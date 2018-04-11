Белорусы хотят заработать на авиатранзите, а Татарстан — на гостях из Европы

Специально под прямые рейсы из Минска в Казань будет сформирован тур выходного дня

Казань в ожидании открытия еще одного прямого авиасообщения — на этот раз с Минском. Как выяснила корреспондент «Реального времени», ожидания Belavia от нового направления весьма высоки — при частоте полета четыре раза в неделю авиакомпания рассчитывает на среднюю загрузку в 70—75% и не исключает, что в будущем количество рейсов может быть еще увеличено. А в Татарстане тем временем уже думают как привлечь еще больше туристов и планируют турпакеты выходного дня для белорусов. Подробности — в нашем материале.

От обсуждения к действиям

О том, как Татарстан налаживает плотный воздушный мост с Беларусью, говорили в Госкомитете по туризму РТ. Поводом для встречи с журналистами стал запуск 26 апреля прямого сообщения авиакомпании Belavia между Минском и Казанью, который символично совпадает с визитом делегации из РТ в Белоруссию во главе с министром промышленности и торговли Альбертом Каримовым.

— В узком формате полгода назад мы обсуждали вопросы коммуникации, которые позволили бы Республике Беларусь и Республике Татарстан решить вопросы по реализации туристического потенциала сторон, которые достаточно перспективны и многогранны, — вспомнил предпосылки возникновения авиасообщения Олег Исаев, руководитель казанского отделения посольства Беларусь в России.

Заход Belavia в Татарстане он назвал одним из этапов этой работы и, пользуясь моментом, попутно прорекламировал туристические возможности Беларуси, среди которых — уникальный природный потенциал, богатое культурное наследие и крупный санаторный комплекс, где, к слову, более 50% клиентов — из России.

Подробнее о работе авиакомпании и запускаемом новом рейсе рассказал начальник службы маркетинга и внешней экономической деятельности Belavia Андрей Гурский.

Если загрузка будет расти и позволит материально-техническая база, то, в принципе, мы готовы увеличить частоту выполнения рейсов, говорит Андрей Гурский. Фото Марии Горожаниновой



В марте авиакомпании исполнилось 22 года, и к очередному дню рождению она подошла с собственным флотом в 26 самолетов. Раньше белорусские авиалинии использовали и российские самолеты, но последний ТУ-124 завершил свою карьеру в декабре 2016 года. Сейчас же в распоряжении авиакомпании три вида самолетов: Boeing, Embraer и CRJ. По словам спикера, в ближайшее время они ждут пополнение флота в виде трех Embraer, еще один контракт на поставку пяти самолетов этой марки был подписан на днях — их доставят к 2019 и 2020 годам.



Еще одно окно в Европу

На данный момент маршрутная сетка Belavia включает 27 стран и 48 пунктов. С 26 апреля к ним добавится Казань, а с 27-го — Ростов-на-Дону. Между Минском и столицей Татарстана самолеты начнут курсировать четыре раза в неделю. Из Минска рейсы будут отправляться в 23.50 по московскому времени по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибывать в аэропорт Казани на следующий день в 2.10. Обратный рейс из столицы Татарстана будет вылетать в 3.40 по понедельникам, средам, пятницам и субботам с прибытием в Национальный аэропорт «Минск» в 6.00.

Перевозить пассажиров Belavia будет авиалайнер Embraer 175 на 76 мест. Стоимость билетов на самолет низкой не назвать, впрочем, как не назвать и кусающейся. Цены начинается от 106 евро в одну сторону и от 199 — туда-обратно.

Тот факт, что авиакомпания решила зайти в Татарстан аж с четырьмя рейсами в неделю, говорит о ее серьезных ожиданиях. Подтверждается это предположение планами перевозчика.

— Мы планируем среднюю загрузку в районе 70—75% в течение года. И если загрузка будет расти и позволит материально-техническая база, то, в принципе, мы готовы увеличить частоту выполнения рейсов, — в ответ на вопрос «Реального времени» рассказал Андрей Гурский.

«Мы рассчитываем, что те операторы, с кем мы работаем в Европе, будут своих пассажиров ориентировать на рейсы авиакомпании Belavia, и таким образом мы получим и там дополнительный туристический поток», — поделился ожиданиями Сергей Иванов. Фото tourism.tatarstan.ru



Предполагается, что далеко не все будут отправляться в путешествие из Минска или рассматривать город как конечную точку. В столице Белоруссии аэропорт представляет из себя окошко в Европу. И не только.

— Рейс из Казани мы подстыковали практически под все направления — Амстердам, Барселона, Будапешт, Прага, Львов, Киев, Ницца, Стокгольм, Лондон, Франкфурт и так далее, — перечислил направления спикер.

Больше туристов!

Татарстан был бы не Татарстаном, если бы не воспользовался возможностью привлечь в республику еще больше туристов с открытием нового авиасообщения.

— Сейчас, исходя из пилотной программы, мы вместе с операторами Татарстана сформируем туристические пакеты для жителей Беларуси и планируем в конце апреля провести встречу в Минске, чтобы презентовать эти пакеты белоруским туроператорам и постараться максимально через каналы продвижения, через СМИ донести их до жителей Беларуси, — рассказал в ответ на вопрос «Реального времени» председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

Немало ожиданий у республики и от жителей Европы, которые могут теперь добраться до Казани через Минск.

— Соответственно, мы рассчитываем, что те операторы, с кем мы работаем в Европе, также будут своих пассажиров ориентировать на рейсы авиакомпании Belavia, и таким образом мы получим и там дополнительный туристический поток, — поделился ожиданиями председатель Госкомитета.

Андрей Егоров рассказал, что планируется организовать прямое авиасообщение с Батуми и Будапештом. Фото mindortrans.tatarstan.ru

В части отправки татарстанских туристов в Минск госкомитет рассчитывает провести аналогичную работу с формированием туров выходного дня совместно с Национальным агентством по туризму Республики Беларусь и Belavia.

Следом за Минском в летний сезон в Казани стоит ждать прямое авиасообщение с Батуми, рассказал заместитель министра транспорта РТ Андрей Егоров. Продолжается работа и по организации перелетов в Будапешт. Правда, пока ничего определенного об этом направлении сказать нельзя. Как и в случае с Поднебесной. «Мы оставляем надежду, что все-таки полетим в Китай», — расплывчато пояснил Егоров.