Жизнь собачья: почему приюты для дворняг — зрелище не для слабонервных

Как можно решить проблему бездомных животных в Казани

Проблема бездомных животных существует давно, но никак не решается. Максимум, что предлагает государство — это отстрел. Неравнодушные люди пытаются открывать приюты, но действуют разрозненно и в результате малоэффективно. Между тем даже в России есть удачные примеры по созданию фондов помощи животным. Анастасия Абрамова в материале, основанном на собственном опыте, специально для «Реального времени», размышляет о том, как можно изменить ситуацию.

Немного о том, c чего все началось...

Перед Новым годом мне позвонили знакомые и рассказали, что по трассе недалеко от моего дома бродит породистая собака. Я приехала на место и была потрясена, насколько животное было истощено. Моей единственной мыслью было, только чтобы она не умерла прямо на снегу на дороге, чтобы я успела ее доставить до ветеринарной клиники. Сама я не вожу автомобиль, на улице к этому времени уже стемнело. Я впервые оказалась в такой ситуации и не знала, что именно делать. Я начала звонить в ветеринарные клиники, чтобы приехала скорая помощь, но мне говорили, что такой услуги нет. Я стояла на обочине 15 минут, рядом лежало несчастное животное, пока не притормозила одна из проезжающих машин. Водитель предложил отвезти меня с собакой в клинику. Интересно, что на этой же дороге около года назад он тоже нашел собаку с перебитыми лапами, спас ее и теперь она живет с ним. Кстати, на собаке был ошейник и оборванный поводок. Я думала, что она потерялась или сбежала и ее ищут владельцы, но на объявления о том, что найдена собака, никто не откликнулся.

Доктора в ветеринарной клинике были шокированы состоянием собаки, еще одну ночь на улице она бы не пережила. У нее был вывих тазобедренного сустава, травма мочевого пузыря и селезенки, истощение крайней степени, отит, почечная и печеночная недостаточность. В тот же вечер мы начали сбор средств для оплаты лечения и были до глубины души поражены тем, что откликнулось много неравнодушных людей, с помощью которых мы достаточно быстро собрали достаточную сумму. Собака стала для нас родной, мы назвали ее Дейзи и решили взять домой. Через 2 недели она была готова к выписке, но нас ждал еще один сюрприз, УЗИ показало, что Дейзи беременна, но плоды мертвы. Потребовалась операция.

Дейзи оказалась большой умничкой, мы планировали, что она будет с нами долго, но через месяц ее состояние резко ухудшилось — у нее отказали задние лапы. Мы снова повезли ее в клинику, рентген показал, что на позвоночнике образовались опухоли, которые давили на костный мозг. Мы боролись за ее жизнь еще месяц, но шансов на выздоровление не было.

«Основная проблема, которую испытывают все существующие приюты — нехватка финансов. Внушительные средства уходят на содержание питомцев — лечение, питание, а также на оплату коммунальных услуг». Фото vk.com/kazan_dog_priut



Благодаря появлению Дейзи я познакомилась с людьми, у которых невероятно доброе сердце, которые своими силами спасают бездомных животных. Именно благодаря Дейзи мне пришла в голову мысль о создании фонда помощи животным. После того, как стало известно, что к ЧМ-2018 будут истреблять собак, желание создать фонд еще больше окрепло. Мы живем в цивилизованном мире, и считаю, что решать проблему бездомных животных нужно гуманным способом, а именно, отлавливать животных, вакцинировать, стерилизовать и определять в приют для поиска новых владельцев. Так я начала изучать опыт Казани и других городов.

«Владельцы приютов неохотно общаются с журналистами и не хотят привлекать внимание к своей деятельности»



В Казани существует три больших приюта (от 100—200 питомцев в каждом) (Столбище, Лаишево, Зеленодольск), в которых животные живут и их не усыпляют. Также существуют домашние передержки и маленькие частные приюты, например, приют для кошек «Люськин дом». И все они содержатся за счет пожертвований неравнодушных людей и работы волонтеров.

Основная проблема, которую испытывают все существующие приюты — нехватка финансов. Внушительные средства уходят на содержание питомцев — лечение, питание, а также на оплату коммунальных услуг.

Владельцы приютов не хотят привлекать внимание к своей деятельности. Как правило, приюты находятся в населенных пунктах и местным жителям не нравится такое соседство. Владелец приюта в Лаишевском районе не хочет дополнительной огласки и рекламы, так как переживает, что у него начнутся проблемы, вплоть до поджогов. Этот приют также существует благодаря пожертвованиям, усилиям хозяина и единомышленникам — они сколачивают будки, договариваются с мясными лавками о поставке отходов, собирают пожертвования. Такая печальная ситуация: человек делает добрые дела, и опасается, что из-за огласки появятся проблемы и угроза жизни животных.

К сожалению, на сегодняшний день все существующие приюты в ужасном состоянии. Это просто душераздирающее зрелище. Безусловно, в такие места лучше не приезжать слабонервным людям. Все собаки живут на улице, в основном вольеры и будки сделаны из подручных материалов, вокруг грязь, животные не ухожены — печальная картина. И нельзя ни в чем винить людей, которые работают в приютах и из последних сил пытаются всех накормить, собрать деньги на оплату электричества или на строительство нового вольера, в такой ситуации не до гигиены четвероногих друзей.

«Владельцы приютов не хотят привлекать внимание к своей деятельности. Как правило, приюты находятся в населенных пунктах и местным жителям не нравится такое соседство». Фото vk.com/kazan_dog_priut



«Приезжая в наши приюты сегодня, человек получает разрывающую сердце дозу стресса и переживаний»

Таким образом, приезжая в наши приюты сегодня, человек получает разрывающую сердце дозу стресса и переживаний. А хочется, чтобы было такое место, куда любому было бы приятно прийти. Чтобы животные были чистыми, привиты, стерилизованы, чипированы. Чтобы был комплекс, в котором работники получали зарплату — таким образом они смогут всецело сосредоточиться на работе с животными, не думая о том, что нужно бежать на свою основную работу, чтобы заработать деньги на жизнь и помочь еще какой-нибудь несчастной кошке или собаке. Можно подумать, что такое возможно только в Европе или Америке, но и в России такие примеры есть, и именно так существует Нижегородский благотворительный фонд защиты животных «Сострадание».

Основатель фонда Владимир Гройсман вошел в список самых уважаемых людей страны именно как создатель фонда. Благодаря ему в Нижнем Новгороде на региональном уровне был принят закон «О безнадзорных животных». С 2014 года в городе действует программа гуманной регуляции численности безнадзорных животных. Согласно нормативно-правовому акту, их сначала отлавливают, затем вакцинируют и стерилизуют. Отлов собак и последующее их убийство запрещено. В свою очередь Гройсман открыл госпиталь полного цикла для бездомных животных и единственную в России ветеринарную клинику, где ставятся протезы, напечатанные на 3D-принтере. Финансируется приют за счет пожертвований юридических и физических лиц. Конечно, такой положительный пример стал возможен благодаря доброму человеку, который ко всему прочему имеет финансовые возможности реализовывать благие дела.

В Нижнем Новгороде из приюта «Сострадание» около 50 собак в месяц забирают домой новые хозяева. У нас только развивается культура брать животное из приюта. На этой неделе мне написала девушка, с просьбой рассказать, где можно в Казани посмотреть собаку, чтобы взять домой. Я дала адрес как раз Лаишевского приюта, и вот еще одна счастливая собачка нашла хозяев! Но пока, к сожалению, это скорее исключение. Во многом из-за того, что информации о приютах недостаточно, люди не знают где они находятся. Так же людей отпугивает состояние приютов и животных в нем.

«Благодаря Владимиру Гройсману в Нижнем Новгороде на региональном уровне был принят закон «О безнадзорных животных». С 2014 года в городе действует программа гуманной регуляции численности безнадзорных животных». Фото Романа Бородина (stnmedia.ru)



Приют, который будет приносить пользу не только животным, но и людям

Мы хотим сделать качественный приют для всех нуждающихся животных. Это может быть целый комплекс, где царят мир и любовь к нашим четвероногим друзьям. Куда приятно приехать каждому желающему и провести свое свободное время, где ухоженная территория, где животные содержатся в чистоте и достойных условиях, где есть место для прогулок. Не каждый человек, в силу различных жизненных обстоятельств, может завести домашнего питомца, но мы можем дать людям возможность общения и заботы о тех животных, которым это действительно нужно. Любой желающий сможет выбрать себе подопечного, приезжать в комплекс, кормить, гулять и играть. Мне кажется это будет очень здорово и принесет пользу не только животным, но и людям.

Также очень важно создать такое место, о котором будут знать все жители города, чтобы, увидев на дороге замерзающую собаку или кошку, знать куда отвезти животное где о нем позаботятся.

Как мы видим проект и из чего должен состоять комплекс? Первое — ветеринарный центр с передовыми технологиями и оборудованием, кошкин дом (где будут содержаться кошки с отдельной карантинной зоной), дом собак (вольеры и отдельная карантинная зона), гостевая зона с ресепшн, сувенирным магазинчиком, лекционным кабинетом, мини кофе/чай станцией, например. Можно выпускать сувенирную продукцию, деньги от продажи которой будут идти на нужды комплекса и животных. На территории комплекса могут проводиться курсы для детей и взрослых, на которых можно обучиться заботиться, ухаживать и дрессировать домашних животных. Также можно сделать отель для домашних питомцев в отдельном здании, что будет приносить дополнительный доход.

«Из приюта «Сострадание» около 50 собак в месяц забирают домой новые хозяева». Фото vk.com/bfsostradanie



Безусловно, на создание приюта такого уровня нужны средства и достаточно внушительные, стабильное финансирование, пожертвования от крупных компаний и частных лиц. Как я писала ранее, когда родилась идея создания фонда, я уже знала замечательных людей, которые оказывали помощь нуждающимся животным. Мы хотим объединить свои усилия и опыт. Уверена, у нас получится прекрасный и социально значимый проект.