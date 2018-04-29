Инструкция по применению: как снять кино в жанре зомби-апокалипсиса

Начинающие кинематографисты — о нюансах любительского фильмопроизводства

Команда начинающих казанских кинематографистов Freemotion Studio готовится к съемкам своего второго фильма — исторического триллера «Кахексия». Ребята рассказали «Реальному времени» о том, как за четыре месяца снять кино на свои деньги, сколько стоит прокатное удостоверение и чем интересна современным режиссерам тема апокалипсиса.

Без плана все развалится

Костяк съемочной группы Freemotion Studio состоит из режиссера Алины Галимуллиной, оператора Тимура Романова, ассистента режиссера Лилии Калимуллиной и кастинг-директора Яны Кубрик. Вне съемок у молодых людей вполне обычные профессии: маркетолога, экскурсовода, бармена, по своему профессиональному направлению в картине работают операторы, гримеры и визажисты. Снять первый фильм «Вирион» им помогли энтузиазм и любовь к кино.

— Для нас съемки «Вириона» были «внеклассной» деятельностью. Хотя при наборе людей в команду мы учитывали профессиональный опыт. Я год обучалась на театральных курсах, поэтому пошла в проект, чтобы развиваться в актерской сфере. Изначально планировала сыграть какую-то роль и проводить тренинги с актерами. В итоге после эпизодической роли зомби полностью перебралась за кадр, проводила репетиции, тренинги. Операторы у нас были профессиональные, да и для режиссеров «Вирион» не стал дебютом: они снимали короткометражки и даже полные метры, только не такие масштабные, — рассказывает Яна Кубрик.

Мечта снять фильм есть у многих, к тому же сейчас трудностей с этим не возникает. Купить камеру, написать сценарий и нанять актеров — кажется, что может быть проще? Правда, стоит трезво оценивать свои силы: покорить кинематографический Олимп с маленьким бюджетом и без четкой стратегии невозможно.

Съемочная команда «Вириона» советует подробно расписать план действий. «План и видение процесса — это основа. Без него вам не помогут классный сценарий и готовые сниматься актеры: все развалится. В «Вирионе» мы планировали сначала интуитивно, на постпродакшене уже осознанно, а в нашем новом проекте «Кахексия» все работает только по четко прописанному плану», — говорит Алина Галимуллина.

«План и видение процесса — это основа. Без него вам не помогут классный сценарий и готовые сниматься актеры: все развалится», — говорит Алина Галимуллина



Любовь к зомби-апокалипсису

«Вирион» сделан на стыке жанров научной фантастики, антиутопии, зомби-апокалипсиса и роуд-муви. Идея у ребят возникла зимой 2015 года. Оба режиссера картины — любители фильмов ужасов и триллеров, поэтому разногласий с выбором жанра не возникло.

— Тему выбрали довольно быстро, стоило лишь вспомнить хороший американский фильм «Я — легенда», и процесс пошел. Нас зацепила идея придумать некий вирус и окунуть героев в атмосферу всеобщего хаоса. Раскрыть тему выживания и существования человеческой натуры в суровых условиях. Режиссер Алина Галимуллина выступила еще и сценаристом ленты, — рассказывает Тимур Романов.

Работа над сценарием и образами актеров проходила в бурных дискуссиях. Ребята собирались большой компанией и продумывали эволюцию героев. На заключительном этапе съемок к команде подключился сценарист Станислав Липин, бывший сотрудник «Мосфильма». Он полностью переписал финал истории.

— Стас нашел нас в сети, увидев, что мы собираем деньги на некоммерческий проект о зомби-апокалипсисе и предложил помощь. На «Мосфильме» он работал над различными проектами, из наиболее заметных — сериал «Доктор Живаго», — добавляет Лилия Калимуллина.

В общей сложности съемки шли четыре месяца, хотя команда планировала успеть за лето



Скидка на бюджет

Фильм снимали на собственные деньги. Машинами, помещениями и реквизитом для съемок делились пользователи интернета, которые следили за работой над проектом в соцсетях. На завершающем этапе краудфандинг позволил собрать 180 тысяч рублей, на эти деньги фильм озвучили и купили прокатное удостоверение.

Чтобы получить последнее, необходимо оплатить госпошлину в размере 3 500 рублей, а также подготовить запись фильма на диске — на все это съемочная группа потратила 30—40 тысяч рублей. Озвучить картину звукозаписывающие студии Казани предложили бесплатно.

В общей сложности съемки шли четыре месяца, хотя команда планировала успеть за лето. Не обошлось без нештатных ситуаций. Однажды команда попала под сильный ливень и ураган — из грязи и глины удалось выбраться с трудом. Сложности возникали и с организацией массовых съемок и поиском участников массовки.

— Поскольку проект некоммерческий, актеров найти сложно, остается надеяться только на ответственность людей, согласившихся сниматься. Когда из 25 человек, обещавших прийти, собирается 12, остальных начинаешь лихорадочно искать среди знакомых. Мы, конечно, справились с этой съемкой, только в фильм она так и не попала, — сожалеет Лилия Калимуллина.

«Вирион» посмотрели 1400 зрителей в кино и более 400 тысяч пользователей на YouTube. На первые показы в основном приходили зрители, которые с самого начала следили за проектом в соцсети, знали о маленьком бюджете и проблемах группы на съемках. Они встретили фильм очень тепло.

— А вот те, кто не знал всей предыстории и смотрел «Вирион» как прокатное кино, были где-то разочарованы. Но надо понимать, что нужно делать скидку из-за бюджета картины. Кто это понял, у того фильм оставил положительные впечатления, замечает Лилия Калимуллина.

Машинами, помещениями и реквизитом для съемок делились пользователи интернета, которые следили за работой над проектом в соцсетях



Как из исторического факта слепить триллер

Новый фильм с рабочим названием «Кахексия» (крайнее истощение организма при голодании, — прим. ред.) связан с темой голода в Поволжье в 1921—1922 годах. Алина, историк по образованию, рассказывает, что они случайно наткнулись на реальный исторический источник с описанием жуткого эпизода из жизни голодающей семьи в Татарстане в 1921 году.

— Изучая эту тему, мы осознали масштаб явления: миллионы погибших, каннибализм, эпидемии. Тема освещена мало, и мы поняли, что нашли основу для проекта. Снимать исторический фильм не хотели, поскольку нет нужных ресурсов и это не совсем наш жанр, мы все-таки больше тяготеем к триллеру. После огромного количества дискуссий со сценаристами нашли идеальный вариант, как объединить историю голода в Поволжье и жанр триллера, — рассказывает режиссер.

Перед написанием сценария съемочная группа работала в архиве, изучала документы, относящиеся к фонду НКВД: отчеты организаций помощи голодающим, отчеты милиции, документы по кантонам (так в 20-е годы называли районы). В планах ребят также обращение в архив Национального музея и изучение газет того периода.

Сейчас съемочная группа ищет спонсоров и партнеров и готовится к краудфандинговой кампании. Прогнозируемый бюджет кино составляет около 1 млн рублей, что для российского полнометражного фильма совсем немного. Ребята признаются, что готовы работать даже с меньшим бюджетом. Они уверены, что найдется немало людей, которые помогут на добровольных началах. Пока для фильма «Кахексия» готов литературный сценарий, идет работа над режиссерским.

Ребята уверены, что найдется немало людей, которые помогут на добровольных началах



По словам Лилии Калимуллиной, отдел кинематографии Министерства культуры РТ в курсе, что идет работа над новым кинопроектом. Там предлагали поучаствовать в конкурсе для получения финансовой поддержки, но проект «Кахексия» не проходит по формату. «Мы уверены, что, как и «Вирион», фильм «Кахексия» вызовет интерес и нас вновь заметят. Будем ломать стереотипы в национальном кинематографе», — добавляет Лилия.