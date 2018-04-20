Сочи: город-курорт и олимпийская столица без профессиональной футбольной команды

Матчи

Матчевая программа в Сочи стартует с места в карьер топовой игрой Португалия-Испания 15 июня. Остальные три встречи группового этапа чуть «попроще» — 18 июня Бельгия-Панама, 23 июня Германия-Швеция, 26-го – Австралия-Перу. В сборных Бельгии и Германии, впрочем, тоже хватает звездных игроков, и эти команды наверняка будут претендовать на призовые места.

Далее плей-офф, и вот тут Сочи может привлечь внимание всей России – если, конечно, ее сборная выйдет в плей-офф с первого места (что, признаем, не очень вероятно). В этом случае она сразится в курортном городе на стадии 1/8 финала либо с Португалией, либо с Испанией (исключаем фантастический вариант, при котором второе место в группе B занимают Марокко или Иран).

Если же сборная России займет в своей группе второе место и чудом обыграет в 1/8 в московском матче победителя группы B – тогда возможен ее приезд в Сочи уже в четвертьфинале. Но гораздо вероятнее другой сочинский четвертьфинал с более громкой вывеской – Аргентина-Испания/Португалия.

Стадион

С сочинским стадионом «Фишт» стоимостью 600 миллионов долларов сложилась уникальная ситуация. Арена красива, нова и при этом уже послужила историческому событию – зимней Олимпиаде-2014 (здесь состоялись церемонии открытия и закрытия), но играть в футбол на ней некому: в городе, принимающем мундиаль, нет профессиональной команды. Даже в ПФЛ (третьем дивизионе российского футбола). Футбольный клуб «Сочи» несколько раз расформировывался и «формировался», последний раз он выступал как раз в ПФЛ в сезоне 2016/2017. По последней информации, вопрос будет решен переездом в Сочи санкт-петербургского «Динамо».

Арена, впрочем, принимала матчи Кубка конфедераций-2017, кроме того, ее использовал РФС для проведения товарищеских матчей сборной России. Построена она была в 2013 году в образе ракушки и с возможностями «трансформера» — на ней могут размещаться от 25 тысяч до 45 тысяч зрителей в зависимости от масштабности события.

Остановка «Стадион»

«Фишт», составная часть Олимпийского парка, располагается в одном из сочинских микрорайонов Адлер (до центра Сочи — 25 километров). Там же, в Адлере, в 5 километрах от стадиона по прямой, находится сочинский аэропорт. От него до остановки «Олимпийский стадион «Фишт» ходят автобусы 57к и 135.

Из центра Сочи до стадиона можно добраться на автобусе 125с (это, на минутку, 35 остановок) и на электричке «Туапсе — Имеретинский курорт» (всего три остановки на участке Сочи-Адлер). Станция «Имеретинский курорт» была построена к Олимпиаде, она и взяла на себя основную транспортную нагрузку во время ее проведения.

Где поселиться

Ресурс «Ваш отель» утверждает, что в Сочи 453 «звездных» гостиницы (трехзвездочных – 218, пятизвездочных — 12) и 1595 средств размещения без звезд. На Booking.com на день матча Португалия-Испания (15 июня) в середине апреля предлагались «дом для отпуска» за 360 рублей (самый дешевый вариант) и 120-метровые апартаменты на 9 взрослых в 500 м от центра Сочи за 27 тысяч рублей. Наибольшее количество предложений – в вилке от 3500 до 7500 рублей. Хватает предложений и в самом Адлере, причем, если верить Booking.com, они там дешевле в среднем на 20 процентов.

Airbnb предлагает более 300 вариантов жилья в Адлере на 15 июня – от хостелов за 620 рублей до «шале с видом на горы» с 9-ю спальнями и крытым теннисным кортом рядом с горнолыжным центром Роза Хутор за 248 тыс. рублей (от стадиона это, впрочем, далековато). Средняя же цена – 4672 рубля.

Достопримечательности

Сочи — один из самых протяженных городов России, длина городского побережья составляет здесь почти 150 километров. Город делится на четыре неравных района – Адлерский, Лазаревский, Хостинский и Центральный.

Основные достопримечательности прописаны, конечно, в Центральном районе — это Центральная и Верхняя морская («Приморский парк») набережные, железнодорожный и морской вокзалы, огромный дендрарий, внутри которого проходит канатная дорога, парк культуры и отдыха «Ривьера».

Но и в других районах Сочи есть что посмотреть, в том числе в формате активного отдыха.

В Хостинском районе, в междуречье Мацесты и Хосты, расположены горы Большой Ахун (633 метра над уровнем моря) и Малый Ахун. На первой работает смотровая башня высотой 30 метров, с которой открывается роскошный вид на Сочи и Черноморское побережье от курорта Лазаревское до Пицунды. Добраться до горы из Сочи и Адлера можно на экскурсионном автобусе, но если вам хочется приключений, то лучше сделать это пешком от остановки «Малый Ахун» на Курортном проспекте или «Спутник» на Новороссийском шоссе. Правда, пройти придется немало, от 8 километров («наперерез» по карте) до 12-ти (вдоль трассы).

В Хостинском же районе находится музей «Дача И.В. Сталина», построенная в 1937 году.

В Адлерском районе, а именно в Ахштырском ущелье, действует парк экстремальных развлечений «Скай-парк» с самым длинным подвесным мостом в мире, банджи-джампингом, высотными качелями и т.п.

Где поесть

В рейтингересторанов высокой кухни от tripadvisor.ru лидируют CORKs (европейская кухня, средний чек 900 рублей), Баран Рапан (европейская, русская кухни, средний чек 3000 рублей) и Steak House Syndicate (европейская кухня, средний чек 3000 рублей).

В категории «Вкусно и недорого» лидируют сеть столовых «Сели-Поели» (средний чек 250 рублей), столовая «Шале», кафе-булочная «Булки» (средний чек 300 рублей).

«Макдональдс» в Сочи неожиданно дорог: средний чек — 300 рублей (для сравнения в Санкт-Петербурге – 250 рублей). Еще «тяжелее» он в KFC – 350 рублей (в Санкт-Петербурге — 230 руб) и в «Бургер Кинге» — 400 рублей. (Цены – по данным 2gis.ru.)

Если же хочется поесть в более прихотливой обстановке, то стоит зайти в «Роллер» — первый в России роллеркостер-ресторан «с магистральной подачей блюд» и полностью автоматизированной системой заказа. Здесь контейнеры с едой спускаются прямо к столу с двенадцатиметровой высоты по стальным рельсам, делая по пути крутые виражи.

Изюминка/специфика

«Рекреационная столица» России в своем штатном состоянии невелика – здесь проживает всего 429 тысяч человек, но в сезон это число вырастает, разумеется, в разы. Располагается она на северной границе субтропиков, четыре пятых ее площади занимают особо охраняемые территории и объекты – такие как Кавказский природный биосферный заповедник, Сочинский общереспубликанский государственный природный заказник, Сочинский национальный парк. Благодаря Олимпиаде и связанному с ней инфраструктурному рывку Сочи получил роль «запасной столицы» России – в городе постоянно проводятся международные встречи и мероприятия «на высшем уровне».