«Cкинулись и вложили деньги из своих кошельков, то есть с инвалидных пенсий»

Как родители незрячих детей заполнили финансовые дыры Минкультуры Татарстана

Скандалом обернулся первый инклюзивный фестиваль «Песня, гитара и я», который решил провести лауреат премии «Своя колея», композитор и автор-исполнитель Дмитрий Бикчентаев. С Министерством культуры Татарстана он договорился об аренде зала, но деньги к назначенному дню так и не поступили. В итоге родителям незрячих детей, выступающих на концерте, пришлось самим оплатить аренду из пенсий по инвалидности. Ситуацию в итоге удалось разрешить, но осадочек-то остался. Подробности в материале «Реального времени».

«Cкинулись и вложили деньги из своих кошельков, то есть с инвалидных пенсий»



Молодежный фестиваль «Песня, гитара и я» обладатель премии «Своя колея», композитор, автор-исполнитель и преподаватель Дмитрий Бикчентаев проводит больше 20 лет, в этом году мероприятие решили сделать инклюзивным. Среди артистов — ансамбль «НеЗаМи», это незрячие дети, которых Дмитрий Бикчентаев научил играть на музыкальных инструментах.

«Когда закрывали фестиваль, я понял, что рядом впервые люди на инвалидных колясках — участники, победители и члены жюри, и это был праздник для многих, и для меня тоже! В трети конкурсных номеров финала были люди с ограниченными возможностями!» — не скрывает радости Бикчентаев.

Организация фестиваля потребовала колоссальных усилий — чего стоило найти концертный зал, приспособленный для передвижения людей с ограниченными возможностями. Такой на всю Казань оказался один — в Театре кукол «Экият», но расплатиться за него оказалось еще сложнее. По словам Бикчентаева, арендовать зал обещало Министерство культуры Татарстана, перечислив деньги на счет благотворительного фонда «НеЗаМи», который недавно открыли мамы слепых детей из одноименного ансамбля. Но средства так и не поступили, и 70 тысяч рублей в последние дни перед концертом пришлось срочно собирать самим инвалидам.

«Не далее как в декабре Минкульт РТ сам предложил нам помощь в проведении инклюзивного фестиваля. В начале марта с энтузиазмом пообещал отфинансировать всю ту часть, которая не касалась инвалидов, — зал, афиши, часть призов. Но обещанные деньги так до сих пор и не поступили. Для того чтобы не быть должниками и провести фестиваль, мамы ансамбля «НеЗаМи», они же учредители благотворительного фонда, скинулись и вложили деньги на счет фонда из своих кошельков, то есть с инвалидных пенсий!» — говорит Дмитрий Бикчентаев.

Арендовать зал обещало Министерство культуры Татарстана, перечислив деньги на счет благотворительного фонда «НеЗаМи», который недавно открыли мамы слепых детей из одноименного ансамбля. Фото art16.ru



«Вы обещали помочь инвалидам!»



«Я хотел бы, чтобы эти строки прочитали в бухгалтерии Минкульта, в юротделе, менеджеры, пресс-служба и все четыре этажа сотрудников во всех кабинетах. Понимаю, что у вас траур — вы без министра (13 апреля министр Айрат Сибагатуллин был освобожден от должности в связи с выходом на пенсию, — прим. ред.) и вам не до инвалидов. Но остатки совести у вас, надеюсь, найдутся, чтоб извиниться за происшедшее?! Вас никто за язык не тянул, когда ваше ведомство предложило помощь. Мы бы и сами справились. Но вы обещали помочь инвалидам!» — разместил Бикчентаев крик души на своей странице в «Фейсбуке».

Неизвестно, совпадение или пост барда действительно прочитали все четыре этажа министерства, но деньги за аренду зала Минкульт перевел — спустя неделю после проведения фестиваля и публикации открытого обращения. Как объяснили «Реальному времени» в Министерстве культуры, недоразумение возникло из-за путаницы с бумагами. Организаторы фестиваля вовремя не предоставили смету мероприятия.

«Данная смета была предоставлена только 28 марта 2018 года, в этот же день был издан соответствующий приказ о выделении субсидии. Но оказалось, что часть расходов организаторами фестиваля была сделана заранее, до выхода приказа, поэтому выделение средств Министерством культуры Республики Татарстан до проведения мероприятия в рамках установленного порядка было бы незаконным. В связи с этим в целях возмещения затрат на проведение мероприятия было подготовлено соглашение о предоставлении субсидии между Министерством и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, а также запрошен пакет необходимых документов. Данный пакет был предоставлен в Министерство культуры Республики Татарстан «Благотворительным фондом «НеЗаМи» лишь 18 апреля 2018 года», — ответили в Министерстве культуры РТ.

Трудности перевода с чиновничьего на человеческий

По словам руководителя благотворительного фонда «НеЗаМи» Флеры Залялиевой, в Министерство культуры она ходила и звонила едва ли не через день, но общий язык с чиновниками найти не могла.

— Мы [благотворительный фонд] только организовались, это наш первый случай получения субсидии, мы раньше никогда не сталкивались с заполнением документов Минкульта. Мне не объяснили, как их заполнять, а когда я в очередной раз приносила бумаги, мне говорили, что заполнили их неправильно, — говорит Флера Залялиева.

К тому времени, как сотрудники Минкульта помогли заполнить документы, часть расходов фонд уже проплатил, и пакет документов пришлось готовить заново — уже на возмещение затрат. За день до мероприятия выяснилось, что Минкульт может перечислить деньги только на счет в определенном банке, и мамам детей-инвалидов пришлось побегать снова.

«Стоит отметить, что Министерство культуры РТ всегда откликается на запросы Дмитрия Бикчентаева, касающиеся проведения республиканских фестивалей или участия группы «НеЗаМи» в российских и международных мероприятиях. Так, в 2014 г. были выделены средства на проведение Первого межрегионального фестиваля детского музыкального творчества «Арт-ковчег» на базе Дома актера им. М. Салимжанова (более 140 тысяч). В 2016 г. были выделены средства на участие группы в конкурсе «Музыка сердец», который проходил в Городце Нижегородской области (более 40 тысяч)», — обратили внимание в Минкультуры РТ.

«Все, что связано с детьми-инвалидами, центральные каналы вырезают постоянно»



Возвращаясь к теме инклюзивного фестиваля «Песня, гитара и я», Бикчентаев отмечает, что аренда — это далеко не все расходы. 17 тысяч рублей были потрачены на призы «здоровым» победителям фестиваля и 56 тысяч — «особенным». «Почему им больше? Потому, что кому-то оплатили лечение — как приз, позорище государственного масштаба!» — пишет Бикчентаев в соцсети.

Помощь людям с ограниченными возможностями композитор считает своей миссией: «Я за это болею, я не согласен с тем, как у нас обходятся с инвалидами».

— У нас колясочник, прежде чем выйти из дома, поспрашивает у знакомых: сможет ли он дойти до той точки, куда ему надо. Потому что доступной среды нет, особенно для тех, кто занимается искусством. Инессе Клюкиной для ее инклюзивного театра «Э-моция» выделили пространство в ДК «Юность», знаете, где это? На «Жилплощадке»! Я туда с трудом дошел, я не знаю, как туда добираются инвалиды. Неужели не нашли помещение возле метро?

Всероссийскую награду «Своя колея» Бикчентаеву вручили именно за работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме него только один казанец ее удостоен: Владимир Вавилов — за создание детского хосписа. Вручение той самой премии не обошлось без неприятных моментов, которые, впрочем, характеризуют отношение к инвалидам в стране.

— Мне вручают, можно сказать, государственную награду за то, что я с инвалидами работаю, но лица моих незрячих ребят в телетрансляции вырезали, показали только их руки. Что, человек в темных очках так смутит телезрителей? Все, что связано с детьми-инвалидами, центральные каналы вырезают постоянно, если это, конечно, не программа «Голос», — сокрушается Бикчентаев.