Фитнес-рынок Уфы: дефицит бассейнов, качалки «для возвышенных персон» и московские франшизы

Обзор стоимости посещения фитнес-центров в столице Башкортостана

На дворе календарная весна и, несмотря на не всегда соответствующую этому сезону погоду, многие стремятся привести себя в форму. Не так давно «Реальное время» рассказывало о ситуации с фитнес-центрами в Казани и Набережных Челнах, а сегодня вниманию читателей — обзор цен на посещение фитнес-клубов в столице Башкортостана. Выбор фитнес-центров здесь меньше, чем в Казани, но зато есть более интересные предложения — к примеру, сразу несколько из них работают круглосуточно.

Уфимский фитнес — от 8,5 тысячи рублей

По данным исследования, проведенного аналитической службой «Реального времени», в Уфе на 2018 год действует 65 фитнес-центров. Стоимость годовой карты в них значительно разнится — от почти 100 тыс. рублей в Jamm Fit до 8,5 тыс. рублей в фитнес-центре «Медведь». Есть при этом и несколько центров, где не практикуется продажа годовых безлимитных карт, вместо этого предлагаются абонементы на месяц или определенное количество занятий.

Отметим, что в Казани ситуация иная: самих фитнес-центров в столице Татарстана почти сотня, а цены ниже, чем в Уфе. При этом в Казани много небольших «качалок» и фитнес-центров при гостиницах. Зато в Уфе довольно много объектов, работающих круглосуточно.

Цены на фитнес в Уфе

НАЗВАНИЕ СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ КАРТЫ без ограничения по времени, РУБ. — 2018 Стоимость для корпортивных клиентов — 2018 (для 10 человек) СТОИМОСТЬ РАЗОВОГО ВИЗИТА, РУБ. -2018 КОЛ-ВО ШКАФЧИКОВ ДЛЯ (взрослых) ПОСЕТИТЕЛЕЙ -2018 ПАРКОВКА (есть/нет, бесплатно / стоимость)- 2018 JAMM FIT 99900 84915 2000 нет да FIT Xbody 90000 72000 2000 н/д нет World Class Уфа 64700 индивидуально 2000 320 70 мест Zorge Fitness от 45000 индивидуально только 1 гостевой визит, потом по карте н/д есть, бесплатная PUSHKIN 43000 (сейчас 35000, 5000 на депозит) 35000 1500 н/д да, бесплатная Fithouse 37000 29600 500 н/д есть Liga Gym 36000 5 человек оплачивать, шестой бесплатно 500 н/д есть, бесплатная OLYMP 35000 22300 1000 н/д есть, бесплатно ВеллБерри 29600 19240 400-500 н/д нет

EMS — в лидерах по цене

Наиболее дорогой фитнес-центр Уфы — уже упомянутый Jamm Fit. Здесь клиентам предлагаются популярные сейчас EMS-тренировки — напомним, фитнес-центры с таким видом услуг стали одними из самых дорогих и в Казани, и в Набережных Челнах. Суть тренировок заключается в использовании устройств, которые посылают электрические сигналы, вызывающие сокращение мышц, как при силовой тренировке. Предполагается, что одна такая «тренировка» продолжительностью 20 минут может заменить 3 часа в тренажерном зале. Сеть Jamm Fit представлена тремя центрами: два из них в Уфе (на Гоголя и на Комсомольской), один — в Казани, на улице Сибгата Хакима. На сайте студии фитнеса гарантируется «достижение результата всего за 10 занятий». Помимо этого Jamm Fit обещает «на 100% сохранение конфиденциальности личности». Стоимость годовой карты для корпоративных клиентов составляет около 85 тыс. рублей

На втором месте по стоимости годового абонемента — студия EMS-тренировок Fit Xbody, расположенная на улице Менделеева. Стоимость в год здесь составляет 90 тыс. рублей, для корпоративных клиентов — 72 тыс. рублей. Как и в случае с Jamm Fit, стоимость разового занятия — 2 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров среди фитнес-центров с EMS-тренировками Superbody.club, расположенный на улице Софьи Перовской. Годовых абонементов здесь нет, но 96 тренировок обойдутся в 62,4 тыс. рублей, для корпоративных клиентов — 51,4 тыс. руб. Разовое посещение стоит 2 тыс., по акции — 500 рублей. Фитнес-клуб работает с 9 до 21 часа.

Самый дорогой фитнес-центр традиционного формата — с тренажерами, групповыми занятиями и бассейном — World Class Уфа. Фото worldclass-ufa.ru

Традиционный фитнес: максимум — 65 тысяч в год

Самый дорогой фитнес-центр традиционного формата — с тренажерами, групповыми занятиями и бассейном — World Class Уфа. Годовая карта обойдется здесь в 64,7 тыс. рублей, разовое посещение будет стоить 2 тыс. Расположен фитнес-центр на улице Революционной, около здания «Уралсиба», работает с 6 утра до полуночи. Известная российская франшиза присутствует в столице Башкортостана с 2006 года.

Второе место оказалось у круглосуточного Zorge Fitness, расположенного на улице Рихарда Зорге. Годовой абонемент тут стоит от 45 тыс. рублей. Разовые визиты не предусмотрены, но возможен один гостевой визит. Как и в случае с World Class, стоимость корпоративных карт обсуждается индивидуально.

Третье место — у фитнес-центра Pushkin, расположенного на улице Пушкина. Стоимость абонемента здесь обычно составляет 43 тыс. рублей. На данный момент, впрочем, стоимость снижена до 35 тыс. рублей, 5 тыс. идут на депозит. Для корпоративных клиентов стоимость составит 35 тыс. рублей, а разовое посещение обойдется в 1 500 рублей. В фитнес-центре есть 25-метровый бассейн, работает он с 7 утра до 2 часов ночи (по выходным — с 9 утра до часа ночи). Как утверждается на сайте, Pushkin — фитнес-клуб для возвышенных персон (что под этим подразумевается, правда, не поясняется).

На четвертом месте в списке самых дорогих уфимских фитнес-центров — Fithouse, где годовой абонемент стоит 37 тыс. рублей, для корпоративных клиентов — 29,6 тыс. рублей. Находится он в микрорайоне «Молодежный», на улице Владивостокской, работает с 9 до 22 часов. На сайте центра подчеркивается, что у Fithouse — уникальный формат клуба, включающий индивидуальные программы по реабилитации травм и специальные фитнес-программы для женщин.

Замыкает пятерку фитнес-центр Liga Gym. Годовой абонемент для жителя Уфы здесь обойдется в 36 тыс. рублей. В случае корпоративного посещения каждая шестая карта будет бесплатной, разовое посещение обойдется в 500 рублей. При этом в фитнес-центре нет бассейна. Расположен он на улице Чернышевского и, помимо собственно фитнеса, специализируется на кроссфите и единоборствах.

Год занятий в фитнес-центре Olymp обойдется в 35 тыс. рублей. Фото ufa.olympclubs.ru

Уфимские фитнес-магнаты и дорогая петербургская франшиза

На шестом месте расположился еще один представитель крупной федеральной сети — Olymp. Год занятий в этом фитнес-центре обойдется в 35 тыс. рублей — отметим, что занятия в клубе той же сети в Казани стоят дешевле, 29 тыс. рублей в год. Стоимость карты по корпоративной программе составляет 22,3 тыс. рублей, а разовое занятие — 1 тыс. Фитнес-клуб расположен на улице Бикбая, работает с 7 утра до полуночи, при этом в нем сразу три бассейна — детский, «релаксный» и спортивный.

Седьмое место занимает фитнес-центр Mendeleef Fitness, судя по сайту, входящий в тот же Fitness Holding Александра Половиткина, что и Zorge Fitness. Перекрестные ссылки на сайтах фитнес-центров дают понять, что в нее же входят Korolef Fitness (круглосуточный фитнес-центр без бассейна, расположен на улице Академика Королева, 14, годовая стоимость — от 12 тыс. рублей) и фитнес-клуб «Барбара» (расположен на улице Бабушкина, без бассейна, стоимость — от 22 тыс. рублей). Сам Mendeleef Fitness расположен в ТРК «Иремель» на улице Менделеева. Стоимость занятий составляет 2,5 тыс. рублей в месяц, то есть 30 тыс. рублей в год. Разовый абонемент в клуб обойдется в 1530 рублей, работает он круглосуточно, есть бассейн.

Примерно по такой же цене — 29,6 тыс. рублей — можно оформить годовую карту в одном из двух уфимских тонус-клубов «Веллберри». Правда, вряд ли их можно считать традиционными. Как следует из описания, рассчитаны клубы только на женщин (как говорится на сайте, «вы можете сосредоточиться на занятиях, не отвлекаясь на назойливые мужские взгляды»), предполагаются индивидуальный подход и наличие неких «тонус-тренажеров» — они описываются как «умный комплекс тренажеров, воздействующих на проблемные зоны». На сайте обещают: «Вам не нужно ничего поднимать и никуда бежать, техника сделает все за Вас». Расположены эти фитнес-центры на улице Российской и бульваре Давлетшиной.

Девятое место оказалось у «Аквитании». Годовой абонемент здесь стоит 27 тыс. рублей, для корпоративных клиентов — 19 тыс. В фитнес-центре есть бассейн, работает он с 7 до 24 часов, расположен на улице Левитана. Замыкает десятку примерно при такой же цене годовой карты (26,9 тыс. рублей) «Фитнес Арена 3000». Для корпоративных клиентов стоимость годовой карты составит 24,2 тыс. рублей. Клуб расположен на улице Менделеева, в нем нет бассейна, но зато есть залы для игровых видов спорта.

В «Аквитании» годовой абонемент стоит 27 тыс. рублей, для корпоративных клиентов — 19 тыс. Фото ps-aqua.ru

Круглосуточный приют спортсмена за 10 тысяч и бассейн в пригороде за 15 тысяч

К наиболее дешевым фитнес-центрам Уфы относятся пять заведений, стоимость годовой карты в которых составляет от 8,5 до 11,8 тыс. рублей — естественно, бассейнов ни в одном из них нет. На пятом месте расположился Fitness Hall на проспекте Октября. Здесь абонемент обойдется в 11,8 тыс. рублей, для корпоративных клиентов — около 10 тыс. рублей. Разовое посещение обойдется в 1 тыс. Фитнес-центр работает с 6 утра до 2 ночи.

Немного дешевле — 11 тыс. рублей — стоит абонемент в B-Gym на том же проспекте Октября. Разовых посещений здесь нет, а корпоративная карта обойдется в 7,5 тыс. рублей. Фитнес-центр работает с 6 утра до часа ночи.

10,2 тыс. рублей в год стоит посещение центра ElForma в Сипайлово, на улице Маршала Жукова. Годовая карта для корпоративных клиентов тут стоит 6120 рублей, а разовое посещение — всего 200—250 рублей. Фитнес-центр работает с 8 до 23 часов.

Второй по дешевизне фитнес-центр Уфы — Metro Fitness на Юрия Гагарина и Менделеева. Работает он круглосуточно, годовой абонемент обойдется в 9900 рублей. Корпоративная карта будет стоить 4 тыс. рублей, а разовое посещение — 500 рублей.

Наконец, самым дешевым фитнес-центром стал «Медведь» на улице Черниковской. Годовой абонемент тут стоит 8,5 тыс. рублей, корпоративная карта — всего 3,5 тыс. Разовое посещение — 100 рублей, при этом в центре всего 15—20 шкафчиков.

Самым дешевым фитнес-центром стал «Медведь». Фото vk.com/medvedsportclub

Отметим, что самым дешевым фитнес-центром с бассейном является «Суровка Fit». Он расположен в поселке Суровка Уфимского района, неподалеку от Михайловки. Годовой абонемент здесь обойдется в 14,5 тыс. рублей, корпоративный — 10,2 тыс. рублей. Работает с 7 утра до полуночи. На втором месте по дешевизне среди фитнес-центров с полноценным бассейном — Orange Fitness, расположенный на улице Софьи Перовской. Годовой абонемент тут стоит 25 тыс. рублей, по корпоративной карте — 20 тыс. рублей. В состав фитнес-центра входят три бассейна, работает он с 7 до 23 часов.

Любопытно, что все остальные уфимские фитнес-центры с полноценным бассейном уже были описаны выше — в списке самых дорогих. Всего в городе 10 фитнес-центров с бассейнами, в одном из них («Маршал Артс») бассейн небольшой, а в «Восточном клубе» нет годовых карт. Для сравнения: в Казани фитнес-центров с бассейнами 24 штуки, включая, впрочем, фитнес-центры при гостиницах и на объектах Универсиады — таких как Академия тенниса.

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