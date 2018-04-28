Опрос предпринимателей: субботник — хорошая ли это практика?
Бизнес — о заветах Ильича
Когда еще словосочетания «корпоративная культура» не существовало, было то, что работало на нее отменно — субботники. Бизнесмены признаются, что практика прошлого применяется и сейчас — она помогает укрепить корпоративный дух и отвлечься от работы. Об этом в еженедельном опросе рассказали «Реальному времени» предприниматели Казани.
Рабочая суббота для руководителя — повод привлечь сотрудников к участию в субботнике: как минимум привести в порядок рабочее место и кабинет, как максимум — еще и прилегающую территорию. Знакома ли вам такая практика? Испытываете ли вы ностальгию по советским субботникам, принимали ли участие в них и предпринимаете ли попытки призвать к совместному труду коллег сами?
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Артур Абдульзянов генеральный директор производственного объединения «Зарница»
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Практика субботников мне знакома. Я считаю, что она сближает сотрудников и давно стала хорошей традицией. Сколько себя помню, всегда были субботники. Владимир Ильич задал хороший тон, чтобы проявить себя. Субботники воспитывают позитивное отношение к труду. В мае у нас много выходных дней, почему бы не навести чистоту на рабочем месте, убрать территорию. В повседневной суете вряд ли найдется для этого время, а тут хороший повод. Для субботника мы регулярно закупаем инвентарь: ведра, грабли, метлы.
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Владимир Калистратов директор республиканского объединения частных медицинских клиник «Естественный отбор»
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Со временем моя позиция изменилась. Разве уборка рабочего места не входит в повседневные обязанности? Следить за чистотой и порядком — стандарт, которого следует придерживаться в течение дня, и если бы он соблюдался, то необходимость в субботниках отпала бы.
Я согласен с тем, что субботник способен объединить людей для выполнения целей на благо компании. Во время уборки прилегающей территории можно насладиться весной, порадоваться общению, ненадолго оторваться от письменного стола. В этом плане я за субботник и не думаю, что он будет напрягать сотрудников.
Наша организация предполагает наличие у работников высокой мобильности, поэтому ехать на субботник у нас нет необходимости. Если бы мы работали в стационарном офисе с жестким графиком, то я нашел бы разумное решение для проведения субботника.
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Азат Ислаев владелец «Гурмэ групп»
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Я поддерживаю подобную практику. Наша компания уже пять лет проводит субботники. Они не обязательно привязаны к субботе, но осенью и весной мы убираем на рабочих местах и прилегающей территории. Я считаю, что такие мероприятия, проводимые не на коммерческой основе, всегда объединяют людей. К тому же, занимаясь уборкой, можно сразу увидеть результат своей работы.
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Марат Валиуллин директор «Первой упаковочной компании»
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Я регулярно участвую в субботниках, потому что это полезно — очищает карму. Если рассказать об этом работникам, то все с удовольствием будут на них ходить. На работе у нас нет субботников, но я участвую в общественном движении, члены которого весной убирают территорию города, например парк Горького. Думаю, что на предприятиях надо вводить субботники. Представители поколения Y могут сказать: «Есть муниципальные службы, мы платим налоги, пусть они убирают». Тем не менее проводить субботники необходимо.
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Юлия Ивченко первый заместитель генерального директора компании «Комис»
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Я за субботники, хотя официальных дней для них у нас нет. Обычно мы организовываем их стихийно. Я думаю, что вводить субботники необходимо, поскольку они меняют отношение к рабочему месту. Иначе кто придет? Добрый дядя, который разберет бумаги на столе? Конечно, нет.
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Рамиль Измайлов генеральный директор «ПТК — Пружинный проект»
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Что касается рабочего места и офиса, то у нас что на производстве, что в офисе все участки распределены между работниками. За кем-то закреплена кухня, кто-то отвечает за чистоту фонтанчика, кто-то — за цветы. Мы не требуем идеальной чистоты, но территорию убираем. Уборщица моет полы, а коллектив раз в неделю наводит порядок в офисе. Для уборки нам не нужны специальные субботники.
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Александр Лозовский директор розничной сети «Ситилинк»
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У нас такой практики нет. За прилегающей территорией следят специальные службы. Офис мы снимаем, и даже гипотетической потребности не возникает убирать в местах общего пользования и на территории вокруг офиса. Если рассуждать о субботниках отвлеченно, то я не против них. Часть рабочего времени и субботу можно использовать для решения организационных моментов и поработать над бытом сотрудников. Все зависит от культуры, сложившейся на предприятии. Заставлять сотрудников выходить и убирать прилегающую территорию, мыть окна или места общего пользования, мне кажется, неправильно.
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Ильдар Ситдиков директор компании «Ягодная долина»
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У нас нет традиции бесплатного субботника, за уборку территории мы платим, правда, проходит она у нас постоянно. Стараемся свою территорию поддерживать в чистоте. Сами субботники — дело хорошее, но не думаю, что во время субботников стоит работать бесплатно.
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