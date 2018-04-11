«Во сколько обойдется строительство архивохранилища, сказать не могу, доллар повышается»

Как регистраторы избавились от ажиотажа с приостановками сделок, сократили штаты и создают архив на все Поволжье

Татарстанское подразделение Росреестра подошло к юбилею организации с сокращением сотрудников на 30% и переходом на электронную регистрацию. В перспективе — появление архивохранилища, которое объединит документы со всего ПФО. «Реальное время» узнало, с какими ошибками со стороны кадастровых инженеров приходится сталкиваться и почему нельзя просто так отказать в регистрации сделки.

«Телефон разрывался, люди хотели узнать причины приостановок»

За 20 лет через систему регистрации прав в Татарстане провели более 17 млн регистрационных действий, за время «Дачной амнистии» зарегистрировали более 730 тысяч прав. За время работы управления были зарегистрированы более 1,5 млн ипотек.

— Раньше регистрировали не только право на имущество, но и подлежали регистрации определенные сделки: сделки с жилым помещением, сделки дарения, проводилась регистрация сделок ипотеки. Сейчас этого нет, закон отменил регистрацию сделок. Мы теперь регистрируем непосредственно права на недвижимость, — рассказал заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ Альберт Хайрутдинов.

Еще недавно в этом была необходимость, но со временем отпала. По словам специалиста, защищенность сделок выросла. В результате у сотрудников стало меньше работы. А было время — в управлении царил ажиотаж, особенно с принятием законодательных новшеств. Специалистам звонили по любым вопросам о сделках с недвижимостью, что мешало повседневной работе ведомства.

— Телефон разрывался, люди хотели узнать причины приостановок, задержек регистрации прав на недвижимость. Сотрудники не могли вести обычную работу, задерживались. Говорить о качестве работы в таких условиях не приходилось. Тогда было принято решение организовать круглосуточный call-центр, где сотрудники отвечают на все вопросы, — объяснил Альберт Хайрутдинов и отметил важность регистрации прав на недвижимость: «Когда собственность есть, есть с кого спросить».

Средняя зарплата главного специалиста с десятилетним стажем составляет всего 26 тысяч рублей, говорит Хайрутдинов. Фото rosreestr.tatarstan.ru



Штаты сократили на треть, сотрудников — в МФЦ

Со временем управление Росреестра отказалось от приема документов на госрегистрацию, этим занимаются МФЦ. Функций стало меньше, что отразилось на количестве сотрудников: за последние десять лет сократили примерно 30% человек. Но всем сразу подобрали новое место работы. Сейчас в управлении работают порядка 960 человек.

— Все сотрудники были оформлены в МФЦ, они и так занимались приемом документов, просто изменилось место работы и, соответственно, запись в трудовой. Нам никого не пришлось увольнять, — гордится достижениями представитель управления.

Головной болью остается подготовка кадастровых инженеров, в СРО «Поволжье» их 1402, из них в Татарстане — 610.

— У нас нет надзорных функций над СРО, хотя многие думают, что мы можем их контролировать. Появилась Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья, у них как раз есть полномочия проводить проверки. Мы можем только опосредованно влиять на кадастровых инженеров, — рассказал Альберт Хайрутдинов.

Приостанавливать или отменять процедуру приходится нередко из-за недочетов работы кадастрового инженера, а люди выражают недовольство в адрес управления Росреестра. Сейчас существуют строго 55 оснований, по которым регистрацию можно приостановить, а раньше они умещались на нескольких листах, была даже такая причина, как «сомнение регистратора», которое могло возникнуть в любой момент, хотя никакого нарушения не было.

Впрочем, кадастровые инженеры действительно часто допускают ошибки.

— Например, неправильное обращение с заявлением — специалист неправильно обозначил категорию, а ведь к определенному заявлению нужен свой перечень документов, который в результате может быть неправильно составлен. Бывают неправильные акты согласования границ, когда кадастровый инженер злоупотребляет своими полномочиями, — приводят примеры в Росреестре.

Так, при проведении сделки человеку показывают на разных листах договор и кадастровый план, а по факту инженер меняет предложенный кадастровый план, но прикладывает к нему подписанный договор, якобы именно это он и показывал. Встречаются погрешности в виде наслоения участков на бумаге, что происходит из-за того, что инженер очень давно запрашивал информацию, которая со временем изменилась.

За 20 лет через систему регистрации прав в Татарстане провели более 17 млн регистрационных действий. Фото rosreestr.tatarstan.ru



«Земли, которые неправильно продали, возвращаются муниципалитету»

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ Альберт Хайрутдинов развеял миф, что сотрудники при регистрации недвижимости имеют определенный процент с каждой сделки. Средняя зарплата главного специалиста с десятилетним стажем составляет всего 26 тысяч рублей.

Сейчас регистраторы активно используют электронный документооборот и призывают заявителей не опасаться им пользоваться: «У нас всегда есть резервная база, ни один документ не потеряется. К тому же бумажный документ можно подделать, а электронный нет», — уверен в надежности системы Альберт Хайрутдинов.

Тем не менее бумажные документы никуда не ушли. В селе Столбище Лаишевского района началось строительство архивохранилища Росреестра ПФО, где разместят до 65 млн архивных дел, которые будут обслуживать около 200 человек.

— Во сколько обойдется строительство, сказать не могу, доллар повышается, опять-таки инфляция. На каждый этап будет выделяться финансирование. Проектирование мы уже прошли, по мере финансирования работы будут продолжаться, деньги выделяет федеральный бюджет, — не стал раскрывать подробности собеседник «Реального времени».

Правда, недавно был опубликован тендер, из которого следует, что на стройку в Столбище будет направлено 951,1 млн рублей.

Еще одна проблема — незаконные операции по земле. Как показали проверки правоохранителей и ФАС, в Татарстане в последнее время участились случаи, когда участки уходили без торгов и в нарушение антимонопольного законодательства. Особенно много таких нарушений в районах Татарстана, Набережных Челнах.



— Правоохранительные органы работают, мы вместе с ними. Те земли, которые неправильно продали, возвращаются в собственность муниципалитета. Те люди, которые принимали участие в этих незаконных сделках, понесут ответственность в соответствии с законом, — пояснил Альберт Хайрутдинов.

Остро стоит вопрос и с паевыми землями, которых пока не хватает.

— К вопросу с паевыми землями нужно подходить организованно. Где работали, там все решили безболезненно. Сейчас не все паевые земли выделены, вовлечены в оборот, мы боремся с этим. Есть установка от Владимира Путина и Рустама Минниханова, чтобы вовлечь все земли в сельхозоборот, а для этого нужен хозяин, — объяснил порядок замруководителя управления.