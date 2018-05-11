Дорога в Борисково: подростковые атаки на трамваи и рейды «тяпляповцев»

Отрывок из книги «Казань из окон трамвая». Часть 2: предтечи ОПГ Старо-Татарской слободы

Фото: Евгений Канаев

В мае выходит книга краеведа Алексея Клочкова «Казань из окон трамвая». С разрешения автора, «Реальное время» публикует продолжение главы «Дорога в Борисково», посвященной истории городского района, раскинувшегося на левом побережье Среднего Кабана. Во второй части рассматривается криминальная сторона Старо-Татарской слободы. То, что впоследствии прозвали «казанский феномен».

Трамвай и подростковые криминальные группировки

Помните, я обещал вам криминал? Так вот, в те самые семидесятые годы тихий и даже патриархальный «островок спокойствия» возле улицы Каюма Насыри был буквально со всех сторон окружен районами, мягко говоря, с непростой криминогенной обстановкой, особенно в подростковой среде. Уже в первой половине семидесятых годов на прилегающих улицах Тукаевской, Нариманова, Карима Тинчурина, Дегтярной, а также в более удаленных микрорайонах завода «Теплоконтроль» и поселка Борисково, начинают формироваться организованные молодежные группировки, многие из которых в лихие девяностые превратятся в мощные ОПГ. В силу того, что в тему нашего повествования не входит выявление социальных первопричин явления, которое позже назовут «казанским феноменом», не будем углубляться в этот анализ. Скорее всего, прав исследователь Ильдар Валеев, когда объясняет казанский феномен тем, «что столица Татарской АССР сильно отставала в организации социальной инфраструктуры, рассчитанной на обслуживание подростков. К примеру, на микрорайон, где проживали 150 тысяч человек, приходился один кинотеатр на 200 посадочных мест».

Так или иначе, но в те времена по некоторым казанским улицам (скажем, той же Тукаевской) даже днем было небезопасно ходить, особенно подросткам. Город был буквально поделен на сферы влияния той или иной группировки, и чужаков здесь встречали отнюдь не с цветами. Время от времени подростки совершали вылазки в соседние районы, и там устраивались массовые побоища с применением заточек, кастетов, велосипедных цепей и монтировок.

Колхозный рынок считался в советские годы весьма криминогенным местом

Вспоминается один эпизод, случившийся со мной и моими друзьями в районе Колхозного рынка, году, кажется, в 1980—1981. Помнится, мы с товарищами собрались там что-то купить, кажется, синие кепки с длинным-предлинным козырьком и надписью «Речфлот» — они были тогда в моде. А Колхозный рынок, через который, как известно, проходят трамвайные пути, слыл в те годы весьма криминогенным местом.

Не успели мы сойти с трамвая второго маршрута и оглядеться, как совсем рядом раздался короткий окрик «Стоять!» — на нас бежала целая толпа человек в 10 — 15. Раздумывать было некогда, мы бросились к лоткам, в самую гущу людей, но наши преследователи не отставали — где-то сзади слышались характерные крики «Айда, айда!», хорошо знакомые тем, кто вырос в семидесятые. И тут какая-то женщина кавказской внешности, торговавшая фруктами, видя наше отчаянное положение, скомандовала нам: «Ребята, быстро-быстро, прячьтесь под лоток». Нас было трое, и внутри железного лотка мы прекрасно поместились.

Торговые лотки Колхозного рынка. 1973 г.

Когда подростки из группировки «Тукайка» (а это были именно они) в поисках нас сумели протиснуться сквозь толпу, эта женщина как ни в чем не бывало продолжала свою торговлю и даже имела нахальство предложить кому-то из «тукаевских» что-то приобрести в своем лотке. В общем, мы просидели под этим лотком минут 10—15, потом слышим, наша спасительница шепчет нам: «Ну все, кажется, ушли, но все же ребята, пока не вылезайте, дождитесь трамвая!». Вскоре слышим, грохочет трамвай — тут уж мы не раздумывали, только успели пробормотать несколько слов благодарности и со всех ног бросились в вагон. Этот случай надолго отбил у нас охоту путешествовать на Колхозный рынок, да и в другие подобные места.…

Хотя и в самих салонах трамваев подобные случаи криминальных разборок среди подростков не были редкостью. В таких стычках, первопричиной которых был все тот же пресловутый принцип «Свой — чужой», помимо самих подростков, очень часто страдали и случайные пассажиры. Сегодня в это трудно поверить, но народ тогда был настолько запуган, что даже крепкие мужчины зачастую боялись оказать сопротивление.

Трамвай после нападения банды подростков в моторном депо №2. 1981 г.

Положение с подростковым криминалом на Борисковском восьмом маршруте, той же Тукаевской линии, да и на Горках, стало в те годы настолько серьезным, что вагоновожатые на этих маршрутах стали отказываться выходить в рейс (не забудем, что водителями трамваев традиционно работали женщины). И тогда городскими властями было принято беспрецедентное даже по современным меркам решение — изолировать кабину вагоновожатого металлическими решетками. Сгоряча хотели даже прикрутить такие решетки и на лобовые стекла водительской кабины, но потом решили ограничиться стеклами «триплекс» — все-таки «триплекс» прекрасно защищал от ударов камнями и монтировками, хотя после подобной атаки остекление нужно было менять.

В семидесятые годы из-за разгула массовой подростковой преступности вагоновожатые отказывались выходить в рейс. На фото — остановка «Улица Сайдашева». 1977 г.

Всех водителей общественного транспорта тогда обязали пройти курсы самообороны (после ряда нападений и сами они с энтузиазмом стали посещать эти уроки), а в салонах появились таблички с надписями: «Кабина водителя трамвая оборудована кнопкой экстренного вызова милиции». Другой вариант того же воззвания, который запомнил из детства: «Водитель трамвая имеет прямую связь с милицией».

Двор на Тукаевской. 1988 г.

Нападения «Тяп-ляпа»

Еще худшим было положение вещей в районе поселка Борисково и завода «Теплоконтроль» — там орудовала банда «Тяп-ляп», название которой происходит от микрорайона Теплоконтроля. Вот что пишет Ильдар Валеев: «Этот жилмассив появился в начале 60-х годов и заселялся молодыми семьями рабочих, в которых дети были приблизительно одного возраста. Подростки из Теплоконтроля были просто вынуждены объединяться, потому что поначалу они были часто биты другими районными группировками. Отсутствие развлечений и вражда с другими группировками, естественно, ориентировала молодежь из Теплоконтроля на занятие спортом. Как и другие банды Казани, они обустроили в подвалах своих многоэтажек спортзалы (первый такой зал появился в 1970 году), где занимались боксом и «качались». К середине 70-х годов «тяпляповские» уже считались одной из сильнейших группировок, которая наводила ужас на весь город».

По свидетельству ветерана Казанского юридического института Виталия Гудошникова, в 1970-е годы трамваи третьего и восьмого маршрутов на участке Технической, Фрезерной и Авангардной улиц были заполнены народом лишь в часы пик (все же работяги могли дать бандитам достойный ответ). В остальное время вагоны шли полупустыми, да и все близлежащие улицы как будто вымирали. Логово «тяпляповцев» находилось во дворах хрущевок Модельной улицы (это место сегодня знакомо многим казанцам здесь неподалеку сдают экзамен в ГИБДД), а ближайшие трамвайные остановки тогда назывались «Фабрика игрушек» и «Теплоконтроль».

Остановка «Завод «Теплоконтроль» в 1977 году. На заднем плане видны «хрущевки», где как раз в это время располагалось «ядро» группировки «Тяп-ляп»

В отличие от группировок других районов, которые в основном «делили асфальт», «тяпляповцы» не гнушались поживиться чужим добром — врывались в трамвайные салоны и обирали пассажиров до нитки, угоняли автомашины и мотоциклы — все это вызывало массу слухов. Особенно много разговоров было по поводу известной вылазки, проведенной бандитами в последний день лета 1978 года, когда они напали на жителей улицы Меховщиков в Ново-Татарской слободе.

Слово Ильдару Валееву: «Тяпляповцы» настолько поверили в свою безнаказанность, что решили устроить грандиозную акцию устрашения в Ново-Татарской слободе для группировки, с которой они враждовали долгое время. 31 августа 1978 года три группы «тяпляповцев» продефилировали по улицам Приволжского района, избивая каждого встречного и круша все на своем пути. Несколько десятков прохожих были побиты металлическими прутьями, из огнестрельного оружия обстреливался автотранспорт, в частности, микроавтобус с милиционерами, пулей из пистолета была ранена 20-летняя девушка, которая осталась инвалидом, а 74-летний пенсионер Закиров застрелен возле своего дома. Все пострадавшие были просто случайными прохожими, и жертв могло быть гораздо больше, но, к счастью, не взорвалась граната, которую бросил некто Тазетдинов. В завершение своей акции, на платформе железнодорожной станции «Вахитово» бандиты избили еще двоих человек, после чего скрылись.

Платформа железнодорожной станции «Вахитово» в 1980-е годы

В ходе акции пострадали и сами «тяпляповцы» — случайные ранения от своих получили четверо человек, один, по фамилии Музафаров, скончался в больнице. Такую бойню милиция уже не могла проигнорировать, и на скамье подсудимых оказались 28 человек. Из них самому старшему было 26 лет, семеро — несовершеннолетние. Большинство подсудимых уже имели практику «малолетки». После долгих согласований с Москвой закрытый суд вынес суровые приговоры — четверых расстрелять, остальным — от 10 до 15 лет лишения свободы. После апелляции двоих из приговоренных к высшей мере наказания, помиловали. Расстрелян был формальный лидер «Тяп-ляпа» Джавдат Хантемиров, а вот «серый кардинал» Сергей Антипов отделался долгой отсидкой».

Остается только добавить, что прокуратура тогда была просто вынуждена возбудить дело по весьма неудобной статье «бандитизм» (считалось, что в СССР это явление давно ликвидировано), а министр С.З. Япеев в итоге лишился своего поста. После этого громкого процесса поредевшая банда хоть и поутихла, но не прекратила своего существования. Она заняла рядовое место среди многочисленных подобных группировок Казани.

Случилось и мне столкнуться с «тяпляповцами», или с «тепловскими», как их стали называть в восьмидесятые годы, и во второй уже раз самым чудесным образом избежать больших неприятностей, которые могли завершиться чем угодно. Дело было в 1983 году. Мой товарищ по дому на улице Красной Позиции, где я тогда проживал, Игорь Кузьмин, уговорил меня и двоих ребят съездить в Борисково — там он учился на водителя категории «С» в учебно-производственном комбинате при механическом заводе (была в советские годы такая льгота для старшеклассников, по которой права на вождение грузовика можно было получить даже в 17 лет). По сути, повторилось то же, что я описал выше — толпа подростков, крики «стоять!», погоня и в итоге очередное чудесное спасение. Снова выручила женщина, на этот раз не торговка, а вагоновожатая трамвая восьмого маршрута, который стоял на конечной остановке «Поселок Борисково» перед разворотным кольцом и уже собирался отправиться в рейс.

Оборотное кольцо конечной станции «Поселок Борисково». 1977 г.

Как только мы, спасаясь от погони, все вчетвером буквально запрыгнули в салон, вагоновожатая тут же закрыла двери и резко тронулась с места. Отчаянно звеня, вагон пошел на разворот и, спустя всего несколько секунд, в него полетели камни. Пассажиры, которых было совсем немного, а с ними и мы, сразу же бросились на пол, а салон моментально лишился большей части остекления (не забудем, что оконные проемы пассажирских салонов остекляются так называемой «калёнкой» или каленым стеклом, которое при механическом воздействии рассыпается в крошку). А вагоновожатая могла не бояться камней — как я уже писал, кабины водителей были оборудованы стеклами «триплекс», которые под ударами не рассыпаются, а покрываются многочисленными трещинами и даже вмятинами (правда, потом сквозь такое стекло мало чего разглядишь). В общем, мы, в очередной раз, избежав худшего, с ветерком, дувшим в разбитые окна, доехали без остановок до площади Вахитова, где вагоновожатая выпустила всех из салона, сказав при этом — «Ну, ребята, кажется, из-за вас я лишилась дневной выручки. Дуйте из салона, я в парк». Такая вот история.…

…В последующие годы я мало сталкивался с «борисковской линией» и практически не бывал в тех краях. Но на протяжении последующих трех десятилетий «восьмерка» продолжала бегать по тому же самому пути от поля Ершова до Борисково. До тех пор пока 4 марта 2005 года по причине нерентабельности этот старинный маршрут не был закрыт. К этому времени здесь сохранялась только «тройка», которая шла от улицы Каюма Насыри до того же Борисково, но работала она нерегулярно — движение то закрывалось, то возобновлялось. Да чему удивляться — завод «Теплоконтроль», наряду с многими другими здешними предприятиями, прекратил свое существование, а практически вся производственная инфраструктура Приволжского района была выкуплена новыми хозяевами и переделана в основном под оптовые базы и складские помещения.

В августе 2008 года разворот вокруг Старо-Татарского квартала был ликвидирован, а на перекрестке улиц Татарстан и Тукая врезаны новая стрелка и новая линия, по которой трамвай №3 стал ходить от поселка Борисково до железнодорожного вокзала. 16 августа 2014 года трамвайный маршрут №3 был закрыт, но покрытый ржавчиной рельсовый путь в Борисково существует до сих пор, вероятно, до лучших времен, когда соединят, наконец, линию Солнечного города с промзоной Приволжского района.

16 августа 2014 года. Кольцо «Борисково». Последний рейс «тройки»

