звездных» гостиниц с раскрученными брендами. Президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина заверила «Реальное время», что нарушения выявлены у тех гостиниц, которые не входят в ассоциацию. «Это новые игроки гостиничного бизнеса, — отметила она. — Если это небольшие отели и хостелы, которые для их собственников не ключевой вид бизнеса, то они, возможно, даже не знали об ограничениях. Мы, старожили гостиничного бизнеса, пережили Универсиаду-2013, Кубок конфедераций-2017 и знаем, что за каждую буковку, за каждое нарушение отели трясут. Поэтому таких проблем с нашими членами ассоциации не было».

В свою очередь, глава Ассоциации хостелов РТ Илья Цыкунов тоже сказал, что среди его членов нарушителей нет. Впрочем, их имена могут появиться позже, когда Ростуризм будет обновлять «черный список» «жадных» гостиниц. Сейчас он находится в открытом доступе, но гостиничные объекты Казани в нем не значатся.

Болельщики считаются самым демократичным туристом, которому «достаточно поесть и поспать». Поэтому они выбирают для проживания дешевые хостелы. Фото Максима Платонова



На первый раз прощается

Более того, татарстанское управление Роспотребнадзора отнеслось к нарушителям достаточно щадяще и обошлось без «кровопускания». В то время как в остальных регионах прокатилась волна внушительных штрафов, в Татарстане ограничились мягким предупреждением. Как сообщила пресс-служба ведомства, ни к одному из нарушителей не стали применять штрафные санкции, обойдясь на первый раз вынесением предостережения. «Срок устранения нарушения по предостережению — 60 дней согласно КоАП», — пояснила пресс-служба. То есть в течение двух месяцев отели и хостелы обязаны привести цены в соответствие с постановлением правительства РФ.

Добавим, что болельщики считаются самым демократичным туристом, которому «достаточно поесть и поспать». Поэтому они выбирают для проживания дешевые хостелы. «Иностранные гости давно привыкли к хостелам. Они бронируют многоместные номера, потому что это все-таки дешевле, чем отдельные индивидуальные номера. С отечественными туристами сложнее. Наш болельщик не привык к понятию хостел. С их стороны больше бронирования на индивидуальные номера. Это дешевле гостиницы, но индивидуальность сохраняется», — рассказал о предпочтениях Илья Цыкунов. По его словам, на сегодня забронировано 70 процентов мест в хостелах Казани. «Готовьтесь к тому, что будет много гостей», — предрек он гигантский наплыв гостей на матчи чемпионата мира на футболу. В Казани отборочные матчи мирового первенства пройдут с 16 по 27 июня, а 30 июня состоится плей офф. К нам приедут играть мировые звезды — команды Франции, Испании, Германии.

Почему у хостелов возникла проблема с ценами?



Как ни парадоксально, но как раз для выполнения предостережений хостелам придется пересмотреть цены и условия размещения гостей. Причем сделать это придется в пожарном порядке.

«Почему у хостелов возникла проблема с ценами? У них априори многоместные номера — на 8—10 койко-мест. Каждое из них продается по 500—800 рублей. В итоге стоимость одного номера выходит 5—8 тысяч рублей. Это заведомо выше ценового предела в 3 400 рублей. И получается, что со своим обычным стандартным тарифом даже в 350 рублей за место, они уже попадают на нарушения. Видимо, не учли особенности формата хостела. А ценовое ограничение делает их бизнес заведомо невыгодным», — объяснила суть дилеммы Гульнара Сафина.

Хостелам придется пересмотреть цены и условия размещения гостей. Фото Максима Платонова

Но почему это противоречие вскрылось только сейчас, за пару месяцев до Мундиаля? А как же болельщики расквартировались во время Кубка конфедераций?

«Знаете, у нас бучу подняли из-за квартир, которые выставляли за 300 тысяч в сутки в Саранске. У нас в Казани было сумасшедшее предложение — 100 тысяч за сутки! Отсюда пошло, федеральные власти обратили на это внимание, потому что это роняет тень на всю отрасль. Турист еще 100 раз подумает, прежде чем приехать! И вообще сложится впечатление, что что у нас всегда такие цены», — объяснила она. Действительно, поручение президента РФ проверить цены в отелях последовало в начале этого года, после раскрутился маховик тотальных проверок.

Койко-место в хостелах может подорожать

Глава Ассоциации хостелов РТ Илья Цыкунов подтвердил, что участники рынка ждут разъяснения от Роспотребнадзора о том, что такое многоместный номер и почему он должен стоить 3 400 рублей. «Если следовать постановлению и ограничивать стоимость в 3 400 рублей, то стоимость койко-места в 14-местном номере будет меньше 275 рублей. Среди участников ассоциации среди них есть один такой объект, но они сейчас планируют реконструкцию, и, возможно, количество мест в номере изменится. Большинство хостелов имеют 8—10 койко-мест в номере. 340 рублей за койко-место — это не ниже себестоимости, но приблизительно себестоимость этой койки в хостеле. И смысл работать на чемпионате мира? С такой ценой невозможно работать, потому что в любой обычный день койка продается в полтора раза дороже. Стандартная цена — от 500 рублей до 800 рублей», — обозначил он исходный рубеж для переговоров с контролирующими органами.

По его мнению, выход из тупика следует искать в пересмотре условий аренды мест. «Мы договорились, что 15 марта будет встреча руководства татарстанского управления Роспотребнадзора и Госкомитета РТ по туризму с членами ассоциации. Здесь мы постараемся договорится по поводу адекватных цифр», — рассказал он, но раскрывать подробности готовящегося решения по ценам посчитал преждевременным. «Среди участников есть определенные инструменты работать, не нарушая закон, чтобы не было ни у кого претензий, чтобы Татарстан сохранил достойное лицо. Если это получится, то будет большой победой. Но что касается цен вне ассоциации, я за них сказать не могу. Но доводить информацию до них будем», — пообещал он. «Так что им ничего не остается, как провести перепланировку вместительных номеров на мелкие, чтобы свободно выставлять в суточную аренду койко-места за 1 700 рублей», — предположил один из участников гостиничного бизнеса.

По мнению Ильи Цыкунова, выход из тупика следует искать в пересмотре условий аренды мест. Фото Максима Платонова

После вынесения предостережений на сервисах бронирования отелей осталось крайне мало дешевых предложений на размещение в хостелах Казани. К примеру, на 15 июня, за день до отборочного матча между Францией и Австралией, на сервисе booking.com выложено всего 28 бюджетных вариантов до 3 500 рублей в сутки. Не изобилует многообразием выбор эконом-вариантов и на портале trivago. Следуя регламентам, казанские хостелы «продают» либо двухместную кровать по 2 800 рублей в одноместном номере, либо индивидуальные номера по 2 800 рублей за каждого. Дешевле больше нет.

«Реальное время» рассчитывать рассказать о том, как изменятся цены после встречи 15 марта.