Как санируемые «Бинбанк» и «Тимер» вдруг стали прибыльными

Фото: Роман Хасаев

Начало года для российских банкиров, а точнее даже госбанкиров, оказалось неплохим. В вечном соревновании между Германом Грефом и Андреем Костиным неожиданно объявился третий участник — санируемый «Бинбанк», который неожиданно оказался вторым по эффективности. Аналитическая служба «Реального времени» нашла объяснения данному феномену.

Даешь полтора триллиона!

За первый квартал этого года весь российский банковский сектор увеличил свои прибыли на символические 4%. Хотя символические проценты в цифрах — это тяжеловесные миллиарды. Если за январь — март 2018 года прибыль получили в размере 352 млрд рублей, то ровно год назад она составила 339 млрд.

Прибыльными остались более 2/3 российских банков (если быть более точными, 400 кредитных организаций), в их кубышке 521 млрд рублей. Статистику подпортили 135 банков с 169 млрд рублей убытков.

Основными факторами, позитивно влияющими на динамику прибыли, как и прежде, являются снижение стоимости фондирования, рост чистых комиссионных доходов и снижение объемов сформированных резервов.

На заседании президиума совета Ассоциации банков России заместитель председателя Банка России Василий Поздышев прокомментировал, что темпы роста прибыли банковского сектора сохранятся: «Прибыль банковской системы может сохраниться. Мы каждый раз говорим, что лучше прибыль оставлять, чтобы банк увеличивал капитал и увеличивал потенциал кредитования». Ранее и глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами сообщала о прогнозах регулятора по поводу прибыли российских банков. «В 2018 году мы оцениваем прибыль, скорее всего, на уровне где-то 1,5 трлн руб. Большая сумма, но эта цифра может быть скорректирована и вниз», — отметила она, добавив, что ожидаемая прибыль может быть ниже в случае недооценки качества активов санированных банков и дальнейшего создания резервов.

Василий Поздышев пообещал, что темпы роста прибыли банковского сектора сохранятся. Фото mosmonitor.ru



Заработки Грефа

Несмотря на ряд экономических трудностей, на сохраняющийся низкий уровень маржинальности банковского сектора, ухудшающий положение стабильных в текущий момент банков, прибыльные кредитные организации в I квартале показали хорошую динамику полученной прибыли.

Лидером по чистой прибыли стал Сбербанк под управлением Германа Грефа. Только за март прибавил 67 млрд рублей, а за первый квартал «Сбер» сгенерировал большую половину всей прибыли банковского сектора (196 млрд рублей). Таким образом, под руководством Грефа главный банк страны улучшил свой финансовый результат на треть по сравнению с прошлым годом.

17 апреля 2018 года наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал утвердить решение о выплате дивидендов за 2017 год. Общая сумма выплат составит 271 млрд рублей, или 41,5% от прибыли по РСБУ за 2017 год. При этом ЦБ РФ, как владелец контрольного пакета Сбербанка, получит в виде дивидендных выплат и перечислит в бюджет сумму около 135 млрд рублей. Для примера: на 2018 год заложены расходы федерального бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в размере 144 млрд рублей. Согласно стратегии банка, в случае достижения прибыли в 1 трлн рублей банк сможет выплачивать 50% и более дивидендов.

Лидером по чистой прибыли стал Сбербанк под управлением Германа Грефа. Фото Олега Тихонова

Бумажные рекорды «Бина»

Следом за Сбербанком на удивление идет санируемый с участием Фонда консолидации банковского сектора «Бинбанк». Кредитная организация за I квартал показала положительный финансовый результат в размере 61,7 млрд рублей. Хотя за январь — февраль 2018 года банк генерировал убытки (-16,7 млрд рублей). Но формально это техническая прибыль. В пресс-службе банка «Реальному времени» подтвердили эту гипотезу: «Основная причина прибыли «Бинбанка» — восстановление резервов, которое произошло после полного погашения задолженности «Рост банка» перед «Бинбанком» по межбанковскому кредиту». 25 апреля совет директоров банка утвердил бизнес-план на 2018 год, согласно которому финансовый результат «Бинбанка» по МСФО должен остаться положительным. Бизнес-план предполагает, что рост корпоративного кредитного портфеля «Бинбанка» в 2018 году превысит 60%, а розничный кредитный портфель увеличится более чем на 40% по сравнению с показателями на начало года.

Недавно стало известно, что «Бинбанк» до конца года будет присоединен к ФК «Открытие». Уже началось объединение сети региональных отделений «Открытия» и «Бинбанка», а юридическое оформление планируется завершить к 1 января 2019 года.

Замыкает тройку прибыльных кредитных организаций России банк ВТБ под управлением Андрея Костина. Банк после слияния с ВТБ24 за первые три месяца 2018 года заработал в 5 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — почти 41 млрд рублей, или 40% прибыли за 2017 год. Ранее заместитель правления ВТБ Герберт Моос заявлял, что чистая прибыль банка за 2018 год по стандартам МСФО составит 150 млрд рублей (2017 год — 120 млрд рублей). Как и Сбербанк, ВТБ запланировал выплату дивидендов в размере 61% от прибыли по МСФО. Государство в лице Росимущества, которому принадлежит 60,9% обыкновенных акций в общем по всем типам акций, должно получить порядка 56 млрд рублей. По аналогии: расходы федерального бюджета на физическую культуру и спорт в 2018 году составят 60 млрд рублей.

Санация банка «Советский» идет с 2015 года, а с 22 февраля 2018 года этим стал заниматься ФКБС. Фото automobile-credit.ru

Слабое звено или звенья

144 млрд рублей убытков из 169 млрд сгенерировали пять банков — «Советский», «ОФК Банк», банк АВБ, «Рост банк» и «Промсвязьбанк».

Санация банка «Советский» идет с 2015 года, а с 22 февраля 2018 года этим стал заниматься ФКБС. Сначала банк финансово оздоравливал «Российский капитал», с марта 2016 года — «Татфондбанк». После того как у «Татфондбанка» была отозвана лицензия, банк перешел полностью под контроль АСВ. Несмотря на все финансовые вливания, убыток кредитной организации за I квартал 2017 года составил 19 млрд рублей.

При том что лицензию «ОФК Банк» потерял, отчетность за первые 3 месяца показала убытки в 19,2 млрд рублей. Лицензия у банка была отозвана ЦБ РФ 16 апреля. Как сообщили в ЦБ, проблемы в банке возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора алкогольной продукции. Банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий указанной отрасли, применяя различные «схемы» в целях формального соблюдения установленных ЦБ норм. При этом Центральный банк России направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании несостоятельным (банкротом) банка ОФК.

«Автовазбанк» (АВБ) под санацию попал еще в 2015 году. Санатором выступал «Промсвязьбанк», пока сам не попал под процедуру финансового оздоровления с 15 декабря 2017 год (УК ФБКС). Согласно плану Центробанка, на спасение было направлено 350 млн рублей. Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций АО «Банк АВБ». Несмотря на это, убыток кредитной организации за январь — март составил 23 млрд рублей.

Самыми убыточными из всех банков стали также санируемые банки «Рост» и «Промсвязьбанк», отрицательный финансовый результат которых составил 35,5 и 47,2 млрд соответственно.

Прибыли/убытки банков РФ за I квартал 2018 года, тыс. руб.

№ Наименование банка на 01.04.2018 на 01.04.2017 Изменение 1 Сбербанк России 195 859 235 154 989 329 40 869 906 2 Бинбанк 61 762 283 703 841 61 058 442 3 ВТБ 40 907 769 8 049 820 32 857 949 4 Газпромбанк 17 957 378 15 313 501 2 643 877 5 Альфа-Банк 14 136 067 -9 836 224 23 972 291 6 Райффайзенбанк 9 469 589 6 185 413 3 284 176 7 ЮниКредит Банк 8 000 568 10 951 797 -2 951 229 8 Совкомбанк 6 981 327 2 192 219 4 789 108 9 Банк «ФК Открытие» 6 119 834 3 601 393 2 518 441

А что в Татарстане?

Вклад банков, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, в совокупную прибыль банков России составил всего 0,62%, или 2,18 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль банковского сектора Татарстана увеличилась на 1 млрд рублей. Кроме «ИК Банка» (-28 мл рублей) все кредитные организации показали положительный финансовый результат.

Главный и опорный банк республики — «Ак Барс» Банк за I квартал показал прибыль в почти 632 млн рублей, что почти в 4 раза больше, чем в I квартале 2017 года. Как сообщили в пресс-службе банка, за I квартал 2018 года активы банка увеличились на 11,2 млрд рублей — до 447,6 млрд рублей на 1 апреля 2018 года. Банк нарастил портфель юридических лиц почти на 5 млрд рублей, портфель физических лиц — более чем на 1 млрд рублей. Кроме того, увеличились вложения в ценные бумаги почти на 14 млрд руб., главным образом в ОФЗ. Активные операции на рынке кредитования, а также благоприятная ситуация на фондовом рынке позволили банку получить за I квартал 2018 года прибыль в размере 632 млн рублей.

Как заявил зампред «Ак Барс» Банка Владимир Демушкин, по итогам 2018 года банк планирует получить прибыль не менее 1,2 млрд рублей. Напомним, что по итогам 2017 года банк «заработал» 796 млн рублей.

Как заявил Владимир Демушкин, по итогам 2018 года «Ак Барс» Банк планирует получить прибыль не менее 1,2 млрд рублей. Фото Максима Платонова

«Тимер Банк», в котором с 22 февраля Банк России прекратил исполнение АСВ функций временной администрации кредитной организации с связи с тем, что «РФК-банк» стал единоличным владельцем акций, показал положительный финансовый результат в размере 313 млн рублей. Это для банка, пережившего две санации, является неплохим результатом. В пресс-службе банка пояснили, что «средства, предоставленные «Тимер Банку» в рамках процедуры санации, вложены в доходные активы с минимальным уровнем риска, позволившие получить указанный финансовый результат».

Удвоил свою прибыль и банк «Девон-кредит». За I квартал 2018 года банк сгенерировал прибыль в размере 301 млн рублей, тогда как за тот же период в 2017 году банк показал 145 млн рублей. Недавно стало известно, что банковская группа «Зенит» в рамках своей стратегии развития до 2020 года объединит все кредитные организации группы на одной лицензии. В банковскую группу «Зенит» входят «Зенит», «Зенит Сочи», «Спиритбанк», банк «Девон-кредит» и ЛКБ. Председатель правления банка «Девон-кредит» Рустем Исхаков сообщил «Реальному времени», что банку удалось получить прибыль в размере 301 млн за I квартал 2018 года за счет комплекса факторов, основные из которых — рост комиссионных и процентных доходов, а также восстановление резервов на возможные потери по ссудам.

Прибыли/убытки банков РТ за I квартал 2018 года, тыс. руб.



№ Наименование банка на 01.04.2018 на 01.04.2017 Изменение 1 Ак Барс 631 906 170 086 461 820 2 Аверс 496 954 475 212 21 742 3 Тимер Банк 313 417 — — 4 Девон-кредит 301 786 144 981 156 805 5 Татсоцбанк 281 931 282 628 -697 6 Энергобанк 57 449 44 187 13 262 7 Акибанк 54 228 35 843 18 385 8 Банк Казани 43 477 63 291 -19 814 9 АвтоКредитБанк 11 043 9 844 1 199 10 Камский коммерческий банк 5 975 7 052 -1 077 11 Автоградбанк 4 165 -29 855 34 020 12 Заречье 3 839 3 665 174 13 Алтынбанк 2 016 2 192 -176 14 Сетевая расчетная палата 892 567 325 15 ИК Банк -28 627 -27 690 -937