«Изменения напрашивались»: нижегородское «Торпедо» рассталось с Петерисом Скудрой

Тренера уволили на следующий день после его 45-летия

Накануне стало известно об отставке главного тренера нижегородского «Торпедо» Петериса Скудры. Этот наставник продержался дольше всех уволенных в текущем сезоне КХЛ — расставание произошло уже после финала Кубка Гагарина. Какие пируэты хоккейной cудьбы случались со специалистом и почему его уволили на следующий день после 45-летия — в материале «Реального времени».

Тренеру аукнулась трансферная политика

С Петерисом Скудрой, проведшим на посту главного в нижегородском «Торпедо» целых 5 лет, расстались несколько неожиданно и в то же время довольно предсказуемо. Об отставке специалисту сообщили на следующий день после «круглой даты» — накануне ему исполнилось 45 лет.

— Наверное, какие-то изменения в «Торпедо» напрашивались, — поделился с «Реальным временем» своим видением ситуации комментатор телеканала КХЛ-ТВ Андрей Юртаев. — Скудра отработал пять сезонов и вроде бы неплохо себя зарекомендовал, но при этом команда только один раз проходила первый раунд плей-офф. Если «Торпедо» хочет двигаться дальше и стабильно не просто попадать в плей-офф, но и бороться за финал конференции, то действительно надо было что-то менять. Там и так произошли перестановки в руководстве, так что, возможно, расставание со Скудрой не было обязательным, но к нему ведь и правда есть вопросы. «Торпедо» каждый год пропускало через себя огромное количество хоккеистов, некоторые из них возвращались, а потом опять уходили из клуба чуть ли ни по третьему кругу. Это довольно странная трансферная политика. Наверняка и она сейчас аукнулась Петерису.

Планку стабильности Скудра держал — команда попадала в плей-офф



Пятилетка Скудры

Интересно, что тренерский дебют Скудры состоялся, когда «Торпедо» еще играло в Восточной конференции — в сезоне 2013/2014. Тогда нижегородцы отстали в «регулярке» от будущего чемпиона «Магнитки» и казанского «Ак Барса», а в 1/8 плей-офф в ожесточенной борьбе уступили уфимскому «Салавату Юлаеву».

— Тот плей-офф был самым тяжелым, первым для меня, и у нас была хорошая команда. И только один минус — Василевский в воротах Уфы, — вспомнил Скудра через 5 лет.

Вряд ли боссы «Торпедо» вспомнили об этом факте сейчас, но получилось так, будто они убоялись повторения «восточной истории». Ведь в следующем сезоне после 5 лет «западничества» нижегородский клуб снова начнет чемпионат на Востоке. Вместе с «Торпедо» в дивизионе Харламова выступят екатеринбургский «Автомобилист», старые знакомые — «Ак Барс» и «Металлург», а также нижнекамский «Нефтехимик» и бронзовый медалист завершившегося сезона челябинский «Трактор».



Скудре не везло. В плей-офф 2015-го он попал в первом раунде на будущего чемпиона СКА и сошел с дистанции. В следующий раз удалось пройти дальше первого раунда: обыграв «Йокерит», «автозаводцы» уступили будущему финалисту Кубка Гагарина — ЦСКА под руководством Дмитрия Квартального. Не хватило ресурсов «торпедовцам» и в два последующих сезона, хотя планку стабильности Скудра держал — команда попадала в плей-офф.

«Локомотив» Дмитрия Квартальнова обошел нижегородцев на одну позицию в Западной конференции, и в плей-офф эти команды сошлись в первом же раунде, где Скудра проиграл своему старому другу. Фото hclokomotiv.ru



Злой гений Квартальнов

В нынешнем Кубке Гагарина «Торпедо» билось с соседями как территориальными, так и табличными. «Локомотив» Дмитрия Квартальнова обошел нижегородцев на одну позицию в Западной конференции, и в плей-офф эти команды сошлись в первом же раунде, где Скудра проиграл своему старому другу. Напомним, перед началом сезона-2011/12 Петерис по приглашению Квартальнова стал тренером вратарей в череповецкой «Северстали». Спустя год он подписал контракт с новосибирской «Сибирью», куда ранее перебрался все тот же Квартальнов. Теперь, в 2018-м, судьба снова свела Петериса и Дмитрия в плей-офф, и экс-форвард переиграл экс-голкипера.

— Все пять лет я терплю. Все эти многочисленные рикошеты терплю вместе с командой. Наверное, в конце концов, какое-то поощрение должно и к нам прийти. Это мое «солнечное будущее». Верю, что большие победы у меня впереди, — говорил Скудра в интервью официальному сайту КХЛ.

Интересно, что «Торпедо» до Скудры лишь один раз попадало в плей-офф. Случилось это в сезоне 2011/2012, когда нижегородцев тренировал первый и последний в их истории наставник не из бывшего Союза — Кари Ялонен. Скудра, напомним, тогда тренировал череповецких вратарей — в тот самый черный сезон, когда в авиакатастрофе погиб ярославский «Локомотив». Спустя несколько лет уже новый «Локо», переехав дорогу Скудре, откроет для него новую страницу в жизни.

Кто будет писать следующую страницу торпедовской истории — узнаем совсем скоро. А Скудра без работы точно не останется

«Торпедо» надоело жить надеждами

Хоккеистом Петерис успел поиграть за океаном за «Питтсбург», «Баффало», «Бостон» и «Ванкувер». Правда, в Кубке Стэнли ему удалось лишь обозначить свое присутствие — всего три игры и шесть пропущенных шайб. Тем не менее это стало хорошим опытом и научило будущего тренера держать удар. Половину всей истории КХЛ Скудра провел на тренерском мостике. Есть ли у него конкуренты из вратарского цеха по этому показателю в новейшей отечественной хоккейной истории? Ответ — нет.

Несмотря на 0:4 в серии-2018 от «железнодорожников», сразу отставки не последовало. О чем это говорит? Наверное, о том, что в расставании все-таки виновна не одна сторона.

— Состоялся разговор, на котором мне было предложено продолжить работу. Но конкретики не было. И с моей стороны есть вопросы. Для меня всегда важно, куда двигается организация, какие цели перед собой ставит и как собирается к ним идти, — пояснил Скудра сразу после завершения Кубка Гагарина — 2018 для официального сайта «Торпедо».

Возможно, руководству нижегородцев надоело жить вечными надеждами, и оно решило начать новое десятилетие КХЛ с чистого листа. Скудра, выступая за ЦСКА в 2005—2006 годах, стал настоящим любимцем болельщиков, дважды подряд удостаиваясь приза «Золотая подкова» (ежегодная награда трем лучшим игрокам футбольного, баскетбольного и хоккейного клубов ЦСКА, присуждаемая болельщиками по результатам голосования на сайте «Red-army»). Будучи главным тренером в «Торпедо», он также не оставил публику равнодушной. После расставания с ним в официальной группе «Торпедо» «ВКонтакте» болельщики в большинстве своем вспоминают о нем добрым словом.

«Петерис, ты стал родным человеком! Как для ХК «Торпедо», так и для болельщиков! Но надо идти вперед и ему, и нам. Желаю ему и нам успехов и красивых побед! Спасибо тебе, Петерис, за все!» — написал один из болельщиков.

Кто будет писать следующую страницу торпедовской истории — узнаем совсем скоро. А Скудра без работы точно не останется. Но это уже тема для отдельного материала.