ЧМ-2018 в Казани: возвращение «последней мили», бесплатный проезд и аккредитация для таксистов

Какие казанские улицы будут перекрыты на время матчей футбольного мундиаля

Фото: Олег Тихонов

Дополнительный временный терминал в аэропорту, бесплатные шатллы к «Казань Арене» с вокзалов и сотни автобусов для доставки болельщиков — столица Татарстана практически подготовила свою транспортную инфраструктуру к чемпионату мира по футболу. Подробнее о том, где водителям лучше будет оставить свои машины на время матчей и как после соревнований будут развозить фанатов, рассказали сегодня, а «Реальное время» составило топ-8 фактов, позволяющих лучше подготовиться к предстоящему масштабному мероприятию.

Новый временный терминал в аэропорту

В ожидании чемпионата мира по футболу в Казанском международном аэропорту построили еще один терминал — временный. Он обеспечит на время соревнований дополнительную пропускную способность в 320 пассажиров в час, тем самым доведя общую пропускную способность аэропорта до 1800 человек в час. Помимо автобуса №197, который должен курсировать каждые 20 минут, от железнодорожного вокзала до аэропорта и обратно в дни проведения матчей ежечасно будет ходить поезд на 1200 пассажиров. С билетом на матч и FAN ID или с аккредитационным бейджем для клиентских групп FIFA проезд на нем будет бесплатным.

Кроме того, от аэропорта до «Казань Арены» и «Дворца спорта» будут ходить специальные шаттлы.

Как добраться с вокзалов до стадиона

Болельщиков, прибывших в Казань на центральный железнодорожный вокзал, будут встречать волонтеры, а самостоятельно сориентироваться поможет специально установленная транспортная навигация.

На вокзале будет организовано движение 60 поездов на убытие и 48 на прибытие. И уже сейчас почти все билеты на них забронированы.

— Транспортная дирекция чемпионата мира запустила сайт по бронированию билетов на новые поезда. На сегодняшний день по направлению «Казань», по последним данным, около 80% билетов уже забронировано, — рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник управления транспорта и логистики Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Сидоров.

На железнодорожном вокзале «Казань-2» на время соревнований ожидают не такую плотную загрузку, как на «Центральном», но и там гостей будут встречать волонтеры. С обоих вокзалов на стадион, а точнее до остановки «Адоратского», их будут возить 48 специальных автобусов-шаттлов с символикой ЧМ. Они будут ходить через станции метро «Кремлевская» и «Козья слобода», а проезд в них сделают бесплатным абсолютно для всех пассажиров.

Как будет ходить общественный транспорт

После завершения матчей 20, 24 и 6 июля, начинающихся в 21.00, метро и наземный общественный транспорт, маршрут которого пролегает рядом с «Казань Ареной», будут работать на три часа дольше. А для развоза фанатов после матчей будет задействовано порядка 400 автобусов, 23 трамваев и 10 троллейбусов. Предусмотрели власти и вывоз зрителей с площадки болельщиков у Центра семьи «Казан» с остановки «Энергетический университет» и станции метро «Козья слобода». С 14 июня по 14 июля городские маршруты, следующие через эти остановки, будут работать до полуночи.

Из-за действия «последней мили» во время соревнований подъехать к «Казань Арене» снова не получится. Общественный транспорт будет доезжать до остановок «Ветеринарная академия» и «улица Адоратского» на Ямашева, откуда болельщикам придется идти до стадиона или до следующей остановки для пересадки пешком.

Заместитель председателя Комитета по транспорту исполкома Казани Марат Хисамутдинов заверил, что на всем городском транспорте информирование осуществляется на трех языках — русском, татарском и английском, а водители и кондукторы обеспечены единой формой одежды. Кроме того, выяснилось, что транспортная доступность и комфорт для инвалидов обеспечены на 100% в метро, казанских автобусах и троллейбусах. В случае с трамваями ситуация кажется более реальной — они, по словам Хисамутдинова, оборудованы для маломобильной категории граждан на 77%.

Что делать автомобилистам

Автомобилистам в дни матчей рекомендуют вообще отказаться от машины и воспользоваться общественным транспортом. Для них предусмотрены восемь перехватывающих парковок, которыми в основном называют стоянки крупных торгово-развлекательных центров. Всего они вместят в себя 11 430 автомобилей.

Кстати, «последняя миля», которая из-за своих ограничений неизбежно ведет к большим пробкам в городе, в отличие от Кубка конфедераций, захватит еще и улицы Чистопольскую с Сибгата Хакима, по которым от «Чаши» можно доехать до «Казань Арены». Дороги будут перекрыты для свободного передвижения болельщиков.

Напомним, что «последняя миля» начнет действовать за четыре часа до матча и закончит — через три часа после его окончания. Таким образом, в дни матчей движение будет перекрыто на улице Сибгата Хакима, на участке от Амирхана до Чистопольской, на Чистопольской — от Бичурина до проспекта Ямашева и от проспекта Ямашева до Адоратского при движении от проспекта Ямашева.

Можно ли будет оставить велосипед у стадиона?

Возле станции метро «Козья слобода» водителям, оставившим машину на перехватывающей парковке, с 15 апреля можно взять бесплатно велосипед. Для этого нужно будет предъявить парковочную карту и заключить договор. Таким правом водители смогут воспользоваться и во время ЧМ.

И если у «Казань Арены» машины простые жители парковать на время матчей не смогут, то велосипедам на парковку вход открыт, и власти уверяют, что места для всех велолюбителей хватит.

Условия для бесплатного проезда

Нужно обратить внимание, что бесплатно в день матчей на общественном транспорте можно будет проехать только с наличием входного билета на стадион и FUN ID. Если хотя бы одного из этих документов нет — рассчитывать на бесплатный проезд будет бессмысленно.

Помимо болельщиков, право прокатиться бесплатно имеют волонтеры и лица, включенные в списки FIFA. Причем если на время Кубка конфедераций для волонтеров право бесплатного проезда начинало действовать за месяц до соревнований и заканчивалось месяц после, то на ЧМ правила поменяли, сократив период предоставления бесплатного проезда после чемпионата. Вместо месяца такое право будет дано всего на 10 дней.

Проблем с доставкой продуктов не будет

Предполагается, что грузовому транспорту на время ЧМ въезд в город будет закрыт. Соответствующее постановление будет опубликовано только 4 мая, но уже сейчас продовольственные ассоциации начали опасаться, что ограничения повлекут за собой перебои с поставками продукции. Однако в Казани таких проблем не ожидают.

— Я предлагаю дождаться опубликования этого постановления, посмотреть, какие участки, в какое время будут задействованы эти ограничения. Там ограничения вводятся для автомобилей свыше 5 тонн. Но у нас есть опыт Кубка конфедераций, тогда таких проблем не было, и думаю, нам удастся избежать этих проблем в том числе и при провидении чемпионата мира по футболу, — в ответ на вопрос «Реального времени» заверил Марат Хисамутдинов.

Таксистов аккредитуют

К соревнованиям в Казани организуют добровольную аккредитацию таксистов, которых болельщикам будут советовать волонтеры, сотрудники в отелях и кафе. К ним будут предъявляться специальные требования — это минимальное знание иностранных языков как со стороны водителей, так и со стороны диспетчеров, наличие в машине кондиционера, климат-контроля и другие.

Таких систем, как Uber, Yandex, Gett, это не коснется, и они смогут продолжить свою работу в штатном режиме. Естественно, без аккредитации.