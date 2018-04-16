Паскуале Терраччано: «Италии комфортно работать с сильной Россией»

Проекты «Маленькой Италии» и завода биопластиков презентовал ТАИФ послу Италии в России

Фото: Максим Платонов

Более 25 лет тесного сотрудничества связывает ТАИФ и итальянские компании. Бизнесмены из солнечной страны участвовали во многих проектах ведущего нефтехимического комплекса Татарстана. Теплообменники, насосы и другое оборудование для КГПТО было изготовлено итальянскими компаниями. На новый уровень взаимодействие с иностранными партнерами может перейти после посещения офиса ОАО «ТАИФ» Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в России Паскуале Терраччано. Корреспондент «Реального времени» побывал на встрече с послом и узнал, как он оценивает строительство микрорайона «Маленькая Италия» и завода по производству биопластика.

Итальянские компании готовы поделиться с Татарстаном своими ноу-хау

Накануне Казань с двухдневным визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Паскуале Терраччано. Программа поездки была насыщенной: посол встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым, выступил перед студентами КГЭУ и посетил главный офис группы компаний «ТАИФ». На встрече с генеральным директором ОАО «ТАИФ» Альбертом Шигабутдиновым вместе с господином Терраччано присутствовали генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов, глава Торгово-экономического отдела посольства Италии Никколло Фонтана, директор отдела по продвижению торгового обмена посольства Италии Пьер Паоло Челесте, Почетный консул Италии Джангуидо Бреддо.

Сотрудничество итальянских компаний с Россией и с Татарстаном имеет давние традиции.



В ходе беседы Паскуале Терраччано смог оценить масштаб деятельности группы компаний «ТАИФ». «Последние 25—30 лет мы находимся в очень тесном контакте с итальянскими компаниями и с итальянским народом. Мы рады видеть вас в нашем офисе», — приветствовал господина посла Альберт Шигабутдинов.

«Италии комфортно работать с сильной Россией», — заявил Паскуале Терраччано



Паскуале Терраччано отметил, что поездка в Татарстан — это его первый официальный визит за пределами Москвы. Должность посла Италии в России он получил два месяца тому назад, проработав до назначения послом в Великобритании 5 лет. «Я хотел начать поездку по регионам России с самого динамично развивающегося региона — Татарстана. Я уверен, что в республике существует много возможностей для реализации проектов совместно с итальянскими компаниями», — заявил господин посол.

Сотрудничество итальянских компаний с Россией и с Татарстаном имеет давние традиции. Как пример Паскуале Терраччано привел совместный проект КАМАЗа и FIAT. Налаженные деловые контакты позволили итальянскому бизнесу остаться на территории России и в нынешнее напряженное время. Итальянские компании, отслеживая изменения на рынке, изменили концепцию «Сделано в Италии» на «Сделано с Италией». Новая стратегия позволит создать совместные российско-итальянские предприятия, которые будут выпускать на территории России продукцию, отвечающую традиционным итальянским стандартам качества.

В ходе беседы Паскуале Терраччано смог оценить масштаб деятельности группы компаний «ТАИФ»



«Итальянские компании готовы создавать в России совместные предприятия. Они могут привнести свои ноу-хау и запустить производство вместе с российскими партнерами. Это отражает не только разумный подход к бизнесу, но и наше видение России и вашего народа. Мы с уважением относимся к нашим отношениям. Италии комфортно работать с сильной Россией», — заявил Паскуале Терраччано.



КГПТО планируют запустить в эксплуатацию в августе этого года

Господин посол выразил осведомленность об участии итальянских компаний в проектах ТАИФ. Генеральный директор Maire Tecnimont накануне встречи Паскуале Терраччано с Альбертом Шигабутдиновым рассказал послу о возможном сотрудничестве с дочерней компанией нефтехимического холдинга — ПАО «Нижнекамскнефтехим». Опыт Maire Tecnimont, международной компании в области проектирования нефтехимических производств, может быть полезен в рамках работы над второй очередью проекта «Этилен-600». Альберт Шигабутдинов заявил о готовности к совместной работе с итальянской компанией.

Генеральный директор ОАО «ТАИФ» пригласил господина посла посетить открытие и пуск в коммерческую эксплуатацию КГПТО



«Пользуясь случаем, хочу сообщить: сейчас мы завершаем первый в мире проект по глубокой переработке нефти. Глубина переработки достигнет 100%, все нефтепродукты, содержащиеся в нефти, будут извлекаться. КГПТО планируем запустить в эксплуатацию в конце августа этого года», — добавил генеральный директор ОАО «ТАИФ». Он подтвердил, что Италия внесла свой вклад в создание КГПТО. Теплообменники, насосы, компрессоры и другое оборудование было изготовлено именно итальянскими компаниями. Сейчас идет пуско-наладка комплекса глубокой переработки нефти в Нижнекамске.

Генеральный директор ОАО «ТАИФ» пригласил господина посла посетить открытие и пуск в коммерческую эксплуатацию КГПТО. Проект глубокой переработки нефти можно назвать международной стройкой. Над ним работали компании из Японии, Китая, Индии, Италии, Германии, Франции, США. «Надеемся, что посещение вами Татарстана и нашей компании повлечет за собой качественно новый рывок в отношениях с итальянскими компаниями. Конечно, вопросы нашего развития требуют капиталовложений, однако наши активы позволяют привлекать большие займы. Мы готовы создавать и реализовывать совместные с Италией проекты», — заявил Альберт Шигабутдинов.

«Революция в мире пластика»

В настоящее время группа компаний «ТАИФ» совместно с итальянскими партнерами работает над реализацией двух проектов: жилого микрорайона «Маленькая Италия» и завода по производству биопластиков. Обе концепции летом 2017 года были представлены президенту РТ Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильсуру Метшину. Подробности проектов итальянские партнеры обсудили с Рустамом Миннихановым и во время его визита в Милан зимой прошлого года. Президент Татарстана одобрил строительство «Маленькой Италии» и завода по производству биоразлагающегося пластика.

В производстве биополимеров в Татарстане планируют использовать сахарную свеклу



Проект биопластиков послу Италии представил Фарид Минигулов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез». Разработчиком технологии создания биополимеров выступила итальянская компания «Bio-on». В рассматриваемом проекте производства полимера участвуют бактерии природного происхождения. Сырьевым источником при этом также выступает природный продукт, в данном случае — побочный продукт производства сахарной свеклы меласса. Также в качестве сырья может использоваться крахмал, глицерин, сахарный тростник и другие источники, содержащие сахар. В производстве биополимеров в Татарстане планируют использовать сахарную свеклу.

Необходимость в создании биопластика невероятно высока, новый полимер способен решить проблему загрязнения окружающей среды синтетическим пластиком. «Производство полимеров во всем мире за 70—80 лет развития возросло в сотни раз. И если такими же темпами будет развиваться производство синтетических пластиков, то к 2050 году их количество сравняется с количеством рыбы в Мировом океане», — рассказал Фарид Минигулов.

Полимер, который предлагает производить ТАИФ, интересен тем, что он полностью разлагается в течение 30—45 суток. При этом биопластик обладает техническими и технологическими свойствами, близкими к традиционным пластикам — полиэтилену и полипропилену. Преимущество биопластика и в том, что он биосовместим. При его производстве не используются металлы, катализаторы и добавки.



Полимер, который предлагает производить ТАИФ, полностью разлагается за 30—45 суток



Интересная деталь, отмеченная в презентации Фаридом Минигуловым: компоненты этого полимера находятся в обмене веществ как в организме человека, так и в других живых организмах. Таким образом, биопластик не оказывает вредного воздействия на животных, человека и другие организмы.

Для реализации данного проекта итальянцы предложили создать совместное российско-итальянское предприятие с 50-процентной долей участия обеих сторон, что татарстанская сторона поддержала. Сейчас в одном из районов Татарстана рассматривается площадка для строительства завода. В планах запустить проект в производство через 2,5 года.

«Это действительно революция в мире пластика», — заявил Витторио Фолла



Генеральный директор компании «Bio-on» Витторио Фолла на встрече с послом Италии заявил, что технология создания биоразлагаемого материала разрабатывалась в течение последнего десятилетия и благодаря сотрудничеству с таким крупным партнером, как компания «ТАИФ», итальянцы готовы к реализации этого значительного проекта.

«Это действительно революция в мире пластика, поскольку мы начнем производить экологически чистый полимер, который не будет воздействовать на окружающую среду. В планах выпускать продукцию из биопластика и использовать его в медицинской и косметологической сфере», — добавил Витторио Фолла. Он еще раз поблагодарил ТАИФ и посла Италии, выразив уверенность, что Паскуале Терраччано будет содействовать реализации проекта вместе с правительством и бизнес-ассоциациями своей страны.

Островок Италии в Татарстане

Второй проект — микрорайон «Маленькая Италия» — презентовал генеральный директор ООО «Икреа хай-тек» Марат Норкин. Идею создания микрорайона предложила группа компаний «ТАИФ», итальянская сторона ее поддержала. «Маленькая Италия» должна стать якорным проектом по привлечению итальянских инвестиций в Татарстан. На ее площадке будут размещены иностранные компании, еще не представленные в России.

Площадь «Маленькой Италии» достигает 9,5 гектара



Микрорайон будет находиться в Приволжском районе Казани рядом с трассой, соединяющей город с аэропортом. Площадь участка достигает 9,5 гектара. Микрокомплекс будет состоять из 13-этажной гостиницы общей площадью 15 тыс. кв. м, 11-этажного офисного центра площадью 18 тыс. кв. м с вертолетной площадкой на крыше.

В «Маленькой Италии» также будет построен торговый центр, три жилых дома, детский сад и школа. Рекреационные зоны будут связаны между собой пешеходными и велосипедными дорожками. В торговом комплексе предпочтение будет отдано итальянским бутикам. Предположительно, он будет сдан в долгосрочную аренду одному оператору. Под всем жилым комплексом разместится подземная парковка.

У жилого комплекса есть потенциал стать настоящим островком Италии в Татарстане



«Нас удивляет и восхищает архитектура итальянских зданий, мастерство их воплощения. Мы бы хотели перенести эту красоту в наши климатические условия», — заявил Альберт Шигабутдинов. Итальянцы заинтересовались проектом — у жилого комплекса есть потенциал стать настоящим островком Италии в Татарстане.

В проектах, которые планирует реализовать группа компаний «ТАИФ», смогут воплотиться интересы России и Италии



«Надеюсь, что я смогу принять участие в торжественном открытии «Маленькой Италии», будучи в должности посла в России», — заявил после презентации Паскуале Терраччано. Он также благосклонно отозвался о строительстве завода биопластиков. В проектах, которые планирует реализовать группа компаний «ТАИФ», смогут воплотиться интересы России и Италии.

Досье

Посол Италии Паскуале K. Терраччано родился 4 мая 1956 года в Неаполе. В 1978 году окончил юридический факультет Неаполитанского университета. В 1981 году поступил на дипломатическую службу. В 1985 году занимал должность консула Генерального консульства в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В 1993 возглавил пост советника Главного экономического управления МИД Италии.

С 2000 года — первый советник постоянного представительства Италии при Атлантическом Совете в Брюсселе. В 2006 году назначен послом Италии в Мадриде с аккредитацией в Андорре. В 2011 году был дипломатическим советником Председателя правительства и личный представитель по встречам на высшем уровне G8/G20. В 2013 году занимал пост посла Италии в Великобритании. В 2018 году назначен послом Италии в Российской Федерации.

Женат, воспитывает троих детей.

Екатерина Гумарова, фото Максим Платонов