Хозяева фитнесов Уфы: следы банкира и ТПП, чиновник со стажем и питерские

Кто заправляет уфимским рынком фитнеса

«Реальное время» рассказывало о ситуации на рынке фитнеса в Уфе. Сегодня мы решили поближе познакомиться с собственниками крупнейших фитнес-центров столицы Башкортостана. Для этого мы изучили регистрационные данные в крупнейших уфимских сетях. Как выяснилось, многие спортивные залы фактически имеют общих владельцев.

Fitness Holding: клубы в разных регионах и торговый центр в Сипайлово

Одной из крупнейших сетей фитнес-центров в Уфе является Fitness Holding, в который входят Mendeleeff Fitness, Zorge Fitness, Korolef Fitness и фитнес-клуб «Барбара». Руководители, видимо, не сильно заморачивались с наименованиями клубов, называя их, как правило, по улицам, на которых «прописаны» их спортивные помещения (за исключением «Барбары»). Собственником сети считается Александр Половиткин. По данным СМИ, в «Фитнес Холдинг» Половиткина входят также несколько проектов в Москве, а сам он в начале 2000-х возглавлял Департамент развития новых проектов сети «Планета Фитнес».

По данным аналитической службы «Реального времени», самый дорогой из уфимских фитнес-клубов Fitness Holding (и второй в общем рейтинге фитнес-центров Уфы) Zorge Fitness действует от имени ООО «МедФит». Компания зарегистрирована в Уфе, на улице Менделеева, 137, в августе 2013 года. Собственниками компании являются Гульдана Гарифуллина и Людмила Ильина.

Гарифуллина владеет также половиной некоего ООО «Звездный», адрес которого соответствует адресу торгового центра «Звездный» в микрорайоне Сипайлово. В этом торговом центре располагается другой, более дешевый спортивный зал от Fitness Holding — Korolef Fitness, который, как нетрудно догадаться, находится на улице Академика Королева. Людмиле Ильиной, собственнице 37% «Медфита», принадлежат доли еще в пяти компаниях — ООО «Джанин Фитнес» (доля тут, правда, всего 0,01%), ООО «Поколение фитнес» (23,75%), «Ника» (32,57%), «Сити-клуб» (11,5%) и «Менделееф Фитнес» (50%). Отметим, что ООО «Джанин Фитнес» зарегистрировано в подмосковном Красногорске, на улице Согласия, 3 — судя по местоположению, это юрлицо фитнес-клуба с бассейном Janinn Fitness, расположенного около красногорского «Ашана». Гендиректором «Джанин Фитнесс» является Александр Половиткин, который также возглавляет и владеет 50% ООО «Фитнес Холдинг» вместе с Натальей и Владимиром Рубцовыми. К слову, именно в Красногорске с прошлого года работает мэром выходец из башкирских коридоров власти Радий Хабиров.

Гендиректором «Джанин Фитнесс» является Александр Половиткин, который также возглавляет и владеет 50% ООО «Фитнес Холдинг» вместе с Натальей и Владимиром Рубцовыми. Фото sovsport.ru



«Менделееф Фитнес», соответственно, является юрлицом клуба Mendeleeff Fitness — второго по дороговизне среди уфимских клубов сети, расположенного на улице Менделеева в ТРК «Иремель». ООО «Менделееф Фитнес» является также юрлицом и Korolef Fitness. Собственником оставшихся 50% является Павел Иванов. Ему, в свою очередь, также принадлежат ООО «Барбара» и 10% в ООО «Барбара Фитнес» — юрлице фитнес-клуба «Барбара» на улице Бабушкина. Оставшимися 90% в «Барбара Фитнес» владеет все тот же Александр Половиткин, глава Fitness Holding. Отметим, что ему принадлежат также доли в некоторых волгоградских юрлицах (например, ООО «24часа фитнеса» — по адресу регистрации расположен круглосуточный Zebra Fitness).

World Class: торчащие уши «Уралсиба»

Что касается самого дорогого и раскрученного фитнес-центра Уфы — World Class, то его юрлицо ООО «Спорт-Сити» зарегистрировано в декабре 2005 года на улице Революционной. У компании лишь один собственник — Виктория Шумова, ей принадлежит весь уставный капитал в 100 тыс. рублей. Других компаний за ней не числится, однако она является индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Москве. Директором юрлица World Class в Уфе является Рустем Ахметханов, в других компаниях он не участвует.

Отметим, впрочем, что до 2009 года в собственниках уфимского юрлица World Class значились исключительно зарубежные компании — сначала «Международная компания «Экклетон Лимитед», затем компания с ограниченной ответственностью «Калверстоун Инвестментс Лимитед». Интересно, что до 2006 года Eckleton Limited владела половиной акций ОАО «ТД «Копейка» — сейчас юрлицо входит в X5 Retail Group, магазины «Копейка» были ребрендированы в «Пятерочку» и «Перекресток». При этом владельцем «Копейки» в свое время считался Николай Цветков, на тот момент — совладелец банка «Уралсиб».

Банк этот был основан в 2002 году в результате переименования уфимского «Башкредитбанка». Учитывая пересечения бывших собственников уфимского World Class с собственниками сети «Копейка», принадлежащей главе «Уралсиба», а также расположение фитнес-центра в непосредственной близости от здания «Уралсиба» в Уфе, можно предположить, что фитнес-клуб был каким-то образом связан с банком.

У компании лишь один собственник — Виктория Шумова, ей принадлежит весь уставный капитал в 100 тыс. рублей. Фото worldclass-ufa.ru



Прослеживается связь с «Уралсибом» и через другую упомянутую компанию — «Калверстоун Инвестментс Лимитед». Кипрская фирма с таким названием, сейчас недействующая, ранее являлась учредителем московского ООО «Центр здоровья УралСиб», расположенного в здании на улице Ефремова. Этот же дом является юридическим адресом ПАО «Банк Уралсиб», АО «Финансовя корпорация «Уралсиб», ООО «Лизинговая компания «Уралсиб» и еще нескольких компаний, связанных с «Уралсибом». Наконец, с 2005 по 2010 годы ООО «Спорт-Сити» было зарегистрировано в здании банка «Уралсиб» на той же улице Революционной в Уфе. Кстати, это самое высокое строение в городе (100,5 метра).

Кроме того, с 2009 по 2017 годы единственным учредителем «Спорт-Сити» было ООО «Мета Холдинг», зарегистрированное в Москве, в списке учрежденных им компаний также фигурирует «Центр здоровья УралСиб». Отметим также, что с 2007 по 2010 годы директором ООО «Спорт-Сити» был Ренат Галимов, в 2015—2016 годах — исполняющий обязанности директора ГКУ «Управление материально-технического обеспечения Минздрава Башкортостана». Правда, по некоторым сведениям, эту должность он занимал и раньше — к примеру, в 2012 году он, по данным прокуратуры Башкортостана, организовал поставку хирургических зажимов для Калтасинской центральной районной больницы на общую сумму чуть меньше миллиона рублей без проведения аукциона, в результате чего был оштрафован на 30 тыс. рублей, а сейчас его контакты фигурируют на сайте Управления в качестве горячей линии противодействия коррупции.

Петербургские тайны

Еще два уфимских фитнес-центра принадлежат санкт-петербургским компаниям и традиционно считаются «проявлениями» одной сети. Это крупный фитнес-клуб Olymp и его «младший брат» — Alex Fitness. С апреля 2016 года они вышли за пределы России и собираются развивать сети в Великобритании.

У юридических лиц обоих фитнес-центров петербургский ИНН (при этом одна компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, а вторая — в Ленинградской области, об этом ниже). Olymp работает от имени ООО «Олимп холдинг» и принадлежит компании «Местуво Сервисиз Лимитед» с Британских Виргинских островов. Юрлицо Alex Fitness — ООО «Алекс Фитнес», принадлежащее компании с ограниченной ответственностью «Алекс Фитнесс Инвестментс Лимитед», зарегистрированной в кипрской Никосии.

Еще два уфимских фитнес-центра принадлежат санкт-петербургским компаниям и традиционно считаются «проявлениями» одной сети. Это крупный фитнес-клуб Olymp и его «младший брат» — Alex Fitness. Фото ufa.olympclubs.ru



В случае с Olymp компания из британского оффшора стала владельцем лишь с марта 2017 года. До этого единственным хозяином был Владислав Голубев, который до сих пор, с момента основания компании в сентябре 2016 года, является директором. В списке учрежденных им компаний также ООО «Система», «Лаванда», «ФПК Инвестком» и ДНП «Радуга». Также он является директором ООО «КМ Истейт», ООО «КМ 4» и ООО «Фирма «Мода».

Если «Олимп холдинг» зарегистрирован в Санкт-Петербурге и совсем недавно — в 2016 году, то ООО «Алекс Фитнес» присутствует на рынке с сентября 2011 года, при этом зарегистрировано в Ленинградской области. Небольшая часть — 0,05% акций — принадлежит директору компании Андрею Ковалеву. Он же является учредителем еще 10 компаний, включая еще одно ООО «Алекс Фитнес» и ООО «Фитнес структура», где также занимает пост директора. Кроме того, Ковалев возглавляет ООО «Нуф» и ООО «Геймс».

Pushkin и Olympia, «Аквитания» и «Нефть» — разный уровень, одни владельцы

Занимающий третье место по дороговизне фитнес-центр Pushkin, который, как нетрудно догадаться, находится на улице Пушкина, работает под юрлицом ООО «Персона Спорт». Компания зарегистрирована по адресу самого фитнес-центра в апреле 2009 года. Единственным учредителем ее является Хайдар Хусаинов, ранее в списке владельцев значились также Замир Хусаинов, Хасиб Хусаинов, а с 2012 по 2016 годы учредителем была Светлана Хусаинова. Нынешний учредитель также владеет долей в гаражном кооперативе «Чернышевский» и ООО «Фитнес-клуб «Нефть» в Уфе, на улице Комарова — со стоимостью 14 тыс. рублей в год.

Директор компании, Айгуль Хусаинова, также возглавляет и владеет ООО «Планета Спорт» на улице 50-летия Октября, 15. Фитнес-центров по этому адресу обнаружить не удалось, однако неподалеку находится магазин Red Fox, указанный в списке магазинов «Планета спорт». Тем не менее, по данным аналитической службы «Реального времени», это юрлицо функционирует как фитнес-центр Olympia, расположенный на бульваре Ибрагимова. Годовой абонемент здесь стоит около 25 тыс. рублей в год, а в августе 2016 года сообщалось, что фитнес-центр выставлен на продажу за 35 млн рублей.

Хайдар и Айгуль Хусаиновы. Фото personasport.ru



Кроме того, Айгуль Хусаиновой на 100% принадлежит ООО «Демский бассейн», «Фитнес-клуб «Южный», «Фитнес-клуб «Пушкин» — все эти компании зарегистрированы по адресу фитнес-центра Pushkin. По данным «Реального времени», одна из этих компаний — ООО «Демский бассейн» — является юрлицом фитнес-центра с бассейном, расположившегося на девятом месте в списке самых дорогих клубов Уфы — «Аквитании». Действительно, этот клуб, расположенный в Демском районе, предлагает годовой абонемент за 27 тыс. рублей в год.

«Суровка Fit» и малый бизнес, Orange Fitness и торгово-промышленная палата

Что касается двух самых дешевых фитнес-центров с бассейнами — «Суровка Fit» и Orange Fitness, то они довольно сильно отличаются друг от друга. «Суровка Fit», расположенная в пригороде Уфы (деревня Суровка Уфимского района), управляется индивидуальным предпринимателем Сусанной Варданян. Никакой информации о ней нет — за ней не числится компаний, также она нигде не является директором.

А вот Orange Fitness, второй по дешевизне уфимский клуб с бассейном (стоит 25 тыс. рублей в год), управляется ООО «Аквасити» — при этом сама по себе сеть представлена во многих городах России, а также в Армении и Болгарии. Уфимское же юрлицо, зарегистрированное на улице Софьи Перовской еще в 2001 году, принадлежит Галие Рафиковой. Она же является собственником ООО «Йорт-сервис». Ранее компания принадлежала ЗАО «Консультативная компания «Иком». В ее учредителях — Юрий Смирнов и Азат Фазлыев, президент торгово-промышленной палаты Башкортостана, который запустил в Уфе новое деловое СМИ. Отметим, что сейчас правопреемником этого ЗАО является ООО «Консультативная компания «Иком», где в учредителях значится уже только Юрий Смирнов, хотя до 2015 года в состав учредителей входил и Азат Фазлыев. Также эта компания владеет ООО «Волшебный мир» и, как следствие, ее «дочкой» — ООО «Парк культуры и отдыха «Волшебный мир» — судя по расположению и названию, речь идет об одноименном парке развлечений в центре Уфы (по сути, известный парк им. М. Гафури).

Впрочем, консультативная компания «Иком» была учредителем «Аквасити» лишь до 2009 года. Однако директор «Аквасити» Анна Смирнова по-прежнему является учредителем ООО «Волшебный мир» — вместе с ООО «КК «Иком», Андреем Смирновым и Азатом Фазлыевым.

Владельцы фитес-центров Уфы

№ НАЗВАНИЕ Юридическое лицо/ИП СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ КАРТЫ без ограничения по времени, РУБ. — 2018 Административный район Форма ведения бизнеса 1 Smart boxing club ООО «СМАРТ

БОКСИНГ КЛАБ» 24800 Ленинский, Кировский один 2 OLYMP ООО «Олимп Холдинг» 35000 Октябрьский сеть 3 Korolef Fitness «Менделееф Фитнес» от 12000 Октябрьский один 4 Alex fitness ООО «АЛЕКС ФИТНЕС» 11900 Октябрьский сеть 5 Metro Fitness ООО «МЕТРО-ФИТНЕСС», франшиза 9900 Октябрьский сеть 6 B-Gym ИП ЯКУПОВ РУСЛАН РУСТАМОВИЧ 10999 Орджоникиждзевский один 7 GoodDay ИП Сабитова Н.Н. 11900-17900 Советский один 8 ВеллБерри ИП Воробьёва Лариса Александровна 29600 Орджоникиждзевский сеть 9 Фитнес Арена 3000 ИП Бареева И.А 26900 Кировский сеть