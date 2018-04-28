«На переработку в Казани отправляется лишь 10 процентов отгружаемого мусора»

Экскурсия на мусоросортировочные станции татарстанской столицы показала, что отрасль по переработке в стране в зачаточном состоянии

Фото: Максим Платонов

Активисты движения против МСЗ, объединившиеся для повсеместного внедрения раздельного сбора мусора и переработки, обошли сегодня вдоль и поперек одну из крупных мусоросортировочных станций Казани в поисках ответа на главный протестный вопрос: реально ли перерабатывать в Казани 85% собираемого мусора, а не сжигать? Их шокировали: руководство ПТЖХ «Чистый город» под телевизионные камеры доложило, что лишь 10% отсортированного мусора отправляется на дальнейшую переработку за пределы Татарстана и приносит им жалкие 3,5 млн рублей дохода. «Я предприниматель и хочу заняться переработкой мусора, но боюсь, что не будет сырья — все будет сжигаться», — высказала опасения Ирина Бикташева, но не получила внятного ответа — стоит ли ей рисковать в связи с приходом в Казань «Ростеха». На объезде побывала и корреспондент «Реального времени».

А зачем ехать в Вену, если мы против сжигания?



Инициативная группа противников МСЗ, вызвавшаяся начать объезды по мусоросортировочным станциям, с самого начала проявила независимость. Несмотря на то, что мэрия Казани организовала им автобусный трансфер для поездки в дальнюю точку Казани, активисты проигнорировали приглашение властей на общий сбор и приехали на собственных автомобилях. Глава комитета ЖКХ исполкома Казани Искандер Гиниятуллин приехал вместе с журналистами на станцию раньше их, так что, выйдя из микроавтобуса, сразу же спросил руководство ПТЖХ «Чистый город», приготовили ли им место, чтобы припарковаться. Как оказалось, места в окрестностях достаточно и можно свободно оставлять личный транспорт неподалеку. Вероятно, так и поступили активисты, которые приехали из Осиново и Казани.

По аналогичным мотивам они отказались от оплачиваемой поездки в Вену для осмотра европейского МСЗ.

— Вы так принципиальны? — спросила автор этих строк у активистов.

— Да, и потом, зачем нам смотреть, как в Европе сжигают мусор, если мы добиваемся альтернативы — переработки, как более безопасного способа для людей, — ответили они.

«Да, у вас тут, можно сказать, рухлядь»

Мусоросортировочная станция «Чистый город» неподалеку от поселка Левченко принимает отходы почти половины Казани, сортируя 500 тонн в сутки. Она была запущена в 2008 году и остается одной из двух крупнейших станций Казани (всего в Казани их четыре).

Директор станции по эксплуатации Евгений Туз рассказал, что на сортировочной линии удается выделять 15—20 различных фракций, но отправляют на переработку преимущественно картон и ПЭТ-бутылки. По коммерческим договорам отгружается лишь 10% от поступающего мусора, сообщил он. По его словам, большой объем картона отправляется на переработку на Марийский целлюлозно-бумажный комбинат. Стекло отгружается в Минеральные Воды. Лампы и батарейки идут в Челябинск.

— Почему так мало — всего 10%? — живо заинтересовался глава комитета ЖКХ исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Можете больше? — строго переспросил он.

Пожалуй, если бы этот вопрос прозвучал от активиста, то вряд ли бы на него стали всерьез отвечать и пускаться в объяснения.

Больше 30% не потянем

Но игнорировать запрос главы профильного комитета было невозможно. Евгений Туз сообщил окружившим его активистам, что можно было бы и больше, если бы была построена вторая линия по сортировке мусора. «Да, у вас тут, можно сказать, рухлядь», — критично оценил «владения» сортировщиков Искандер Гиниятуллин.

В ответ Евгений Туз заметил, что если запустить «вторую ветку», то можно добиться на 30% больше отгрузки на переработку, но расширить «мусорную фракцию» все равно не получится, так как нет спроса на рынке.

— У нас нет покупателей на переработку других видов мусора, — честно признал Евгений Туз.

— Да, отрасль переработки отходов в стране находится в зачаточном состоянии, пока все вывозим за пределы Татарстана, — согласился с ним глава комитета ЖКХ.

Правда, власти не сидят сложа руки и предпринимаются попытки организовать собственные мощности. По словам Искандера Гиниятуллина, в технопарке Зеленодольска в будущем году будет развернуто производство по переработке стекла. «Татнефтехиминвест-холдинг» ищет возможности открыть завод по утилизации батареек в Татарстане.

«10% — это, конечно, критично мало»

Активисты переходили от конвейера к конвейеру и даже заставили показать, как работает шредер для размельчения крупногабаритного мусора. «Вот видите, здесь нет никакой сортировки, — говорила Альбина Гайфуллина. — Им она выгодна для того, чтобы большие объемы мусора захоронить на небольшом участке полигона». Как оказалось, второй шредер есть на подобной станции на улице Родины.

«10% — это, конечно, критично мало, — согласилась Альбина Гайфуллина. — Вот почему 90% они хотят сжигать».

Увидев горы неотсортированного, Ирина Бикташева заметила, что хотела бы создать свое перерабатывающее производство, но боится рисковать. «Я предприниматель, но боюсь, что не будет сырья. Все будет сжигаться. Где я возьму сырье, если все будет сжигаться в Казани? — спросила она у Гиниятуллина. «Казань выдает 600 тысяч тонн мусора, а сжигать хотят 550 тыс. тонн. Значит, для малого бизнеса ничего не остается?» — переспросила она. «Большая мощность МСЗ — это и для нас вопрос», — согласился глава комитета ЖКХ.