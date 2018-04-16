Занять дорого: Кировская область увеличит госдолг через облигации

Регион разместит облигационный займ на 5 млрд рублей, чтобы погасить банковские кредиты

Чтобы погасить действующие банковские кредиты, Кировская область собирается привлечь 5 млрд рублей через выпуск субфедеральных облигаций. С 2013 года регион наращивал госдолг, увеличив его в два раза; сейчас его объем превышает 64% собственных доходов бюджета. Областные власти уверены, что размещение облигаций — выгодный шаг, однако эксперты говорят об обратном. По их словам, со временем обслуживать этот долг станет слишком дорого, но другой возможности привлечь средства в нужном объеме, возможно, нет. Подробности — в материале «Реального времени».

Первый раз за 12 лет

В последний раз на рынок облигаций правительство Кировской области выходило в 2006 году. Дебютный выпуск был размещен еще в 1997-м, а всего регион размещался несколько раз. Будущее размещение должно стать самым крупным (5 млрд рублей) — до этого максимальный объем выпуска составлял 1 млрд рублей.

Поправки в бюджет на 2018 год, которые позволят области выпустить облигации, заксобрание региона приняло в конце марта. Все привлеченные деньги Минфин собирается направить на погашение краткосрочных и среднесрочных банковских кредитов.

Местное издание «Навигатор» со ссылкой на министра финансов Кировской области Ларису Маковееву пишет, что некоторые параметры выпуска пока обсуждаются; однако чиновники считают, что обслуживать рыночный долг будет дешевле, чем банковские кредиты.

«Сейчас мы зафиксировали право сделать облигационный заем. Для нас это новый механизм, и он будет еще отрабатываться. Нас в нем привлекает большая стабильность. Это длинные деньги. Мы будем понимать на весь срок выпуска, какой будет процентная ставка. По нашим прогнозам, она будет ниже, чем по действующим банковским кредитам», — сказала Маковеева. На запрос «Реального времени» в министерстве на момент публикации не ответили.



Кроме объема выпуска, Минфин пока определился только со сроком погашения бумаг — он составит 5—7 лет. Какой будет ставка по облигациям и периодичность выплаты купона, чиновники решат позднее. В целом, говорит Маковеева, процедуру необходимо согласовать с федеральными властями.



«Сейчас мы зафиксировали право сделать облигационный заем. Для нас это новый механизм, и он будет еще отрабатываться», — сказала Маковеева. Фото echokirova.ru

Киров хочет стабильности

При этом Минфин решил, что ставка облигаций должна быть фиксированной. Другими словами, чиновники собираются купировать возможность ее понижения в случае снижения средних ставок на рынке. Это повысит интерес инвесторов к областным бумагам, но увеличит риски для самого региона, так как со временем средние рыночные ставки, вероятно, снизятся.

«Ставки по облигациям предпочитают не фиксировать — мало кто из регионов на это идет, — говорит директор по корпоративным и муниципальным рейтингам агентства «Эксперт РА» Гульназ Галиева. — В то же время надо учесть, что кредитное качество [Кировской] области не очень высокое: объем собственных средств не слишком большой, а объем долга — достаточно большой. Соответственно, с точки зрения кредитоспособности, это не очень привлекательный эмитент».

По словам Галиевой, инвесторы охотно доверяют регионам с хорошо развитой промышленностью и сырьевым сектором — теми отраслями, которые приносят стабильный или относительно стабильный доход. «У региона [Кировской области] ситуация похуже, поэтому, наверное, они и прибегают к такому инструменту, как фиксированная ставка». Галиева говорит, что в конце прошлого года некоторые регионы — даже те, что обладают более высокими кредитными метриками, — не смогли привлечь на рынке столько средств, сколько хотели. Возможно, область это учла и хочет подстраховаться.

Как ранее писало «Реальное время», более 10 российских субъектов уже оказались в невыигрышном положении из-за того, что несколько лет назад выпустили облигации с фиксированной ставкой и без возможности досрочного погашения. В ближайшие 6 лет они могут переплатить порядка 30 млрд рублей (в 2018 году суммарная переплата может составить 9,1 млрд). По оценкам АКРА, в наименее выгодной ситуации оказались Красноярский край, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская области, Удмуртия и Коми.

Средние ставки по субфедеральным облигациям снизились с 15—16% в 2014—2015 годах до 8% на конец прошлого года. Эксперты уверены, что в ближайшие годы снижение продолжится. Об этом же сигнализировал ЦБ: после заседания 23 марта он сообщил, что продолжит снижение ключевой ставки и в 2018 году завершит переход от умеренно-жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.

Обязательства области, как и большинства других субъектов, начали интенсивно расти после 2012 года, когда были приняты «майские указы» президента Владимира Путина. Фото kremlin.ru



Тяжелые указы

На протяжении нескольких последних лет Кировская область наращивала госдолг. На 1 марта он составлял 28,54 млрд рублей, правда, основная часть долга (19,04 млрд) приходилась на дешевые коммерческие кредиты; долг по банковским кредитам составлял 9,36 млрд рублей.

Обязательства области как и большинства других субъектов начали интенсивно расти после 2012 года, когда были приняты «майские указы» президента Владимира Путина, которые обязывали регионы повышать зарплаты бюджетникам. Необходимость исполнять указы вкупе с последовавшим кризисом сильно повысила нагрузку на регионы — многие из них оказались критически закредитованы.

Из-за этого прошлой осенью федеральный центр решил отказаться от предоставления бюджетных кредитов — регионам советовали обращаться в банки или выпускать облигации. Но одновременно правительство реструктуризировало долги субъектов перед Москвой. Эксперты отмечали, что занимать деньги у центра регионам было гораздо выгоднее, чем у банков или на рынке — бюджетные кредиты считаются почти «бесплатными деньгами».

С 2013 по 2018 годы объем госдолга Кировской области увеличился в два раза, с 13,26 до 26,05 млрд рублей. Заимствованиями область закрывала дефицит бюджета, общий объем которого в 2013—2016 годах превысил 15,3 млрд рублей (в 2017 году бюджет исполнен с профицитом 637,8 млн).

При этом долговая нагрузка Кировской области по-прежнему остается выше, чем в среднем по России (в целом по регионам она находилась в пределах 30% на конец прошлого года). В 2017 году отношение госдолга области к собственным доходам консолидированного бюджета достигало 64,5%, годом ранее — почти 67%.