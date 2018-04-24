Время первых: «Кубок Татарина» возвращается на околоземную орбиту

Система Моисеева 20 лет спустя в редакции Билла

Роб Клинкхаммер забросил шайбу и бросился на заградительное стекло ровно в том же месте, где проделал этот прыжок 9 лет и 10 дней назад Алексей Морозов. История закольцевалась. До «полета в космос» оставался еще почти целый период, но всем стало ясно — этот гол станет победным. 20 лет назад Казань праздновала свое первое чемпионство, 12 апреля 2009 года впервые пила шампанское из Кубка Гагарина. Бог, в том числе хоккейный, любит троицу. Взяв в третий раз высший трофей КХЛ и в пятый раз «золото», «Ак Барс» стал самым титулованным клубом России. Своими эмоциями делится известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Самый главный «сухарь» в его жизни

Я вел репортаж о пятом матче финальной серии с ЦСКА по «Радио Ак Барс» и после гола Клинкхаммера выждал для приличия несколько минут, после чего начал перечислять всех игроков и тренеров казанской команды, отмечая вклад каждого в победу. То, что армейцы имели кучу времени и возможностей забросить шайбу, и даже не одну, и поставить комментатора в глупое положение, меня не смущало — уверенность в том, что победа будет наша, не покидала ни на секунду. Я знал, что «золотые» матчи в «Татнефть-Арене» моя команда всегда играет на «ноль». Я ведь сидел в той же кабинке и тогда, когда Морозов впервые отправлял партнеров на орбиту в 2009-м, и когда Степанов броском по пустым воротам оформлял первое билялетдиновское чемпионство в Казани в 2006-м (пусть официально тогда пришлось зарегистрировать титул в Омске).

Я, по мере возможности, высказался о каждом «барсе», не забыв резервистов (благо время позволяло). О каждом, кроме одного. Его фамилию я старался вообще произносить по минимуму во время плей-офф — элементарно боялся сглазить, комментаторы — люди суеверные. Увидев программку на пятый поединок, наверное, почернел от злости: вот сглазят сегодня, не дай бог — с обложки смотрело улыбающееся лицо Эмиля Гарипова. К счастью, не сглазили, угадали!

«Это самый главный «сухарь» в твоей жизни», — с этими словами я обнял Эмиля на чемпионском льду, усеянном зелеными и золотыми лентами из чемпионских пушек. Увидел, как отец главного героя матча Рамиль, молча его поздравляет, стараясь скрыть слезы. Потом он уже смеялся, вместе с сыном тащил огромный кубок, они фотографировались. Это был его Кубок Гагарина, его золотая медаль, человека, который вырастил парнишку, сам выходил его от тяжелейшей травмы, привил лучшие качества сына своего народа. Он столько лет терпел, Рамиль-абый.

Против Гарипова выходили олимпийские чемпионы, вратари сборных, а он, этот фантастический трудяга, переиграл их всех!



Гарипов уже второй плей-офф подряд по классу действительно уступал почти всем вратарям, с которыми встречался. В нынешнем розыгрыше уж точно. Против него выходили олимпийские чемпионы, вратари сборных, а он, этот фантастический трудяга, переиграл их всех! А в «золотой» игре еще и показал, что он не только трудяга, но еще и талантище, каких поискать! Куда делась дерганость, непонятные выходы к лицевому борту, отбивание шайбы перед собой? В рамке больше не метался неуверенный в себе кот, в воротах царил грозный барс. И капитан ЦСКА Андронов еще не раз будет пересматривать момент, когда после его удара в падении шайба летела в пустой угол ворот, но Властелин Ворот выставил щиток и совершил сэйв матча. А может быть, и всей серии.

А все потому, что ворота в этой команде Билялетдинова Гарипов защищает не один. Создана (и не в этом году) система, при которой все полевые игроки образуют вокруг Эмиля такой надежный щит, такой «пояс верности», что принимают на себя львиную долю бросков, летящих в створ. «Ак Барс» — чемпион прежде всего по блокам, и этот фактор — важнейший залог успеха. И в такой системе, которую «построил Билл», итоговый результат получается лучше, чем даже при бесподобном Нильссоне с его шестью(!) «сухарями» в плей-офф.

Первые канадские астронавты

Там же, на чемпионском льду, я сказал Клинкхаммеру, что вместе с Азеведо они стали первыми астронавтами из Канады. Потребовалось некоторое разъяснение, после чего наш «золотой» канадец расхохотался. А что, разве не так?

Роб, кстати, единственный, чей трансфер в «Ак Барс» по ходу сезона не вызвал недоумения. Человек с опытом игры в КХЛ и хорошей статистикой сразу же обосновался на чужом «пятаке», пробудил к жизни увядших было Ткачева с Галиевым, начал раздавать голевые передачи, а наладив ассист, принялся и сам забивать. Три победных шайбы в плей-офф и самая главная, «космическая» — ну о чем тут говорить?

А вот приглашения остальных вызывали, мягко говоря, недоумение. Марков — последнее приобретение межсезонья: да, многоопытен, да, легенда столицы хоккея, да, потрясающая для защитника статистика. Но возраст и ненадежность у своих ворот (вы еще не забыли, как партнер Кагарлицкого по «Северстали» просто увез легенду с «пятачка», позволив лидеру череповчан забить красивейший гол?). А сейчас вы представляете себе «Ак Барс» без Маркова? Я — нет.

Огромный респект селекции клуба. Все стали важнейшими частями системы Билялетдинова



Лямкин? Я вчера назвал его «карьеристом» — парень «из глубины сибирских руд» в одночасье транзитом через ВХЛ сделал головокружительную карьеру, став незаменимым игроком обороны, да еще самолично решил ключевой эпизод серии с «Амуром». Я, кстати, остаюсь при убеждении, что та серия стала для «Ак Барса» самой сложной — но это уже к вопросу о том, как Билялетдинов хорошо подготовил команду к решающим битвам, правильно распределив силы в пользу поздних стадий плей-офф.

Потапов? Поблагодарив маму Алексея за сына, услышал в ответ: «Спасибо, что приняли». На недоумение, как такой боец мог не понадобиться Скудре, услышал: «У них там что-то было, точно не знаю». Да это и неважно, форвард публично поблагодарил всех, в том числе и тех, «кто в него не верил», — история закрыта. А вы сами верили в него, не задавались вопросом: а зачем он нашей команде с полутора-двумя забрасываемыми за сезон шайбами? То-то.

Косов? Поменяли на Чибисова, «шило на мыло». Э нет, взяли двукратного «гагаринца», и он такие приветы прислал родной «Магнитке», какие год назад «металлург» Зарипов присылал родной Казани. Также ко двору пришелся один из лидеров по блокам Манухов — обеспечил уверенность в тылу Гарипову Шарыченков. Про Антона Ландера вообще не говорю — просто реинкарнация Капанена. И такой сильный напарник «Криштиану Азеведу» получился из Ландера.

Про Зарипова. Признайтесь честно, вы верили? Когда в начале сезона все обсуждали, прошу прощения, мочу сытого победами ветерана? Вы не посмеивались над слухами о возможном отъезде 37-летнего(!), побитого жизнью и болячками Даниса в НХЛ? Ну он и отъехал — сыграл в матче открытия НХЛ, но местной, Ночной хоккейной лиги. А когда он все-таки вернулся и вышел на лед в «регулярке», это не казалось вам тенью отца Гамлета? А кем он показался вам после того, как перевернул матч со своей бывшей «Магниткой», этот «свой среди чужих, чужой среди своих»? А сегодня по айфонам кочует мем из «Брата-2»: «А я думаю, что сила в Зарипове. У кого Зарипов — тот и сильнейший». Вчера Данис обнялся с Морозовым, как тогда, после взятия первого «Гагарина». И вчера они, думаю, могли бы обняться не как хоккеист с функционером, а как хоккеист с хоккеистом, эх.

Огромный респект селекции клуба. Все стали важнейшими частями системы Билялетдинова. Победной системы.

О том, какой пахотой было добыто первое «золото», сегодня рассказывают легенды. О том, каким трудом добыто крайнее, юбилейного сезона, легенды еще сложат



Двадцать лет спустя

Они глядят на меня с юбилейного календаря, посвященного победе «Ак Барса» в чемпионате России 1998 года. Рафик Якубов, Сергей Абрамов, Игорь Смирнов, Рустем Кашапов. Кто-то тогда играл, кто-то администрировал. Сегодня уже неудобно называть этих уважаемых людей не по отчеству. Но вчера, на чемпионском льду, они были такие молодые, их глаза светились таким огнем. Как тогда, как в первый раз.

40 лет Моисей водил евреев по пустыне, прежде чем подарить им землю обетованную. 40 лет СК им. Урицкого, «Итиль», «Ак Барс» осваивали хоккейную карту, чтобы застолбить на ней свой золотой прииск. Как в Библии, понадобился Моисеев… Юрий. Зинэтула Билялетдинов воссоздал систему Юрия Ивановича 20 лет спустя. В его чемпионских командах-2006, 2009 и 2010 была целая россыпь звезд, сейчас настоящая звезда — только Азеведо. Моисеев, придя в «Ак Барс», начал путь к первому чемпионству отчислением из команды ее лучшего бомбардира. Билялетдинов, перед которым стояла задача большой победой отметить юбилей этого первого чемпионства, начал ее с приглашения человека, которого вскоре обвинили в применении допинга. О том, какой пахотой было добыто первое «золото», сегодня рассказывают легенды. О том, каким трудом добыто нынешнее, юбилейного сезона, легенды еще сложат.

В новом золотом издании «Ак Барса» Билялетдинова экс-прима Казани Бурмистров возвращается из НХЛ, чтобы отрабатывать в обороне, главный бомбардир и MVP розыгрыша Кубка Гагарина Азеведо на своей синей линии мешает сопернику войти в зону, лучший центрфорвард Ландер стелется под шайбу на своем «пятачке». А «космический» гол забивает человек из четвертого звена, а не лучший хоккеист России Морозов, как тогда, в 2009-м! И как 20 лет тому назад, в команде много своих воспитанников. С победой вас, настоящие мужики! Вы вернули нам Время первых!