369 лет на посту: казанские огнеборцы отметили день Пожарной охраны

ГУ МЧС России по РТ празднует 369-й годовщину со дня образования Пожарной охраны в России. В Казани торжества начались парадом в парке Победы. После парада все желающие могли осмотреть пожарно-спасательную технику и аварийно-спасательный инструмент. В программе праздника также соревнования по боевому развертыванию сил и средств среди пожарных подразделений, а у стелы погибшим пожарным на территории здания ГУ МЧС РФ по РТ состоится торжественный митинг и церемония возложения цветов.