МВД по РТ хочет ужесточить наказание за отказ водителя остановиться по требованию полиции

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Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов отметил, что со стороны ведомства готовятся поправки в части усиления наказания за неподчинение требованию сотрудника ГИБДД остановиться.



«Мы готовим обращение в Госдуму, отрабатываем этот вопрос и с Комитетом по законности Госсовета РТ. Если у водителя, который не остановился по требованию, есть умысел, то санкции должны быть жестче, чем сейчас», — заявил на брифинге Габдурахманов.

Напомним, сегодня в казанском суде рассмотрят ходатайство об аресте 31-летнего водителя Артура Сатрутдинова, задержанного прошлой ночью после тарана полицейского авто. В результате аварии один сотрудник МВД погиб, другой находится с травмами в больнице.

По словам Габдурахманова, семьям пострадавших положены страховые выплаты. Кроме того, управление должно взять на себя расходы по выплате за соципотечную квартиру, в которой проживает семья погибшего при исполнении служебных обязанностей Юрия Матренина.

