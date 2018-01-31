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Трагедия в Сеянтусе: кровавая расправа Тевкелева в башкирском селе и ответная месть

07:00, 31.01.2018 371

Траурная дата для башкирского народа из XVIII века: причины и следствия. Часть 2

Трагедия в Сеянтусе: кровавая расправа Тевкелева в башкирском селе и ответная месть Фото: Вооруженный башкир. Рисунок XIX в.

Уфимский историк и журналист Салават Хамидуллин продолжает описывать трагедию 24 января 1736 года, случившуюся в башкирском селе Сеянтус. К слову, позднее наименование аула стало нарицательным для башкир. В сегодняшней колонке «Реального времени» описываются жестокая расправа царского полковника Тевкелева над тысячей башкир и последствия этой резни. Также колумнист рассказывает, какая месть постигла карателей.

Сеянтус

В первой половине января 1736 года полковник А.И. Тевкелев выступил из Уфы в Бирск, где стал собирать силы для похода на Сибирскую дорогу в долину реки Ай, где, по словам П.И. Рычкова, «было самое главное бунтовщичье собрание». Вскоре под его командой собралось около 2 тысяч человек регулярных и нерегулярных войск.

Узнав о приготовлениях Тевкелева, как показывал башкир Ялтыр Досаев, мирные жители Балыкчинской и Таныпской волостей постановили «иттить на лыжах и, соединясь с ворами-башкирцами, которых в собрании при показанной реке Аю человек з 2 000 с начальными ворами с Юсупом да Тюлкучурою, да Таныпской волости деревни Кигазы Ремгулом, чей сын не знает, да той же волости с Абдулом, чей сын не знает же, напасть и разбить оную полковника Тевкелева команду».

План восставших состоял в том, чтобы, дождавшись выступления полковника из Балыкчинской волости на реку Ай, атаковать его сзади и спереди в одном из горных ущелий. Однако Тевкелев разгадал этот замысел и отказался от похода, так как у «воровских зачинщиков у Юсупа и Тюлькучюры на реке Аю бунтующих воров многолюдное собрание, на которых малою моею командою иттить крайняя опасность, понеже пролегли леса, горы и узкие ущелья», а «у тех воров имеется немалое число лыжников, и могут они, улуча в тесных местах, напасть спереди и с тылу».

19 января 1736 года Тевкелев прибыл в аул Сеянтус Балыкчинской волости, схватил несколько человек из числа местных жителей и после пыток добился от них признательных показаний относительно их «злодейских» намерений. А 24 января полковник устроил резню, вошедшую в историю как Сеянтусская трагедия.

24 января полковник устроил резню, вошедшую в историю как Сеянтусская трагедия. Фото карта74.рф

П.И. Рычков, лично присутствовавший при этом, писал: «близ 1 000 человек с женами и детьми их во оной деревне перестреляно и от драгун штыками переколото. Сверх того 105 человек забраны были в один амбар и тут огнем сожжены (...). При чем всего удивительнее, что многие из тех воров, будучи в огне, имеющиеся в амбаре копья со многими хульными и бранными словами в стоящих тут драгун выбрасывали и нескольких тем поранили. И таким образом вся оная деревня Сеянтусы и жители с их женами и детьми от мала до велика чрез одну ночь огнем и оружием погублены».

О стиле ведения войны полковника А.И. Тевкелева говорит тот факт, что он не рискнул скрестить оружие с главарями повстанцев Юсуп-батыром и Тюлькучура-батыром в открытом бою, хотя силы противоборствующих сторон были примерно равными, а предпочел расправиться с жителями Балыкчинской и других волостей «на страх другим бунтующим ворам». В дальнейшем тактика выжженной земли, апробированная кровавым полковником, стала применяться повсеместно.

Последствия Сеянтуса

Весть о зверской расправе Тевкелева над населением Балыкчинской волости всколыхнула всю Башкирию и привела к резкой активизации боевых действий. Весь 1736 год проходит в непрерывных сражениях. В конце января 1736 года Юсуп-батыр Арыков, башкир рода Кара-Табын, уничтожает гарнизон Верхояицкой крепости (ныне город Верхнеуральск). 14 февраля Тулькучура-батыр Алдагулов, башкир рода Кудей, под Уфой наносит поражение отряду секунд-майора Ртищева, состоявшему из Уфимского гарнизонного полка, уфимских дворян и казаков. Затем он нападает на мишарский аул Богдан-Коши, превращенный Тевкелевым в крепость, и уничтожает еще одну драгунскую роту и более сотни служилых мишарей. 25 июня 1736 года тот же Тюлькучура-батыр атаковал Астраханский драгунский полк и нанес ему поражение, причем командир полка, полковник Арсеньев, был ранен.

В это время башкиры Гайнинской волости разгромили отряд «вольницы» (добровольческое ополчение), состоявший из «осинских обывателей, человек с 800 с ружьем», а затем вынудили с потерями отступить другой отряд «вольницы», состоявший из 1 500 человек. За это главнокомандующий карательными войсками, генерал-лейтенант А.И. Румянцева (отец графа П.А. Румянцева-Задунайского), был подвергнут обструкции со стороны императрицы Анны Иоанновны.

29 июня 1736 года вождь башкир Ногайской дороги Кильмяк-абыз Нурушев напал уже на лагерь самого генерал-лейтенанта А.И. Румянцева, который стоял близ аула Урмекей на Казанской дороге Башкирии, пытаясь освободить из плена своего соратника, главу (агу) рода Тамъян, Акай-батыра Тулекеева. Внезапность атаки едва не привела к разгрому двухтысячного отряда правительственных войск. Убив более двух рот солдат, башкиры отступили. Потрясенный неудачами Румянцев пишет рапорт о переводе его в действующую армию, воевавшую в это время с Османской империей, и спешно отбывает на фронт.

Отступающий башкир-казак. Гравюра XIX в.

Даже поверхностный подсчет приводит к выводу, что потери, понесенные карательными войсками в 1736 году на территории Башкирии в ходе наиболее резонансных сражений (под Верхояицком, Красноуфимском, Осой, деревнями Кубово, Урмекеево и Кундешли), значительно превысили прямые боевые потери русской армии в ходе первого года русско-турецкой войны 1736—1739 годов и составили более 1 000 убитых офицеров, драгунов, солдат, казаков, дворян, «вольницы», иррегулярной конницы «верных» башкир и служилых мишарей без учета сотен мелких стычек, потери в которых подсчитать затруднительно.

О размахе движения 1736 года говорит тот факт, что фельдмаршал Миних, воевавший в Крыму, получил приказ снять с фронта несколько драгунских полков и отправить их в Башкирию. В ответ на непрекращающиеся вооруженные акции повстанцев Анна Иоанновна 16 февраля 1736 года подписывает указ, направленный на беспощадное подавление башкирского восстания, чего, собственно, и добивался И. Кирилов.

Послесловие

Башкирское восстание 1735—1740 годов, в конце которого промелькнула фигура последнего башкирского хана Султан-Гирея по прозвищу Карасакал, было потоплено в крови. Вместе с ним уходила в Лету целая эпоха. В новой эпохе уже не было места Кучумовичам с их идеологией чингизизма, как не было места и прежней башкирской вольности. В последний раз к башкирам в 1773 году обратился Емельян Пугачев со словами «будьте свободными как степные звери», и они поголовно встали под его знамена.

Что касается несостоявшегося покорителя Индии Кирилова, то он умер в 1737 году от чахотки, и восстание уже подавляли другие люди — генералы Соймонов и Урусов, а также начальник казенных заводов Урала В.Н. Татищев. Последний, к слову, практиковал публичные сожжения башкир на площади Екатеринбурга, правда, одиночные, а не гуртом как Тевкелев — все ж таки просвещенный человек!

Пушкин, изучавший некоторые документы по этому делу, писал в своей «Истории Пугачева»: «Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны». Но бедный поэт не знал и сотой доли того, что творилось в те годы.

Можно ли обвинять действующих лиц этой исторической драмы — правительство, башкирских повстанцев, генералов — в том, что произошло? Или можно сослаться на жестокий век, мол, время было такое? Или можно, рассуждая с высоты нашего гуманного времени, обвинять власти в организации геноцида башкир? Нам представляется более взвешенным иной подход.

Стела в с. Султанбеково (Аскинский р-н РБ) в память о Сеянтусской трагедии

То, что произошло в Сеянтусе и во множестве других мест Башкирии, стало следствием диссонанса между разными картинами мира: правительство исходило из своих представлений о государстве-Левиафане, а башкиры — из своих высоких представлений о своем статусе и о самих себе как о свободных людях, имеющих право выбирать свою собственную судьбу. Но за любую высокую идею нужно платить, причем часто платить кровью. Башкиры знали, на что шли. Это был их выбор — выбор свободных людей, в конечном итоге отстоявших свое право на существование.

Как показывают документы, правительство однозначно не планировало геноцид башкир, но получилось так, что их численность сократилась едва ли не наполовину, то есть геноцид все же случился. Виной тому — В.Н. Татищев, А.И. Тевкелев, И.К. Кирилов, В.А. Урусов, Л.Я. Соймонов, практиковавшие принцип коллективной ответственности за преступления, а потому запятнавшие свои руки кровью невинных людей. Они были «птенцами гнезда Петрова», и это многое объясняет. Подобно своему духовному отцу, они презирали человеческую жизнь и для достижения цели готовы были на все.

Неслучайно и Артемий Волынский, автор первого проекта решения башкирского вопроса, направленного на уменьшение численности башкир «хотя до половины», был петровским сотрудником. Всех их объединял утилитарный подход к делу без какой-либо рефлексии относительно законности, гуманности или моральности своих действий. Причем почти все были отчаянными взяточниками и ворами, особенно, «светлейший князь» А.Д. Меньшиков, А.П. Волынский и В.Н. Татищев.

Что касается Башкирии, то завещание Петра I было исполнено. Неслучайно, что американский исследователь Альтон Доннелли в своей книге «The Russian Conquest of Bashkiria 1552—1740» («Завоевание Башкирии Россией 1552—1740», — прим. ред.) утверждал, что 1740 год является датой окончательного «завоевания Башкирии». За участие в подавлении этого и последующего башкирского восстания 1755 года полковник А.И. Тевкелев получил звание генерал-майора. Со дня его смерти прошло два с половиной века. Но с течением времени его имя не перестало вызывать ненависть и отвращение, ибо оно стало олицетворением абсолютного зла. Для того, чтобы понять кем он был, башкирам не нужны архивы и историческая литература, ибо о нем рассказывает народная песня «Тафтиляу»:

Наш край полковник Тевкелев палил,
Долины Ак-Идели выжег он.
Ему за то, что он сжигал башкир,
Легло на плечи золото погон.

***

Покрыл лицо утеса черный лес,
Под ветром он ревет порой ночной.
Слова проклятья врезал я в скалу,
Пускай же их прочтет потомок мой.

Салават Хамидуллин
ОбществоИстория
комментарии 371

комментарии

  • Анонимно 31 янв
    Я татарин и всей душой читал болел за братьев- башкир. Вот что называется "империя зла"! молодцы те, кто выскочил в 1991 году!
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    Анонимно 31 янв
    сами пишут комментарии, сами на него и отвечают
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    Анонимно 31 янв
    Значит, это вы флудите и сами с собой спорите? Диагностично.
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    Анонимно 31 янв
    Молодцы как раз татары, а вот башкиры всещда были верными слугами империи. Именно они были основной опрой Московии когда было завоевано киргизо-кайскацкие племена, именно они участвовали в завоевание среднеазиатских хзанств и эмирств, именно они утопили в крови Кокандское ханство и т.д. Читайте хотя бы немножко казахские сайты. Что они пишут о зверствах башкир.
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    Анонимно 31 янв
    Не казанские ли историки пишут, что именно татары были проводниками царской политики в Средней Азии? Почитайте Исхакова, Салихова и многих других. Это надо посмотреть у кого рыльце в пушку.
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    Анонимно 01 февр
    Из кого состояло войско Перовского во время похода в Кокандское ханство? Кто там вырезал местное население? Кто заставил Киргизо-кайсацкую орду капутилировать не давая им жизни постоянными набегами? Казахские форумы читайте о башкирских набегах. А ведь Перовского и сейчас очень почитают в Зауралье. Потому что он им дал возможность грабить кокандцев, сколько они могут грабить.
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    Анонимно 01 февр
    "Именно татары были проводниками царской политики в Средней Азии"=Пожалуйста, не лукавьте , потому что вы прекрасно знаете , что татары среди остальных тюркских народов были самыми образованными и грамотными и несли они туда КНИГИ и свет ИСЛАМА, а не барымту с карымтой делали на конях, да с оружием в руках как некоторые другие тюркские народы.Даже молодые татары, шакирды медресе "Хусаиния" во время летних каникул шли в казахские, киргизские, башкирские степи обучать детей грамоте и кто усматривает в этом проведение царской политики- тот полный профан.Хотя, кто сидел и ждал, что русские придут и обучат их грамоте , мои слова покажутся как горох об стенку.И в настоящее время на татар, как на нацию, которая умеет грамотно отстаивать свои интересы смотрят остальные народы тюркского мира, потому что, именно татары являются для них примером.
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    Анонимно 01 февр
    Цитирую:
    "Властям молодой Российской империи некуда было деваться. Продвигаясь на Восток, они оказывались на незнакомой и подчас очень враждебной территории, где было очень много кочевников. Был ряд среднеазиатских государств с фанатично настроенными правителями. Когда шло военное и политическое продвижение Российского государства, нужны были люди, которые могли быть посредниками – дипломатическими и экономическими.
    Важнее были не сами переговоры, а связывание экономики Средней Азии, казахской степи с рынком России. Вначале они подчинили рынок Средней Азии и Казахстана, а потом эти государства неминуемо попали в орбиту России.
    Они уже зависели от Российской империи. Российское сырье поставлялось в Бухару, бухарское сырье завозилось на российские фабрики. Это был единый рынок и, по сути, единое государство".
    Это сказал ваш казанский историк Радик Салихов
    https://realnoevremya.ru/articles/24194
    Так что не надо тут рисовать пасторальные картинки про медресе и образование. Это было уже следствием, на который власти закрывали глаза или поощряли, если это соответствовали интересам государства. Первоочередные задачи империи татары выполнили - экономически и политически подчинить Среднюю Азию.
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    Анонимно 01 февр
    13:14, нет, это не пасторальные картинки, как вам кажется, а картинки из жизни того времени:Во- первых, в словах Радика Салихова нет ничего о том, что татары являлись проводниками царской политики в Средней Азии,не выдумывайте, во- вторых, я больше верю великому Галимджану Ибрагимову,в то время, шакирду "Хусаинии", который описал все это в своих произведениях.
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    Анонимно 01 февр
    Можете верить или не верить своим историкам. Но политика Российской империи - не одно и то же, что царская политика? Кажется, вы запутались в понятиях и теперь пытаетесь включить "обратный ход". Не получится!
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    Анонимно 01 февр
    Это вы запутались и не смогли привести пруфы, ссылась на какого то историка, который ничего об этом не пишет, между прочим.Давайте пруфы, в крайнем случае, указы царских властей там, приказы и тд.
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    Анонимно 01 февр
    Щас прямо тут тебе все сканы указов выложу... Тебе уже конкретную цитату привели с конкретной ссылкой. Ты почему-то прикидываешься слепым-глухим-немым. И при этом сам ничего не приводишь. Только голословные заявления от тебя, не более.
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    Анонимно 01 февр
    к 13.14.
    Татары занимались торговлей и просвещением и только тогда, уогда эти территории завоевали, а вот башкиры, с оружием в руках ЗАВОЕВАЛИ (точнее усчаствовали в завоевании) ханства и эмирства Средней Азии, и своими постоянными барымтами (набегами) заставили капитулировать Казахские орды. И при этом посредником выступил именитый башкирский мурза.
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    Анонимно 02 февр
    А потому что у вас никаких доказательств и нет и быть не может, остается,как всегда, одно бла- бла- бла.
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    Анонимно 03 февр
    Именно что татары помогали царю завоёвывать Восток и покорять Среднюю Азию
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Именно что татары помогали царю завоёвывать Восток и покорять Среднюю Азию // Именно башкиры и помогали завоевать Восток и покорять Среднюю Азию. Еще и участвовали в походах на Крым и на Кавказ.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Башкиры доблестно сражались в Европе, помогли спасти страну от Наполеона. Где же были смелые татары?
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    Башкиры помогли сдержать натиск Наполеона, а потом погнали французов обратно. Где прятались татары?
    Ответить
    Рамзис Исмагилов 06 февр
    чью Родину башкиры отстаивали в Европе??))
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    Анонимно 15 февр
    Татар вобще небыло
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  • Анонимно 31 янв
    я сам татарин-мишар и мне стыдно что некоторые служилые татары-мишары служили врагам!
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    Анонимно 31 янв
    Мишари славно сражались плечом к плечу с башкирами
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Сами с собой разговаривают))))))
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Реальное Время пусть историки пишут статьи о геноциде Татарского народа тоже!
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Так сначала разобраться ещё надо кто кого отгеноцидил то.
    По текущим становым байкам: пришлые чингизиды вырезали всех местных булгар.
    Поэтому в стане чингизиды - не коренное население, а булгар - и вовсе нет.
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Сильно написано
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Похоже одни провокаторы комментируют - одни оценочные суждения.

    Нет ничего страшнее Гражданской войны, к которой подталкивают провокаторы.
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    А на рисунке одежда башкира воина на коне похож на одежду персидского хана. Конечно же не было таких изысков. Ни у татар , ни у башкир. Выражения лиц были другие. Повадки, ценности были другие. При подаче материала никогда это не учитывается. Мифологизация истории....
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Ну Вам конечно лучше знать, очевидец как никак. И все-то помните, и одежду и даже выражения лиц, а ведь сколько лет прошло. :)
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    А что, в Персии тоже ханы были?
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Да. В Персии было много ханов и ханств - Бакинское, Кубинское, Хойское, Карабахское, Ереванское, Гянджинское, Нахичеванское
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Более богатые представители башкир могли себе позволить приобрести амуницию и другие вещи, производимые в Персии, России и других странах. Тем более батыры - элита общества.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Да у батырОв одни ханы, и это всё ханьё легко рисует любые картинки себя.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Ханы рисовали на картинках себя? Как это происходило? Поясните, будьте любезны.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Очень просто.
    Берётся любая симпатичная картинка и снизу пишется "батЫр".
    Вот, например. изображён вооружённый до зубов"казак-батЫр".
    А в 1812 году эти голубые амуры скакали в халатах с луками.
    Французы, глядя на это зрелище, все со смеху попадали.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    У вас все дома? или совсем кукушку сорвало?
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Что касается башкир-воинов. Башкирские полки сформировались в основном из людей Бугульминского, Мензеленского, Белебеевского, Бирского, Уфимского и Кунгурского уездов. Там нет никаких этнических башкир. Татары записались в башкирское сословие из-за привелегий этого сословия. Из кого состояли "башкирские" полки, которые участвовали в войне 1812 года, можете прочитать на сайте Татарфакт, там почти нет этнических башкир Зауралья.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Ах, вот из каких апокрифичных источников вы сюжеты сказок черпаете! Татарфакт! Рассмешили. Могу вам посоветовать "Тысяча и одна ночь". Там "исторические" сюжеты поинтересней будут. Почитайте, потом здесь в комментах напишите.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Как вы представляете себе,ваше утверждение-"Татары записались в башкирское сословие из-за привелегий этого сословия."Говоря современном языком,на вашу квартиру пришли чужие вам люди и прописались,потому что просто так захотели из-за привелегий, доли и других вытекающих отсюда возможностей,а вы безропотно позволили это им,зная каким последствиям приведет эта ситуация в дальнейшем?Всю эту чушь запустили давно в сети и гуляет она среди борцев всего антибашкирского фронта как весомый аргумент.А насчет полков вы правильно написали,большинство и вправду с тех районов,которые после отатарованы.
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    Анонимно 01 февр
    А вот как сейчас записывают в башкиры миллион татар в этом крае?
    Будто я не знаю что такое Башкирия.
    Если ты не башкир, в Башкирии невозможно сделать карьеру, не берут учиться в вузы, не включают во всякие льготные финансовые программы и т.д. Там все только для башкир, все должны трудиться ради башкир, все привелегии, все возможности (и финансовые, карьерные и прочие) - только для башкир и т.д.
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    Анонимно 01 февр
    Сказки Тысяча и одна ночь это как раз то, что пишут сказочники типа З.Султанова, С.Хамидуллина, Мазитова, Асфандиярова, Кульшарипова, Янгужина, Кузеева, и т.д. В их так называемах "трудах" нет ни одного правливого слова.
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    Анонимно 01 февр
    Какая-то дикая смесь стереотипов,что только башкир берут в ВУЗы, во власть и на теплые места! Прогулялись бы что-ли по ВУЗам, поговорили, по властным структурам, заглянули бы в Башнефть и др. крупные предприятия. Никакого засилья башкир нет, даже наоборот засилье Небашкир. Хотя я тебя понимаю, ты же сам в это не веришь, просто вашим надо нарочно поддерживать такие мифы, чтобы больше прав себе просить и жаловаться. Однако этот миф устарел и мало кто в это верит, кроме некоторых русских, для которых в РБ все нерусские фамилии это башкиры).
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    Анонимно 01 февр
    Зато эта брехня поднимает их нацию, по бумагам, в интеллектуальном развитии. Вовсе и не обязательно что-то делать самим, когда можно просто насочинять. Поэтому чего им не соврать то, если им с этого имиджа как бы добавится?
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    Анонимно 01 февр
    Ты, наверное, ни разу не был в Башкирии, раз несешь столько чепухи. Твой основной источник - "одна бабка на базаре сказала"? Давай, продолжай верить в собственный фантазийный мир.
    Что касается перечисленных уфимских историков, можете их кем угодно называть, но они опираются на факты, на достоверные источники. И труды их признаны историками в Рф и за рубежом
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    Анонимно 01 февр
    Нынче становые историки таких трудов настряпали, цитируя самих себя, что эти труды все признали и сразу вывезли на поля для повышения урожайности.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    И только ты верный продолжатель дела Фоменко со своей особой "историей"
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    В 90-е годы мне доводилось ночевать в общежитии медицинского. Там я не башкир не встречал. Они (студенты) хвалились, что ихний вуз можнол считать на 100 процентов башкирским, потому что их ректор делает все для того, чтоб принять в вуз только башкир.
    Насчет башкир. Действительно, до 90-х года в в Уфе можно было редко встеретить этнического башкира, а сейчас в Уфе их полно.
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    Анонимно 02 февр
    Их называли квотнутыми.))
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Долго сочинял эти сказки, про отсутствующих "небашкир" в общаге меда? Можно точно так же бездоказательно придумать, мол, ночевал я в общаге... И там татары сплошные и русские, а башкир не пускали в институт... Кстати, как ты попал в эту общагу и как тебе разрешили там ночевать? Придумал бы что-то более правдоподобное.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Кардашляр! не спорте, в Башкирии сегодня все решают татары!
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Мой племянник там учился, чтоб поступить в институ ему пришлось соврать, что он башкир.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Уважаемый, я тоже вставлю пару слов. Мне очень жаль, что мы ссоримся два братских народа. Я сам родом из Караидельского района, окончил школу потом универ, служба, Север и Казань. Как говорили мои предки, да и язык (говор -буква "Ч") принадлежим мишарям.
    Был период, особенно при Рахимове, шла "башкиризация". После его ухода многие чиновники работают на тех же местах. Очень много родственников и друзей да в Башкортостане. Ежегодно по несколько раз с удовольствием езжу.
    Просто живой пример: живя на Севере мы с башкирами были одним народом, ходили на одни концерты, у многих смешанные семьи. Просто однажды дочь наших друзей поступала в ходожественную школу-интернат в Уфе, только помогло, то что она была башкирка. Если честно я рад за неё, она очень хорошая да и талантливая девочка. Определенная поддержка своего народа должна быть.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    А где же у твоего племянника эта пресловутая татарская гордость за свой народ? Если предположить, что ты не соврал о племяннике, то вынужден расстроить тебя и твоего родственника: указанная национальность никакой роли не сыграла при поступлении. Так что зря он передавал своих отцов. Хотя если покопаешься в своих корнях, может быть, отыщется башкир.
    И вынужден тебя ещё раз огорчить: при подаче документов в уфимские вузы национальность давно никто не спрашивает. Не знаю, как в ваших казанских институтах. Это советский пережиток.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Если он сказал что татарин, его не взяли бы в институт.
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    Кому он говорил про национальность? С советских времён там никто не указывает ее при заполнении заявления при поступлении.
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Можно, конечно, оценивать давние исторические события с позиции сегодняшнего дня.

    По такой "методологии" великий государственный деятель монгол Чингизхан кровавый злодей - вырезал всё племя татар, за убийство своего отца, сжигал за неповиновение целые города и области, уничтожал непокорные племена - булгар, арабов, персов, славян и др.

    Да и его дети, внуки и правнуки прославились войнами и уничтожением непокорных племён.

    Но история показала, что мирно жить на огромных евразийских пространствах многочисленные этносы могут лишь в больших государствах, империях - Монгольская империя, Китайская империя, Индийская империя, Арабская империя, Персидская империя и др.

    При распаде империй народы страдали и погибали.

    Так уж случилось, что наследницей Монгольской империи стала Российская империя со всеми вытекающими отсюда последствиями.
    И полковник Тевкелев лишь выполнял заветы великого монгола Чингизхана о сохранении большого государства.
    Его общечеловеческая вина при этом очевидна.

    Жизнь неоднократно показывала, что при распаде бывшей Монгольской империи или хотя бы просто исчезновении связей между отдельными частями империи (1600-е гг., 1770-е гг., 1920-е гг., 1990-е гг. и др.) жизнь простого народа превращалась в Ад...
    Народ погибал миллионами и десятками миллионов...

    Провокационные призывы (скрытые и явные) к очередной Гражданской войне на территории бывшей Монгольской империи могут привести лишь к очередным огромным жертвам среди простого народа.

    Любых сепаратистов великий монгол Чингизхан тут же предавал смерти.
    И жизнь неоднократно показывала, что он был прав.
    Ничего страшнее Гражданской войны в мире нет.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Ага, Вы еще про третий рейх скромно умолчали. Там тевкелевы "выполняли заветы" особо рьяно.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Это Вы, уважаемый, сравнили Чингизхана с Гитлером?
    Арабскую, Российскую, Персидскую, Китайскую и др. империи с нацистской Германией?

    Так кто Вы, таинственный знаток "третьего рейха"?
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Вы тоже запамятовали представится, господин оправдатель массовых убийств и загадочный поклонник империй.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Не представился, но провокациями и искажением истории не занимаюсь.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Не надо свои мысли приписывать другим, господин знаток "третьего рейха".
    Не хорошо это.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Приведите мне хотя бы один пример этих "массовых убийств"? В Бухаре их нет, ав Самарканде не могут найти ни одного наконечника стрелы, которого оставли бы эти татаро-монголы, в Рязани - нет, в Козельске - тоже, в булгарских городах - нет и следа каких да либо сражений, которые относились бы к 13 веку.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Чингизхан никого не вырезал и не убивал. Во всяком случае просто так. Читайте его завещание например. Что касается тех татар, которых будто бы вырезал этот хан, их потомки и сейчас преспокойненько живут и здравствуют. Например так называемые "башкиры" Зауралья - на 100 %-в - татары Чингизхана. Об этом говорит их родо-плменное разделение. Весь Малый джуз Казахстана состоит из алчин-татар. А татарское племя алчин - одно из шести татарских племен, которых будто бы вырезал Чингизхан. Их около миллиона человек нынче.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Тараканы в твоей голове аплодируют стоя!
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Это в вашей голове тараканы. Тараканы, которых специально туда заселили миллионами авторы лживых исторических учебников.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    На ваши тараканы у меня иммунитет. Не беспокойтесь.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Конечно, своих у тебя хватает.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Свою голову держим в ясном уме, не засоряя вашим мусором.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    твои тараканы туда ничего другого и не пускают.
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    В отличие от тебя тараканов не держим. А вот твоим дихлофос не помешает. А то тебе все сплошь татарское мерещится
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Разве тогда была Башкирия?
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Как административной единицы не было. Но как территория проживания башкир, конечно, была. Как Курдистан - страны такой нет, а территория есть. Мишаристан - Ульяновская, Пензенская, Нижегородская области и Мордовия.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Читай Истию башкир З.Валдиди. У него тоже нет никакой Башкирии. Потому никогда не было и нет такого края. У него - Ногайская орда и завоевание ногайцев и Ногайской орды.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Башкортостан всегда был. А в 1917-м официально закреплен. И пресловутые большевики здесь не при чем были. Татарстан образовался лишь три года спустя - в 1920-м.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Никакой Башкирии не было там, А было: до Урала - Беловолжский улус Казанского ханства, а дальше - татарская Ногайская орда и татарское Сибирское ханство. О существовании каких-то мифических башкир неизвестно, ни в Казанском ханстве, ни в Ногайцской орде, ни в Сибирском ханстве.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Успокойся) "А усть реки Белые Воложки вверх и по реке по Уфе, по обеим сторонам и до Оральтовы горы и дале, все живут башкирцы, а кормля их мед, зверь, рыба" ("Книга большому Чертежу", 1560гг). Близ усть Агидели начинались башкирские земли.
    До этого большая часть Башкирии была наместничеством Ногайской Орды со своими ханами, с Казанским ханством граничили примерно по реке Ик (приток Камы), где-то на востоке совр. Челябинс. области граничили с Сибирским ханством, в составе населния и войске которого также были башкиры. Собственно сами ногаи жили в основном между нижнй Волгой и Уралом.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    А меж этими улусами, в пыли за стадами КРС, бегали голозадые кочевники.

    — А как глянул в стороны — и-и, гроб с покойничком летает над крестами! А вдоль дороги мёртвые с косами стоять! И тишина!
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вся твоя аргументация - бездоказательные заявления и скабрезные ухмылки. Видимо, возразить нечего.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Вы розыскали штук 10 цитат, которыми пытаетесь доказывать, что у нас когда то был такой народ, с названием башкиры. Но ПОЧЕМУ ИХ НЕТ В ОСМАНСКИХ ЛЕТОПИСЯХ? Почему их нету в крымскотатарских летописях? Их ведь нету даже в европейских летописях тех лет. Например в летописях ВКЛ и Польши. А ведь там подробно описаны события в Ногайской орде. Уже в конце 17 века у них появились труды о ногайских татарах, но там нет никаких башкир.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Все есть в письмах, документах и в летописях, в т.ч. в арабских, персидских, европейских.
    Кстати, если ты такой правдоруб, переживающий за историю татар и башкир, покажи свое личико, а не скрывайся под анонимом. Героев должны знать в лицо.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Может вы откроете ваше прекрасное личико уважаемый?
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Хорошее предложение. Откройте вы для начала
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Так и решили, пока вы инкогнито, я - тоже.
    Ответить
    Анонимно 05 февр
    не зная. нас восточных башкир наченайте придумывать всякое ханства . не была у нас не ногайских. не тюменских. не сибирских ханств. а была главенства башкирских родов народа БашГура(народа Главной земли)Как Глава башкирских родов они и в наше время живут рядом с нами
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Помним и знаем, кто истреблял и истребляет мой народ
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    "Эй ты, недострелённый! Давай-ка на укол!"
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    татары + башкиры + казахи + азербайджанцы, и многие др. народы были когда то одной нацией - ТАТАРЫ.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    ну не начинайте...
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Они и сейчас один народ, единая неделимая татарская нация!
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Для вас в Кащенко места забронированы. Приезжайте, занимайте.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    А вы сами-то оттуда пишите?
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Приезжайте, узнаете. С коллегами своими пообщаетесь про историю, этногенез, культуру и многое другое. Времени у вас будет много. И собеседники найдутся.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Это место вы бронировали рядом с вашей?
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    Ваши друзья для вас держат койко-место
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Такие уроки истории не нужно забывать. И надо делать выводы.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Брехня, это не урок история, а обычная брехня.
    Автор надеется поднять брехнёй статус батырОв.)))
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Завидуй молча. Свой статус ты точно не поднимешь своими упрямыми отрицаниями фактов.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Факты пальцем из своих отверстий не выковыривают.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    по себе не суди
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Зато Тевкелев основал Челябинск. Теперь это крупный (население - 1,2 миллиона человек) промышленно развитый мегаполис. И тысячи башкир почему-то живут в этом городе.
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Салават красавчик!
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    "И надо делать выводы" ..Это вы про ,так называемую,"ответную месть"?В чем она заключается- в закрытии татарского культурного центра в селе Килимово, расположенного в красивейшем старинном дворце бояр Тевкелевых-Жантуриных, построенном в 1848-1852 годах?Притом, этот дворец был построен ни самим Тевкелевым,ни его сыном, а Шагин- Гиреем. Притом, этот дворец, по красоте,стилю и древности не имеет аналогов не только в Башкирии , но и во всей ближайшей округе.Дворец, который долгое время содержался в пристойном виде, благодаря жителям Килимово, теперь простаивает,тихо разрушается из-за отсуствия хоть мало- мальского финансирования .В самом деле, под ложными лозунгами не видим и не храним, то что имеется, потерявши- плачем.Успокоимся, наверное, только тогда, когда до горизонта расставим круглые шалаши и войлочные юрты.А что?
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    О чем это вы? Вам про Фому, а вы про Ерему...
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Это вы хотите перевести стрелки на Ерему.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Каким образом какой-то дом в Килимово связан с резней в башкирском селе? Вы еще какой-нибудь не связанный с Сеянтусом эпизод вспомните и повозмущайтесь. Ваш коммент не по теме.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Статья называется "ответная месть"))
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Как связаны "Ответная месть" и Килимово? Глупостями не занимайтесь.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Связаны напрямую.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вы пока даже призрачной связи не нашли. Не надо выдумывать и свои больные фантазии вываливать на всеобщее обозрение.
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Причины восстания
    опасениях башкир потерять вследствие российской экспансии вотчинные права на земли
    башкиры выступали за сохранение системы внутреннего самоуправления Башкортостана
    =================================
    Поскольку бумажки с вотчинными правами так никто никогда и не видал, ибо их Москве просто не с кем было подписывать, то боролись за просто так - за ради удовольствия.

    Сам стан от балды придумали и нарисовали только после 1917 года, то понять кто где и за что боролся - и вовсе непонятно.
    Видимо борьба шла на перспективу, типа, про запас и для профилактики плоскостопия.

    А чем занимались в 18 веке 1000 жителей, которые перешли к оседлой жизни в конце 19 века, вместо аула в селе, это и вовсе самая главная тайна.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    О, знакомый почерк анонимного твердолоба. Сколько тебе не тычь в архивы и описания, ты все равно ничего не видишь, не слышишь и не знаешь.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    МилАй, за такое описание, этого Рычкова, больше б ни видал никто.

    Скинь номер страницы ПЕРВОГО издания "История Оренбургская по учреждение Оренбургской губернии" (СПб., 1759), а не уфимского Уфа. 2002. Уфимский НЦ РАН.

    Почитаем. Интересно.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Тоже знакомые буковки, прыгающие с заглавной на строчную и обратно. Уже начали вникать в историю, искать источники? Вы делаете успехи. Работайте дальше над собой, возможно, в вашей голове вопросов больше не останется.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Это вам надо врать заканчивать.
    Неужели вы думаете, что брехня добавит вам интеллекта?

    Вы про Оренбургскую линию бы чего рассказали.
    У вас тогда многие ваши сказки в осадок выпадут.
    После восстания Пугачева, её строить бросили, ибо в ней надобность отпала.
    Хотя башкиры, по становым рассказкам, как бы продолжали бунтовать.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Ну-ка расскажите сказку местных Андерсенов. И про линии, и про все остальное... Глядишь, в какой-нибудь сборник сказок народов мира занесут.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вы Рычкова хоть читали, на которого ссылаетесь?
    Его экспедиция как раз Оренбургской линией и занималась.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Продолжай. Как раз сам себя сейчас загоняешь в логическую и фактическую ловушку.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    как и татарстан придумали в 1920 году. раньше такого региона не было. и не понятно, чем занимались местные жители до революции.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Умник, сначала уточни каких именно татар имеешь ввиду?
    ================
    «Нынешнее распространение этнонима „татары“, ... связано... со способом именования разных тюркских народов, принятым в Российской империи в XVIII-XIX вв.

    Этот способ таков: всех, кроме турок, якутов и чувашей, называли татарами...

    Это все хорошо известно любому профессиональному тюркологу....

    Поэтому, конечно, сама идея искать близкую генетику для современного распространения этого этнонима выглядит несколько наивной».
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Угу," всех кроме турок, якутов, чувашей называли татарами".Как мило.А за Золотую Орду, за иго отвечали нынешние татары, а остальные "татары" все юрк и в кусты.Зато час все в золотоордынцы хотят .
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Осталось еще китайцев записать в татары, так татары вообще станут самой многочисленной нацией.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Читай, Хамидуллин пишет выше(15:34)"Этот способ таков всех кроме турок, якутов, чувашей называли татарами. И мой ответ ему.А что, ты тоже скрытый татар что ли?
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    С чего вы взяли, что это Хамидуллин пишет? Не надо ему приписывать такие глупости.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Вам про Золотую орду вообще забыть надо.
    Ибо вы к ней никакого отношения не имеете.
    Само иго, как брехню, и вовсе вычеркнули даже из школьных учебников.

    А татары, после всей своей исторической стряпни, и вовсе теперь не знают кто они: если булгары, то их всех чингизиды давно вырезали, а если чингизиды, то в стане они пришлые оккупанты, а не коренное население.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Ничего, Хамидуллин напишет нам историю .Мы спокойны,как удав.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Бумагу для своих историй пусть помягче только выберет.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Китай 200 лет назывался Татарией господин хороший. Потому что там правила татарская династия хубилаидов - потомков Чингизхана. Эта династия у них называется - Юань. Татары ввели тогда бумажные деньги (впервые в мире) и оттуда денежная еденица - юань. Первыми именно татары там построили Великий китайский канал, равного которому и сейчас в мире нет, несравненный морской флот (татарские корабли со времен адмирала татарина Чжэн Хэ были в 5-6 раз больше чем корабли флотов Европы). Именно этот Чжэн Хэ и открыл Америку. Именно татары тогда и первыми в мире поставили балет, придумали бумагу, что ясно описано в китайских хрониках. И вообще весь север Китая - это земли татарские, там всегда проживали различные татарские племена. До реки Арслан-елга (Хуанхэ). Колумб плыл не в Индию, а в Татарию, в Хубилайскую Татарию, прочтите об этом в романе Бласко Ибаньеса "В поисках великого хана".
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Хамидуллина татары вообще не интересуют. Он исследует башкир. Пусть "историю" о т.н. татарах придумывают Хакимов со своими товарищами.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Уважаемый, посмотри на европейские карты средних веков и покажи среди них мне хотя бы одну, в которой не было бы ТАтарии.
    И покажи мне хотя бы 10 карт, в которых был бы эта мифическая Башкирия.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Если Хамидуллин не будет "думать "о татарах, он же останется без хлеба, вы что??Это же его хлеб.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Что касается средневековых европейских карт, никакой Татарии не было. Не надо Тартарию натягивать на современный Татарстан. Вообще, знаете происхождение слова "тартар"? Поищите, много любопытного узнаете, вряд ли кому захотелось бы иметь к этому отношение.
    А Башкирия на картах существует, к твоему сведению. Загляни в атласы. Причем по площади превосходит соседние Татарстан и Челябинскую область. Или твой мир ограничивается территорией твоего аула?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Уважаемый вы наверно имели в виду Тартарию?Смысль этого слова не имеет ничего общего с Татарией,ну а лукавить не хорошо.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Имеешь в виду "Историческую среду"?
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Насчет Татарии т Тартарии. Тартария и есть самая настоящая Татария. Витсен и саму Московию называет Восточной Татарией.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Тебе уже сказали, что Татария и Тартария - совершенно разные вещи, даже пишутся по-разному. Татария образовалась в 1920 году. Так бы и оставались какой-нибудь губернией. Спасибо Ленину и Сталину!
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Тартария и есть Татария. хватит татар ограничить Волго-Уралом.
    Читай Паркера, татарам 3 тыс лет. Рашид-ад-Дин писал, что татары имеют 30 государств. Это было уже в 13 веке.
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    Татарам 3 тысячи лет и имеют 30 государств. Вот так открытия! К вашему сожалению, у татар нет государства. Одна губерния и все. А насчёт 3 тысяч лет татарам вы скажите евреям, армянам, персам и ассирийцам. Вот они порезвятся.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Столько стараний, а караван продолжает движение. Обидно да?
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Кстати, а где копии договора между Татарстаном и Москвой? Может быть, и не было никакого соглашения.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    А хто это спрашивает?
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Чему и на что обижаться то?
    Что становая история - оголтелая брехня?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Так где же этот татарстано-московский договор?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Не брехня - только Святая Русь! Знаем, проходили. Перелистываем страницу.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Так больше ничего нет нет и не было.
    А ваши глюки даже пощупать нельзя.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Там же, где московско- башкирский, написанный на собачьей шкурку.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Сначала покажите из новейшей истории документ, прежде чем требовать тот, что составлен несколько столетий назад. Не можете? Ну же... Эх, жаль. Может быть, его и не было.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    только Святая Русь! // Русь осталась в Киеве. Тут ее у нас нету.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Верно!
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Из энциклопедии Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. (1890 - 1916гг.) Образ жизни башкир, по официальным сведениям, кочевой или полукочевой. Это определение не точно. Все башкиры имеют дома, живут в деревнях, пользуются определенными земельными наделами, на которых занимаются хлебопашеством или др. промыслами и ремеслами, и в этом отношении отличаются от крестьян или др. оседлых инородцев разве только степенью своего благосостояния. Одно, что могло бы дать повод к закреплению за башкирами названия полукочевого племени, это обычай с наступлением весны переселяться на так называемые коши, т. е. в войлочные кибитки, которые они в виде лагеря разбивают на своих полях или лугах. В местах безлесных эти летние помещения делаются из деревянных решеток в 2 аршина вышиной, обтянутых кругом войлоком, а на них ставят другие сводом, вкладывая их наверху в деревянный круг, который не закрывается кошмою, а образует отверстие, служащее трубой для дыма от очага, вырытого посередине коша. Впрочем, такая войлочная палатка лишь достояние богатых, среднего же состояния люди живут в аласыках (род лубочного шалаша) или же в простых шалашах, сделанных из прутьев и покрытых кошмами. В местах же, изобилующих лесом, летние помещения состоят из деревянных избушек или берестяных шатров, остающихся всегда на одном и том же месте. Впрочем, эти летние переселения существуют даже не у всех башкир, а много если у половины, именно там, где осталось еще очень много лугов и где эти луга расположены далеко от деревни, а у населения имеется еще скот. И в этом случае так называемая перекочевка не служит проявлением прежних кочевых привычек, а просто обусловливается хозяйственными соображениями и удобствами. В многоземельных местностях не только башкиры, но и русские крестьяне нередко переселяются на отдаленные поля и покосы и живут там с детьми и скотом по целым неделям в особо устроенных избушках. Это совершенно понятно, потому что крестьянину и башкиру неудобно и невыгодно каждый день возвращаться в деревню с отдаленного поля, и с кочевым или полукочевым состоянием это ничего общего не имеет. Башкиры, живя в своих летних палатках и избушках, занимаются сенокосом, гонкой дегтя и смолы, рубкой дров — смотря по местности. Здесь же, поблизости, у них пасется скот.
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    Анонимно 01 февр
    А вы посмотрите более ранние издания этой энциклопедии. Там написано: башкирские татары или башкиры - одно из татарских племен.
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    Анонимно 01 февр
    Были еще кабардинские татары, черемисские татары, калмыцкие татары и др . Тоже татары?
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    Анонимно 01 февр
    Всё это оптом было записано татарами, кроме турок, якутов и чувашей.
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    Анонимно 02 февр
    Были еще кабардинские татары, черемисские татары // Совершенно верно. Стали же русскими финугорские меря, мурома, мокша, эрзя и др русскими. А почему им не быть татарами?
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    Анонимно 02 февр
    Потому что кабардинцы, черемисы, калмыки это не татары в современном смысле, а разные народы со своими языками и культурой. Поэтому увидив в источнике слово "татар или тартар" не надо сразу связывать их с соврменными казанскими, надо просто разобраться.
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    Анонимно 02 февр
    Что казанские татары еще?
    Нет таких татар. Есть татары волго-уральские.
    И почему вы ограничиваете татар только Волго-Уралом?
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    Анонимно 04 февр
    Есть еще мексиканские татары, ЮАРские, полинезийсккие и австралийские татары. Татар много.
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  • Анонимно 31 янв
    Этот уфимский историк Салават Хамидуллин не родственник казанскому историку Булат Хамидуллину?
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    Анонимно 31 янв
    Не родственник. Во всяком случае - не близкий, это точно. Большая просьба задавать этот вопрос периодически в комментариях под публикациями Салавата и Булата Хамидуллиных, так как возможно, что мы оба что-то скрываем от наших родителей и когда-нибудь обо всем этом расскажем)) Статья интересная, Салават, спасибо за информацию. ＃Булат Хамидуллин.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    А вы умеете писать сказочки?
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Может быть, Лирон, пока жил в Уфе, успел - и родился Салават.
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  • Анонимно 31 янв
    В первой половине января 1736 года полковник А.И. Тевкелев выступил из Уфы в Бирск...

    П.И. Рычков, лично присутствовавший при этом, писал:
    ====================
    Рычков Петр Иванович
    В 1734-1737 годы участвовал в Оренбургской экспедиции под руководством И. К. Кирилова, а затем В. Н. Татищева.

    в 1734 году Рычков по рекомендации и под началом того же Кирилова приступил к работе в Оренбургской физической экспедиции, занимаясь поначалу правлением канцелярских дел. С 1736 года он стал работать в Самаре, где в то время располагалась канцелярия Оренбургской комиссии.
    ++++++++++++++++
    Зачем канцелярский географ из Самары поехал с военными?
    И сами подумайте: за такое описание экзекуции могли в то время присвоить звание члена-корреспондента?
    ++++++
    Старания М.В. Ломоносова не были напрасны — 29 января Академическое собрание присвоило П.И. Рычкову почетное звание члена-корреспондента. Диплом был выдан Рычкову 18 августа того же года.

    Об этой важнейшей вехе жизни Рычков упоминает в «Записках», адресованных своим детям: «…Петербургская императорская Академия наук за разные мои сочинения… учинила меня своим корреспондующим членом…»
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    и что? к чему этот коммент вообще?
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Логика у вас - слабое звено.
    А сказку про аул, тогда кто у вас написал? Кроме вас самих?
    Рычков то в тот год из Самары то не выезжал
    .
    А если бы он эту байку опубликовал, то его бы больше не видал никто.
    А так ему, за труды и публикации, сам Ломоносов член-кора выхлопотал.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Для тебя Ломоносов, Рычков и другие ученые мужи, конечно, пустой звук и их авторитет тебе ни о чем не говорит. Для тебя наука - это фоменковщина. Отсюда и все твои комментарии-отрацалова.
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  • Анонимно 31 янв
    Башкиры знали, на что шли. Это был их выбор — выбор свободных людей, в конечном итоге отстоявших свое право на существование.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Какие именно башкиры шли? Уточните.
    Они ж себя до сих пор делят на племена, касты и породы.
    Семь племён пошло на укроп, а остальное - второй сорт или некондиция.
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    Анонимно 01 февр
    Вы почему людей, целый народ сравниваете с растениями? Может быть, вы сами сорняк, поэтому по себе судите остальных?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вы ж сами себе такой укроп нарисовали.
    Причём каждая тычинка - самое чистопородное племя.

    А племён вы у себя насчитали на одуванчик с приветом.
    Выходит, что кто на укроп не попал - второй сорт или даже некондиция.
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    На таких безродных провокаторов, как ты, и тычинки не найдется. Так что завидуй молча.
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Жаль Хамидуллина...Столько надо выдумывать? Сочинить несуществующие
    истории. Надо придумать башкирские корни огромному количеству татар, которые жили и творили в Уфимской губернии. А потом поддержать легенды об огромном количестве башкир живущих от Волги до Урала и за Уралом. Не до исторической науки...
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Себя пожалей: ничего не видишь, не слышишь и не понимаешь. Как новорожденный котенок.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    А зачем их придумывать,когда всё это зафиксировано документально,просто надо всё открыто опубликовать у вас из архивов,а не юлить,придумывая всякие небылицы.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Уважаемый. Приведи мне хлтя бы одну страницу из российских и московитских переписей населения 16-17 веков, в КОТОРЫХ ФИКСИРОВАЛСЯ ХОТЯ БЫ ОДИН БАШКИР. Нет башкир. Нигде нет. Ни в российских переписях до 18 века, ни в летописях. А ведь все события15 -18 веков отчетливо фиксированы в османских и в крымскотатарских летописях. Там эти мифические башкиры ни разу не упоминаются. Их нет и в российских летописях до 16 века, нет ни в европейских, ни в арабо-персидских, ни в китайских летописях. Где ж они были тогда? За кустами спрятались или за горами?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Не неси чушь. По башкирам полно источников. По 17-18в в архивах есть описание восстаний, допросы и тд. Есть записи путешественников, этнографов, географов. До этого арабские и европейские источники.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    У батырОв одно место такое есть, они его ещё архивом называют.
    Там у них всё и скапливается, и пальцем достаётся по мере надобности.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    а у тебя нет ни пальцев для ковыряния, ни места для скапливания. потому все сюда вываливаешь.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    До 18 века башкиры почти нигде не упоминаются.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    опять одно и то же. вот тебя точно нет, раз нигде не упоминаешься.
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Зато Тевкилев основал Челябинск - и почемуто назвал по татарски ( Челяби - князь , княжеский город ) , знатоки истории вы наши .
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    И еще такие как Тевкилев основали города - Саратов сарытау желтая гора , Самара сумэря чистый навар , Барнаул быренгэ аул , и прочее прочее - и называли почему-то по татарски .
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Тевкелев не основывал Саратов, Самару и Барнаул. А Челябинск он основал. Почему дали такое название - версий много. Загляните в Википедию, поищите по Яндексу и просвещайтесь.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    А смысла так и не поняли , почему это у русских городов татарские названия .
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Потому что названия не татарские, а тюркские. Как и у Астрахани, Тмутаракани, Кумертау, Кемерово, Бишкека, Кокшетау и прочих Кыштымах. Не надо весь тюркский мир сводить к одним татарам.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Тюркские,эта территория огромного когломерата Дешти-Кипчак,топонимика во многом сохранилась с тех времен,тогда термина татары в нынешнем понятии еще не существовал.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Потому что названия не татарские, а тюркские.// Никакие тюркские, а татарские, именно татарские. Этноним татар заменить на тюрк велел Сталин. А до него это говорили Столыпин и Ильминский.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    ты сначала посмотри на происхождение этнонима "татар", прежде чем такие глупости писать. никакой сталин никаких "тюрков" не придумывал. они были задолго до него. да и ты не уподобляйся сталинским интерпретациям.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Когда татары имели целые империи, никаких тюрков в истории еще не было. И никаких там башкир и прочих.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Татары имели целые империи? Давно так не хохотал))))

    Если в Арабском халифате, Британии, Османской Порте, Монгольской империи, Франции, Персии правили татары, то, наверное, вы правы. А пока вызывайте себе скорую.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Татары имели целые империи? // Читай мемуары Наполеона. Которых он писал на острове Св.Елены. Он всю жизнь завидовал татарам, и хотел строить империю, которая была бы хотя бы сравнима в размерах с Татарской империей.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Эти мемуары написал Хакимов или Исхаков?
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    В интернете есть, можешь прочитать его мемуары.
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    что он там пишет о пресловутый татарах? можешь привести цитатку?
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    а иванов написал книгу название,,вилы,, очень подробно про пугачевский бунт и башкирские бунты написано на высоком уровне как и все ивановское
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Выражение во всю ивановскую, точнее, орать во всю ивановскую, известно очень давно и употребляется достаточно широко, смысл выражения известен, но происхождение далеко не очевидно и требует разъяснения.

    Оказывается, у выражения кричать во всю ивановскую есть совершенно четкое происхождение. И слово Ивановская нужно писать с большой буквы, как имя собственное, потому, что речь идет об Ивановской площади Кремля, то есть площади рядом с колокольней Ивана Великого.
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    башкир, но получилось так, что их численность сократилась едва ли не наполовину
    ==============
    МилАй, автор, а сколько их всего то всего было до того как в половину убыло?
    Кто их когда считал?

    Только не надо врать про ревизские сказки.
    В них, эта публика, вообще не учитывалась.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Какая тогда учитывалась "публика"? Соври что-нибудь поинтересней, можешь снова повыделять гласные. А то опять начнешь унылую песню: того не было, сего не было...
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Считали только тех кто сидел на одном месте и налоги платил.
    Всё остальное дикое и бегающее считалось простым пейзажем за окном, и эту всю флору и фауну меж собой никак не разделяли и не считали.
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    А что уже гласные перестал выделять? Может быть, это ты неучтенная безымянная флора-фауна?
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    «Завоевание Башкирии Россией 1552—1740»
    ==========================
    Вы бы хоть врали складно, что ли.

    Какую Башкирию завоевала Россия в 1552-1740, если сам стан от балды придумали и нарисовали только после 1917 года?!
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Одни и те же "аргументы": некий стан придумали большевики и бла-бла-бла. Народ кровью отвоевал себе республику. Да, и Башкирия вошла в состав Русского государства при Иване Грозном. А большевики никому ничего просто так не раздавали. Так что свое ехидство придержите при себе. Тебе не нравятся исторические факты? Сочувствую. Как же ты живешь с такой злобой?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вы склеротик?
    Сам автор признал, что Башкирии до 1917 года не было.
    +++++++++++++++
    Анонимно 31 янв
    Как административной единицы не было.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/88090-tragediya-v-seyantuse-reznya-i-posledstviya
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    и что? твоих вымыслов не подтверждает.
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Весть о... всколыхнула всю Башкирию
    ===========
    Саму Башкирию комуняки несколько раз перерисовывали, пока нарисовали нынешний анклав, а тогда уже все знали чего и где колыхать.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Башкирия была, есть и будет. А ты безымянный комментатор-провокатор на полминуты. Тебя в лучшем случае прочитали и забыли.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Была и будет. Просто переименовать надо его или в Беловожский улус или в Ногайскую орду.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Поэтому, чтобы никто не мучился, всё в России назвали Россией.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Прекращай фантазировать со своим Беловожскоим улусом. Ну нет и не было такого образования. Или если уж начал сочинять, то придумай какой-нибудь фэнтэзийный сюжет. Пусть будет поэпичней "Властелина колец". Глядишь, и фильм снимут, Оскара получишь.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Наоборот, не быор никакого образования с названем Башкирия.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Если не было, то о какой Башкирии пишут Витсен, Рычков, Лаббе и другие русские и европейские исследователи? Вот твоего мифического Беловолжского улуса нигде не было и нет. Ты, кстати, уже на других площадках пытаешься протолкнуть свою историю о каком-то улусе, не первый год. Сочувствую тебе.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Это твои авторы пишут только о той части татарской земли, которая стала служить Москве. И все это относится к 18-19 векам.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Та часть "татарской" земли, где татары (этноним появился в к. 19в.) В лучшем случае мимо приезжали. А так их ни разу там не было
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Этноним появился только в 19 веке // вы это открытие отправьте в Российскую академию, еще и в историческое общество. не забудьте еще и отправить в министерство образования, почему они в школах истории учат о каких-то татарах 13 века.
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    О "татарах 13 века" говорят только местные историки. Как нация татары образовались только в 19 веке. Тебе это подтвердят и казанские историки. Кстати, погугли понятие нация. Не знаю, насколько перевернется твой внутренний мир, но будешь осторожней оперировать подобными терминами и кидаться безапелляционными заявлениями
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    В последний раз к башкирам в 1773 году обратился Емельян Пугачев со словами «будьте свободными как степные звери», и они поголовно встали под его знамена.
    ==============
    Особенно в этом преуспели звери из коллектива под руководством Салавата Юлаева, который орудовал в тылу войск Пугачева, сжигая деревни и заводы вместе с людьми.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Он никогда не говорил о башкирах, а Салават Юлаев у него числился как татарский генерал-бригадир.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вы целый народ называете зверями? И уже Салавата Юлаева в татары записали? Ну это уже полная клиника!
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вечно в нашей памяти, национальный герой Батырша, тоже из ТАТАР будет.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Батырша Галиев - из мишар происходит. И он предводительствовал восстанием, в который вошли мишари и башкиры. Кто-то это отрицает? Чего проблему на пустом месте придумываете? И сами же свои домыслы разоблачаете.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    На каком языке велся допрос Салавата?
    На каком языке он писал свои стихи? На кувакано-табынском наречии что-ли?
    На каком языке написаны обращения Пугачева?
    И вообще, нет никакого "русского" Пугачева, а есть татарин-казак из донского села Бесменда (Пятеро тут (бес=беш - пятеро, менда=монда - тут, Екатерина потом переименовала это село на Зимовейское, чтоб предать к забвению все дела Богачуры)) Богачура. Это потом екатеринские "историки" татарское имя Богачура переисывали в "Пугачева". А Емельян - его имя после крещения (Касьянов "Казацкий народ"). В крымско-татарских и османских летописях: не Пугачев, а Богачура.
    Почему он столицей сделал татарское село? - Потому что был из донских татар-казаков, которых московиты завоевали и насильно крестили.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вот, авторский текст, между прочим, про народ-зверь.

    "..Емельян Пугачев со словами «будьте свободными как степные звери», и они поголовно встали..."

    А Салавату Юлаеву надо было звание группен фюрера присвоить за успехи в уничтожение в тылу Пугачева заводов и деревень вместе с жителями.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Насчет языка. Был язык тюрки. На нем и составлялись документы. Теперь неправильно называют старотатарским. Даже если допрос Салавата был на мишарском, он легко его понимал. Как и сейчас башкиры легко понимают не только башкирский, но и разные диалекты татарского. Так что твои вопросы опять "не в тему".
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Поэтому даже гуголь не стал делать с этого языка переводчик, ибо никто толком не знает что это за язык.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    А как сам Богачура называл этот язык? На каком языке велел писать свои обращения Разин? На этом мифическом тюрки что ли?
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Ты б еще церковнославянский привел в пример и удивился, почему Гугл не переводит с церковнославянского? Зачем Гуглу язык тюрки с арабской графикой, если он сейчас практически не используется? А до башкирского разработчики еще доберутся и сделают переводчик. Не беспокойся. За свой язык переживай лучше.
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    в 1736 году на территории Башкирии в ходе наиболее резонансных сражений (под Верхояицком, Красноуфимском, Осой, деревнями Кубово, Урмекеево и Кундешли)
    ============
    в 1736 году на территории Башкирии:

    Верхояицк (сегодня - Верхне-уральск) — город в России, административный центр Верхнеуральского муниципального района Челябинской области.

    Красноуфи́мск — город в Свердловской области России...

    Оса́ — город в Пермском крае России....

    Короче, это был стан от моря и до моря.)))
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    "становец"- провокатор!
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Географию учи вначале, тогда врать складно будешь.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Вы знаете, что есть понятие Большая Башкирия? Все эти города как раз и входят в это понятие. Административно-территориально она не закреплена, но условное понятие существует. Как, скажем, Курдистан.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    И ещё Земля круглая, куда ни ткни в стан попадёшь.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    У башкир, татар и казахов есть своя историческая родина, своя республика. А вот кто ты будешь?
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Тевкелев чей холоп?
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Тефкелев - предвлдитель башкирских карателей, которые вырезали население Сеянтуза.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Ну конечно. Такой предводитель башкир, что они теперь в благодарность своему "шефу" песню "Тяфтиляу" сочинили. Почему вы такую откровенную ложь пишете? И деанонимизируйтесь, прежде чем еще что-то писать. Иначе ваши комменты - пустой звук.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Особенно крАсивА наврано про то, как каратели загнали вооружённых железками жителей в домик и подожгли, а потом долго отбивались от нападавших изнутри. Такое ведь ещё придумать надо было!!! А вот автор смог.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Ну конечно. Такой предводитель башкир, что они теперь в благодарность своему "шефу" песню "Тяфтиляу" сочинили.// Не ври. Тяфтиляу – татарская песня. В Зауралье никто эту песню не знает. Там поют «Уралым», «Ирандык-тау», «Кара-бога хау-хау», «Шаура-килен», но Тафтиляу – не поют. Что касается сочинений всяких, да, в Зауралье сочинили, только не песню, а танцы «Перовский». Ансамбль Гаскарова танцует. Потому что в карательном походе Перовского так много ограбили башкиры и поэтому кго так почитают. А может еще и потому, что губернатор Перовский им «в зубы бил, в лица плевал и деньга много давал» Ф.Д.Нефедов.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Исходя из вашей логики, все что ни поют русские, башкиры, татары, являются татарскими песнями. И плов с бишбармаком - чисто татарские блюда. Скажите, может быть, татары изобрели порох, бумагу, колесо и стали основателями мировых религий? Ньютон и Эдиссон - не из ваших будут?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Бумагу изобрели точно татары, это фиксировано в китайских летописях.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Значит, бумагу точно изобрели татары?
    Ч.т.д.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Точно татары. Как я уже писал, это фиксировано в китайских летописях. Илинские татары еще до этого использовали нечто подрбное в своих хозяйственных целях. Они мелко крошили луб липы и других деревьев, долго держали в воде и потом сушили на солнце в деревянных коробках. Получалась тонкая бумажная масса. Китайцы увидели это и такие листы начали использовать для письма.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Вы точно здоровы? Может быть, ещё патентное право предъявите?
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Зачем врать-то?
    И врать так нагло и беспардонно!
    Сеянтус – татарская деревня в Бирском уезде. Там никогда никаких этнических башкир не было и нет. Местные татары записались в башкирское сословие только во время 4-5 ревизий, и только из-за привелегий этого сословия. На этот раз этот обманщик название деревни написал еще по татарски – Сеянтус. Точное татарское название деревни – Сөянтуз (Сөян+туз = кора молодого дуба). А до этого он всегда писал его на башкирский лад – Хеянтус. Да и название волости всегда писал на башкирский лад – Балыксинская. Никакой Балыксинской волости не было, а была татарская Балыкчинская волость. Этот врун все события тех времен переворачивает с ног на голову, все описывает на 100 %-в наоборот.
    А фактически было вот что. Татары Предуралья, в т.ч. и татары Балыкчинской волости, подняли восстание. Для подавления этого восстания была создана Башкирская комиссия и ее воинские части. Вот каков был состав карательного отряда этой башкирской комиссии: регулярные войска – 4467 чел, верные башкирцы – 4455 чел, казаки, крестьянское ополчение и др – 2315 чел, всего 11237 чел. Половина – верные башкирцы! Вот что пишет Рычков о зверствах карательного отряда и в т.ч. карателей-башкирцев: “Близ тысячи человек с женами и с детьми их во оной деревне перестреляно, и от драгун штыками, а от верных башкирцев копьями переколото. Сверх того сто пять человек забраны были в один амбар и тут огнем сожжены. …И таким образом вся деревни Сеянтус жители с их женами и с детьми от мала до велика чрез одну ночь огнем и оружием погублены а жилища их в пепел обращено”. В действительности именно эти башкиры и вырезали татар, а у Хамидуллина этот акт геноцида превращается как истребление этих же карателей.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Как мы видим, ты верный ученик Фоменко? Так перевернуть факты с ног на голову. Не удивлюсь, если для тебя Великую Отечественную выиграл Гитлер, а Отечественную войну 1812 года - Наполеон. Скажи, любезный, Тевкелев случаем не из башкир происходит? Тогда бы твоя картинка вообще была бы идеально гармоничной.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    При чем здесь отечественные войны ,речь о конкретном событии,Хамидуллин не первый раз замечен в обмане.В Башкир действует централизованная пропагандистская машина по фальсификациям.Когда у нас показывало БСТ,Хамидуллин в приказном порядке требовал создания родословных,приписывал деревни ,в том числе и татарские ,к башкирским родам.В такой то деревни живут живет такой род и все .Татары у него всегда плохие,до тех пор пока не записались башкирами.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Опять голословные наезды на историка. Одна бабка сказала... И пошло-поехало. Реальных фактов предъявить не можешь.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вам конкоетные цитаты из конкретных авторов представляют, а вы обвиняете в бездоказательности.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вы по-настоящему цитат, подтверждающих ваши домыслы, не привели. Одни пустые наезды на автора статьи. Не более.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    А от Рычкова не цитата, а домыслы?
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Цитаты, разбавленные твоими домыслами.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Это у автора этой стаьи такие цитаты, все без исключения искаженные или вырванные из контекста.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    У автора все четкие. Просто ломают твои представления, разрушают твой внутренний мир. Отсюда такая дикая реакция.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    У него нет ни одной точной цитаты, Подача материала - всегда тенденциозная.
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    Просто тебе нечем возразить. Одни возмущения, не более.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    По документам первая массовая волна переселенцев из татар произошла после начала насильного их крещения ,башкиры как родственный народ их приняли,помогли всем что могли,но на правах припущенников,то есть дали землю на аренду,это потом в наказание башкирам-бунтовщикам,царская власть отнимала их в пользу верных инородцев,в том числе татарам,мишарам,намеренно противопоставляя эти народы,вот тогда произошёл массовый переход татар на сторону властей, в главных трактах по всем почтовым ямам были размещены переселенцы из верных татар,говорить о том ,что эти верные татары поднимали восстания,а башкиры-бунтовщики в благодарность властям за отнимание своих земель,их подавляли может только человек недалекий от истории.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Татары, если и переселились, только на СВОИ ТАТАРСКИЕ ЗЕМЛИ. Вот что пишет начмет этого марийские историки. Известно, что самое ожесточенное сопротивление московской экспансии проявили именно черемисы-марийцы. Почему? Потому что самим татарам можно было куда отступать, все земли до Кавказа и Байкала были татарскими. А черемисам отступать было некуда. Вот из-за этого так долго и сражались за родную землю. Что касается башкир. Когда татары отступали на восток, там никаких башкир не было. Были те же татары Беловолжкого улуса. Ногайской орды и Сибирского ханства.

    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вот он какой татарский мир - от Тихого до Атлантического. Небось, когда после революции бежали в Китай и Австралию, они тоже на свои исконно татарские земли возвращались.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Не надо скромничать, объяви что татарские земли от Франции до Японии, что мелочишься.)
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Все земли Золотой орды - татарские земли.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Вот кто жил в Золотой Орде. "Из русских, черкесов, булгар, кипчаков, аланов, (жителей) Крыма с Кафой и Азаком, башкирдов и м.к.с.(мокши) собралось войско изрядно большое. С такою неподдающеюся счету армией, превосходившей число древесных листьев и дождевых капель, в конце 790 г. (= 11 I — 30 ХII 1388), соответствующего году крокодила, в начале зимы двинулся он против Тимура." (Шарефеддин Йезди. Книга побед).
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Вы нашли еще одну цитату про этих башгирд-венгров? Но там случайно не баджары?
    11 цитат у вас наконец.
    А во всех остальных источниках люди в войсках и Тамерлана, и Токтамыша, и Елигея называются татарами. А таких источников – тысячи.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Гичего странного в этом нет. Согласно Ясе Чингизхана, все народы, которые были в составе татарских империй несли воинскую повинность. И должны были предоставить во время войны воинские части из расчета один воин на 10 домов. А у самих татар призывали все взрослое мужское население. А Хубилай издал указ, что призывается каждый шестой и таким образом набрал миллионную армию для того, чтоб присоединить государство Сун. Там тоже были и русы, и венгры=башгирды, и кипчаки, и китайцы и т.д. Но только из-за этого татарская империя Хубилая не стала не русским, не башгирдско-венгерским, да и армия его в источниках называется татарской армией.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Как видишь при близком рассмотрении население Орды оказывается многонациональным, а вот татар там нет. "Татарами" могли называться монгольская верхушка. Жужани, шивеи назывались у китайцев "татарами", поэтому монголов после их похода на запад западные и русские источники часто называли татарами.
    Позже жителей всех завоеванных стран считали татарами, хотя там жили разные народы.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    И правильно таких и называли.
    Возьмем к примеру китайев - ханьцев.
    Когда то ханцами были небольшое население в Срединном царстве в Китае. Все остальное население и называлось по другому, и говорило на других языках. И постепенно, в течение тысячелетий многие из этих народов стали ханьцами, китайцами. Сейчас всех их китайцами зовут, а 90 %-в этих "китайцев не имеют никакого отношения к этим ханьцам-китайцам.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вот вы утверждаете-"Местные татары записались в башкирское сословие только во время 4-5 ревизий, и только из-за привелегий этого сословия."Как это вы представляете,захотели они и записались,и сразу им и привелегии,то есть башкиры-вотчинники побежали делить свои земли на вновь записавщих,притом зная ,что как больше дольщиков,тем меньше доли достаются каждому ,соответственно и благосостояние ухудшается геометрически,то есть отказались от плат аренды от припущенников за красивые глаза?Вы хот понимаете что несёте?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Уважаемый. Ты мне приведи хотя бы один документ, что в 17 веке в Бирском уезде был какой да нибудь башкир? Приведи хотя бы один лист московитских переписей, где фиксирован там хотя бы один башкир.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Для начала ты приведи записи, что там не было башкир. Или хоть одну записку, что там были татары. Уверен, не получится у тебя ничего. Так что не пыжься, а то опять по своим граблям пройдешься
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Открой любую летопись любого государства тех времен - найдешь тысячи цитат.
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    Не находятся твои цитаты. Только давай не подменяй Тартарию Татарией. А то опять в лужу сядешь.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Извиняюсь, Сөянтуз – по татарски будет кора липы, наверно местное население занималось заготовкой мачала. сөян (юкә) по татарски – липа. Я тут запутал это слово со словом “туера” – имено так называют молодой дуб. Эти слова редко применяют сейчас.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Ну, оно даже лыко не вязало.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Род балыксы по генам родня восточным и южным башкирам.Так что это такие же башкиры.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Никакого рода балыксы нету. Есть татарская Балыкчинская волость, уфимские обманщики названия волостей Уфимского и других губерний объявили какими-то мифическими родами. Причем какими-то мифическими "башкирскими- венгерскими".
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Есть род балыксы. Они родня по генам восточным и южным башкирам, многие из балыксы уже знают об этом. А вот настоящие казанские от башкир далеки по генам.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    гаплогруппы татарского населения Уфимского края до Урала ничем не отличаются от гаплогрупп татарского населения Татарстана. А вот гаплогруппы людей Зауралья - резко отличаются. Они даже отличаются от гаплогрупп населения Южного Урала. Там угрофинские гаплогруппы. Об этом писали на сайте ПроУфу.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Не так, не выдавай желаемое за действительное. Казанские татары и мишари, которые живут в РБ близки по генам к татарам и мишарям РТ, Нижегор. обл. А вот башкиры, живущие на севере и западе РБ близки по генам к восточным и южным башкирам. И в целом башкиры далеки от казанских. Казанские по генам близки к марийцам, чувашам, удмуртам.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Не надо врать. Гены северо-западных "башкир" такие же как и гены татар Татарстана.А вот гены горных "башкир" действительно похожи на гены фин-угров.
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    Гены казанских татар показывают близкое родство с марийцами. Северо-западные башкиры к ним отношения не имеют. Фино-угорский компонент у них минимален. И даже их шежере подтверждают родство с юго-восточными башкирами. Их диалект действительно близок к современному татарскому языку. Так что свои домыслы оставьте для школьников.
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Вот что пишет о трагических событиях тех времен местный краевед, блогер, писатель Радик Нуретдин (ныне покойный)
    Радик Нуретдин: Сөян Тузда купкан өермә…
    Октябрь 10th, 201

    1736нчы елның 19нчы январендә
    урыс гаскәре хәзерге Аскын районы
    җирендә ике мең кешене атып һәм
    чәнчеп үтерде, ә Сөян Туз авылын
    һәм аның 105 кешесен тереләй яндырды.
    Тарих битеннән
    Котырына утлы өермә,

    Амбар эче тулы халык.
    Язмаган ходай берсенә дә
    Котылырга тере калып.
    Ут үрмәли өскә, кыекка,
    Сынып төшә өрлек-матча.
    Чукынмаган өчен уч ала,
    Канга баткан урыс патша.
    Көтмәгәндә ишек ишелде,
    Ут эченнән чыкты бала.
    Сабый башына да кылыч,
    Әйтте урыс: «Шаһит кала…»
    Ыргыттылар бала гәүдәсен
    Уртасына ут- ялкынның.
    -Кылычта ут баса,- дип патша-
    Көрәшен кара халыкның.
    Татар рухын сүндермәкчеләр,
    Утка салып тере килеш.
    Белмәделәр күтәреләсен:
    Балтач, Борай, Бүздәк, Илеш…
    Сөян Тузда купкан өермә
    Урал буйларын ялмады.
    Янды Идел, янды Ырымбур,
    Янды, дөрләде Чулманы…
    Нигә әле янды, дип сөйлим,
    Русия әле дә яна.
    Сөян Тузның хәтәр ялкыны
    Кавказ буйлап йөри, әнә.
    Чукынмаган, буйсынмаганны
    Җиңеп булмый, салып утка.
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    На что он ссылается, "краевед" ваш?
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    О том, что татарские восстания подавляли именно этнические башкиры признает и автор книги «Башкирские восстания» И.Акманов. Он конечно так прямо не говорит, он говорит о том, что среди восставших не было единства. Когда восстали в Предуралье, зауральские башкиры проявили верность царю и активно участвовали в подавлении восстания. А этнические башкиры живут как раз именно в Зауралье.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Во-первых, башкиры живут и в Предуралье, на Урале и в Зауралье. Во-вторых, кто отрицает, что были и "верные" башкиры? Кому открываешь Америку? Если на то пошло, вспомни и "верных" мишар. И того же крещеного татарина Тевкелева. Дальше что?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вы Вначале старались отрицать сведения о верных башкирцах.Когда напомнили об этом, нехотя вставили одну фразу о них.Хитрите, однако.Вы уж больше не забывайте о них и не хитрите больше.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    как ты ловко стрелки переводишь. и так заврался, что когда тебя уличили во лжи, пытаешься оправдаться. твои наезды неуместны. из какого ты леса вышел?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    А башкиры случайно не живут еще и в Заказанье?
    А дело обстояло именно так: татары восстали, а их восстание подавляли именно башкиры, этнические башкиры Зауралья.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Каких еще восставших татар подавляли башкиры? Ой, рассмешили...
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Почти всех татарских восстаний на Волго_Урале.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    единственно, когда татары какое-то восстание поднимали, были ваисовцы. а после покорения казани не восставали
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Многие татарские восстания советские лжеученые объявили некими "башкирскими". Далее, прочтите труды казацкого историка Касьянова, он пишет, что все так называемые "крестьянские бунты" (Сары Азмана, Хлопка, Болотникова, Разина, Бугачуры (московские обманщики пишут - Пугачева), Булавина - кипчако-татарские восстания. Казаки это самое коренное население, бывшие кипчаки-половцы, именно они и были основным населением Золотой орды, говорили они по татаро-кипчакски, Московия завоевала ихние земли и они восставали против этих оккупантов.
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    Вот видите, Вы фантазируете на ходу.
    А что это за "крещеный татарин Тевкелев"?
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    Так называемые восстания под предводительством Разина и Пугачева, в действительности и есть восстания татар и других примкнувших народов Идель - Урала.
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    Стенька Разин и Емельян Пугачев вдруг стали татарами? Небось, они ещё за мусульманскую веру боролись?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Я от тебя впервые слышу про татарские восстания. Обычно татары присоединялись к восстаниям башкир. К твоему сведению, тевтелькин был крещёным татаром
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вот эти татарские восстания вы и присвоили. Умалчиваете, как ваши предки эти восстания подавляли, еще и не раз не пишите, как много зла принесли вы киргиз-кайсакам и народам Средней Азии, верой и правдой служив Белому падишаху.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Сары Мергэн из башкир рода катай, Кусюм Тюлекеев из рода тамьян, Мурат из рода мен, Алдар Исянгильдин из рода бурзян, Кильмяк Нурушев из рода юрматы, Юсуп Арыков из рода табын, Тулькучура Алдагулов из рода кудей, Мандар Карабаев из дуван, Кусяп Султангулов из тангаур, Дюмей Ишкеев из байлар , Бепеня Торопбердин из кувакан, Арсланбек Баккин из катай, Акай Кусюмов из тамьян и тд.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Давайте разобраться. Если они катайцы, почему они какие-то мифические башкиры? Татары-катайцы были теми последними, кого Чингизхан присоединил к своему госуларству. Они были татарами и до Чингизхана, и в его время и после его смерти. С какого перепугу они должны превратится в какие-то башгирды-венгры? Бурзянцы. Читайте Гумилева. Он пишет именно бурджянцы (которых нынче считают какими-то башкирами) и есть – самое настоящее племя Чингиза. На востоке Ирана есть небольшая этническая группа бурджянцев, они считают себя потомками татар Чингизхана. С какого страха булгары-юрматынцы должны стать какими-то башкирами? Где есть род или племя байлар? Где оно фиксировано? Это просто название волости. Куваканы – часть татар-табынцев. Читай завещание Чингизхана. Он пишет, что завещает четыре татаро-табынских полка во главе Майкы беем своему внуку Бату хану как личную гвардию. И т.д. Еще. По башкирски будет не Сары Мерген, а Хары Мерген голубчик. Так что никаких башкирских родов нет, все зауральские – самые настоящие татаро-монгольские племена. А всех остальных уфимские обманщики просто придумали, т.е названия волостей объвили какими-то несуществующими родами.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    "Татары" это второе имя для некоторых монгольских племен, таких как жужани, шивэй и тд. К тюркам они не имеют отношения, у них монгольский язык и монг. культура. Об этом же писал и М.Кашгари. Поэтому твое жонглирование словами "татары Чингисхана" не имеет этнического смысла. Были монголы, которых называли "татарами, тартарами, дадарами" и сами они иногда себя так называли. Но они были монголами, не тюрками.
    Катайцы, куваканы, бурзяне и др. это в основе своем генетически местные племена (от андроновцев и ямников). Хотя некоторым из башкирских племен их названия могло достаться от названий древних народов, но эти вливания были небольшими. Но от монгольских "татар Чингисхана" влвивания вряд ли были, скорее просто от тюрков. Из этого вывод что как ни произноси, Сары Мергэн или Хары Мергэн это все диалекты башкирского языка, поскольку у тех татар родным был монгольский язык. И похожего на башкирский языка нет ни в Монголии, ни в Сибири, ни на севере Китая, Тянь-Шане, Джунгарии.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Вы хоть вашу кузеева читайте. Он ясно пишет откуда есть например эти катайцы. Он приписывает к татаро-монголам даже население Мензелениского уезда. Байлары+байдары и т.д. // куваканы часть табынцев, а табынцы - татаро-монголы Бату хана // Случайно и русский язык - не диалект башкирского? //
    Просто вас до того запугали этими страшилками о татаро-монгольском иге, о татаро-монгольских нашествиях (которых не было никогда), и из-за этого вы отказались от своего самоназвания, от своей соавной истории и придумали себе лживую историю взяв самоназванием самоназвание венгров-башгирд. Татарол-монголы - это вы есть голубчик. Вы хотя бы Жаксылыка Сабитова читайте. Он же признает, что 40 %-в казахов - татаро-монголы, а вас он полностью причисляет к ним.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    татары это жужани, шивеи, т.е монголы. К тюркам не имеют отношения. Катаи, табыны, куваканы, бурзяне по генам оказались местными родами, к монголам не относятся. Не было никаких монголо-татар, были монголы и покоренное ими разное население. Татары их монгол второе имя.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Вы уж сами разберетесь вначале. Если уж ваш историк сам пишет, что эти племена татаро-монгольские. вы уж вначале его переправьте, потом будете вести дискуссию в интернете.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Так ты ж сам не разобрался, кто ты - монгол, булгарин или тюркизированный финно-угр.
    Ответить
    Анонимно 10 февр
    Продолжаете фантазировать?
    Ну приведите какой-нибудь документ, обосновывающий Ваш фантастический тезис
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вам надо поднять уровень базовой составляющей знаний по истории,понять в чем разница между башкирами вотчинниками и татарами припущенниками,вотчинник это земловладелец,обладающий долей площади от общей,имеющий право голоса при любых сделках с этой землёй,крайне незаинтересованный от потери этой доли,как необходимого условия для жизнеобеспечения себя и семьи ,даже уменьшении этой доли ударяло по уровню благосостоянии данного лица.Припущенник-это на правах аренды живущий у земли вотчинника,платил за использование этой землой различными способами деньгами,трудом итд.И никто за красивые глаза не разрешал перейти на сословие вотчинников,а значит записаться башкирами,зная,что это будет уменьшать долю каждого,возможно были единичные случаи за особые случаи,но массового перехода не зафиксированы никакими документами,а теперь логически поразмыслим,кто из них поднялся бы на борьбу за эти земли,вотчинники-башкиры или припущенники-татары,типтяре или вообще служивые мишары?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    В учетных записях Московии до 18 века не было никаких башкир и никаких припущенников.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    неужто ты учетные записи эти видел? ну-ка, поделись, что там? и кто там есть, кого нет?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Всё в архивах есть.))) ИшшЫ.)))
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    В архивам все есть, только там нету никаких башкир. И нету до 18 века.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Приведи-ка мне эти записи про отсутствующих башкир. Ну хоть ссылочку дай. Не можешь? Так не пиши такую ложь.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    В Венгрии так учат в школах дорогой мой.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Ты учился в венгерской школе?
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Башкирский "историк" - журналист Салават Хамидуллин во всех своих статьях с ненавистью, избытком желчи комментирует об татарском народе. Можно подумать, что его в детстве татар балалар сильно обижали, либо он получил угар в голову на всю оставшуюся жизнь поясь в татар мунча. Салават. опомнись! Шайтан тобой доволен! Хорош грязью обливать братский - мусульманский - тюркский татарский народ!!!
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    Слушай-ка, ты повторяешься. Где он тут указал татар и тем более показал свою ненависть к татарам? Сочиняешь на пустом месте? Не позорься так!
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Что, вы меня на "ты", вы мне друг, ровесник или брат! Лучше прочтите все ком. и статьи от ненавистного автора - С. Хамидуллина.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    все с тобой понятно - "ненавистный автор". и свое субъективное отношение вываливаешь здесь. и я тебя даже не знаю, чтоб обращаться на "вы". для меня ты просто анонимный комментатор. не более.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    А вы смотрите его передачи на БСТ7
    Или не смотрели его видеофильмы на ютубе?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Автором, особенно его неморгающим взглядом, только детей на ночь пугать, чтобы не баловались и быстрей засыпали.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    когда возразить нечего, начинают переходить на личности. не можешь хотя бы с ссылками возразить, аргументировать? ну не тужься. твои оскорбления автора тебя не красят. а его ничуть не марают.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Какие ссылки? Полно ж цитат привёл.

    Автор тупо косит под дурачка и ничего не отвечает
    Всё у него лежит в его архиве и на самом дне.
    Автор на пустяшные вопросы даже ответить не может.

    Чем население в этом селе-ауле занималось?
    Среди батырОв нынче есть индивиды, которые балакают, что батырА, в те года сталь, варили. Интересно было послушать чего бы автор соврал.)))

    Записал в стан российские города из соседних регионов, и на голубом глазу травит байки про тяжелые, там, бои между дикарями с луками и регулярной армией с пушками.

    Автору сверх статьи и добавить то нечего.
    Он итак весь на фантазии растратился.

    Гонит пургу, типа, половину батырОв закопали, а сколько их всего было - ему даже соврать не с чего. Ибо эту публику никто никогда не считал.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Ты так и не смог ничего толкового привести, теперь огрызаешься как загнанный зверек. Одни вопли. История, тем более татар и башкир, - не твой конек. Признай это и успокойся.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Именно вы и ни в чем не разбираетесь.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    В отношении тебя все-таки картинка с тремя обезьянками (не вижу, не слышу, не скажу) так и напрашивается. Точней, ты не хочешь видеть и слышать очевидное, а продолжаешь твердить свое.
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    Кажется, ты не читал вышенаписанное
    Ответить
    Анонимно 22 февр
    это ты не читал написанное выше
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Непонятно, почему татарский сайт дает слово такому татарофобу как Хамидуллин. Он конечно не любит всех, и русских, и казахов, но его татарофобия не знает границ. Можно было бы понять, если в так называемыхего его "трудах" было бы хотя бы одно слово, которое соответствовало бы истине. У него сплошной обман, фальсификация, подтасовка фактов, искажение цитат и т.д.
    Вы ставьте себе на сайт Обратную связь, я вам отправлю статей в 10 раз лучше чем эти сказки Хамидуллина, и которые будут во всяком случае будут объективными.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Ставят, потому что это казанские татары, они башкир и в глаза не видали и думают, что это какие- то друзья.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вся беда в том,что Хамидуллин пишет строго на основании документально фиксированных фактов,а это противоречить многим теориям и гипотезам современных псевдоисториков-татаристов,поэтому и поднимают они вой пытаясь дискредитировать его,кому интересно,если многолетние труды создания придуманной истории,разрушаются под вытащенными фактами ,которых скрывали,пытались заменить полуправдой,всячески нивелировали под себя.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Башкиры - разве враги татарам? М-даа...
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Какие факты?
    Превращкнные в башкиры татары Сеянтуса?
    Или материалы ревизий 18 века?
    Почему этот господин не приводит не одного документа по материалам 17 века? 16 века?
    Почему не использует "Переписки ногайских мурз с московскими властями"?. Не потому ли, что там слово башкир не разу не упоминается?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Потому что в ревизиях считали только оседлое население, которое платило налоги.
    А бегунов никто не считал, ибо ждать с них налогов - как молоко от козлов.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Вот вы и сами признали. Башкирами называли тех, кто не платил налог. Т.е. платил только символический налог. Вот из-а этого и все старались попасть в число этих привелигированных. И татары, и марийцы, и суваши, и удмурты, и даже немцы Благоварского района.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Все-таки татары завидуют башкирам, раз так массово в башкиры записываются, как вы утверждаете? И хотелось бы мне видеть немца Благоварского района или марийца с Калтасинского, который называл бы себя башкиром.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    В социалистической БАССР у татар не спрашивал, исполкомы их детей самовольно башкирами записывали, аж целыми районами.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Много чести - записывать татар в башкиры. Возможно, это сами татары мечтали быть башкирами, вот и записывались при возможности. Тогда чего сейчас вопят? Назывался груздем, полезай в кузовок.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    один живой пример: все население татарской деревни Балышлы Благоварского района РБ в один день вдруг стали башкирами.
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Дорогой мой, открою тебе тайну: не все татароязычные являются татарами. Достаточно много башкир разговаривает на языке, близком к татарскому, в т.ч. в Чишминском и Благоварском районах. Но они признают себя башкирами, знают, из какого они рода. Так что татароязычная деревня может легко быть насленной башкирами.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Ну и где там о татарах? О башкирах и Башкирии идет речь.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    - Дяденька, что вы кричите?
    - Иди отсюда, мальчик, не мешай. (с)
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Да. Татарский Беловолжский улус превратили в какую-то Башкирию. Башгирды, вообщем-то самоназвание венгров. (венгерский академик Рона-Таш).
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Простите, что такое Беловожский улус? Где вы такую административную единицу нашли? Нигде ни в каких источниках его нет. Может быть, расположен где-то между Роханом и Мордором?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    "Земли башкир, иначе называемая Башкирия, расположена на 56°. На востоке ее лежит южная часть реки Тобол, на западе – черемисские народы, на севере – город Усолье, на юге – нагайские тартары. Река Кама протекает через нее и впадает в Волгу около казанского царства и городка Тетус." (Н.Витсен 1692). Вот она Башкирия.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    И ишшшо на том берегу чуток Башкирии под помидоры.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    У вас других аргументов нет?
    Сколько можно везде эти одни и те же цитаты привезти.
    Дорогой мой. В ватиканских архивах хранятся сотни документов, тысячи источников, ксательно татарской Золотой орде, но там эти башкиры ни разу не упоминаются. Нет башкир нигде, то что вы приводите, к вам не имеет никакого отношения, они все о башгирдах-венграх. Джувейни: “Башгирды есть венгры-христиане в Венгрии. Башгирды – это синоним келеров, то есть венгров”; “Башгирды –многочисленный народ христианского исповедания, который, говорят, живет рядом с франками”.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Как видишь даже Витсена 17в. достаточно чтобы представить тогдашнюю Башкирию и ее границы.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Переведи на татарский .Поймёшь как называлось это место.
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Слышал, что потомки Тевкелева частью руссифицировались и изменили в фамилии всего пару букв. И теперь она звучит как Тефтелевы. Сегодня мэром Челябинска является Евгений Тефтелев, мэром города ,который основал его возможный предок. Такое вот улыбка или гримаса истории!
    Ответить
  • Александр Захаров 01 февр
    Каин убил Авеля, Ромул убил Ремула, Урал убил Шульгана, а сам отравился водой из родника, куда бросил Шульгана. Когда люди были в младенчестве, они руководствуются законами зверей. По этому им дан был закон: не убей, не укради и так далее. Затем нравственный закон: "Возлюби ближнего своего как самого себя". Но человечество исторически становится людми и процентный состав тех, кто живет по звериным законам и тех кто живет по нравственным законам меняется медленно. Тот кто ищет в этом историческом процессе национальные основы кровавых событий, тот безответственно хочет их повторить. Русские, татары, башкиры и другие веками жили бок о бок и сотрудничали. Но желающие половить рыбку в мутной воде национализма находились всегда. Вспомните историю. Кто был в ближайшем окружении Ивана Грозного? Татарская знать, которая сотнями шла на службу к Московскому хану. В конце Иван грозный передал трон татарину Симеону, который был коронован митрополитом по всем правилам и обладал всей полнотой власти. Не татары ли брали Казань во главе с ханом Шах- али, - младшим братом Казанского хана, который женился на Сююмбике по канонам шариата (должен взять в жены жену погибшего старшего брата). Не татары ли на халяву захотели заполучить земли башкир, расплачиваясь жизнями несчастных солдат и казаков. Историю знать нужно. Но как её интерпретировать? Что хотят националисты, если вчера я принимал зачет и в ведомости из 31 студента половина имеет русские фамилии и тюрские имя и отчество или наоборот. Пора понять, что в наше время мы один народ и пора жить по нравственным законам: любить русских, татар, башкир. Уважать их прекрасные национальные качества и культуры.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Сказки не надо нам петь про уважение культур других народов.Из ваших слов можно понять,раз Ивану Грозному вынужденно служили предатели татары,то он друг всех татар.Спасибо объяснили.
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    И что это за народ такой-Баш корт. Принимается только татарский(тюркский) перевод(с персидского не надо......
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    твоя глупая провокация не прокатит. разберись сначала в своих корнях.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    С огузского волк. Читал, что у саков был культ волка.
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Спасибо за статью.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Ага. Респект автору. Давно так не смеялся.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Бобер, выдыхай
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Сколько времени знаю Хамидуллина, столько времени всех нас татар Башкирии он пытается "переделать" в башкир! Салават наши бабаи были татарами, а не урусами с башгирдами! \Ромил - татарин-булгар\
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    По-моему, ты в Башкирии ни разу не был. Строчишь из Балтасинского района. Иначе не городил такую откровенную ложь
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Что у вас есть желание, что бы я вам показал свою прописку в паспорте?
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    было бы неплохо. но ведь не покажешь же
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    Значит, ты не знаешь Хамидуллина, если заявляешь подобные вещи.
    А насчёт прописки показывай сотрудникам МВД. Здесь все равно не сможешь, будь ты хоть с Зилаира.
    Ответить
  • Анонимно 03 февр
    Все комментарии без троллинга и мата-достойные люди!
    Ответить
  • Анонимно 04 февр
    В Башкирии, земле, которую люблю всем сердцем, надо поставить памятник простому ногайскому татарину, рядом с реками Чермасан и Кармасан у трассы М-7. В память о наших общих предках.

    Закамский татарин из Казани.
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    В России до XVII века татарами называли воинские общины казаков, калмыков, волжских татар, в современном смысле этого слова.

    «Иван Васильевич СО СВОИМИ ТАТАРАМИ взял в свое царство Казань и Астрахань».
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    Татары, вы меж собой разберитесь, кто из вас брал и защищал Казань. А то ещё с башкирами и русскими решили дискутировать, чья тут земля и кто истинный вотчинник.
    Ответить
    Анонимно 11 февр
    липа!
    Ответить
  • Анонимно 04 февр
    Самое главное то, что Всевышний Аллах подарил эти земли мусульманам из тюркских народов. Сами найдем верное-дружное решение, без посредника -
    "дубинушки"
    Ответить
    Анонимно 04 февр
    На всё воля Аллаха. Аллах дал, Аллах взял.

    А "дубинушка" все просто тупо перерисует, исполняя волю Всевышнего.
    Ответить
  • Анонимно 05 февр
    Время "дубинушки" на закате! Возрождение тюркского мира начинается! Всевышнему все хорошо видно. ОН поможет установить справедливость!
    Ответить
    Анонимно 05 февр
    Да, 5 (ПЯТЬ) процентов скоро возродятся. Ждите.
    Ответить
  • Анонимно 05 февр
    спасибо Салават. Я все гадал в какое время года Кирилов послал своего палача Тевкелева в Селябы уничтожить все мужское насилений в 700 человек. палач вмести со своим памошникам,,Смолином., деревяной дубиной размазжевая головы жертв и полуживых збрасыволе под лед озера Иркын куль. Закончив казнь Тевкелев сказал своему помощнеку Смолину ты казнил тебе и забирать на прокорм все женское население .К концу лета обратное дорогое с Каменск- Уральска оставив четыре пушки в Калма-кисыу . палач Тевкелев увидел пустое места на мести башкирское селение Селябы.
    Ответить
    Анонимно 11 февр
    глупость + вечная тупоголовость.......
    Ответить
    Анонимно 18 апр
    ты о себе?
    Ответить
  • Анонимно 06 февр
    Зур рэхмэт Салавату Хамидуллину за многолетнее усердие доносить историческую правду, не всегда удобную для Федерального Центра.
    Ответить
  • Анонимно 09 февр
    Тем не менее, Тевкелев - личность выдающаяся для своего времени и респектабельный политик и дипломат. Горжусь тем, что он мишарин, как и я.
    Ответить
    Анонимно 13 февр
    Лучше бы другими мишарами гордился - из исторических - Кинзей Арслановым, Батыршой Алеевым. Или современниками - Рашидом Сюняевым, Маратом Башаровым, Шамилем Аляутдиновым, Динарой Садретдиновой... Множество было и есть достойных мишар. Но не палачом. Все его заслуги перед царем или челябинцами перечеркиваются его "подвигами" перед татарами, башкирами, мусульманами.
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