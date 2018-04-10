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Александр Цекало: «Когда находишься у власти, очень трудно почувствовать, что нужно отдать бразды правления»

18:30, 10.04.2018 2

Новый выпуск шоу «вДудь» — о Ельцине, Путине и самоцензуре

Александр Цекало: «Когда находишься у власти, очень трудно почувствовать, что нужно отдать бразды правления» Фото: youtube.com

На ютьюб-канале «вДудь» вышел новый выпуск передачи, гостем которой стал продюсер Александр Цекало, рассказавший Юрию Дудю о фильме «Гоголь. Вий», сериале «Метод», своей работе политтехнологом, теракте во время мюзикла «Норд-Ост» и перезапуске шоу «Прожекторперисхилтон». На традиционный вопрос ведущего: о чем бы собеседник поговорил с Владимиром Путиным? — Цекало ответил: «О женщинах, о чем еще?»

Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Я думал он на пенсии уже)
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  • Анонимно 10 апр
    Ну, не Цекало же о политике России рассказывать. России, наоборот, требуется политика на десятилетия, что бы не быть "обычной страной"
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