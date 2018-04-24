С чемпионством все ясно: неконтролируемое пике «Спартака» лишило первенство главной интриги

Обзор самых интересных моментов 27-го тура РФПЛ

Чемпионат России по футболу близится к своему логическому завершению. Это значит, что команды играют на полную мощность и впереди нас ждут настоящие «зарубы». Но уже сейчас наступает определенность с обладателями некоторых важнейших позиций в турнирной таблице. После этих выходных, например, стало известно, что последние три тура станут заключительными в РФПЛ для хабаровского «СКА». Об этом и о других самых интересных событиях прошедшего 27-го тура РФПЛ — в материале «Реального времени».

ЦСКА 2 — 1 «Краснодар»: беги, Муса, беги

К этому матчу зрителей начали «подводить» уже неделю назад. В предыдущем туре судейский корпус успел принять два скандальных решения, так или иначе повлиявших на возможный исход очного противостояния команд. Вначале один арбитр дал незаслуженную желтую карточку нападающему «Краснодара» Федору Смолову, а затем другой в параллельном матче пожалел красную для хавбека ЦСКА Александра Головина. В результате невиновный по факту форвард краснодарцев пропускал игру против армейцев, а заслуживший удаление Головин — нет.

Такой расклад усилил и без того мощный стимул посмотреть на противостояние команд. Сейчас оба коллектива отчаянно борются за право представлять Россию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Отрыв между ними составлял всего один балл, так что встреча обещала стать битвой за 6 очков. К тому же команды находятся в хорошей форме. Армейцы, хотя и вылетели из Лиги Европы, добились выхода своей «физики» на пиковое состояние аккурат к концовке чемпионата. «Краснодар» же сменил тренера, что благотворно сказалось на самочувствии команды.

И игра оправдала эти ожидания. «Краснодар» забил первым, в своем излюбленном стиле — со стеночками, выходом один на один и техничным завершением атаки. В ответ на это ЦСКА выстрелил дуплетом Ахмеда Мусы, забившего свои первые голы на новом стадионе армейцев. Нигериец буквально восстал из пепла после недавнего инцидента с непожатием руки Гончаренко. Как, впрочем, и весь ЦСКА, игроки которого будто почувствовали облегчение от вылета из розыгрыша Лиги Европы и выглядят куда свежее, чем раньше.

За участие в матче скандального нападающего заплатил не сам игрок — на минуточку, самый высокооплачиваемый российский футболист, а клуб и, возможно, область. Фото fc-zenit.ru



«Арсенал» 3—3 «Зенит»: за чей счет мстил Дзюба?



Огненный матч, изобиловавший событиями, но все-таки главное в этом противоборстве осталось вне поля. Неделю назад Артема Дзюбу было слышно чуть ли не из каждого утюга — нападающий хотел заплатить требуемую сумму за свое участие в матче с «Зенитом». Речь тогда шла о 120 тысячах долларов, то есть около 7,5 млн рублей.

«Я понимаю, что, сделав это, окончательно уйду в ноль. Получится, что я три-четыре месяца приехал поиграть в футбол бесплатно. Но все равно я согласен, не лукавлю. Если никто не будет препятствовать этому, то я заплачу из своего кармана, чтобы сыграть. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».

По всей видимости, форвард все же угомонился и ближе к матчу его порыв как-то угас. Комментариев о том, будет ли он выходить против своего клуба, никто не давал, и ситуация приобретала иные краски. В итоге Артем все-таки сыграл, отдал голевую, забил в концовке встречи, отняв тем самым очки «Зенита». Но кто же заплатил за эту феерию?

— Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче, — приводит слова Дзюбы официальный сайт туляков.



Таким образом, за участие в матче скандального нападающего заплатил не сам игрок — на минуточку, самый высокооплачиваемый российский футболист, а клуб и, возможно, область.

Потеря очков, конечно, резко ухудшила турнирные перспективы питерцев. Впереди у подопечных Манчини встречи с ЦСКА и «Локомотивом». И вряд ли «Зенит» не потеряет очки в этих матчах — а значит, третье подряд участие в Лиге Европы как никогда близко.

Победа не досталась ни одной из сторон. Возможно, им не хватило как раз Азмуна и Калачева, а может быть, они банально были согласны на ничью. Фото rubin-kazan.ru



«Рубин» 1—1 «Ростов»: мир в юбилей

Казанский клуб накануне матча отметил свое 60-летие, но все основные празднества проходили в день игры очередного тура чемпионата России. Волею календаря в соперниках у «Рубина» в этот вечер значился «Ростов», противостояние с которым в последние годы превратилось в принципиальную битву. Так что победить было делом принципа. Правда, ростовчане тоже были настроены на победу, тем более что они, в отличие от казанцев, располагаются в непосредственной близости от зоны стыковых матчей.

В этой встрече не принимали участие лидеры атак своих команд. И Азмун, и Калачев получили в предыдущем туре по желтой карточке и пропускали очное противостояние клубов из-за перебора предупреждений. Этот пропуск стал вторым для Тимофея под руководством Карпина. В первом матче при новом тренере «Ростов» безоговорочно уступил «Краснодару», и с тех пор тренерский штаб ростовчан старается не игнорировать именитого ветерана. Азмун также только-только начал обретать себя в этом сезоне: два дубля подряд (один гол позже переписали на Попова) дают понять, что иранский форвард настроен решительно на оставшуюся часть сезона и чемпионат мира.

Однако победа не досталась ни одной из сторон. Возможно, им не хватило как раз Азмуна и Калачева, а может быть, они банально были согласны на ничью. Для болельщиков мирное окончание матча тоже выглядит символично. Было бы, согласитесь, неплохо, если бы ростовчане наконец «простили» покинувших их команду игроков и тренерский штаб, а казанцы перестали серчать за прошлые поражения (в том числе и в «деле Азмуна»). Так что у тех, кто так и не сумел найти что-то праздничное в юбилейном вечере, есть повод порадоваться хотя бы установившемуся миру.

«Локомотив» 0—0 «Уфа»: никому не нужные нули



Игра уфимского клуба с главным претендентом на чемпионство в этом сезоне «Локомотивом» на бумаге выглядела очень интересным действом. На деле же все вышло банально и скучно, с минимумом опасных моментов и значимых событий. «Уфа» Семака откровенно играла на сохранение стартовых 0:0, а «железнодорожники» просто не смогли пробить массированные редуты гостей. Ничейный счет при этом не нужен был никому — «Локомотив» собственноручно обострил борьбу за золото, а уфимцы приблизились к зоне стыков.

В выигрыше от такого результата остались исключительно конкуренты. «Спартак» получил возможность приблизиться на 4 очка, а ЦСКА просто «прет» по турнирной таблице после вылета из Лиги Европы. «Уфа», в свою очередь, сравнялась по очкам с «Уралом» и «Арсеналом». Еще на балл меньше у «Рубина», а у находящихся в зоне стыков «Ростова» и «Амкара» — меньше на 5. Как бы там в погоне за мнимыми еврокубками уфимцам не пришлось поволноваться за свое место в Премьер-лиге. Всякое в жизни случается (впрочем, вариант этот скорее фантастический).

«Локомотив» собственноручно обострил борьбу за золото, а уфимцы приблизились к зоне стыков. Фото fclm.ru



«Спартак» 1—3 «Ахмат»: неконтролируемое пике «красно-белых»

Главной проблемой «Спартака» времен, далеких от чемпионских замашек, было отсутствие стабильности. Лихорадка посещала «красно-белых» и в прошлом сезоне, но была скорее исключением, подтверждающим правило. Нынешний же год ничем не отличается от тех самых, когда все с ностальгией вспоминали Романцева и едва ли не через тур хватались за валидол. «Спартак» замечательно провел матчи с «Краснодаром» и «Зенитом», но тут же влетел «Ливерпулю» 0:7. И так каждый раз, когда начинаешь ждать от команды чего-то большего.

Вот и сейчас «красно-белые» посыпались в самый неподходящий для этого момент. В течение одной недели «Спартак» лишил надежды на еврокубки несколько провинциальных команд, а потом фактически подарил золото «Локомотиву». Вылет из Кубка России в прошлом сезоне подкосил «красно-белых», и они едва не улетели в неконтролируемое пике. Тогда ситуацию Каррера выправил, а вот удастся ли избежать этого сейчас — вопрос.

«Ахмат», в свою очередь, профессионально воспользовался выпавшим ему шансом наказать эмоционально подсевших чемпионов. Грозненцы не побеждали москвичей с ноября 2015 года, а в гостях и вовсе не добивались успеха. И сложно представить, что на этот раз подарит игрокам «Ахмата» Рамзан Кадыров, если за победу в Грозном над «Спартаком» в 2015 году он презентовал авторам голов дорогие автомобили, а всей команде — тройные премиальные. При этом подопечные Игоря Ледяхова немного оторвались от зоны стыковых матчей и теперь могут спокойно готовится к оставшимся играм. А вот «Спартак» может лишиться не только возможности бороться за чемпионство, но и Лиги чемпионов. Для этого надо лишь продолжить горевать из-за вылета из Кубка России. Все просто.

«Тосно» 0—2 «Амкар»: задача одна на двоих — спастись

А что, если фарт тосненцев по весне был связан исключительно с Погребняком (пока он не получил травму, выведшую его из строя до конца сезона)? Это, впрочем, доказать трудно, а вот в то, что вышедшим на неделе в финал Кубка России игрокам могло не хватить эмоционального заряда, верится очень легко. Об этом после игры сказал и главный тренер гостей Вадим Евсеев, да и сами футболисты выглядели не слишком свежо, проснувшись лишь ближе к концовке встречи.

Пермяки тем временем решают идентичную тосненской задачу. Но если питерцы всеми силами пытаются ухватиться хотя бы за зону стыков, то «Амкар» гонится за тем, чтобы избежать этого и остаться в РФПЛ напрямую. Помешать решению поставленных задач пермякам могла отставка Гаджи Гаджиева, а также уход из тренерского штаба команды Андрея Каряки. Однако, как показывает время, Евсеев вполне себе качественно заменяет обоих специалистов, и «Амкар» почти не заметил потерю бойцов.

Встреча с прямым конкурентом началась для пермяков очень успешно. Уже на 17-й минуте игроки «Тосно» завалили в своей штрафной Мильковича, и хавбек гостей Рязанцев с точки не промахнулся. Во втором тайме хозяева побежали отыгрываться, но в ответ получили еще один гол в ворота Юрченко на 90-й минуте. Таким образом, положение команд осталось неизменным: «Амкар» гонится за своим шансом, «Тосно» — за своим.

Бикфалви оформил свой 8-й гол в нынешнем сезоне. Фото Никиты Медведевских / fc-ural.ru



«Анжи» 0—1 «Урал»: нецензурная брань в Махачкале

Главные события этой встречи развивались уже после финального свистка арбитра. На послематчевых интервью было куда жарче, чем на поле все те 90 минут, что отбегали футболисты обеих команд. Во время общения корреспондента федерального канала с тренером гостей Александром Тархановым в эфир ворвался резкий голос с кавказским акцентом, «запикать» который быстро не удалось. Критика говорившего была адресована арбитрам матча, и единственными цензурными словами в ней были: «Ты что, внеигры не видел?».

Чуть позже стало известно, что автором этого монолога был не кто иной, как президент махачкалинского клуба Осман Кадиев. Об этом сообщил департамент судейства и инспектирования РФС. «Нецензурные выражения принадлежат Кадиеву. Мы передаем документы в КДК, а дальше все пойдет в Комитет по этике», — заявил глава департамента Александр Егоров.

А исход самой игры решило одно взятие ворот: на 84-й минуте встречи удача улыбнулась гостям — это Бикфалви оформил свой 8-й гол в нынешнем сезоне. Победа позволила «Уралу» упрочить свое положение в первой восьмерке команд, а вот «Анжи», кажется, окончательно смирился с борьбой за выживание.

«СКА-Хабаровск» 0—1 «Динамо»: хозяева в ФНЛ, Ташаева в сборную

В этом матче определился первый обладатель «путевки» в ФНЛ. Им, как и ожидалось на протяжении чуть ли не всего сезона, оказался хабаровский «СКА». Дальневосточных армейцев все последние месяцы лихорадило от многочисленных перестановок внутри клуба. Символичен тот факт, что отправили хабаровчан в первый дивизион выходившие вместе с ними в РФПЛ динамовцы. Ну а гол Ташаева стал очередным доказательством превосходства полузащитника над конкурентами за место в сборной. Шансы поехать на домашний чемпионат мира у него, кажется, еще остаются, и приятно, что хотя бы кто-то относится к этому всерьез. Так что держим кулачки за Ташаева, он это заслужил.