День Победы в Казани: «Бессмертный полк», легендарный Т-34 на параде и тысяча ветеранов

В столице Татарстана начинаются праздничные мероприятия, приуроченные к 9 Мая

Фото: Роман Хасаев

В Казани начинаются праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Завтра волонтеры будут раздавать прохожим георгиевские ленты, а во всех районах города начнутся акции, легкоатлетические эстафеты и театрализованные представления. Какую помощь получат ветераны к празднику со слезами на глазах, какие улицы закроют для проезда на авто и на чем можно будет уехать после салюта 9 мая — в материале «Реального времени» с делового понедельника в мэрии города.

В ожидании 9 Мая

С завтрашнего дня в Казани начинается всероссийская акция «Георгиевская ленточка» — 24 апреля волонтеры пройдут по городу от парка Горького и раздадут жителям 15 тысяч ленточек. Эта акция откроет серию мероприятий, которые будут проходить в районах Казани. В преддверии 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 7 мая ДК им. Ленина после ремонта примет торжественное собрание с участием 500 ветеранов и тружеников тыла, после чего праздник перейдет в парк «Крылья Советов». В крупных ТЦ Авиастроительного и Ново-Савиновского районов с 25 апреля по 10 мая снова будет транслироваться праздничный выпуск радиогазеты «Колокол Победы!».

3 мая в сквере, названном в честь героя Советского Союза летчика-испытателя Александра Васильченко, у администрации Кировского и Московского районов откроется «Аллея победителей», где люди смогут разместить фото и истории родных, участвовавших в Великой Отечественной. Кроме того, 25 апреля на стадионе «Тасма» пройдет легкоатлетическая эстафета. Еще один легкоатлетический забег пройдет под названием «1418 дней войны».

Чествовать ветеранов и приветствовать Победу в Вахитовском и Приволжском районах будут 4 мая в парке «Калейдоскоп» и 7 мая в саду им. Кирова. В доме ветеранов на Дубравной, 35, администрация района обещает организовать полевую кухню с чайными столами. Советский район 8 мая организует на стадионе «Ракета» крупное театрализованное представление с участием более тысячи артистов. Около 500 детей района примут участие в шествии «Бессмертного полка».

На республиканском уровне поздравлять ветеранов будут 8 мая в театре оперы и балета имени М. Джалиля.

По словам начальника Управления культуры мэрии Казани Азата Абзалова, за театральную часть отвечает команда во главе с Максимом Скалозубовым. Фото kzn.ru



С танками на ходу и бомбардировщиками из болот

Основная же часть мероприятий, конечно, пройдет непосредственно 9 мая. Официальное возложение венков и цветов на Арском и Архангельском кладбищах пойдет в День Победы в 8.00 утра. В 9.00 гирлянды и цветы будут возложены к Вечному огню и монументу Матерям и Вдовам в парке Победы. На парад, который снова пройдет на Площади Тысячелетия, лучше приходить заранее. Планируется, что в 9.45 там уже начнется театрализованный пролог с участием 2 тысяч артистов. По словам начальника Управления культуры мэрии Казани Азата Абзалова, за театральную часть отвечает команда во главе с Максимом Скалозубовым.

Еще 2 тысячи человек выйдут на парад. Перед жителями города пройдут войска Казанского гарнизона под руководством генерал-майора, начальника Казанского танкового училища Кирилла Кулакова, следом проедут 14 единиц механизированной боевой техники. О ней стоит сказать отдельно: сотрудники Танкового училища восстановили технику военных лет из корпусов, полученных из Новосибирска. Сделано это было по инициативе генерал-майора Кулакова. Благодаря ему по Казани в День Победы впервые проедут отремонтированные танки Т-34, ИС-3 и БМ-13 «Катюша».

Завершит утреннюю программу двухчасовой концерт, который начнется в 11 утра. На Площади Тысячелетия также можно будет посмотреть, потрогать и может быть даже попасть в кабины современных образцов военной техники. Для этого на празднование привезут танки Т-80, Т-90, а также БМП-2, БМП-3 и БТР-80. А жемчужиной экспозиции поискового движения Татарстана станет бомбардировщик Пе-2, части которого удалось найти и извлечь из болота.

Параллельно с основной площадкой в парке Победы с 10.00 до 20.00 пройдут народные гулянья. На центральной сцене организуют фестиваль «Наследники Победы» и фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы». С 2 до 4 часов дня там же споют ветеранские хоры.

В час дня организаторы начнут собирать участников акции «Бессмертный полк». Сам марш начнется в 15.00 и пройдет по маршруту прошлого года — старт запланирован на пересечении улиц Маркса и Горького в районе Аграрного университета, а финиш — на Площади Тысячелетия. В этом году власти города ожидают не меньше участников акции, чем в прошлом, когда с портретами своих родных на улицы вышли более 120 тысяч человек. Вечерняя концертная программа начнется на Площади Тысячелетия в 20.00 и закончится праздничным салютом в 22.00.

В этом году власти города ожидают не меньше участников акции, чем в прошлом, когда с портретами своих родных на улицы вышли более 120 тысяч человек. Фото Максима Платонова

Движение авто ограничат, а гуляющих защитят антитаранами

Хотя бы частично уменьшить традиционную давку в общественном транспорте после салюта в День Победы может усиление работы транспорта.

— Работа общественного транспорта 9 мая будет организована в усиленном режиме. Предусмотрены дополнительные составы в метрополитене. По завершению мероприятия спецподача автобусов предусмотрена на улице Лево-Булачной в районе Кировского переулка и на Ленинской дамбе у издательства, — рассказал Азат Абзалов.

Продлено в День Победы и время работы общественного транспорта — он будет ходить с 5 утра до 12 ночи.

Для автомобилистов подготовка города к празднованию 9 Мая не пройдет незамеченной. 3 и 5 мая из-за репетиций парада с 18.00 до 22.00 движение будет ограничено на Площади Тысячелетия и по Ленинской дамбе. Повторится это 7 мая с 9 утра до 13.00 и 8 мая с 19.00. Причина — репетиция концертной программы.

Входы на все площадки для празднования, как и в прошлом году, будут ограждены спецтехникой, что подтверждает — Казань помнит о многочисленных трагедиях в Европе и Америке, повлекших за собой смерти. Появится антитаранная техника и в местах, где будет ограничено движение автомобилей.

Все общественные пространства, задействованные в празднестве, перед началом осмотрят на наличие взрывчатых веществ. Следить за безопасностью будет как личный состав Управления МВД, так и ЧОПы. Кроме того, в усиленном режиме будут работать медучреждения, а на местах празднования будет организовано дежурство врачей.

20 апреля казанские поликлиники завершили ежегодный комплексный медосмотр. Фото kzn.ru



Ветеранов осталось меньше тысячи

По данным на 4 апреля, в Казани проживает 13 196 ветеранов и лиц, приравненных к ним. Участников и инвалидов войны осталось всего 946 человек. Практически 11 тысяч человек — это труженики тыла и вдовы погибших участников войны. Еще почти полторы тысячи казанцев — это вдовы участников войны, которые не являются труженицами тыла.

Традиционно ко Дню Победы ветераны оказываются в центре внимания. В этом году власти отчитались о намерении отремонтировать 23 квартиры одиноких участников Великой Отечественной войны. Отвечая на вопрос «Реального времени», начальник Управления культуры мэрии Казани Азат Абзалов рассказал, что количество квартир было определено на основе поступающих заявок. В прошлом году по ним отремонтировали 41 квартиру.

В преддверии праздника 4 131 участнику войны и вдовам участников помогут продуктами. В Казани стоимость продуктового набора составит более 4 тыс. рублей. Подобные акции пройдут не только в столице Татарстана, но и по всей республике. Их организовывает Министерство труда, занятости и соцзащиты РТ.

Про здоровье ветеранов вспоминают не только в преддверии 9 Мая. 20 апреля казанские поликлиники завершили ежегодный комплексный медосмотр. За прошлый год в стационарах пролечили 2 535 ветеранов, всего на диспансерном учете на январь 2018 года состояло 8 360 ветеранов и лиц, приравненных к ним. Часть ветеранов состоит на учете в ведомственных учреждениях.

Ко Дню Победы студенты также приберутся у ветеранов в квартирах и на приусадебных участках. В рамках акции «Живи и помни» на кладбищах в Самосырово, Дербышках и Царицино будут приведены в порядок воинские захоронения, а на общегородских субботниках жители почистят памятники и стелы.

В рамках дорожных работ на 2018 год власти города отремонтируют улицы, названные в честь участников войны. Асфальтобетонное покрытие обновят на улицах Олега Кошевого, Аделя Кутуя, Бичурина, Ватутина, Маршала Чуйкова и Симонова.