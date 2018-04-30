«Ничья все-таки не очень хороший результат»

Казанский «Рубин» не сумел распечатать ворота «Динамо» в Химках

Сезон у казанской команды закончился, по сути, уже несколько туров назад. Борьба за еврокубки изжила себя за ненадобностью, за сохранение прописки в РФПЛ тоже волноваться не приходится — так и получилось, что «Рубину» остается лишь доигрывать чемпионат. Матч (0:0) с «Динамо» должен был стать очередной проверкой команды на мотивацию. О том, как она ее прошла — в репортаже «Реального времени» из подмосковных Химок.

Футбол или военные действия?

За полтора часа до начала матча на подходах к стадиону ничто не предвещало футбольного праздника. Несмотря на выходной день и солнечную погоду, ажиотажа или хотя бы его подобия возле «Арены Химки» не наблюдалось. Людей в военной форме, полицейских и стюардов было в разы больше, чем болельщиков, Неудивительно, что шедший неподалеку от меня мальчик спросил у своего отца: «Пап, а мы точно на футбол идем?».

Такая картина несколько обескураживает — ведь именно сейчас игра у команды Дмитрия Хохлова, наконец, обрела цельность, и наблюдать за ней как минимум не скучно. Отметил положительные изменения в «Динамо» и Курбан Бердыев на открытой тренировке «Рубина»:

— В первую очередь хочу сказать, что меня очень радуют изменения в Премьер-лиге — появляется новое поколение тренеров: Хохлов, Евсеев, Семак, Ледяхов. Давно пора доверять нашим молодым тренерам, которые, в большинстве своем, не уступают тренерам-легионерам. Слава Богу, что в РФПЛ появляются новые специалисты. А что касается «Динамо», то мы видели их на сборах, жили рядом в одном отеле в Турции. Было видно, что команда преображается. И результаты радуют. Поэтому я за «Динамо» очень рад, — сказал Бердыев журналистам.

Впрочем, «бело-голубые» еще не до конца решили вопрос с сохранением прописки в Премьер-лиге. От зоны переходных матчей динамовцев отделяют всего два очка, так что одна-две игры без заработанных баллов могут поставить команду в затруднительное положение. Победа над казанцами практически снимала этот вопрос, но сделать это было непросто. Тем более что последняя победа москвичей в матчах с «Рубином» датируется далеким 2012-м годом, и предпосылок для прерывания красивой для казанцев статистики, казалось, не было.

Козыри «Динамо» под сомнением

В первую очередь, это связано с игровой схемой «Динамо», а также отсутствием из-за дисквалификации стержневого игрока центра поля Самба Соу. Во-вторых, москвичи частенько уповают на высокий прессинг, который они успели себе «прокачать» нынешней весной. Давно известно, что этот прием с увеличением плотности при выходе соперника из обороны почти не срабатывает против команд, использующих схему с тремя центральными защитниками. К тому же Бердыев работает по ней уже который год, и проблем с преодолением центра поля у его подопечных практически не бывает. Так что Хохлову пришлось искать иные варианты ведения игры.

У «Рубина» же все было стандартно. Бердыев очень редко решается на перемены, и касаются они зачастую лишь игроков, выходящих на поле. Вот и на этот раз тренерский штаб сделал лишь пару изменений в составе относительно предыдущего матча с «Ростовом» — с первых минут появились Руслан Камболов и Игорь Коновалов, которые заменили Егора Сорокина и Павла Могилевца. На острие атаки вернулся Азмун, пропускавший игру с ростовчанами из-за дисквалификации.

Первый тайм голов не принес

Команды с первых минут начали стараться использовать свои сильные стороны. «Рубин» сразу забрал себе мяч и методично раскачивал оборонительные построения хозяев. «Динамо» же искало повод убежать в контратаку через фланги. В первые 15 минут игры такая картина успеха командам не принесла, но успела немного раскрыть характер встречи. Что, впрочем, продолжалось недолго — со стартовым запалом гостей закончилось и движение вперед динамовцев.

Между тем, «Рубин» после нескольких неудачных попыток начать атаки через лонгболлы окончательно перешел на игру низом. Подобное проходило лишь до штрафной, дойдя до которой игрок, владевший мячом, делал заброс на набегающих Попова и Азмуна. Несмотря на неубедительную игру защитников «Динамо», до реальных угроз воротам Шунина дело не доходило. А вот первый же «кикс» от казанцев моментально привел к выходу Луценко один на один с Джанаевым. Сослан выручил, но такую грубую ошибку соперник более высокого класса точно не простил бы.

Ближе к концу тайма хозяева перевели игру на чужую половину поля, но извлечь из этого какую-то выгоду тоже не смогли. Выглядело это так, будто динамовцы и не хотели ничего предпринимать, как бы лишь примериваясь к такому стилю «на будущее». Этими примерками «Динамо» едва не воспользовались гости, дважды убегавшие в контратаку. Последний рейд завершился опасным штрафным в исполнении Попова — мяч после его удара прошел рядом с крестовиной.

Не хватило совсем чуть-чуть

В перерыве тренер хозяев сделал некоторые выводы и произвел замену нападающего. Вместо неповоротливого и грузного Луценко в зоне атаки «Динамо» появился мобильный Марков. С учетом тех шансов, которые «бело-голубые» имели в первом тайме, это выглядело как минимум перспективно. По всей видимости, Хохлов был совсем не против игры на контратаках и продолжил гнуть свою линию, но уже с корректировками относительно хода встречи.

Пока судья встречи раздавал направо и налево предупреждения, тренеры команд продолжали вносить изменения в игру. И если Бердыев сделал замену по позиции, освежив центр поля Могилевцем, то Хохлов решился на кардинальные меры. Вначале он выпустил Темникова, тем самым переведя Ташаева на другой фланг, а потом и вовсе убрал одного из центральных защитников, выпустив вместо него Панченко.

Неразберихой в обороне «Динамо» едва не воспользовался «Рубин». Свой проход по правому флангу Подберезкин решил закончить ударом с острого угла, но с ним справился Шунин, а Азмун на отскок не успел. Динамовцы в ответ дважды стреляли издали, но мяч оба раза предательски уходил гораздо выше ворот Джанаева. Разрядить обстановку для казанцев взялся Азмун, но его дальний выстрел пришелся аккурат в руки Шунина.

После замены Бердыевым подсевшего к концу матча Подберезкина на Жемалетдинова игра окончательно раскрылась. Вот Попов из штрафной опасно простреливал во вратарскую Шунина, вот «Динамо» убежало три в три, а вот свежий Жемалетдинов имел прекрасную возможность для удара, но лишь загубил момент. Казалось, гол назревает, однако команды так и не сподобились хотя бы на одно результативное действие.

«Паспортные данные нас не интересуют»

После игры тренер казанцев ответил на вопросы журналистов. Бердыев, как всегда, начал свое выступление едва слышным голосом, но ближе к концу разговорился и проговорил почти пять минут.

— Недоволен действиями команды впереди, за исключением нескольких моментов. Качество поля мешало обеим командам, тормозились длинные передачи низом. В целом сыграли неплохо, хотя было много брака из-за такого поля. Счет закономерен. Конечно, хотелось большего — ничья все-таки не очень хороший результат.

— Во втором тайме игра команды наладилась, появились моменты. Что получилось изменить в перерыве?

— Ничего. «Динамо» перешло на игру в четыре защитника, видимо, ничья их не устраивала. А с четырьмя защитниками нам было полегче играть в атаке, но к сожалению, не реализовали свои моменты.

— Кудряшов в сборной играет в центре защиты, а у вас слева на краю. Это вынужденная мера?

— Федор уверенно играет на обеих позициях. Поэтому раз он сказал, что хорошо чувствует себя и там, и там, то у нас он играет левого бортового.

— Вы говорите, что готовите команду к следующему сезону, но продолжаете доверять Навасу, Кузьмину. Рассчитываете на них в следующем сезоне?

— Если вы знакомы с нашими принципами работы, то должны знать, что мы не смотрим в паспорт игрока. Паспортные данные нас не интересуют. Иначе Гекдениз, Навас и остальные уже не играли бы. Но они профессионально подходят к своей работе.





Зульфат Шафигуллин