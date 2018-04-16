Занять дорого: Кировская область увеличит госдолг через облигации
Регион разместит облигационный займ на 5 млрд рублей, чтобы погасить банковские кредиты
Чтобы погасить действующие банковские кредиты, Кировская область собирается привлечь 5 млрд рублей через выпуск субфедеральных облигаций. С 2013 года регион наращивал госдолг, увеличив его в два раза; сейчас его объем превышает 64% собственных доходов бюджета. Областные власти уверены, что размещение облигаций — выгодный шаг, однако эксперты говорят об обратном. По их словам, со временем обслуживать этот долг станет слишком дорого, но другой возможности привлечь средства в нужном объеме, возможно, нет. Подробности — в материале «Реального времени».
Первый раз за 12 лет
В последний раз на рынок облигаций правительство Кировской области выходило в 2006 году. Дебютный выпуск был размещен еще в 1997-м, а всего регион размещался несколько раз. Будущее размещение должно стать самым крупным (5 млрд рублей) — до этого максимальный объем выпуска составлял 1 млрд рублей.
Поправки в бюджет на 2018 год, которые позволят области выпустить облигации, заксобрание региона приняло в конце марта. Все привлеченные деньги Минфин собирается направить на погашение краткосрочных и среднесрочных банковских кредитов.
Местное издание «Навигатор» со ссылкой на министра финансов Кировской области Ларису Маковееву пишет, что некоторые параметры выпуска пока обсуждаются; однако чиновники считают, что обслуживать рыночный долг будет дешевле, чем банковские кредиты.
«Сейчас мы зафиксировали право сделать облигационный заем. Для нас это новый механизм, и он будет еще отрабатываться. Нас в нем привлекает большая стабильность. Это длинные деньги. Мы будем понимать на весь срок выпуска, какой будет процентная ставка. По нашим прогнозам, она будет ниже, чем по действующим банковским кредитам», — сказала Маковеева. На запрос «Реального времени» в министерстве на момент публикации не ответили.
Кроме объема выпуска, Минфин пока определился только со сроком погашения бумаг — он составит 5—7 лет. Какой будет ставка по облигациям и периодичность выплаты купона, чиновники решат позднее. В целом, говорит Маковеева, процедуру необходимо согласовать с федеральными властями.
Киров хочет стабильности
При этом Минфин решил, что ставка облигаций должна быть фиксированной. Другими словами, чиновники собираются купировать возможность ее понижения в случае снижения средних ставок на рынке. Это повысит интерес инвесторов к областным бумагам, но увеличит риски для самого региона, так как со временем средние рыночные ставки, вероятно, снизятся.
«Ставки по облигациям предпочитают не фиксировать — мало кто из регионов на это идет, — говорит директор по корпоративным и муниципальным рейтингам агентства «Эксперт РА» Гульназ Галиева. — В то же время надо учесть, что кредитное качество [Кировской] области не очень высокое: объем собственных средств не слишком большой, а объем долга — достаточно большой. Соответственно, с точки зрения кредитоспособности, это не очень привлекательный эмитент».
По словам Галиевой, инвесторы охотно доверяют регионам с хорошо развитой промышленностью и сырьевым сектором — теми отраслями, которые приносят стабильный или относительно стабильный доход. «У региона [Кировской области] ситуация похуже, поэтому, наверное, они и прибегают к такому инструменту, как фиксированная ставка». Галиева говорит, что в конце прошлого года некоторые регионы — даже те, что обладают более высокими кредитными метриками, — не смогли привлечь на рынке столько средств, сколько хотели. Возможно, область это учла и хочет подстраховаться.
Как ранее писало «Реальное время», более 10 российских субъектов уже оказались в невыигрышном положении из-за того, что несколько лет назад выпустили облигации с фиксированной ставкой и без возможности досрочного погашения. В ближайшие 6 лет они могут переплатить порядка 30 млрд рублей (в 2018 году суммарная переплата может составить 9,1 млрд). По оценкам АКРА, в наименее выгодной ситуации оказались Красноярский край, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская области, Удмуртия и Коми.
Средние ставки по субфедеральным облигациям снизились с 15—16% в 2014—2015 годах до 8% на конец прошлого года. Эксперты уверены, что в ближайшие годы снижение продолжится. Об этом же сигнализировал ЦБ: после заседания 23 марта он сообщил, что продолжит снижение ключевой ставки и в 2018 году завершит переход от умеренно-жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.
Тяжелые указы
На протяжении нескольких последних лет Кировская область наращивала госдолг. На 1 марта он составлял 28,54 млрд рублей, правда, основная часть долга (19,04 млрд) приходилась на дешевые коммерческие кредиты; долг по банковским кредитам составлял 9,36 млрд рублей.
Обязательства области как и большинства других субъектов начали интенсивно расти после 2012 года, когда были приняты «майские указы» президента Владимира Путина, которые обязывали регионы повышать зарплаты бюджетникам. Необходимость исполнять указы вкупе с последовавшим кризисом сильно повысила нагрузку на регионы — многие из них оказались критически закредитованы.
Из-за этого прошлой осенью федеральный центр решил отказаться от предоставления бюджетных кредитов — регионам советовали обращаться в банки или выпускать облигации. Но одновременно правительство реструктуризировало долги субъектов перед Москвой. Эксперты отмечали, что занимать деньги у центра регионам было гораздо выгоднее, чем у банков или на рынке — бюджетные кредиты считаются почти «бесплатными деньгами».
С 2013 по 2018 годы объем госдолга Кировской области увеличился в два раза, с 13,26 до 26,05 млрд рублей. Заимствованиями область закрывала дефицит бюджета, общий объем которого в 2013—2016 годах превысил 15,3 млрд рублей (в 2017 году бюджет исполнен с профицитом 637,8 млн).
При этом долговая нагрузка Кировской области по-прежнему остается выше, чем в среднем по России (в целом по регионам она находилась в пределах 30% на конец прошлого года). В 2017 году отношение госдолга области к собственным доходам консолидированного бюджета достигало 64,5%, годом ранее — почти 67%.
комментарии
ВП в РТ! :) Казань реально ближе...
"Без булдырабыз!" - МШШ :) "Без бергэ!" - РНМ
с ув., Дамир.