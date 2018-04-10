Александр Цекало: «Когда находишься у власти, очень трудно почувствовать, что нужно отдать бразды правления»
Новый выпуск шоу «вДудь» — о Ельцине, Путине и самоцензуре
На ютьюб-канале «вДудь» вышел новый выпуск передачи, гостем которой стал продюсер Александр Цекало, рассказавший Юрию Дудю о фильме «Гоголь. Вий», сериале «Метод», своей работе политтехнологом, теракте во время мюзикла «Норд-Ост» и перезапуске шоу «Прожекторперисхилтон». На традиционный вопрос ведущего: о чем бы собеседник поговорил с Владимиром Путиным? — Цекало ответил: «О женщинах, о чем еще?»
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