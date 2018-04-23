Автомобильный бестселлер: обновленная Toyota Camry приехала в Казань

В России стартовали продажи самого популярного японского бизнес-седана

Фото: Олег Тихонов

В России стартовали продажи новой Toyota Camry. Бестселлер среди бизнес-седанов нацелился на молодежную аудиторию. Автомобиль, судя по отзывам автоэкспертов, приобрел лучшую управляемость, стал более жестким, при этом, как ни странно, не потерял того, за что его преданно любят, — привычного комфорта и плавности хода. В Татарстане официальный дилер Toyota — «ТрансТехСервис». Накануне компания провела торжественную презентацию модели для клиентов. Впрочем, истинные ценители марки не стали ждать очного знакомства и заняли очередь на покупку автомобиля еще месяц назад.

Бестселлер Toyota расширяет аудиторию

Toyota Сamry всегда была бестселлером среди седанов бизнес-класса. Однако обновленная версия нацелена на завоевание популярности еще и у молодежи. Плавные черты новая Camry сменила на динамичные и даже агрессивные. Касается это не только дизайна, но и ходовых качеств.

— Совершенно другой кузов, тележка, подвеска, крепление двигателя, жесткость кузова — все в разы улучшилось. От предыдущей модели не ждали таких качеств как сверхуправляемость, чувство руля. Это был классический седан бизнес-класса для комфортного передвижения. Все это производители вложили в новую модель. Причем инженерам Toyota удалось совместить несовместимое: обычно управляемость ведет за собой жесткость, а плавность ведет за собой отсутствие управляемости. У Сamry настолько все в отличном балансе, что плавность хода не пострадала, при этом управляемость шикарная, на уровне автомобиля премиум-класса, — отметили специалисты «ТрансТехСервиса».

Плавные черты новая Camry сменила на динамичные и даже агрессивные



Продажи новой Сamry по всей России начались 20 апреля. Японский бизнес-седан доступен в семи комплектациях. Модель построена на платформе TNGA (Toyota New Global Architecture), на которой также базируется кроссовер Toyota C-HR и Toyota Prius — самый популярный гибрид в мире.

И нашим, и вашим: «американская» версия шагает по миру

Поклонники марки знают, что Toyota выпускала автомобили для двух рынков — азиатского, к которому причисляли и Россию, и США. Они отличались дизайном и техническими характеристиками. От этого формата бренд Toyota уходит. Теперь новая Сamry поставляется во все страны в одном кузове и одной комплектации.

— Сamry, которая продавалась в Штатах, была более агрессивная, с более острыми углами внешне и в салоне. Сейчас Toyota во всем мире будет продаваться в американской версии. Компания расширяет аудиторию, понижает возраст покупателя, — подчеркнули в «ТТС».

Вслед за снижением возраста потенциального покупателя снижается и цена. Новая Сamry в стандартной комплектации стоит так же, как и Сamry предыдущей серии, — 1,399 млн рублей. В зависимости от мощности и дополнительных опций, цена варьируется до 2,373 млн рублей.

— Самая популярная комплектация — это 2,5-литровый двигатель, хотя у 2-литровых и у мощных 3,5-литровых двигателей тоже есть свой покупатель, — отметили эксперты «ТрансТехСервиса».





Новая Сamry поставляется во все страны в одном кузове и одной комплектации



«Самый продаваемый автомобиль Toyota в России — это Сamry»

Несмотря на то, что продажи новой Toyota Сamry стартовали только 20 апреля, заявки на автомобиль от клиентов в «ТТС» начали принимать уже в начале месяца. «Самый продаваемый автомобиль Toyota в России — это Сamry, на нее есть спрос со стороны наших постоянных клиентов, тех, кто всегда ездит на Toyota», — объясняли интерес специалисты «ТТС».





По уровню оснащения и комфорта новая Сamry может составить конкуренцию премиум-сегменту



Среди «фишек» новой Сamry, которых не было у предыдущих моделей, эксперты отмечают пакет безопасности Toyota Safety Sense — он появляется в моделях стоимостью от 1,8 млн рублей.

По уровню оснащения и комфорта новая Сamry может составить конкуренцию премиум-сегменту. От своей предшественницы машина унаследовала безопасность, надежность, экономичность в использовании и простоту в обслуживании. Как следствие — хороший ценник на вторичном рынке, за 3 года эксплуатации автомобили Toyota теряют не более 10% в цене.

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