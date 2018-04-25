Нуриевский фестиваль — 2018: классика, Эйфман и параллельная программа

Фото: Олег Тихонов

В мае на сцене ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля традиционно пройдет Международный фестиваль классического балета им. Рудольфа Нуриева. В этом году фест посвящен сразу двум знаковым фигурам в мире балета — Мариусу Петипа и Рудольфу Нуриеву, давшему в мае 1992 года свое имя казанскому балетному форуму. Какие спектакли и каких звезд увидят балетоманы в мае — в материале «Реального времени».

«Баядерка» начинает

Откроется фестиваль 10 мая премьерой «Баядерки» Людвига Минкуса, спектакль в рамках фестиваля будет показан дважды. «Баядерка» в последние годы постоянно находится в репертуаре казанского театра, но тем не менее было решено в этом году создать новый вариант балета, так что казанцы увидят премьеру. Художественный руководитель постановки — шеф балетной труппы Владимир Яковлев, сценография Андрея Злобина и Анны Ипатьевой. В первый фестивальный вечер в партии Никии можно будет видеть приму казанского балета Кристину Андрееву, а в партии Солора — Олега Ивенко, снявшегося недавно в роли Рудольфа Нуриева в фильме «Белый ворон».

«Баядерка» в русле памяти Нуриева, которому в этом году исполнилось бы 80 лет, — спектакль знаковый. Когда в мае 1992 года Рудольф Нуриев по приглашению директора казанского оперного Рауфаля Мухаметзянова был в Казани, оценив потенциал казанской балетной труппы, он не просто дал свое имя Международному фестивалю балета, но и планировал дальнейшее сотрудничество с главным музыкальным татарстанским театром. И в его планах была именно постановка «Баядерки», в свое время он блистательно исполнял в этом балете партию Солора и неоднократно ставил балет на Западе.

Вслед за «Баядеркой» на фестивальной афише «Лебединое озеро», «Шурале», «Дон Кихот» и «Ромео и Джульетта». Кроме этого, в фестивальной афише гала-концерт Казанского хореографического училища, оно в этом году отмечает четверть века, участие в концерте примут не только нынешние студенты, но и выпускники, которые успешно выступают на сценах разных театров. Подготовил праздничный концерт балетмейстер из Санкт-Петербурга Александр Полубенцев.

«Баядерка» в русле памяти Нуриева, которому в этом году исполнилось бы 80 лет, — спектакль знаковый. Фото kazan-opera.ru

Все звезды

Фестивали в ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля никогда не обходятся без сюрпризов, будут они и на этот раз. Первый сюрприз — приезд труппы культового театра современного балета Бориса Эйфмана. Казанцы увидят постановку самого мэтра, которая называется «Чайковский. Pro et contra». Спектакль вызвал большой ажиотаж среди казанцев, а посему будет показан дважды. Впрочем, билетов на него все равно уже нет.

С еще одним спектаклем неоклассической направленности можно будет познакомиться в фестивальные дни. Это три одноактных балета, которые привозит в Казань Музыкальный театр К. Станиславского и В. Немировича-Данченко — «Сюита в белом», «Маленькая смерть» и «Вторая деталь». Постановщик первого балета — Серж Лифарь, второго — Иржи Килиан и третьего — Уильям Форсайт. Одноактные балеты, опять-таки в силу ажиотажа, будут показаны дважды. И, как и на балет Эйфмана, билетов на них уже нет.

Традиционно на Нуриевском фестивале можно будет видеть целую «россыпь» звезд. Это Матильда Фрустье из Балета Сан-Франциско, солисты балета Мариинского театра Давид Залеев, Тимур Аскеров, Рената Шакирова, Лауретта Самерскаль из Мюнхенского балета, солист Дрезденского театра Иштван Саймон и другие. Казанскую балетную труппу представят звезды не меньшей величины: помимо Олега Ивенко и Кристины Андреевой, это Михаил Тимаев, Коя Окава, Алессандро Каггеджи, Аманда Гомес, Артем Белов, Александра Елагина.

Впервые в дни Нуриевского фестиваля пройдет параллельная программа, посетив ее, зрители смогут пообщаться с участниками и гостями феста. Параллельная программа, как правило, — часть мероприятий, которые проходят на топовых фестивалях для большего погружения публики в атмосферу и контент феста. На Нуриевском фестивале она будет состоять из трех направлений.





Первый сюрприз – приезд труппы культового театра современного балета Бориса Эйфмана. Казанцы увидят постановку самого мэтра, которая называется «Чайковский. Pro et contra». Фото kazan-opera.ru



Первое направление можно назвать образовательным. Публика, купившая билеты на фестивальные спектакли, сможет прийти на час раньше и в одной из гостиных театра прослушать подробную лекцию о той постановке, которую ей предстоит увидеть. Читать лекции, сопровождая их видеорядом, будет московский балетный критик Александр Максов и преподаватели Казанской консерватории.



Второе направление — творческие встречи, на которых в формате живого общения можно задавать вопросы спикерам. Третье — кинопоказы, планируется показывать фильмы о Нуриеве и Петипа и вообще о балете. Вход на мероприятия второго и третьего направлений бесплатный, они будут проходить в Доме актера им. М. Салимжанова.

Билеты на фестивальные спектакли, цена на которые варьируется от 300 до 3000 рублей, практически уже проданы. Так что тот, кто не успел их купить, в дни фестиваля может надеяться только на удачу — лишний билетик.