Опрос предпринимателей: субботник — хорошая ли это практика?

Со временем моя позиция изменилась. Разве уборка рабочего места не входит в повседневные обязанности? Следить за чистотой и порядком — стандарт, которого следует придерживаться в течение дня, и если бы он соблюдался, то необходимость в субботниках отпала бы.

Я согласен с тем, что субботник способен объединить людей для выполнения целей на благо компании. Во время уборки прилегающей территории можно насладиться весной, порадоваться общению, ненадолго оторваться от письменного стола. В этом плане я за субботник и не думаю, что он будет напрягать сотрудников.

Наша организация предполагает наличие у работников высокой мобильности, поэтому ехать на субботник у нас нет необходимости. Если бы мы работали в стационарном офисе с жестким графиком, то я нашел бы разумное решение для проведения субботника.