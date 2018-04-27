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369 лет на посту: казанские огнеборцы отметили день Пожарной охраны

11:28, 27.04.2018 4
369 лет на посту: казанские огнеборцы отметили день Пожарной охраны

ГУ МЧС России по РТ празднует 369-й годовщину со дня образования Пожарной охраны в России. В Казани торжества начались парадом в парке Победы. После парада все желающие могли осмотреть пожарно-спасательную технику и аварийно-спасательный инструмент. В программе праздника также соревнования по боевому развертыванию сил и средств среди пожарных подразделений, а у стелы погибшим пожарным на территории здания ГУ МЧС РФ по РТ состоится торжественный митинг и церемония возложения цветов.

Видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:38
    в действии бы еще они себя хорошо показывали как на рекламках
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  • Анонимно 18:36
    С праздником поздравляем! Пусть не будут пожары. Пусть только профилактика. Желаем всем огнеборцам всего хорошего
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  • Анонимно 19:00
    Да это опасная профессия. С праздником дорогие.
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  • Анонимно 19:07
    Пусть уж будет служба у них без происшествий
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Новости общества

19:22 МСК
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