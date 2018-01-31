Трагедия в Сеянтусе: кровавая расправа Тевкелева в башкирском селе и ответная месть
Траурная дата для башкирского народа из XVIII века: причины и следствия. Часть 2
Уфимский историк и журналист Салават Хамидуллин продолжает описывать трагедию 24 января 1736 года, случившуюся в башкирском селе Сеянтус. К слову, позднее наименование аула стало нарицательным для башкир. В сегодняшней колонке «Реального времени» описываются жестокая расправа царского полковника Тевкелева над тысячей башкир и последствия этой резни. Также колумнист рассказывает, какая месть постигла карателей.
Сеянтус
В первой половине января 1736 года полковник А.И. Тевкелев выступил из Уфы в Бирск, где стал собирать силы для похода на Сибирскую дорогу в долину реки Ай, где, по словам П.И. Рычкова, «было самое главное бунтовщичье собрание». Вскоре под его командой собралось около 2 тысяч человек регулярных и нерегулярных войск.
Узнав о приготовлениях Тевкелева, как показывал башкир Ялтыр Досаев, мирные жители Балыкчинской и Таныпской волостей постановили «иттить на лыжах и, соединясь с ворами-башкирцами, которых в собрании при показанной реке Аю человек з 2 000 с начальными ворами с Юсупом да Тюлкучурою, да Таныпской волости деревни Кигазы Ремгулом, чей сын не знает, да той же волости с Абдулом, чей сын не знает же, напасть и разбить оную полковника Тевкелева команду».
План восставших состоял в том, чтобы, дождавшись выступления полковника из Балыкчинской волости на реку Ай, атаковать его сзади и спереди в одном из горных ущелий. Однако Тевкелев разгадал этот замысел и отказался от похода, так как у «воровских зачинщиков у Юсупа и Тюлькучюры на реке Аю бунтующих воров многолюдное собрание, на которых малою моею командою иттить крайняя опасность, понеже пролегли леса, горы и узкие ущелья», а «у тех воров имеется немалое число лыжников, и могут они, улуча в тесных местах, напасть спереди и с тылу».
19 января 1736 года Тевкелев прибыл в аул Сеянтус Балыкчинской волости, схватил несколько человек из числа местных жителей и после пыток добился от них признательных показаний относительно их «злодейских» намерений. А 24 января полковник устроил резню, вошедшую в историю как Сеянтусская трагедия.
П.И. Рычков, лично присутствовавший при этом, писал: «близ 1 000 человек с женами и детьми их во оной деревне перестреляно и от драгун штыками переколото. Сверх того 105 человек забраны были в один амбар и тут огнем сожжены (...). При чем всего удивительнее, что многие из тех воров, будучи в огне, имеющиеся в амбаре копья со многими хульными и бранными словами в стоящих тут драгун выбрасывали и нескольких тем поранили. И таким образом вся оная деревня Сеянтусы и жители с их женами и детьми от мала до велика чрез одну ночь огнем и оружием погублены».
О стиле ведения войны полковника А.И. Тевкелева говорит тот факт, что он не рискнул скрестить оружие с главарями повстанцев Юсуп-батыром и Тюлькучура-батыром в открытом бою, хотя силы противоборствующих сторон были примерно равными, а предпочел расправиться с жителями Балыкчинской и других волостей «на страх другим бунтующим ворам». В дальнейшем тактика выжженной земли, апробированная кровавым полковником, стала применяться повсеместно.
Последствия Сеянтуса
Весть о зверской расправе Тевкелева над населением Балыкчинской волости всколыхнула всю Башкирию и привела к резкой активизации боевых действий. Весь 1736 год проходит в непрерывных сражениях. В конце января 1736 года Юсуп-батыр Арыков, башкир рода Кара-Табын, уничтожает гарнизон Верхояицкой крепости (ныне город Верхнеуральск). 14 февраля Тулькучура-батыр Алдагулов, башкир рода Кудей, под Уфой наносит поражение отряду секунд-майора Ртищева, состоявшему из Уфимского гарнизонного полка, уфимских дворян и казаков. Затем он нападает на мишарский аул Богдан-Коши, превращенный Тевкелевым в крепость, и уничтожает еще одну драгунскую роту и более сотни служилых мишарей. 25 июня 1736 года тот же Тюлькучура-батыр атаковал Астраханский драгунский полк и нанес ему поражение, причем командир полка, полковник Арсеньев, был ранен.
В это время башкиры Гайнинской волости разгромили отряд «вольницы» (добровольческое ополчение), состоявший из «осинских обывателей, человек с 800 с ружьем», а затем вынудили с потерями отступить другой отряд «вольницы», состоявший из 1 500 человек. За это главнокомандующий карательными войсками, генерал-лейтенант А.И. Румянцева (отец графа П.А. Румянцева-Задунайского), был подвергнут обструкции со стороны императрицы Анны Иоанновны.
29 июня 1736 года вождь башкир Ногайской дороги Кильмяк-абыз Нурушев напал уже на лагерь самого генерал-лейтенанта А.И. Румянцева, который стоял близ аула Урмекей на Казанской дороге Башкирии, пытаясь освободить из плена своего соратника, главу (агу) рода Тамъян, Акай-батыра Тулекеева. Внезапность атаки едва не привела к разгрому двухтысячного отряда правительственных войск. Убив более двух рот солдат, башкиры отступили. Потрясенный неудачами Румянцев пишет рапорт о переводе его в действующую армию, воевавшую в это время с Османской империей, и спешно отбывает на фронт.
Даже поверхностный подсчет приводит к выводу, что потери, понесенные карательными войсками в 1736 году на территории Башкирии в ходе наиболее резонансных сражений (под Верхояицком, Красноуфимском, Осой, деревнями Кубово, Урмекеево и Кундешли), значительно превысили прямые боевые потери русской армии в ходе первого года русско-турецкой войны 1736—1739 годов и составили более 1 000 убитых офицеров, драгунов, солдат, казаков, дворян, «вольницы», иррегулярной конницы «верных» башкир и служилых мишарей без учета сотен мелких стычек, потери в которых подсчитать затруднительно.
О размахе движения 1736 года говорит тот факт, что фельдмаршал Миних, воевавший в Крыму, получил приказ снять с фронта несколько драгунских полков и отправить их в Башкирию. В ответ на непрекращающиеся вооруженные акции повстанцев Анна Иоанновна 16 февраля 1736 года подписывает указ, направленный на беспощадное подавление башкирского восстания, чего, собственно, и добивался И. Кирилов.
Послесловие
Башкирское восстание 1735—1740 годов, в конце которого промелькнула фигура последнего башкирского хана Султан-Гирея по прозвищу Карасакал, было потоплено в крови. Вместе с ним уходила в Лету целая эпоха. В новой эпохе уже не было места Кучумовичам с их идеологией чингизизма, как не было места и прежней башкирской вольности. В последний раз к башкирам в 1773 году обратился Емельян Пугачев со словами «будьте свободными как степные звери», и они поголовно встали под его знамена.
Что касается несостоявшегося покорителя Индии Кирилова, то он умер в 1737 году от чахотки, и восстание уже подавляли другие люди — генералы Соймонов и Урусов, а также начальник казенных заводов Урала В.Н. Татищев. Последний, к слову, практиковал публичные сожжения башкир на площади Екатеринбурга, правда, одиночные, а не гуртом как Тевкелев — все ж таки просвещенный человек!
Пушкин, изучавший некоторые документы по этому делу, писал в своей «Истории Пугачева»: «Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны». Но бедный поэт не знал и сотой доли того, что творилось в те годы.
Можно ли обвинять действующих лиц этой исторической драмы — правительство, башкирских повстанцев, генералов — в том, что произошло? Или можно сослаться на жестокий век, мол, время было такое? Или можно, рассуждая с высоты нашего гуманного времени, обвинять власти в организации геноцида башкир? Нам представляется более взвешенным иной подход.
То, что произошло в Сеянтусе и во множестве других мест Башкирии, стало следствием диссонанса между разными картинами мира: правительство исходило из своих представлений о государстве-Левиафане, а башкиры — из своих высоких представлений о своем статусе и о самих себе как о свободных людях, имеющих право выбирать свою собственную судьбу. Но за любую высокую идею нужно платить, причем часто платить кровью. Башкиры знали, на что шли. Это был их выбор — выбор свободных людей, в конечном итоге отстоявших свое право на существование.
Как показывают документы, правительство однозначно не планировало геноцид башкир, но получилось так, что их численность сократилась едва ли не наполовину, то есть геноцид все же случился. Виной тому — В.Н. Татищев, А.И. Тевкелев, И.К. Кирилов, В.А. Урусов, Л.Я. Соймонов, практиковавшие принцип коллективной ответственности за преступления, а потому запятнавшие свои руки кровью невинных людей. Они были «птенцами гнезда Петрова», и это многое объясняет. Подобно своему духовному отцу, они презирали человеческую жизнь и для достижения цели готовы были на все.
Неслучайно и Артемий Волынский, автор первого проекта решения башкирского вопроса, направленного на уменьшение численности башкир «хотя до половины», был петровским сотрудником. Всех их объединял утилитарный подход к делу без какой-либо рефлексии относительно законности, гуманности или моральности своих действий. Причем почти все были отчаянными взяточниками и ворами, особенно, «светлейший князь» А.Д. Меньшиков, А.П. Волынский и В.Н. Татищев.
Что касается Башкирии, то завещание Петра I было исполнено. Неслучайно, что американский исследователь Альтон Доннелли в своей книге «The Russian Conquest of Bashkiria 1552—1740» («Завоевание Башкирии Россией 1552—1740», — прим. ред.) утверждал, что 1740 год является датой окончательного «завоевания Башкирии». За участие в подавлении этого и последующего башкирского восстания 1755 года полковник А.И. Тевкелев получил звание генерал-майора. Со дня его смерти прошло два с половиной века. Но с течением времени его имя не перестало вызывать ненависть и отвращение, ибо оно стало олицетворением абсолютного зла. Для того, чтобы понять кем он был, башкирам не нужны архивы и историческая литература, ибо о нем рассказывает народная песня «Тафтиляу»:
Наш край полковник Тевкелев палил,
Долины Ак-Идели выжег он.
Ему за то, что он сжигал башкир,
Легло на плечи золото погон.
***
Покрыл лицо утеса черный лес,
Под ветром он ревет порой ночной.
Слова проклятья врезал я в скалу,
Пускай же их прочтет потомок мой.
комментарии
"Властям молодой Российской империи некуда было деваться. Продвигаясь на Восток, они оказывались на незнакомой и подчас очень враждебной территории, где было очень много кочевников. Был ряд среднеазиатских государств с фанатично настроенными правителями. Когда шло военное и политическое продвижение Российского государства, нужны были люди, которые могли быть посредниками – дипломатическими и экономическими.
Важнее были не сами переговоры, а связывание экономики Средней Азии, казахской степи с рынком России. Вначале они подчинили рынок Средней Азии и Казахстана, а потом эти государства неминуемо попали в орбиту России.
Они уже зависели от Российской империи. Российское сырье поставлялось в Бухару, бухарское сырье завозилось на российские фабрики. Это был единый рынок и, по сути, единое государство".
Это сказал ваш казанский историк Радик Салихов
https://realnoevremya.ru/articles/24194
Так что не надо тут рисовать пасторальные картинки про медресе и образование. Это было уже следствием, на который власти закрывали глаза или поощряли, если это соответствовали интересам государства. Первоочередные задачи империи татары выполнили - экономически и политически подчинить Среднюю Азию.
Татары занимались торговлей и просвещением и только тогда, уогда эти территории завоевали, а вот башкиры, с оружием в руках ЗАВОЕВАЛИ (точнее усчаствовали в завоевании) ханства и эмирства Средней Азии, и своими постоянными барымтами (набегами) заставили капитулировать Казахские орды. И при этом посредником выступил именитый башкирский мурза.
По текущим становым байкам: пришлые чингизиды вырезали всех местных булгар.
Поэтому в стане чингизиды - не коренное население, а булгар - и вовсе нет.
Нет ничего страшнее Гражданской войны, к которой подталкивают провокаторы.
Берётся любая симпатичная картинка и снизу пишется "батЫр".
Вот, например. изображён вооружённый до зубов"казак-батЫр".
А в 1812 году эти голубые амуры скакали в халатах с луками.
Французы, глядя на это зрелище, все со смеху попадали.
Будто я не знаю что такое Башкирия.
Если ты не башкир, в Башкирии невозможно сделать карьеру, не берут учиться в вузы, не включают во всякие льготные финансовые программы и т.д. Там все только для башкир, все должны трудиться ради башкир, все привелегии, все возможности (и финансовые, карьерные и прочие) - только для башкир и т.д.
Что касается перечисленных уфимских историков, можете их кем угодно называть, но они опираются на факты, на достоверные источники. И труды их признаны историками в Рф и за рубежом
Насчет башкир. Действительно, до 90-х года в в Уфе можно было редко встеретить этнического башкира, а сейчас в Уфе их полно.
Был период, особенно при Рахимове, шла "башкиризация". После его ухода многие чиновники работают на тех же местах. Очень много родственников и друзей да в Башкортостане. Ежегодно по несколько раз с удовольствием езжу.
Просто живой пример: живя на Севере мы с башкирами были одним народом, ходили на одни концерты, у многих смешанные семьи. Просто однажды дочь наших друзей поступала в ходожественную школу-интернат в Уфе, только помогло, то что она была башкирка. Если честно я рад за неё, она очень хорошая да и талантливая девочка. Определенная поддержка своего народа должна быть.
И вынужден тебя ещё раз огорчить: при подаче документов в уфимские вузы национальность давно никто не спрашивает. Не знаю, как в ваших казанских институтах. Это советский пережиток.
По такой "методологии" великий государственный деятель монгол Чингизхан кровавый злодей - вырезал всё племя татар, за убийство своего отца, сжигал за неповиновение целые города и области, уничтожал непокорные племена - булгар, арабов, персов, славян и др.
Да и его дети, внуки и правнуки прославились войнами и уничтожением непокорных племён.
Но история показала, что мирно жить на огромных евразийских пространствах многочисленные этносы могут лишь в больших государствах, империях - Монгольская империя, Китайская империя, Индийская империя, Арабская империя, Персидская империя и др.
При распаде империй народы страдали и погибали.
Так уж случилось, что наследницей Монгольской империи стала Российская империя со всеми вытекающими отсюда последствиями.
И полковник Тевкелев лишь выполнял заветы великого монгола Чингизхана о сохранении большого государства.
Его общечеловеческая вина при этом очевидна.
Жизнь неоднократно показывала, что при распаде бывшей Монгольской империи или хотя бы просто исчезновении связей между отдельными частями империи (1600-е гг., 1770-е гг., 1920-е гг., 1990-е гг. и др.) жизнь простого народа превращалась в Ад...
Народ погибал миллионами и десятками миллионов...
Провокационные призывы (скрытые и явные) к очередной Гражданской войне на территории бывшей Монгольской империи могут привести лишь к очередным огромным жертвам среди простого народа.
Любых сепаратистов великий монгол Чингизхан тут же предавал смерти.
И жизнь неоднократно показывала, что он был прав.
Ничего страшнее Гражданской войны в мире нет.
Арабскую, Российскую, Персидскую, Китайскую и др. империи с нацистской Германией?
Так кто Вы, таинственный знаток "третьего рейха"?
Не хорошо это.
До этого большая часть Башкирии была наместничеством Ногайской Орды со своими ханами, с Казанским ханством граничили примерно по реке Ик (приток Камы), где-то на востоке совр. Челябинс. области граничили с Сибирским ханством, в составе населния и войске которого также были башкиры. Собственно сами ногаи жили в основном между нижнй Волгой и Уралом.
— А как глянул в стороны — и-и, гроб с покойничком летает над крестами! А вдоль дороги мёртвые с косами стоять! И тишина!
Кстати, если ты такой правдоруб, переживающий за историю татар и башкир, покажи свое личико, а не скрывайся под анонимом. Героев должны знать в лицо.
Автор надеется поднять брехнёй статус батырОв.)))
опасениях башкир потерять вследствие российской экспансии вотчинные права на земли
башкиры выступали за сохранение системы внутреннего самоуправления Башкортостана
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Поскольку бумажки с вотчинными правами так никто никогда и не видал, ибо их Москве просто не с кем было подписывать, то боролись за просто так - за ради удовольствия.
Сам стан от балды придумали и нарисовали только после 1917 года, то понять кто где и за что боролся - и вовсе непонятно.
Видимо борьба шла на перспективу, типа, про запас и для профилактики плоскостопия.
А чем занимались в 18 веке 1000 жителей, которые перешли к оседлой жизни в конце 19 века, вместо аула в селе, это и вовсе самая главная тайна.
Скинь номер страницы ПЕРВОГО издания "История Оренбургская по учреждение Оренбургской губернии" (СПб., 1759), а не уфимского Уфа. 2002. Уфимский НЦ РАН.
Почитаем. Интересно.
Неужели вы думаете, что брехня добавит вам интеллекта?
Вы про Оренбургскую линию бы чего рассказали.
У вас тогда многие ваши сказки в осадок выпадут.
После восстания Пугачева, её строить бросили, ибо в ней надобность отпала.
Хотя башкиры, по становым рассказкам, как бы продолжали бунтовать.
Его экспедиция как раз Оренбургской линией и занималась.
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«Нынешнее распространение этнонима „татары“, ... связано... со способом именования разных тюркских народов, принятым в Российской империи в XVIII-XIX вв.
Этот способ таков: всех, кроме турок, якутов и чувашей, называли татарами...
Это все хорошо известно любому профессиональному тюркологу....
Поэтому, конечно, сама идея искать близкую генетику для современного распространения этого этнонима выглядит несколько наивной».
Ибо вы к ней никакого отношения не имеете.
Само иго, как брехню, и вовсе вычеркнули даже из школьных учебников.
А татары, после всей своей исторической стряпни, и вовсе теперь не знают кто они: если булгары, то их всех чингизиды давно вырезали, а если чингизиды, то в стане они пришлые оккупанты, а не коренное население.
И покажи мне хотя бы 10 карт, в которых был бы эта мифическая Башкирия.
А Башкирия на картах существует, к твоему сведению. Загляни в атласы. Причем по площади превосходит соседние Татарстан и Челябинскую область. Или твой мир ограничивается территорией твоего аула?
Читай Паркера, татарам 3 тыс лет. Рашид-ад-Дин писал, что татары имеют 30 государств. Это было уже в 13 веке.
Что становая история - оголтелая брехня?
А ваши глюки даже пощупать нельзя.
Нет таких татар. Есть татары волго-уральские.
И почему вы ограничиваете татар только Волго-Уралом?
П.И. Рычков, лично присутствовавший при этом, писал:
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Рычков Петр Иванович
В 1734-1737 годы участвовал в Оренбургской экспедиции под руководством И. К. Кирилова, а затем В. Н. Татищева.
в 1734 году Рычков по рекомендации и под началом того же Кирилова приступил к работе в Оренбургской физической экспедиции, занимаясь поначалу правлением канцелярских дел. С 1736 года он стал работать в Самаре, где в то время располагалась канцелярия Оренбургской комиссии.
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Зачем канцелярский географ из Самары поехал с военными?
И сами подумайте: за такое описание экзекуции могли в то время присвоить звание члена-корреспондента?
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Старания М.В. Ломоносова не были напрасны — 29 января Академическое собрание присвоило П.И. Рычкову почетное звание члена-корреспондента. Диплом был выдан Рычкову 18 августа того же года.
Об этой важнейшей вехе жизни Рычков упоминает в «Записках», адресованных своим детям: «…Петербургская императорская Академия наук за разные мои сочинения… учинила меня своим корреспондующим членом…»
А сказку про аул, тогда кто у вас написал? Кроме вас самих?
Рычков то в тот год из Самары то не выезжал
.
А если бы он эту байку опубликовал, то его бы больше не видал никто.
А так ему, за труды и публикации, сам Ломоносов член-кора выхлопотал.
Они ж себя до сих пор делят на племена, касты и породы.
Семь племён пошло на укроп, а остальное - второй сорт или некондиция.
Причём каждая тычинка - самое чистопородное племя.
А племён вы у себя насчитали на одуванчик с приветом.
Выходит, что кто на укроп не попал - второй сорт или даже некондиция.
истории. Надо придумать башкирские корни огромному количеству татар, которые жили и творили в Уфимской губернии. А потом поддержать легенды об огромном количестве башкир живущих от Волги до Урала и за Уралом. Не до исторической науки...
Там у них всё и скапливается, и пальцем достаётся по мере надобности.
Если в Арабском халифате, Британии, Османской Порте, Монгольской империи, Франции, Персии правили татары, то, наверное, вы правы. А пока вызывайте себе скорую.
Оказывается, у выражения кричать во всю ивановскую есть совершенно четкое происхождение. И слово Ивановская нужно писать с большой буквы, как имя собственное, потому, что речь идет об Ивановской площади Кремля, то есть площади рядом с колокольней Ивана Великого.
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МилАй, автор, а сколько их всего то всего было до того как в половину убыло?
Кто их когда считал?
Только не надо врать про ревизские сказки.
В них, эта публика, вообще не учитывалась.
Всё остальное дикое и бегающее считалось простым пейзажем за окном, и эту всю флору и фауну меж собой никак не разделяли и не считали.
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Вы бы хоть врали складно, что ли.
Какую Башкирию завоевала Россия в 1552-1740, если сам стан от балды придумали и нарисовали только после 1917 года?!
Сам автор признал, что Башкирии до 1917 года не было.
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Анонимно 31 янв
Как административной единицы не было.
Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/88090-tragediya-v-seyantuse-reznya-i-posledstviya
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Саму Башкирию комуняки несколько раз перерисовывали, пока нарисовали нынешний анклав, а тогда уже все знали чего и где колыхать.
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Особенно в этом преуспели звери из коллектива под руководством Салавата Юлаева, который орудовал в тылу войск Пугачева, сжигая деревни и заводы вместе с людьми.
На каком языке он писал свои стихи? На кувакано-табынском наречии что-ли?
На каком языке написаны обращения Пугачева?
И вообще, нет никакого "русского" Пугачева, а есть татарин-казак из донского села Бесменда (Пятеро тут (бес=беш - пятеро, менда=монда - тут, Екатерина потом переименовала это село на Зимовейское, чтоб предать к забвению все дела Богачуры)) Богачура. Это потом екатеринские "историки" татарское имя Богачура переисывали в "Пугачева". А Емельян - его имя после крещения (Касьянов "Казацкий народ"). В крымско-татарских и османских летописях: не Пугачев, а Богачура.
Почему он столицей сделал татарское село? - Потому что был из донских татар-казаков, которых московиты завоевали и насильно крестили.
"..Емельян Пугачев со словами «будьте свободными как степные звери», и они поголовно встали..."
А Салавату Юлаеву надо было звание группен фюрера присвоить за успехи в уничтожение в тылу Пугачева заводов и деревень вместе с жителями.
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в 1736 году на территории Башкирии:
Верхояицк (сегодня - Верхне-уральск) — город в России, административный центр Верхнеуральского муниципального района Челябинской области.
Красноуфи́мск — город в Свердловской области России...
Оса́ — город в Пермском крае России....
Короче, это был стан от моря и до моря.)))
Ч.т.д.
И врать так нагло и беспардонно!
Сеянтус – татарская деревня в Бирском уезде. Там никогда никаких этнических башкир не было и нет. Местные татары записались в башкирское сословие только во время 4-5 ревизий, и только из-за привелегий этого сословия. На этот раз этот обманщик название деревни написал еще по татарски – Сеянтус. Точное татарское название деревни – Сөянтуз (Сөян+туз = кора молодого дуба). А до этого он всегда писал его на башкирский лад – Хеянтус. Да и название волости всегда писал на башкирский лад – Балыксинская. Никакой Балыксинской волости не было, а была татарская Балыкчинская волость. Этот врун все события тех времен переворачивает с ног на голову, все описывает на 100 %-в наоборот.
А фактически было вот что. Татары Предуралья, в т.ч. и татары Балыкчинской волости, подняли восстание. Для подавления этого восстания была создана Башкирская комиссия и ее воинские части. Вот каков был состав карательного отряда этой башкирской комиссии: регулярные войска – 4467 чел, верные башкирцы – 4455 чел, казаки, крестьянское ополчение и др – 2315 чел, всего 11237 чел. Половина – верные башкирцы! Вот что пишет Рычков о зверствах карательного отряда и в т.ч. карателей-башкирцев: “Близ тысячи человек с женами и с детьми их во оной деревне перестреляно, и от драгун штыками, а от верных башкирцев копьями переколото. Сверх того сто пять человек забраны были в один амбар и тут огнем сожжены. …И таким образом вся деревни Сеянтус жители с их женами и с детьми от мала до велика чрез одну ночь огнем и оружием погублены а жилища их в пепел обращено”. В действительности именно эти башкиры и вырезали татар, а у Хамидуллина этот акт геноцида превращается как истребление этих же карателей.
11 цитат у вас наконец.
А во всех остальных источниках люди в войсках и Тамерлана, и Токтамыша, и Елигея называются татарами. А таких источников – тысячи.
Позже жителей всех завоеванных стран считали татарами, хотя там жили разные народы.
Возьмем к примеру китайев - ханьцев.
Когда то ханцами были небольшое население в Срединном царстве в Китае. Все остальное население и называлось по другому, и говорило на других языках. И постепенно, в течение тысячелетий многие из этих народов стали ханьцами, китайцами. Сейчас всех их китайцами зовут, а 90 %-в этих "китайцев не имеют никакого отношения к этим ханьцам-китайцам.
Радик Нуретдин: Сөян Тузда купкан өермә…
Октябрь 10th, 201
1736нчы елның 19нчы январендә
урыс гаскәре хәзерге Аскын районы
җирендә ике мең кешене атып һәм
чәнчеп үтерде, ә Сөян Туз авылын
һәм аның 105 кешесен тереләй яндырды.
Тарих битеннән
Котырына утлы өермә,
Амбар эче тулы халык.
Язмаган ходай берсенә дә
Котылырга тере калып.
Ут үрмәли өскә, кыекка,
Сынып төшә өрлек-матча.
Чукынмаган өчен уч ала,
Канга баткан урыс патша.
Көтмәгәндә ишек ишелде,
Ут эченнән чыкты бала.
Сабый башына да кылыч,
Әйтте урыс: «Шаһит кала…»
Ыргыттылар бала гәүдәсен
Уртасына ут- ялкынның.
-Кылычта ут баса,- дип патша-
Көрәшен кара халыкның.
Татар рухын сүндермәкчеләр,
Утка салып тере килеш.
Белмәделәр күтәреләсен:
Балтач, Борай, Бүздәк, Илеш…
Сөян Тузда купкан өермә
Урал буйларын ялмады.
Янды Идел, янды Ырымбур,
Янды, дөрләде Чулманы…
Нигә әле янды, дип сөйлим,
Русия әле дә яна.
Сөян Тузның хәтәр ялкыны
Кавказ буйлап йөри, әнә.
Чукынмаган, буйсынмаганны
Җиңеп булмый, салып утка.
А дело обстояло именно так: татары восстали, а их восстание подавляли именно башкиры, этнические башкиры Зауралья.
А что это за "крещеный татарин Тевкелев"?
Катайцы, куваканы, бурзяне и др. это в основе своем генетически местные племена (от андроновцев и ямников). Хотя некоторым из башкирских племен их названия могло достаться от названий древних народов, но эти вливания были небольшими. Но от монгольских "татар Чингисхана" влвивания вряд ли были, скорее просто от тюрков. Из этого вывод что как ни произноси, Сары Мергэн или Хары Мергэн это все диалекты башкирского языка, поскольку у тех татар родным был монгольский язык. И похожего на башкирский языка нет ни в Монголии, ни в Сибири, ни на севере Китая, Тянь-Шане, Джунгарии.
Просто вас до того запугали этими страшилками о татаро-монгольском иге, о татаро-монгольских нашествиях (которых не было никогда), и из-за этого вы отказались от своего самоназвания, от своей соавной истории и придумали себе лживую историю взяв самоназванием самоназвание венгров-башгирд. Татарол-монголы - это вы есть голубчик. Вы хотя бы Жаксылыка Сабитова читайте. Он же признает, что 40 %-в казахов - татаро-монголы, а вас он полностью причисляет к ним.
Ну приведите какой-нибудь документ, обосновывающий Ваш фантастический тезис
Или не смотрели его видеофильмы на ютубе?
Автор тупо косит под дурачка и ничего не отвечает
Всё у него лежит в его архиве и на самом дне.
Автор на пустяшные вопросы даже ответить не может.
Чем население в этом селе-ауле занималось?
Среди батырОв нынче есть индивиды, которые балакают, что батырА, в те года сталь, варили. Интересно было послушать чего бы автор соврал.)))
Записал в стан российские города из соседних регионов, и на голубом глазу травит байки про тяжелые, там, бои между дикарями с луками и регулярной армией с пушками.
Автору сверх статьи и добавить то нечего.
Он итак весь на фантазии растратился.
Гонит пургу, типа, половину батырОв закопали, а сколько их всего было - ему даже соврать не с чего. Ибо эту публику никто никогда не считал.
Вы ставьте себе на сайт Обратную связь, я вам отправлю статей в 10 раз лучше чем эти сказки Хамидуллина, и которые будут во всяком случае будут объективными.
Превращкнные в башкиры татары Сеянтуса?
Или материалы ревизий 18 века?
Почему этот господин не приводит не одного документа по материалам 17 века? 16 века?
Почему не использует "Переписки ногайских мурз с московскими властями"?. Не потому ли, что там слово башкир не разу не упоминается?
А бегунов никто не считал, ибо ждать с них налогов - как молоко от козлов.
- Иди отсюда, мальчик, не мешай. (с)
Сколько можно везде эти одни и те же цитаты привезти.
Дорогой мой. В ватиканских архивах хранятся сотни документов, тысячи источников, ксательно татарской Золотой орде, но там эти башкиры ни разу не упоминаются. Нет башкир нигде, то что вы приводите, к вам не имеет никакого отношения, они все о башгирдах-венграх. Джувейни: “Башгирды есть венгры-христиане в Венгрии. Башгирды – это синоним келеров, то есть венгров”; “Башгирды –многочисленный народ христианского исповедания, который, говорят, живет рядом с франками”.
А насчёт прописки показывай сотрудникам МВД. Здесь все равно не сможешь, будь ты хоть с Зилаира.
Закамский татарин из Казани.
«Иван Васильевич СО СВОИМИ ТАТАРАМИ взял в свое царство Казань и Астрахань».
"дубинушки"
А "дубинушка" все просто тупо перерисует, исполняя волю Всевышнего.