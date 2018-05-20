«Инструкция по применению»: что общего между смешанной борьбой и бизнесом

Алексей Загумённов о своем увлечении и его пользе для предпринимательства

В рубрике «Инструкция по применению» «Реальное время» продолжает рассказывать о том, как бизнесмены и общественные деятели претворяют мечты в реальность и достигают невозможного при помощи своих собственных рецептов успеха. В этот раз управляющий пермской группой компаний «Авира» (AviraKids) Алексей Загумённов рассказал, как бои без правил помогают ему поддерживать порядок в коллективе.

Предыстория

О том, что мое хобби — смешанные боевые искусства, в офисе я почти никому не говорю. Топ-менеджер с навыками борца без правил, наверное, вызывает странные чувства. Кто-то ограничивается стандартным «Ого!», а кто-то начинает коситься во время напряженных переговоров. Но я считаю, что борьба и бизнес — это два названия одного и того же явления.

Началось все, как ни странно, с бизнеса. Бизнесом я занимался с самого детства — продавал жвачки и петарды. Каждое новое предприятие добавляло опыта, умений и, конечно, седых волос. Около 10 лет назад я снова ввязался в плохо продуманную авантюру под названием «компания по разработке сайтов». Чем глубже проваливался проект, тем меньше здоровых нервов оставалось в моем организме. Тогда я понял, что нужно отвлекаться от забот и занимать мысли физической активностью.

Тогда я всерьез занялся знакомым для себя видом спорта — беговыми лыжами. Морозный воздух, снег в лицо, второе дыхание — все это, конечно, прочищает мозги. Но зима закончилась, и мне пришлось искать альтернативу.

Наверное, совершенно случайно я попал на занятия по MMA — Mixed martial arts, или смешанным боевым искусствам. Друзья порекомендовали именно этот вид физической активности, потому что именно здесь можно не переживать из-за углубления в философию, медитацию и прочую теорию. Примерно так и оказалось.

Друзья порекомендовали именно этот вид физической активности, потому что именно здесь можно не переживать из-за углубления в философию, медитацию и прочую теорию



MMA оказались прекрасной заменой лыжам. Каждое занятие встречало меня рутиной пробежек, разминок и подходов. Их сменяла отработка приемов и ударов. Потом спарринги — и так далее. У нас в Перми абонемент на занятия по MMA для новичков стоит от 2000 рублей. Но уже сейчас я понимаю, что если речь — о паре «спорт и бизнес», а точнее, спорте во время бизнеса, то экономить не стоит. Теперь, когда меня спрашивают, я рекомендую друзьям сразу записываться на персональные занятия с тренером. Так и отдача будет больше, и практика лучше, и, главное, совсем другой результат.

Дела в бизнесе и со здоровьем пошли лучше — благодаря спорту

На свое первое занятие я пришел в том, что на бегу захватил в шкафу: какие-то кроссовки и тренировочный костюм. Кроссовки потом, кстати, даже не понадобились. MMA — это вообще тот вид спорта, который требует минимальных вложений. Плати тренеру столько, сколько он стоит, — и держи удар.

Уже после первого месяца занятий я стал находить на своем теле мышцы, о которых даже не подозревал. Банальность, но сказать стоит: когда перед организмом поставлена конкретная цель (в данном случае победить соперника), он развивается так, как никогда не разовьется во время занятий на тренажерах.

Каждое занятие делало меня здоровее, крепче. Для того чтобы соответствовать ожиданиям тренера, я начал правильно питаться. Самая большая благодарность ему за завтраки: именно тренер научил меня начинать утро с коктейля из свежеприготовленного фруктового сока и перепелиных яиц. Попробуйте — такого заряда бодрости на весь день вы больше никак не получите. Кстати, такой завтрак идеально подходит тем, кто хочет оставаться полным сил и сбросить лишние килограммы. Девушки точно оценят.

Здоровье здоровьем, но в один прекрасный момент я вдруг понял, что мои дела в бизнесе идут все лучше, и связано это в первую очередь со спортом.

MMA — это вообще тот вид спорта, который требует минимальных вложений. Плати тренеру столько, сколько он стоит, — и держи удар



Предприниматель — человек, который не будет ждать у моря погоды. Задача предпринимателя — изменить этот мир под себя. Поэтому мне как руководителю просто нельзя болеть, прогуливать, пропускать рабочие дни.



После MMA и правильного питания я перестал болеть. Даже в разгар эпидемий и вирусов я всегда остаюсь в строю. Но, как бы странно ни звучало, физическое здоровье для меня сейчас — не главное.

Борьба — это то, чем бизнесмен занимается каждый день

Смешанная борьба — это противоборство сторон, это адреналин, это молниеносное принятие решений и выполнение основной задачи. Это именно то, чем любой предприниматель занимается каждый свой рабочий день. После первых же занятий MMA я стал ловить себя на мысли о том, что чувствую себя увереннее на переговорах, быстрее анализирую критические ситуации, не сдаюсь перед мнимыми трудностями.

Древние мыслители говорили о здоровом духе в здоровом теле. В условиях современного рынка нужно делать особую поправку: в сильном теле — сильный дух. Одного здоровья стало недостаточно.

Конкурент или другой борец — это один и тот же противник. Чтобы победить его, я должен смотреть в глаза, чувствовать слабые места, причем и свои тоже. Я должен молниеносно принимать решения, использовать все возможности своего тела и выжимать себя до последней капли, не останавливаясь даже в самых сложных обстоятельствах. Спорт научил меня и поддаваться. MMA — как шахматы, где иногда надо поддаться противнику, чтобы он угодил в ловушку. Тот же подход работает и в бизнесе.

После первых же занятий MMA я стал ловить себя на мысли о том, что чувствую себя увереннее на переговорах, быстрее анализирую критические ситуации, не сдаюсь перед мнимыми трудностями



Неважно, кто перед тобой — новичок или нерушимая скала с сотней чемпионских поясов. Важно, кто ты сам. Именно это и есть тот урок, что дали мне смешанные боевые искусства.

Может показаться, что в этом мире все решают деньги. Вроде как есть деньги — есть и тренер. Есть деньги — есть бизнес. Но мне кажется, все это — оправдания для слабаков и лентяев. Для занятия борьбой не нужна даже форма, а денег нужно ровно столько, сколько потребуется для первого занятия. Борьба, лыжи, любой другой вид спорта — это всего лишь работа над самим собой вне зоны комфорта. И это работа над тем, чтобы зона комфорта постоянно расширялась. Работайте, это здорово!