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Опрос предпринимателей: субботник — хорошая ли это практика?

07:00, 28.04.2018 9 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»

Бизнес — о заветах Ильича

Опрос предпринимателей: субботник — хорошая ли это практика? Фото: kzn.ru

Когда еще словосочетания «корпоративная культура» не существовало, было то, что работало на нее отменно — субботники. Бизнесмены признаются, что практика прошлого применяется и сейчас — она помогает укрепить корпоративный дух и отвлечься от работы. Об этом в еженедельном опросе рассказали «Реальному времени» предприниматели Казани.

Рабочая суббота для руководителя — повод привлечь сотрудников к участию в субботнике: как минимум привести в порядок рабочее место и кабинет, как максимум — еще и прилегающую территорию. Знакома ли вам такая практика? Испытываете ли вы ностальгию по советским субботникам, принимали ли участие в них и предпринимаете ли попытки призвать к совместному труду коллег сами?

  • Артур Абдульзянов

    Артур Абдульзянов генеральный директор производственного объединения «Зарница»

    Практика субботников мне знакома. Я считаю, что она сближает сотрудников и давно стала хорошей традицией. Сколько себя помню, всегда были субботники. Владимир Ильич задал хороший тон, чтобы проявить себя. Субботники воспитывают позитивное отношение к труду. В мае у нас много выходных дней, почему бы не навести чистоту на рабочем месте, убрать территорию. В повседневной суете вряд ли найдется для этого время, а тут хороший повод. Для субботника мы регулярно закупаем инвентарь: ведра, грабли, метлы.

  • Владимир Калистратов

    Владимир Калистратов директор республиканского объединения частных медицинских клиник «Естественный отбор»

    Со временем моя позиция изменилась. Разве уборка рабочего места не входит в повседневные обязанности? Следить за чистотой и порядком — стандарт, которого следует придерживаться в течение дня, и если бы он соблюдался, то необходимость в субботниках отпала бы.

    Я согласен с тем, что субботник способен объединить людей для выполнения целей на благо компании. Во время уборки прилегающей территории можно насладиться весной, порадоваться общению, ненадолго оторваться от письменного стола. В этом плане я за субботник и не думаю, что он будет напрягать сотрудников.

    Наша организация предполагает наличие у работников высокой мобильности, поэтому ехать на субботник у нас нет необходимости. Если бы мы работали в стационарном офисе с жестким графиком, то я нашел бы разумное решение для проведения субботника.

  • Азат Ислаев

    Азат Ислаев владелец «Гурмэ групп»

    Я поддерживаю подобную практику. Наша компания уже пять лет проводит субботники. Они не обязательно привязаны к субботе, но осенью и весной мы убираем на рабочих местах и прилегающей территории. Я считаю, что такие мероприятия, проводимые не на коммерческой основе, всегда объединяют людей. К тому же, занимаясь уборкой, можно сразу увидеть результат своей работы.

  • Марат Валиуллин

    Марат Валиуллин директор «Первой упаковочной компании»

    Я регулярно участвую в субботниках, потому что это полезно — очищает карму. Если рассказать об этом работникам, то все с удовольствием будут на них ходить. На работе у нас нет субботников, но я участвую в общественном движении, члены которого весной убирают территорию города, например парк Горького. Думаю, что на предприятиях надо вводить субботники. Представители поколения Y могут сказать: «Есть муниципальные службы, мы платим налоги, пусть они убирают». Тем не менее проводить субботники необходимо.

  • Юлия Ивченко

    Юлия Ивченко первый заместитель генерального директора компании «Комис»

    Я за субботники, хотя официальных дней для них у нас нет. Обычно мы организовываем их стихийно. Я думаю, что вводить субботники необходимо, поскольку они меняют отношение к рабочему месту. Иначе кто придет? Добрый дядя, который разберет бумаги на столе? Конечно, нет.

  • Рамиль Измайлов

    Рамиль Измайлов генеральный директор «ПТК — Пружинный проект»

    Что касается рабочего места и офиса, то у нас что на производстве, что в офисе все участки распределены между работниками. За кем-то закреплена кухня, кто-то отвечает за чистоту фонтанчика, кто-то — за цветы. Мы не требуем идеальной чистоты, но территорию убираем. Уборщица моет полы, а коллектив раз в неделю наводит порядок в офисе. Для уборки нам не нужны специальные субботники.

  • Александр Лозовский

    Александр Лозовский директор розничной сети «Ситилинк»

    У нас такой практики нет. За прилегающей территорией следят специальные службы. Офис мы снимаем, и даже гипотетической потребности не возникает убирать в местах общего пользования и на территории вокруг офиса. Если рассуждать о субботниках отвлеченно, то я не против них. Часть рабочего времени и субботу можно использовать для решения организационных моментов и поработать над бытом сотрудников. Все зависит от культуры, сложившейся на предприятии. Заставлять сотрудников выходить и убирать прилегающую территорию, мыть окна или места общего пользования, мне кажется, неправильно.

  • Ильдар Ситдиков

    Ильдар Ситдиков директор компании «Ягодная долина»

    У нас нет традиции бесплатного субботника, за уборку территории мы платим, правда, проходит она у нас постоянно. Стараемся свою территорию поддерживать в чистоте. Сами субботники — дело хорошее, но не думаю, что во время субботников стоит работать бесплатно.

Екатерина Гумарова
ОбществоБизнес Татарстан
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 07:35
    Конечно хорошая идея! Сплочает коллектив.
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  • Анонимно 08:30
    Сплочает коллектив, если все вместе работают, и не только подчиненные
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  • Анонимно 11:11
    все это зависит от сферы деятельности
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    Анонимно 13:41
    Во всех сферах надо поддерживать чистоту и порядок
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  • Анонимно 11:17
    Тут раньше можно было оставить заявку на следующий опрос. Меня интересует вопрос: если финансирование в компании падает, руководитель видит один выход- сократить заработную плату. правильно ли лишение всех одного и того же процента, или должна быть какая то градация?
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  • Анонимно 13:06
    Субботники надо делать во время рабочего дня. они должны быть оплачиваемы
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  • Анонимно 13:27
    Сегодня нет того духа Ленинского коммунистического субботника. На субботник раньше шли как на праздник. Везде во всех улицах, дворах, организациях звучала музыка. Это был такой рабочий праздник. Какой то подъем был. А после работы обязательно посиделки с домашними приготовлениями. Смех, шутки, радость.
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  • Анонимно 14:11
    Сейчас все земли принадлежат "семинам",пусть содержат свою собственность в чистоте за свои же средства
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  • Анонимно 14:27
    Как бы не казалось, что у нас на работе чистота. Нет. Все равно надо приводить в порядок стол и весь кабинет
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