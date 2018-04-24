«Продление жизни до 150—200 лет — это вопрос ближайших десятилетий»

«Жили долго и счастливо»: как медики в Казани искали рецепт долголетия

Фото: Олег Тихонов

Вопрос создания «таблетки от старости», то есть путей продления человеческой жизни, обсуждают в Казани в бальном зале ГТРК «Корстон». На Международную конференцию «Способы достижения активного долголетия», которая проходит в столице Татарстана с 23 по 26 апреля, собрались ученые из 17 стран мира. Среди обсуждаемых тем — механизмы старения, влияние на них наследственности, факторов окружающей среды и фармакологических препаратов, а также биомаркеры старения. «Это решающая попытка установить, что такое старость и как жить дольше», — заявил телеведущий Борис Корчевников, выступивший в роли модератора дискуссии «Перспективы и тенденции в радикальном продлении здорового периода жизни», с которой вчера утром начали свою работу участники международной конференции.

Столица Татарстана на два года опередила Россию

На церемонии открытия конференции «Способы достижения активного долголетия» выяснилось, что Казани есть чем похвастаться перед специалистами, борющимися за увеличение продолжительности жизни. Выступая перед участниками форума, мэр Казани подчеркнул, что с момента вступления в должность в 2005 году стремился решить эту, по его выражению, амбициозную задачу:

— Более всего меня беспокоила невысокая продолжительность жизни — всего 65 лет, а мужчины, страшно вспомнить, в среднем не доживали до пенсии… Мы разработали огромный комплекс мер по решению этой проблемы. Мы серьезно усовершенствовали лечебные учреждения… Мы построили десятки современных спортивных объектов, доступных горожанам, и имеем сегодня спортивную инфраструктуру — одну из самых современных в России. Мы провели огромную работу по улучшению транспортной инфраструктуры и дорожного движения и взяли курс на экологический транспорт. Мы провели масштабную работу по благоустройству городских парков и скверов…

На церемонии открытия конференции выяснилось, что Казани есть чем похвастаться перед специалистами, борющимися за увеличение продолжительности жизни



Этот комплекс мер, по убеждению казанского мэра, позволил увеличить среднюю продолжительность жизни казанцев к 2010 году до 69 лет, к 2015-му — до 74 лет, а сегодня она составляет 75 лет, что на два года превышает среднюю продолжительность жизни в России.



«Таблетку от старости» легче найти в Италии

Модератор пленарного заседания, а точнее дискуссии о перспективах продления жизни, Борис Корчевников настаивал, что главной темой для обсуждения должен стать вопрос простой и интересующий не только специалистов, а, в общем-то, всех людей: «Когда же настанет тот день, когда появится «таблетка от старости?». Но, как выяснилось вскоре, ответа на него нет — зато есть множество рецептов «препаратов», которые хотя бы частично могут такую таблетку заменить.

К примеру, профессор итальянского Университета Болоньи и участник европейского исследовательского проекта «Генетика здорового старения в Европе» Клаудио Франчески в своих воззрениях на способы продления жизни исходит, по сути, из постулата «Человек — это то, что он ест, чем дышит и т.п.». И в пример приводит Италию. Где продолжительность жизни сегодня на 13 лет превышает среднероссийскую:

— Это связано со здоровой итальянской национальной кухней, с полноценной жизнью стариков в семье — у нас считается постыдным, если человек заканчивает свои дни в доме для престарелых. А также с тем, что в Италии множество небольших деревень, где пожилым людям обеспечены комфортные условия жизни.

Борис Корчевников настаивал, что главной темой для обсуждения должен стать вопрос: «Когда же настанет тот день, когда появится «таблетка от старости?»

— Значит ли это, что если я перееду сейчас в Италию, то проживу на 13 лет дольше, чем в России? — задал вопрос Корчевников, заметив, что тема эта для него становится насущной, ведь в свои 35 по российским меркам он уже практически на полпути к смерти.

— Конечно, проживете дольше! — без тени сомнения заверил модератора Франчески. И добавил, что сегодня существует множество методов определить биологический возраст человека, который может в ту или иную сторону на десятки лет отличаться от хронологического. — Чем выше биологический возраст, тем выше вероятность заболеваний, связанных с возрастом, и тем ниже вероятность прожить долго…

Старость как болезнь

Многие исследователи, в том числе и Клаудио Франчески, склонны рассматривать старость как разновидность болезни и следствие накопления в организме «биомусора» — продуктов разрушения клеток вследствие воспалительных процессов, бактерий-паразитов, микробиоты, то есть всего того, что вызывает в организме человека воспалительные процессы. А исследование со сложным названием «полногеномное секвенирование», которое скоро может стать доступным практически для всех россиян (его стоимость в ближайшие годы в российских медцентрах будет составлять от силы $150), позволяет с высокой степенью точности определить вероятность возникновения тех или иных заболеваний в том или ином возрасте. То есть, по мнению многих исследователей, фактически предсказать возраст ухода из жизни.

Клаудио Франчески склонен рассматривать старость как разновидность болезни и следствие накопления в организме «биомусора»

Однако с этим согласны не все специалисты. Как заявил корреспонденту «Реального времени» представитель Медицинской школы Гарварда Вадим Гладышев, вероятность развития болезней и дата смерти далеко не всегда так уж напрямую связаны.

— Медицина работает напрямую с какими-то болезнями. Если мы какую-то болезнь сможем победить, мы не сможем отодвинуть все болезни одновременно.

По мнению Гладышева, говорить о том, что медицина знает, как отодвинуть старение и тем более победить смерть, по меньшей мере преждевременно. И оптимизма своего итальянского коллеги Клаудио Франчески, полагающего, что «вопрос продления жизни до 150—200 лет — это вопрос исследований и ближайших десятилетий», представитель Гарварда не разделяет. Более того, он допускает, что в ближайшие десятилетия дальнейшее увеличение человеческого долголетия окажется под вопросом или даже начнется обратный процесс.

По мнению Гладышева, говорить о том, что медицина знает, как отодвинуть старение и тем более победить смерть, говорить по меньшей мере преждевременно



— Поскольку с развитием медицины процессы естественного отбора перестают работать, сегодня оставляют потомство люди, которые в прошлые века родить детей не могли. Поэтому, я думаю, со временем все чаще будут наблюдаться генетические сбои, мутации. И что дальше будет с этими мутировавшими организмами — непонятно. Возможно, следующие поколения будут уже менее здоровыми…

А исследователь из американского Университета Брауна Джон Седиви полагает, что дальнейшему увеличению продолжительности жизни могут помешать вредные привычки и любовь к фастфуду: «Человечеству угрожает эпидемия ожирения». В своем выступлении он посетовал, что люди, которые в силу своих пищевых привычек заполучили различные заболевания, которые сокращают им жизнь и ухудшают ее качество, принимают лекарства, но «не выносят из случившегося с ними никакого урока, продолжают есть нездоровые продукты — колбасу, выпечку и тому подобное».

Старость приходит не одна…

Согласно русской поговорке «Коготок увяз — всей птичке пропасть» происходит старение, по мнению Джона Седиви. Он поднял вопрос о мультиморбидности, то есть сочетании множества хронических или острых болезней и медицинских состояний у одного человека: согласно данным исследователей, если у кого-то с возрастом появляется одно заболевание, следом вскоре дают о себе знать другие. А старение таким образом можно рассматривать как совокупность нарастающих воспалительных процессов.

Джон Седиви полагает, что дальнейшему увеличению продолжительности жизни могут помешать вредные привычки и любовь к фастфуду



Эту позицию поддерживает и Вадим Гладышев: «Что такое смерть? Это накопление повреждений в организме». Чтобы справиться с ней, надо «сознательно вмешаться в этот процесс».

…и учитывает половые различия

Попытки вмешаться ученые осуществляют на подопытных животных — мышах, червях. И их жизненные циклы иногда уже удается резко «перенаправить». А вот с человеком сложнее. К примеру, на мужчин и на женщин одни и те же медикаментозные препараты влияют по-разному. И то, что способно продлить жизнь мужчине, не работает с женщинами, и наоборот.

А еще, как выяснилось, увеличение продолжительности жизни далеко не всегда хорошо… для женщин. Потому что сегодня во всем мире растет не только продолжительность жизни женщин, но и количество женщин, которые доживают эту жизнь в состоянии дряхлости и тяжелой болезни. Участники конференции подчеркнули, что, к примеру, после инфаркта большинство мужчин умирает. А вот дамы выживают. Но полноценной жизнью это мучительное существование назвать уже сложно.

Фания Маганова убеждена, что «стареть надо счастливыми»

Таблетки нет, но есть рецепт

Ответ на вопрос, который не уставал задавать участникам конференции Борис Корчевников, — про волшебную таблетку от старости, каждый из них все-таки дал, вернее, выписал рецепт, который с наиболее высокой вероятностью обеспечит максимально долгую, с учетом наследственности и степени комфортности условий существования, полноценную жизнь. Этот рецепт прост — самоограничение и дисциплина, которые исключают, как говаривал Трус в комедиях Гайдая, «всякие нехорошие излишества». А на вопрос корреспондента «Реального времени», от чего готов отказаться, в чем может ограничить себя ради долгой счастливой жизни сам Корчевников, телеведущий ответил так, что вспомнился старый советский анекдот о приеме в партию, где кандидат, согласившийся отказаться ради партии от всех радостей, говорит, что готов отдать и жизнь — а на что, дескать, она ему такая? Ведь, по словам Бориса, он не пьет, не курит, не имеет вредных привычек и пищевых пристрастий и принимает витамины и полезные БАДы, и ему больше не от чего, получается, отказываться.

Впечатление от этой правильной, но не очень-то вдохновляющей картины здорового долголетия скрасила организатор конференции — разносторонняя бизнесвумен, успешно реализующая как образовательные, так и фармацевтические проекты, — Фания Маганова. Она подчеркнула, что «стареть надо счастливыми».

1 / 26 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов