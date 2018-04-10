«Ситуацию в мире определяют силы, которые готовы рискнуть большой войной»

Политолог Борис Межуев — о санкциях Минфина США, которые ставят российскую элиту перед трудным выбором

Публикация Минфином США санкционного списка, состоящего из 24 российских бизнесменов и чиновников, ставит этих людей перед выбором: или вы скидываете действующий политический режим в России, или перестаете богатеть, — считает политолог, публицист Борис Межуев. При этом антироссийские санкции — лишь часть общего давления, оказываемого Соединенными Штатами на подписантов иранской ядерной сделки. Присоединится ли Европа к «санкциям 6 апреля», в чем крупно просчиталась российская элита и почему Трамп готов рискнуть войной — об этом в интервью эксперта «Реальному времени».

— Новый санкционный список Минфина США некоторые эксперты называют «огнем на поражение». Согласны?



— Пожалуй, да. Нынешние санкции, в отличие от предыдущих, лишены юридической составляющей. Это, в некотором смысле, не наказание, здесь не наказываются люди, причастные к тем или иным правонарушениям. Никто не говорит: Олег Дерипаска виноват конкретно в том-то и в том-то. Условно говоря, это призыв к элите: если вы и дальше будете сотрудничать с этим режимом, вам будет плохо. Виноваты вы, не виноваты, имеете отношение к вмешательству во внутренние дела США, или не имеете — все это не имеет значения. Важно, что вы бенефициар режима. И мы не дадим вам безнаказанно при нем богатеть.

То есть задача именно в том, чтобы российская политическая и экономическая элита осуществила смену власти в своей стране. Либо это попытка принудить российский режим к изменению его внешней политики.

— Эту попытку можно назвать эффективной?

— До сих пор она не была эффективна. Но прежде санкции и не носили такого характера. Сегодня же, да, речь идет о падении котировок и финансовых показателей крупных российских компаний, в частности РУСАЛа, то есть о системном ударе по экономике страны.

Не знаю, что за этим последует, но могу предположить, что недовольство экономической элиты усилится. Во всяком случае, наивно предполагать, что все эти люди как один поднимутся на защиту режима.

«Думаю, у российской элиты была реальная ставка на смену власти в Вашингтоне. Тот же Дерипаска, судя по тому, что нам продемонстрировали Алексей Навальный и Настя Рыбка, действительно на это рассчитывал». Фото kremlin.ru

Мы видим, что российские предприниматели уже сейчас не сотрудничают с Крымом, опасаясь крымских санкций, что некоторые из них даже высказывают свое нежелание финансировать проекты ВПК, также опасаясь санкций. Так что какой-то эффект предыдущие санкции все-таки оказали. Уже нет ощущения абсолютного, монолитного единства экономической элиты в условиях внешнего давления.



— Почему именно Олег Дерипаска получает в последнее время чувствительные удары с разных сторон, включая свежие откровения Александра Бастрыкина? Существует ли вероятность, что российские силовики «под шумок» отожмут у него бизнес?

— Думаю, у российской элиты была реальная ставка на смену власти в Вашингтоне. Тот же Дерипаска, судя по тому, что нам продемонстрировали Алексей Навальный и Настя Рыбка, действительно на это рассчитывал. Он рассчитывал на то, что в результате президентских выборов 2016 года к власти в США придет более прагматическое, рационально мыслящее руководство. Тот факт, что они дико просчитались, явился для них шоком. Потому что то, что пришло на смену Обаме, оказалось не лучше, а хуже. И этот фактор, я чувствую, внутри российской элиты осмыслен не до конца — потому что альтернативной стратегии у нее нет.

Поэтому сейчас будет сложный этап. Политический кризис и нелояльность части элит, думаю, нам обеспечены.

— Насколько вероятно присоединение Евросоюза к американским санкциям от 6 апреля?

— Одна из задач Трампа состоит именно в том, чтобы подключить к санкциям Европу. Думаю, раскрутка истории с применением химического оружия в Сирии является попыткой обеспечить это подключение. Вмешательство во внутренние дела США, отравление Скрипалей — это не так «страшно». Нужно было что-то похлеще. Сирийская история для этого годится. Там погибли люди, и правозащитные организации будут требовать осудить Россию и Иран. А если это не сработает, будет найден другой повод.

— И чем чревато развитие этого сюжета?

— Лучший сценарий состоит в том, что мы поймем, что нам нужна определенная внешнеполитическая изоляция, что ставка на глобализацию и вхождение в западный капитализм, по-видимому, не оправдала себя. Что нужно строить, условно говоря, свой собственный дом, развивать и реформировать собственную экономику, делать ее эффективной. И что для этого нужны политические команды.

Сейчас внешняя ситуация для России предельно неблагоприятна, а мировая игра предельно невыгодна. Потому что ситуацию в мире определяют силы, с которыми невозможно договариваться. Силы, которые готовы рискнуть большой войной. И поскольку это не самый лучший вариант развития событий, остается надеяться на то, что эти силы удастся сдержать общими усилиями. Усилий одной России для этого мало.

«Думаю, раскрутка истории с применением химического оружия в Сирии является попыткой обеспечить это подключение. Вмешательство во внутренние дела США, отравление Скрипалей — это не так «страшно». Нужно было что-то похлеще. Сирийская история для этого годится». Фото kremlin.ru



— Вы сказали — силы, готовые рискнуть большой войной. Как она может развиваться? Сирия — спусковой крючок, за ним эскалация и расширение конфликта в регионе?

— Да, спусковой крючок Сирия, затем удар по Ирану, вовлечение в конфликт России — допустим, нанесение удара по нашим военным, потом ответный удар. Что дальше, вы сами понимаете.

Это Карибский кризис, если называть свои вещи своими именами. И я не знаю, смогут ли в США вовремя остановиться. Потому что в 1962-м в Белом доме сидел все-таки Джон Кеннеди, человек в плане поведения сложный, но все-таки намного более вменяемый, чем нынешнее руководство США.

— А в какие сроки возможен этот катастрофический сценарий?

— Ясно, что будет очень тяжелая весна. До 12 мая, когда Трамп, предположительно, заявит о выходе из иранской ядерной сделки, он будет осуществлять давление на всех ее подписантов — Европу, Китай, Россию. Он будет воевать со всеми, как уже делает сейчас. Разными методами: с Китаем — экономическими, с Европой — дипломатическим давлением, с Великобританией – ну, там особенно и воевать нечего, ну а с Россией так, как мы видим — с помощью санкций. Он будет стремиться заставить всех пересмотреть вместе с ним иранскую сделку. И в случае всеобщего выхода из нее поставить Иран перед фактом дипломатической изоляции и затем, по всей видимости, перейти к военным действиям, потому что Ирану ничего не останется, кроме как развивать свою ядерную программу.

В общем, либо эти страны все-таки придут в себя и скажут Соединенным Штатам: хватит хулиганить (что вряд ли), либо миру предстоит пережить тяжелые времена. Так, чтобы потом новое руководство США пришло разбирать очередные завалы. Уже с пониманием того, кого можно допускать к государственной власти, а кого нельзя.