«Когда общество вовлечено в цифровую экономику, может не быть понятия частной жизни»

В Казанском энергетическом университете придумали, как дать толчок трансформации цифровой экономики в Татарстане

Как лучше трансформировать цифровую экономику, думали сегодня на стратегической сессии в Казанском энергетическом университете. Позвав специалистов из различных вузов, эксперты разделились на четыре группы и представили свои варианты для развития «цифры» в Татарстане, которые будут предложены для включения в программу развития республики «Стратегия-2030». Пока одни думали над безопасностью и назревшими изменениями в законодательной базе, другие предлагали разделить образование на элитное и массовое и высказывали свое мнение по поводу частной жизни в эпоху цифровизации. Подробности — в материале «Реального времени».

Определить правила игры

Первая группа экспертов размышляла над тем, какие условия нужно создать для цифровой трансформации экономики. И пришла к выводу, что в Татарстане они вполне созданы, хотя «могли быть и лучше». Говоря об этом, модератор группы, заведующая кафедрой «Информатика и информационно-управляющие системы» КГЭУ Юлия Торкунова начала перечислять существующие условия в республике: существуют возможности подготовки кадров, развиты промышленные кластеры и создана инновационная инфраструктура. Но для digital-трансформации еще нужна государственная поддержка в нормативно-правовом регулировании, в развитии цифровой инфраструктуры и помощь в сфере образования для IT-кластера, считают специалисты.

Другие группы или в силу поставленных задач, или в силу других особенностей оказались чуть более конкретны в своих выводах. Модератор второй команды — заведующий кафедрой менеджмента КГЭУ Роман Тимофеев говорил о формировании новой регуляторной среды, которая обеспечит благоприятный правовой режим для возникновения, развития технологий и их использования. Специалисты пришли к выводу, что сначала надо определить правила игры, а потом уже следовать этим правилам.

Для начала специалисты предложили рассмотреть вопросы создания в ближайшее время концепции цифровой трансформации, под которую уже будет разрабатываться законодательная база. Отвечая на вопрос из зала, Тимофеев пояснил, что под концепцией цифровой трансформации они подразумевают дорожную карту с обозначенными ключевыми точками. Дальше речь пошла о защите личных данных в условиях цифровой экономики.

— Скажите, а существующее законодательство не позволяет защищать личные данные? Ведь есть федеральный закон о защите персональных данных, — уточнил директор Института цифровых технологий и экономики КГЭУ Юрий Смирнов.

— Вопрос очень хороший и серьезный. В дополнение к нему, наверно, я бы хотел озвучить, что в результате формирования дорожной карты мы должны уделить огромное внимание тем нормативным базам, которые существуют в США, в странах ЕС и так далее, — уклончиво ответил Тимофеев. Он напомнил, что в Америке о цифровой экономике заговорили в 1993 году, и сейчас, несмотря на тяжелые взаимоотношения России с США, у последней есть разумные решения, которые необходимо применить и здесь. Напоследок спикер призвал разрабатывать нормативные акты с учетом реальной ситуации, иначе придуманные механизмы работать не будут.



Технологическая независимость как залог безопасности

Согласившись со своим коллегой по поводу необходимости разработки правовой базы с оглядкой на реальное положение вещей, модератор третьей группы — Юрий Смирнов заговорил о драйверах развития и роста цифровой трансформации экономики. Речь пошла о развитии цифровых сетей, мощности центров обработки и хранения данных, образовательной и исследовательской инфраструктуры, цифровых платформ и технологий, инвестиционных механизмах и обеспечении благоприятных условий для республиканских центров развития: IT-парков, технополисов и предприятий.

Перейдя к научно-практическим исследованиям, Смирнов обозначил 13 пунктов, который включают в себя как роботизацию производства, так и развитие облачных технологий и интернет вещей. Третий пункт касался информационной безопасности, и в ходе обсуждения выяснилось, что в республике на предприятиях фактически отсутствуют ее стандарты. Их создание стало первым пунктом в рекомендациях в этой категории. Остальные касались независимости для создания информационной безопасности.

— Аппаратное обеспечение мы получаем с Запада, туда встроено большое количество программных продуктов, которые не поддаются расшифровке, и это вызывает очень большую проблему, — отметил директор Института цифровых технологий и экономики КГЭУ, пояснив, что исходя из этого они определили технологическую независимость функционирования аппаратных средств, а также технологию обеспечения устойчивости и безопасности цифровых сетей.

Еще одна область, требующая внимания, касается обеспечения функционирования сертификации информационных систем, поскольку, по словам Смирнова, подавляющее большинство используемых программных продуктов не сертифицировано и не аттестовано.

Алексей Лопатин: «Если человек вовлечен в эту систему, то он оставляет цифровые следы. Мы все выставляем фотографии в соцсетях, и многократно себя кто-то похвалил, кто-то дискредитировал. Вопрос только в том, у кого в руках находятся эти данные». Фото kai.ru



«Если человек вовлечен в эту систему, то он оставляет цифровые следы»



Поговорить о кадрах на сцену вышел директор Института авиации, наземного транспорта и энергетики, заведующий кафедрой «Реактивные двигатели и энергетические установки» КАИ Алексей Лопатин. Он сразу определил четыре основные задачи, которые поставили перед собой участники его рабочей группы. Это воспроизводство, привлечение, сбережение и развитие человеческого капитала. Причем в процентах на первые три пункта дали по 30%, а на развитие — всего 10%, но, по мнению Лопатина, сейчас в республике нет и этих 10%.

Чтобы наконец татарстанские IT-специалисты перестали мигрировать в Москву и Санкт-Петербург, где предлагаются более заманчивые условия, рабочая группа предложила поработать в таких сферах, как медицина, образование и экология. В здравоохранении специалисты предложили развивать телемедицину с использованием искусственного интеллекта, а также присмотреться к аддитивным технологиям, которые, по мнению Лопатина, позволят в ближайшее время наблюдать тот момент, когда на 3D-принтере будут напечатаны первые функционирующие органы для благополучной пересадки. Дальше по пунктам пошли: модернизация новых материалов, акцент на нормативное регулирование IT-безопасности, сервисность, многофункциональные центры и big data. Последние, по словам эксперта, уже стали частью нашей жизни.

— Мы с этим с вами вовсю сталкиваемся. Попробуйте зайти в интернет и забить в поисковике слово «йогурт». Вам потом будут постоянно его предлагать. Нас с вами давно уже и неоднократно продали. Возникает иногда удивительное ощущение, когда не напишешь, а скажешь что-то по телефону — и через какое-то время приходит реклама. Поэтому вопросы обработки больших потоков данных — это главный ключ ко всему, — считает Лопатин. Возвращаясь к медицине, спикер отметил, что технологии big data помогут обрабатывать большой поток данных, снизив тем самым нагрузку на существующую медицинскую сеть.

Не мог Алексей Лопатин не высказаться и по поводу защиты личных данных, о чем говорили предыдущие спикеры. В своей оценке ученый из КАИ оказался весьма категоричен.

— Я считаю, что в ситуации, когда общество достаточно серьезно вовлечено в цифровую экономику, вообще не может быть понятия частной жизни. Про него надо забыть. Если человек вовлечен в эту систему, то он оставляет цифровые следы. Мы все выставляем фотографии в соцсетях, и многократно себя кто-то похвалил, кто-то дискредитировал. Вопрос только в том, у кого в руках находятся эти данные, — поделился своим личным мнением спикер, подытожив: — Когда что-то станет известно — это лишь вопрос времени.

В случае с экологией специалисты предложили по аналогии с ядерным оружием применять массовое моделирование технологических процессов, отказавшись от натурных испытаний. Фото mert.tatarstan.ru

Образование сделать элитным и массовым, а экологию — прозрачной

Переходя к теме образования, он озвучил предложение всех участников четвертой группы. Первое — открыть между вузами общий доступ к лабораториям. Вторая мера выглядит более кардинально. Образование было предложено разделить на элитное и массовое, что и так неизбежно происходит, по мнению специалистов, в эпоху цифровизации экономики. Под элитной категорией имеется в виду очное образование в условиях хорошо оснащенных лабораторий. Массовое же образование должно выполнять функцию социализации и может быть ограничено получением определенных компетенций для выполнения работы.

В случае с экологией специалисты предложили по аналогии с ядерным оружием применять массовое моделирование технологических процессов, отказавшись от натурных испытаний, особенно в областях промышленности, которые наносят серьезный урон экологии. Кроме того, сами люди должны быть информированы о состоянии окружающей среды, что, по мнению членов группы, может воспитать бережное отношение к природе.

Выслушав последнего спикера, Юрий Смирнов снова взял в руки микрофон. На этот раз — чтобы вставить ремарку по поводу образования, в котором, по его мнению, есть общая стратегическая проблема — несоответствие образовательных и профессиональных стандартов.

— Часть профессиональных стандартов написана крайне плохо, и по ним подготовка специалистов невозможна в соответствии с государственными образовательными стандартами. Между ними огромное противоречие, — заметил Смирнов.

Алексей Лопатин на это признал, что поднимать такие вопросы, безусловно, необходимо. Но в тоже время возразил собеседнику: их согласие или несогласие с образовательными стандартами — это личное мнение, их рассуждения можно передать в Министерство образования. А перед его группой сейчас стояла конкретная задача — разработать механизмы развития человеческого капитала в Татарстане, что, собственно, они и сделали.

Подробно все предложенные меры, направленные на благо цифровой экономики, были расписаны в резолюции стратегической сессии и дополнены в режиме онлайн прямо во время обсуждения. Но на этом дело не закончится — в мае на базе КГЭУ планируется собрать специалистов снова, чтобы еще раз проработать меры, направленные на улучшение «Стратегии-2030».